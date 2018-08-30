«Лучший художник-постановщик»: Разбор фильмов, номинированных на «Оскар»

Российские художники-постановщики рассказывают об особенностях фильмов, номинированных на «Оскар» в этой категории.

«Человек на Луне»

Художник-постановщик — Нэйтан Краули; художник-декоратор — Кэти Лукас / Фото: Getty Images

Февралев: Байопик не самый интересный жанр для художника кино. В работе над картиной, рассказывающей о жизни реального человека или о важном событии, повлиявшем на историю человечества, основная задача состоит в подборе мест съемок и строительстве декораций, не нарушающих ту историческую среду, в которой происходило это событие или жил этот человек. Рассчитывать на необузданную фантазию художника-постановщика или его переосмысление эпохи в данном жанре не приходится.

Все это можно сказать о картине «Человек на Луне». Художник-постановщик создал некое обрамление для героев и коллизий. Ему пришлось быть дотошным в деталях, но ни в коем случае не выпячивать свои фантазии, чтобы не помешать зрителю наблюдать за главным героем. Что в данном случае будут оценивать киноакадемики в этой номинации, мне непонятно. Разве что точность деталей и интеллигентность художника.

Гудилин: В первый раз я всегда смотрю фильм как зритель, и мне важно, чтобы я не замечал, как он сделан. «Человек на Луне» снят в этом смысле очень добротно. Почти документально воссозданы тренировки, полеты в космос, нештатные ситуации. Очень достоверно, с вниманием к деталям и с уважением к истории.

Ясно, что невозможно снимать внутри настоящего космического корабля, он маленький, там три лежачих места, и нужно его строить в павильоне. И здесь это сделано так, чтобы не привлекать лишнего внимания, очень строго. За редкими исключениями вроде катастрофы во время испытания, которая делалась спецэффектом. Художник здесь проделал большой труд, но скрыл его, и в этом качество работы.

«Черная Пантера»

Ханна Бичлер / Фото: Getty Images

Февралев: Кинокомикс переживает не лучшие свои времена. Вроде бы жанр позволяет художнику применить всю свою фантазию и с нуля придумать целый мир, собрав его по цвету, форме, ритму и другим изобразительным ходам, но то ли перед художниками кино больше не стоят задачи создать новую эстетическую реальность, то ли поизвелись художники, способные это сделать.

В последнее время в работе над этим жанром делается акцент на аттракцион и компьютерную графику и не берется во внимание стиль. Фантазийно-китчевая и вторичная по художественной работе картина-кинокомикс «Черная Пантера» — масштабная, но не новаторская работа художника-постановщика. И непонятно, за что она выставлена в номинации «Лучшая работа художника кино». Возможно, таким образом киноакадемия отдала дань количеству работы художественного департамента и огромным сборам, которые эта картина заработала в мировом прокате.

Гудилин: Придуман мир в духе «Аватара», и сделано это очень затейливо. Чувствуются большой бюджет и работа большой команды. Мы от Голливуда очень сильно отстаем, такой уровень производства у нас просто невозможен. Африка — это мы по сравнению с ними. Взять, например, поле ритуального боя у обрыва. Честно, я не знаю, как это сделано. Понятно, что это декорация и хромакей, вероятно, дорисованы люди и вода, но я не представляю, как это можно было совместить настолько филигранно.

Здания этого мира напоминают Гонконг и Сингапур, а летательные аппараты похожи на стрекоз. Интересно, как африканские мотивы художник помещает в высокотехнологичные пространства. Африканский хай-тек, хотя где-то и на Мексику похоже. Черно-белые узоры лаборатории напоминают роспись хижин с условными изображениями, а костюмы усиливают это ощущение. Многое построено на мотивах африканских масок, есть и сами маски, чтобы мы эту связь считали. Есть еще пространство потустороннего мира, где саванна раскрашена светом (сцена, в которой правитель Ваканды встречает своих предков. — Прим. ред.). Просто, но эффектно. Потрясающе сделана декорация казино, которое герои разносят вдребезги. Решетки, светильники, темное дерево как бы закладывают в подсознание связь с Африкой, хотя стилистически это вроде бы Китай.

«Фаворитка»

Художник-постановщик — Фиона Кромби; художник-декоратор — Элис Фелтон / Фото: Getty Images

Гудилин: Для меня главная интрига — где декорация, а где нет. Все слишком похоже на реальные интерьеры. В кадре часто окна, а за окнами виден пейзаж. Оттуда ветер дует, когда они открыты. В декорации это сделать почти невозможно, хотя Сережа Февралев в «Анне Карениной» с этим справился. Натурная декорация — огромные деньги, их никто не потянул бы. Видимо, авторы искали реальные замки, внутри которых что-то доделывали. Именно доделывали, потому что создавать их с нуля — это дорого или очень долго.

Мне доводилось когда-то делать гобелены. Мы их гуашью писали на холстах размером со стену, над каждым вдвоем работали по два дня. Но обставить целый дворец — об этом и думать нечего. В кадре кесcонные потолки — такого тоже в декорациях не бывает, потому что сверху осветительные приборы обычно находятся. Коридор в сценах прохода (тоже с таким потолком) стоил бы, если его строить, как десять фильмов. Потайную дверь у королевы, я уверен, все же сделали специально — по крайней мере, вряд ли реальная была бы затянута гобеленами и кому-то дали бы это снимать. Оператор здесь очень тонко работал со светом, чтобы в полутьме интерьеры выглядели аутентично, как три века назад. Художник помогал ему, темнил панели для пола, от натурализма шел к художественному образу. Это настолько красиво, что ты полностью погружаешься в ту эпоху. Такая работа достойна «Оскара».

