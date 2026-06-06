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Вышел первый трейлер спин-оффа «Теории большого взрыва» про Стюарта Блума

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HBO Max показал первый полноценный трейлер сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» — четвертого спин-оффа «Теории большого взрыва».

По сюжету владелец магазина комиксов ломает устройство, сделанное Шелдоном и Леонардом, что приводит к концу света в разных измерениях. Блум со своей девушкой Дениз и друзьями Бертом и Барри попытается все исправить. По пути они встречают альтернативные версии персонажей из «Теории большого взрыва».

Главные роли исполнили Кевин Сассмэн, Лорен Лапкус, Брайан Посен и Джон Росс Боуи. Создали спин-офф Чак Лорри («Детство Шелдона»), Зак Пенн («Главный герой») и Билл Прэди («Теория большого взрыва»).

«Стюарт Блум не смог спасти вселенную» стартует 23 июля на HBO Max. Всего будет 10 серий.

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