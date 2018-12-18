Блог команды: Мы снова показываем «Оскар»! Теперь и на английском языке

КиноПоиск снова покажет церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире (эксклюзивно в России!). Церемония состоится в Лос-Анджелесе 24 февраля 2019 года. Из-за разницы во времени прямая трансляция на КиноПоиске будет доступна в ночь с 24 на 25 февраля.

В прошлом году мы получили много просьб предоставить возможность смотреть церемонию по-английски. Поэтому в этом году мы сделаем две версии трансляции — одну с оригинальной звуковой дорожкой, а другую — с синхронным переводом. Кроме того, трансляция будет сопровождаться комментариями экспертов из редакции КиноПоиска и киноиндустрии.

Трансляцию можно будет также посмотреть на главной странице «Яндекса». Полная запись церемонии будет доступна на обоих языках до 19 марта. Кроме того, на следующий день после вручения наград мы также выложим специально подготовленную Американской киноакадемией 90-минутную версию.

Прямая трансляция будет доступна только в России, а запись церемонии можно будет посмотреть и в странах СНГ.

Номинанты на премию «Оскар» будут объявлены 22 января в 16:20 по Москве. Следите за новостями на нашем сайте.

А уже через неделю, 28 января, мы запустим нашу традиционную игру «Угадай победителей Оскара». Как и в прошлом году, она будет находиться на странице оскаровского спецпроекта, там же будет идти и трансляция. Про игру мы скоро сделаем отдельный пост.

Права на показ «Оскара» КиноПоиск приобрел у компании Disney.