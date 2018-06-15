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Подкаст«Конец ***ого мира»: Актуальная и мрачная комедия о детских травмах

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В чем второй сезон «Конца ***ого мира» оказался слабее первого и почему его в целом необязательно было снимать? Чем сюжет всего сериала напоминает историю профессора и реконструктора Олега Соколова? И как проблемы подростков вообще отражаются в современных сериалах?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают второй сезон подросткового хита Netflix (как и всегда, со спойлерами), а также делятся парой классных новостей!

Книга Ивана Филиппова «В следующих сериях», выход которой анонсируется в подкасте, поступит в продажу 6 декабря (а не 29 ноября). 7 декабря Ваня презентует ее на книжной ярмарке «Non/fiction».

Подкаст также доступен в iTunes и Apple Podcasts для пользователей iOS, в приложении Google Podcasts, Castbox для пользователей Android и в «Яндекс.Музыке», а здесь можно забрать RSS-поток.

Автор: Лиза Сурганова, Иван Филиппов
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