Вышел первый трейлер спин-оффа «Теории большого взрыва» про Стюарта Блума

HBO Max показал первый полноценный трейлер сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» — четвертого спин-оффа «Теории большого взрыва».
По сюжету владелец магазина комиксов ломает устройство, сделанное Шелдоном и Леонардом, что приводит к концу света в разных измерениях. Блум со своей девушкой Дениз и друзьями Бертом и Барри попытается все исправить. По пути они встречают альтернативные версии персонажей из «Теории большого взрыва».
Главные роли исполнили Кевин Сассмэн, Лорен Лапкус, Брайан Посен и Джон Росс Боуи. Создали спин-офф Чак Лорри («Детство Шелдона»), Зак Пенн («Главный герой») и Билл Прэди («Теория большого взрыва»).
«Стюарт Блум не смог спасти вселенную» стартует 23 июля на HBO Max. Всего будет 10 серий.
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