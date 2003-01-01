Просто космос: 20 лучших анимационных сериалов для взрослых

«Самурай Джек»

2001—2017, 5 сезонов

Самый семейный и самый эстетский мультсериал в нашем списке (возрастной рейтинг — 12+). Средневековую Японию поработил злобный демон Аку, единственная надежда — сын императора, отважный самурай с магическим мечом. Силы тьмы временно одерживают победу и отправляют безымянного героя подальше в антиутопическое будущее, на 25 тысяч лет вперед. Там Аку — уже властелин мира, поэтому самураю придется заняться спасением невинных, путешествуя по различным мирам, а заодно найти портал в прошлое. Российский эмигрант Генндий Тартаковский создал минималистический и изящный мультфильм, который выходил четыре сезона подряд. Продолжение пришлось ждать 13 лет, но оно все-таки вышло. В 2017 году скитания самурая закончились пятым сезоном, самым мрачным.

«38 обезьян»

2003—2005, 3 сезона

Безрадостный британский мультсериал, который демонстрирует жизнь мегаполиса в скетчах, пропитанных социальной критикой. Один из главных героев — Иван Добски, умственно отсталый убийца с раздвоением личности. Он то выходит из тюрьмы (кампанию по его освобождению поддерживают звезды вроде Брэда Питта и Боно), то снова в нее попадает. Другие персонажи не менее колоритны: растлители малолетних и фанатичный охотник на педофилов, неудачливые террористы-смертники, пустоголовые интеллектуалы, трендсеттеры и мигранты. Для российской аудитории это депрессивное и жесткое шоу озвучивал Леонид Парфенов.

«Улетный TRIP»

2004—2008, 3 сезона

Анимационный аналог эротико-фантастического сериала «Лексс». Межзвездные контрабандисты мотаются по Галактике, выполняют заказы и удовлетворяют свои животные потребности. Капитан Шок — трехглазый лиловый гуманоид, который пытается совокупиться со всеми особями женского пола. Среди других членов экипажа — инженерка-киборг Секси с выпуклыми формами, робот-гей и трехгрудая совладелица корабля. Дешевая 3D-анимация компенсируется гипертрофированным эротизмом и пародией на классические сюжеты, от «Космической одиссеи» до «Матрицы». Позже даже был выпущен фильм («Расплющенный космос: Полный метр»), продолжающий сюжет сериала.

«Пол-литровая мышь»

2005—2018, 2 сезона

Трешевое шоу производства Adult Swim, главного поставщика взрослого мультконтента. Отличительные черты — максимально примитивная анимация, абсурдные диалоги и обилие странных персонажей. Главный герой — зеленая мышь-алкоголик Фитцджеральд с провалами в памяти, его босс — говорящая акула. Создатель шоу Мэтт Маелларо говорит, что вдохновлялся работами Дэвида Линча, который чуть ранее создал анимационный мини-сериал «Страна дураков» (тоже рекомендуем к просмотру). У нас «Пол-литровая мышь» известна в переводе Гоблина для телеканала 2×2 и в таком виде получила большую популярность в российском интернете.

«Робоцып»

2005 — настоящее время, 9 сезонов

Сатира на всю массовую культуру разом: безумный ученый собрал киборга-цыпленка и усадил несчастное создание перед телевизором (привет «Заводному апельсину»!). На экране мельтешат скетчи обо всем на свете — от «Звездных войн» и супергеройских комиксов до пародий на Дональда Трампа и Майкла Джексона. Выполнен этот карнавал образов (кровавых, непристойных и неполиткорректных) в формате кукольной анимации, а она нечастый гость на американском ТВ.

«Металлопокалипсис»

2006—2013, 4 сезона

Гиперпопулярная метал-группа Dethklok является центром вселенной: фанаты их боготворят, тайные организации норовят уничтожить зарвавшихся звезд, а экономика чуть ли не всего мира зависит от того, что музыканты рекламируют в данный момент. Сами участники Dethklok — алкоголики и лентяи, живущие в мрачном особняке. Поклонники пачками валят на их концерты (и там же погибают десятками), но пятерке патлатых рокеров все сходит с рук. Сатирический мультсериал про темный шоу-бизнес и обнаглевших селебов ценен не только мрачным юмором, но и камео приглашенных звезд. Здесь засветились Джордж Фишер (Cannibal Corpse), Майк Паттон (Faith No More) и участники Metallica. В 2013 году вышла анимационная рок-опера «Металлопокалипсис: Реквием роковой звезды», продолжающая сюжет мультсериала.