Февралев: Историческое кино имеет две основные тенденции. Либо создатели фильма делают ставку на сюжетную линию и актеров, оставляя при этом исторический антураж фоновым и неважным. В этом случае его делают привычным зрителю. Либо творческая группа пытается открыть для зрителя что-то новое в эпохе, на фоне которой разворачиваются события в кинокартине. «Фаворитка» относится ко второму типу. В ней художник предлагает непривычное прочтение времени правления королевы Анны через сложный подбор локаций, через интересные детали, умело вплетенные в сюжетную линию, через нестандартную компоновку пространства и натюрморта.

Изображение густое и изощренное, подчеркивает характер взаимоотношений английского двора. Стилистика, созданная арт-департаментом, немного мешает нам ассоциировать себя с героями фильма, но она настолько убедительна, что после просмотра у нас не остается сомнений, что эпоха английского барокко была именно такой. И она настолько увлекательна, что найдутся зрители, которые захотят пожить в этом мире.

«Мэри Поппинс возвращается»

Художник-постановщик — Джон Майр; художник-декоратор — Гордон Сим / Фото: Getty Images

Гудилин: Мне всегда казалось, что у Роба Маршалла не очень хороший вкус. «Мэри Поппинс» — громоздкая, напичканная сложным эффектами картина, похожа на торт, в котором слишком много крема. Ужас в том, что придумай ты хоть супергениальные декорации, если у режиссера нет идей, то все впустую. Стиль не найден. Все вау-эффекты типа плавания героев под водой или перевернутой комнаты с Мэрил Стрип — это технически простые задачи, которые любой художник выполняет относительно легко. Смотреть скучно, хотя видно, что сделано дорого, жирно. Этих декораций на 15 фильмов хватило бы, и надо было бы так и поступить — результат был бы лучше.

Февралев: Киномюзикл для американского кинематографа органичен и не нов. Голливуд, подхватив опыт бродвейских театров, очень мастеровито работает в жанре музыкального кино. К тому же фильм «Мэри Поппинс возвращается» — это еще и сказка. А значит, кинохудожнику есть где применить владение стилем, фантазию и изобретательность. С помощью изобразительных декоративных средств в фильме противопоставлены два мира — мир взрослых, полный забот, проблем, тягот, и мир детей, насыщенный фантазиями и безрассудством.

И если мир взрослых воплощен в дождливом сером Лондоне с узкими улочками и тупиками, высокими давящими административными зданиями (здание банка), то детский мир — это уютные комнаты дома главных героев, наполненные семейной любовью, тайные уголки города, в которых прячутся чудеса и удивительные сны. Художник передает это ощущение, точно выстраивая высоту и пространство декораций, где правильно соотносятся элементы и предметы. Также большую роль играет цветовое решение картины.

«Рома»

Художник-постановщик — Эухенио Кабальеро; художник-декоратор — Барбара Энрикес / Фото: Getty Images

Февралев: Авторское кино часто присутствует на «Оскаре» в художественной номинации, но в основном это фильмы с яркой или новаторской изобразительной формой. Этого нельзя сказать о картине «Рома», основным художественным ходом для которой стал гиперреализм. Художником этого фильма были подобраны объекты, реалистично отражающие одноименный район Мехико. Подробно проработан предметный мир, и все его детали скомпонованы в небрежные, неприглаженные, но органичные натюрморты.

Черно-белое изображение помогло художнику собрать явно пеструю по предметам картинку. Длинные плавные панорамные планы, раскрывая декорацию на 360 градусов, не дают возможности быть неточным. Создавая реалистичную среду, художник не сильно поднялся над бытовой правдой, и какого-либо художественного образа, достойного высшей премии киноакадемии, не видно. Но для этой кинокартины этого и не нужно. Работа художника в этой картине достойна уважения за кропотливый и подробный труд. Я не вспомню российского фильма, который бы по предметному миру превосходил бы этот. Ну, разве что гуще и подробнее «Хрусталев, машину!».

Гудилин: Неискушенный зритель может подумать, что это документальная съемка 1971 года, но на самом деле каждый миллиметр этого фильма придуман и сделан. Огромный труд! Итальянский неореализм, изобретенный заново. Вот режиссер показывает проход героини по улицам, и там ведь жизнь за витринами, второй план, массовка, машины идут, тротуары полили водой, чтобы кадр был красивее. Настолько совершенно, что каждый кадр можно вешать на стену. А собаки? Они себя ведут так, как будто по сто раз отрепетировали свои сцены.

Возьмем сцену пожара: в кадре деревья с гирляндами (их надо было повесить), и между ними искры, огонь. Пиротехники подожгли, хорошо. Но потом на первый план выходит человек, снимает маску, и тут прямо рядом с ним падает горящее дерево. Как надо было все рассчитать, чтобы ветер дул не на массовку, но чтобы все горело совсем рядом с людьми и чтобы летел пух! Или сцена, где героиня находит своего парня на тренировке. Подъезжает автобус, выходят пассажиры, идут по каким-то доскам, героиня тоже выходит, но не первая, и идет не в ту сторону, что все, и ее никто в кадре не перекрывает. Собаки эти проклятые бегут мимо, но не к камере, а туда, куда надо для композиции. А на втором плане в этот момент человек залезает в огромную пушку и вылетает из нее. Все это в одном кадре! Колокол, провода — каждый висит на своем месте. Грандиозная работа уровня Феллини.

Напомним, что 91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля, и КиноПоиск вновь будет вести трансляцию церемонии в прямом эфире — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом. Также можно принять участие в традиционной игре «Угадай победителя „Оскара“!».