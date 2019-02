Несмешная девчонка: Почему Кристен Стюарт — это очень серьезно

К выходу триллера «Месть Лиззи Борден» рассказываем о карьере Кристен Стюарт, которая из милой звезды «Сумерек» превратилась в серьезную европейскую актрису и ЛГБТ-икону.

Десять лет назад Кристен Стюарт впервые появилась на экранах в роли Беллы Свон — простой школьницы, полюбившей вампира. Их отношения с партнером по площадке Робертом Паттинсоном были эталоном голливудского романа, но вдруг что-то пошло не так. Стюарт принялась последовательно разрушать свой глянцевый образ, превратилась в гей-икону и донесла до армии фанатов свой девиз, который как нельзя лучше подошел рефлексирующему поколению миллениалов: «It’s ok not to be ok».