«Тюряга»

2007—2014, 4 сезона

Сюрреалистический и брутальный сериал, полный запредельного насилия. Магистральный сюжет у «Тюряги» отсутствует — это сцены из места отбывания наказаний, которое находится внутри вулкана (а тот, в свою очередь, в вулкане размером побольше). Каждый новый эпизод начинается с того, как тюрьма пополняется новым пассажиром взамен погибшего. Убыль контингента тут значительная, ведь заключенные становятся подопытными свинками в безумных садистических экспериментах начальника тюрьмы, Вордена, способного менять даже физические законы во вверенной ему институции. В общем, крайне несимпатичное зрелище, изобилующее потоками крови и гротескно искаженными телами.

«Арчер»

2009 — настоящее время, 10 сезонов

Шпион-нарцисс Стерлинг Арчер занимается спасением мира, но чаще проводит время в компании сногсшибательных красоток, выпивает или выясняет отношения с коллегами по работе. Они тоже колоритны: озабоченная секретарша с кучей садомазофантазий, клон Гитлера и бывшая Стерлинга, экс-хиппи с суровым характером. «Арчер» подкупает своей двойной иронией (это явная пародия на другую пародию — бондиану), яркими (но без перегибов!) эротическими сценами и способностью оставаться на плаву, постоянно изменяясь. Исчерпав шпионские сюжеты, шоу начало выпускать тематические сезоны. Так, Арчер и коллеги становились крупными наркоторговцами, детективами, персонажами нуара 1940-х, а сейчас бороздят просторы космоса.

«Гадкие американцы»

2010—2012, 2 сезона

Альтернативная версия Соединенных Штатов, в которых, кроме людей, обитают зомби, оборотни и прочие хоррор-персонажи. Марк Лилли, идеалист и социальный работник, помогает новоприбывшим обустроить свою жизнь в Нью-Йорке (а сам встречается с девушкой-демоном). Это не просто забавное шоу, построенное на визуальных гэгах, но и выпуклая метафора современной американской жизни: у иммигрантов тоже есть человеческие права, пусть некоторые из них и ведут себя крайне необычно (и на людей не похожи). Политическая сатира для лучшего усвоения разбавлена сценами межвидовой эротики и генитальными шутками.

«Время приключений»

2010—2018, 10 сезонов

Один из самых заметных мультсериалов 2010-х, пестрящий разноцветными ландшафтами и харизматичными персонажами. Постапокалиптический мир не обязан быть мрачным. По версии создателей «Времени приключений», он выглядит как сюрреалистичная страна Ооо, в которой почти нет людей, зато есть магия и полно разнообразных антропоморфных существ, созданных радиацией. Мальчик Джейк и его друг, желтый пес Финн, сражаются со злодеями, расследуют пропажи пирогов и спасают принцесс. При этом тут есть место трагическим антагонистам и проблемам межвидовой любви.

«Черный динамит»

2011—2015, 2 сезона

ТВ-шоу, которое продолжает историю одноименного полнометражного фильма 2009 года. Секретный агент ЦРУ по прозвищу Черный Динамит попадает в гущу событий 1970-х: молодого Майкла Джексона нужно спасти от заказного убийства (исполнители — группа ниндзя), президент Никсон распространяет дешевые наркотики в попытках уничтожить чернокожее сообщество, а вьетнамская война может начаться заново. Это бодрая и кровавая пародия на блэксплотейшен включает в себя откровенные сексуальные сцены и встречи главного героя с культовыми деятелями афроамериканской культуры — от Боба Марли до О. Джея Симпсона.

«Гравити Фолз»

2012—2016, 2 сезона

Мультипликационный «Твин Пикс» для нового поколения. Близнецы Диппер и Мэйбл отправляются на летние каникулы к двоюродному дедушке Стэну, который держит сувенирную лавку в захолустном городке Гравити Фолз. Вскоре оказывается, что здесь происходят очень странные дела: вокруг шатаются гномы, путешественники во времени и динозавры, а мир пытается захватить межпространственный демон в форме масонского треугольника. Создатель «Гравити Фолз» Алекс Хирш не хотел делать очередное детское шоу, поэтому посвятил его теме взросления, наполнил отсылками к поп-культуре (от того же Линча до дружественного «Рика и Морти») и завершил на высокой ноте, не растягивая сюжет до бесконечности.

«Атомный лес»

2012—2014, 2 сезона

Русская постапокалиптика, снятая сценаристом «Смешариков». Будущее принадлежит мутировавшим животным, которые социализировались, взяли на себя человеческие функции и имена в честь элементов химической таблицы Менделеева. Компанию им составляют возродившиеся динозавры и агрессивные разумные овощи. Мультсериал был неплохо отрисован, шутил на нижепоясные темы, из откровенных провалов можно назвать лишь неумелые музыкальные номера. В любом случае, это лучшая из немногочисленных попыток сделать российское анимационное шоу для взрослых.

