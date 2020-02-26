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Бокс-офис России: «Джентльмены» лидируют

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1. «Джентльмены» (3-я неделя), 169 млн рублей (-31%), 533 тысячи зрителей, 14 153 сеанса

На третьей неделе проката комедийный боевик Гая Ричи смог взобраться на вершину российского бокс-офиса. Произошло это благодаря отличному сарафану, на волне которого фильм потерял менее трети от сборов прошлого уик-энда. Общая касса картины достигла 919 млн рублей. Среди фильмов Ричи лучше в нашей стране собрал только «Аладдин» (1,219 млрд рублей). Для дистрибьютора «Вольга» результат «Джентльменов» — лучший в истории компании. До этого лидером среди релизов независимого прокатчика была предпоследняя часть «Голодных игр» (757 млн рублей).

Уже по итогам следующего уик-энда «Джентльмены» могут превзойти результат «Однажды в… Голливуде» (1,122 млрд рублей), и это одна из главных сенсаций российского проката в 2020 году.

2. «Лед 2» (3-я неделя), 135 млн рублей (-54%), 564 тысячи зрителей, 19 892 сеанса

Неплохо держится и сиквел музыкальной мелодрамы, на счету которого уже 1,302 млрд рублей. Продолжение по-прежнему обгоняет график оригинального фильма, который на аналогичный период заработал 1,222 млрд рублей. Финальные сборы второго «Льда» перевалят за отметку в 1,5 млрд рублей.

3. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (2-я неделя), 109 млн рублей (-57%), 421 тысяча зрителей, 19 696 сеансов

Приключенческое фэнтези Universal за две недели собрало 472 млн рублей. Это больше финальных сборов «Дамбо» (474 млн рулей). Вскоре картина с Робертом Дауни-мл. в главной роли превзойдет итоговый результат «Кролика Питера» (507 млн рублей).

4. «Соник в кино» (2-я неделя), 82 млн рублей (-63%), 397 тысяч зрителей, 17 619 сеансов

«Соник» в России выступает сильно лучше ожиданий. На счету фильма уже 565 млн рублей. Столько же было у «Черепашек-ниндзя 2» к концу проката.

5. «Яга. Кошмар темного леса» (1-я неделя), 46 млн рублей, 185 тысяч зрителей, 15 708 сеансов

Очередной хоррор Святослава Подгаевского стартовал в рамках ожиданий. Фильм немного превзошел достижения премьерных уик-эндов картин «Русалка. Озеро мертвых» (40 млн рублей) и «Пиковая дама: Зазеркалье» (44 млн рублей). Для отечественных фильмов ужасов, переживающих падение интереса зрителей по сравнению с периодом 2015—2016 годов, это достойный результат. Однако нельзя не заметить, что он достигнут во многом за счет масштабной росписи — сеансов у «Яги» было больше, чем у «Джентльменов». По средней посещаемости хоррор занимает предпоследнее место в топ-10. В среднем каждый сеанс «Кошмара темного леса» привлек 11 человек. Для сравнения: у «Джентльменов» этот показатель равен 37.

6. «Зов предков» (2-я неделя), 41 млн рублей (-51%), 172 тысячи зрителей, 8690 сеансов

Экранизация Джека Лондона за 11 дней заработала 166 млн рублей. Это больше финальных сборов «Пути домой» (152 млн рублей). Вскоре будет превзойден и итоговый результат «Собачьей жизни 2» (182 млн рублей).

7. «Калашников» (2-я неделя), 22 млн рублей (-62%), 93 тысячи зрителей, 6376 сеансов

Биографическая картина о создателе АК-47 выступает лучше недавнего «Льва Яшина». За 11 дней новинка сумела заработать 106 млн рублей. «Яшину» эта сумма покорилась лишь под занавес третьего уик-энда.

8. «Пушки Акимбо» (1-я неделя), 16 млн рублей, 57 тысяч зрителей, 4783 сеанса

Фантастический треш-боевик в Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли не смог удивить, стартовав примерно на уровне «Макса Стила» (17 млн рублей) и «Отеля „Артемида“» (15 млн рублей). «Адреналин» 13 лет назад собирал на старте 14 млн рублей (с учетом СНГ), но в 2006-м и цена билета была почти в два раза ниже. Средняя посещаемость у «Пушек Акимбо» такая же, как у «Яги» — 11 человек на сеансе.

9. «Переводчики» (1-я неделя), 12 млн рублей, 36 тысяч зрителей, 3431 сеанс

Бельгийский детектив стартовал на уровне «Девушки в тумане» (12 млн рублей), но при этом стал худшим по посещаемости в топ-10 — всего 10 зрителей на сеансе.

10. «Просто помиловать» (1-я неделя), 10,1 млн рублей, 30 тысяч зрителей, 2764 сеанса

Судебная драма о расовых проблемах в современной Америке изначально не воспринималась как продукт, способный заинтересовать массового зрителя в России. И хотя фильм уже на старте превзошел итоговые сборы «Скрытых фигур» (9 млн рублей), его кассовые достижения находятся в конце топ-10.

В длинный уик-энд, включающий 8 марта, создатели «Холопа» попробуют удивить сборами «Отеля „Белград“» — это спин-офф сериала «Отель „Элеон“» с Милошем Биковичем в главной роли. Также в прокат выходят мультфильм Pixar «Вперед» и хоррор Universal «Человек-невидимка». Между этими тремя релизами и развернется битва за первую строку.

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