«Рик и Морти»

2013 — настоящее время, 3 сезона

Безумные научно-фантастические приключения, вдохновленные «Назад в будущее» и еще десятком классических сюжетов. Джастин Ройланд и Дэн Хармон (создатель «Сообщества») придумали галерею колоритных персонажей с фаллическим символизмом и пропитали шоу философски обоснованным отрицаловом. Получился мем-феномен, равного которому в анимационном телесегменте сейчас не существует. Они даже позвали Канье Уэста стать режиссером одного из будущих эпизодов! Подробнее о «Рике и Морти» и их философии мы писали здесь.

«Мистер Пиклз»

2013 — настоящее время, 3 сезона

Старичок просыпается глубокой ночью, а его пес во дворе елозит задницей по горящей пентаграмме. После этого четвероногий сатанист убивает проститутку, надевает на себя ее кожу, танцует в стрип-клубе, а заработанные деньги тратит на порножурналы и выпивку. Синопсис одной из серий — лучшее описание мультсериала, заглавный герой которого радостно и верно служит своему другу, мальчику-инвалиду Томми Гудману. А в свободное время милый песик Пиклз развлекается поножовщиной, изобретательными пытками маргиналов и организацией собственного подземного некроцарства, спрятанного под будкой.

«Конь БоДжек»

2014 — настоящее время, 5 сезонов

Главный анимационный хит Netflix — едкое сатирическое шоу, действие котрого разворачивается в мире, где существуют не только люди, но и антропоморфные животные. Вышедшая в тираж звезда ситкома 1990-х Конь БоДжек усиленно губит здоровье алкоголем, веществами и неправильными решениями. Честный взгляд на то, как выглядит затяжная депрессия, из которой практически невозможно выбраться. Заодно и дерзкий шарж на современный шоу-бизнес: (анти)феминизм, засилие ремейков и никому не нужные стареющие кинозвезды.

«Байки из турне»

2017 — настоящее время, 2 сезона

Документалка (!) про американский рок и блюз, сделанная в формате анимационного шоу. Майк Джадж, создатель «Бивиса и Баттхеда» и «Царя горы», рассказывает истории о видных исполнителях вроде Джеймса Брауна и Джерри Ли Льюиса, используя полуправдивые анекдоты, интервью с членами семьи и коллегами по цеху, архивные фото и записи концертов. В ход идут как живые съемки, так и техника перекладки. Простое и располагающее к себе шоу, придуманное как дань уважения легендарным музыкантам.

«Большой рот»

2017 — настоящее время, 2 сезона

Ситком про переходный возраст. Главные герои — семиклассники Ник и Эндрю. Их тела начинают меняться, желания становятся более взрослыми, а что с этим делать — непонятно. Метафорой пубертата становится Гормональный монстр, который нашептывает на ухо непристойности в самый неподходящий момент. «Большой рот» основан на личном опыте создателей шоу Эндрю Голдберга и Ника Кролла (последний еще и озвучивает тинейджерскую версию себя). Откровенное шоу, в котором найдется место и месячным, и мастурбации, и принятию самого себя как новой, повзрослевшей личности.

«Крайний космос»

2018 — настоящее время, 2 сезона

Раздражающий своей глупостью астронавт Гэри коротает срок в тюрьме и случайно знакомится с милым зеленым инопланетянином-кругляшом по имени Пряник, который, оказывается, способен уничтожать целые планеты. За Пряником как за супероружием охотится местный галактический диктатор, поэтому новым друзьям светят головокружительные приключения. «Крайний космос» был придуман гиком-аниматором Олэном Роджерсом. Он опубликовал пилотную серию на YouTube, и вскоре на Роджерса вышел телеканал TBS, который запустил в производство полноценный сезон. Шоу про дружбу и приключения не чурается насилия, а общей атмосферой напоминает смесь «Рика и Морти» и «Стражей Галактики». Только что вышел второй сезон шоу, и посмотреть его можно эксклюзивно на КиноПоиске.

«Любовь, смерть и роботы»

2019, 1 сезон

Антология Дэвида Финчера и Тима Миллера, которая объединила в себе 18 разных сюжетов — от победы котиков над человеческий цивилизацией и диктатуры йогурта до киберпанковского триллера и гладиаторских боев чудовищ. Несмотря на котиков, многое тут совсем не подходит для просмотра с детьми: откровенные сексуальные сцены, расчлененка и межрасовые конфликты на войне. Рисовали эти мультфильмы художники разных стран, в том числе и российские аниматоры (Виталий Шушко и Елена Волк). «Любовь, смерть и роботы» уже продлены на второй сезон, а подробный обзор первого мы делали тут.

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