Бокс-офис России: «Плохие парни навсегда» лидируют

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1. «Плохие парни навсегда» (1-я неделя), 266 млн рублей, 864 тысячи зрителей, 27 325 сеансов

Комедийный боевик с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом стал первым релизом, который Sony выпустила в России как отдельный дистрибьютор. До этого фильмы голливудского мейджора в нашей стране прокатывала совместная компания WDSSPR, объединявшая Disney и Sony. Впрочем, даже в рамках этого предприятия у каждого подразделения имелся автономный маркетинговый отдел, так что развод двух крупных прокатчиков обошелся без видимой турбулентности.

«Плохие парни навсегда» стартовали по верхней границе ожиданий. Среди франшиз, вернувшихся из небытия после долгого перерыва, этот экшен уступил только «Черепашкам-ниндзя» (407 млн рублей с учетом СНГ), «Годзилле» (295 млн рублей), «Три икса: Мировое господство» (301 млн рублей с учетом СНГ) и «Безумному Максу» (277 млн рублей с учетом СНГ). Позади остались стартовые результаты экшенов «Джон Уик 3» (225 млн рублей) и «Миссия невыполнима: Последствия» (221 млн рублей).

Использование собственной библиотеки идет у Sony с переменным успехом. С одной стороны, есть пример удачного перезапуска «Джуманджи», две части которой совместными усилиями собрали в России 2,4 млрд рублей. С другой — есть и пример не оправдавших надежды «Ангелов Чарли» (общие сборы — 107 млн рублей) и «Людей в черном» (593 млн рублей). В последних двух случаях аналитики объясняют недобор радикальной сменой концепта, которая не удовлетворила фанатов, но и не смогла привлечь более молодую аудиторию, на которую ориентировались авторы ребутов.

В этом смысле «Плохие парни навсегда» — полная противоположность тем же «Людям в черном». Третья часть франшизы сохранила не только актерский состав первых двух фильмов, но и олдскульную стилистику полицейского бадди-муви. При этом внятный сценарий пестрит шутками, понятными и молодежи. Одним словом, трепетное отношение к оригиналу в данном случае сработало. Фильм, очевидно, уйдет за 500 млн рублей итоговых сборов и имеет все шансы превзойти финальный результат последней части франшизы «Три икса» (551 млн рублей).

2. «Марафон желаний» (1-я неделя), 125 млн рублей, 425 тысяч зрителей, 26 320 сеансов

Нацеленная на женскую аудиторию комедия стартовала на максимуме своих возможностей, в том числе благодаря масштабной росписи в кинотеатрах. Фильм получил 23% всех сеансов уик-энда, при этом доля его сборов от общих сборов уик-энда составляет лишь 16%. Интересно, что в субботу и воскресенье «Марафон желаний» уступил по сборам «Холопу», который продолжает привлекать в залы российских зрителей.

Если говорить об аналогах, то новинка опередила на старте прошлогодних «Любовниц» (108 млн рублей) и «Трезвого водителя» (101 млн рублей). Перед нами уже третья за последний месяц российская картина, которая должна принести своим создателям прибыль исключительно за счет кинотеатрального проката (после «Холопа» и «(Не)идеального мужчины»). Производственный бюджет «Марафона желаний» — 90 млн рублей, то есть уже после окончания следующего уик-энда можно будет говорить о выходе в плюс. Примечательно, что все три прибыльных проекта — комедии.

3. «Холоп» (5-я неделя), 116 млн рублей (-47%), 446 тысяч зрителей, 10 507 сеансов

На счету у главного отечественного хита новогодней битвы уже 2,831 млрд рублей. Комедия остается лидером по средней посещаемости — 42 зрителя на одном сеансе (у «Плохих парней», занимающих второе место в топ-10 по этому показателю, сейчас 31). Фильм близок к тому, чтобы стать самой кассовой российской картиной в истории: до покорения рекорда «Движения вверх» осталось собрать 137 млн рублей. Это не должно стать для «Холопа» проблемой.

4. «(Не)идеальный мужчина» (2-я неделя), 101 млн рублей (-65%), 390 тысяч зрителей, 17 305 сеансов

На фоне успешного выступления жанровых конкурентов комедия Марюса Вайсберга потеряла 65% кассы премьерного уик-энда. Впрочем, такой обвал некритичен: все свои задачи фильм с Егором Кридом в главной роли уже перевыполнил. За 11 дней проект заработал 447 млн рублей и оставил позади финальную кассу «Бабушки легкого поведения 2» (440 млн рублей). Итоговые сборы картины с большой долей вероятности будут выше, чем у прошлогоднего хита «Громкая связь» (527 млн рублей).

5. «Камуфляж и шпионаж» (3-я неделя), 48 млн рублей (-52%), 213 тысяч зрителей, 7692 сеанса

Мультфильм студии Blue Sky за три недели освоил 379 млн рублей и окончательно распрощался с перспективой преодолеть 500-миллионный рубеж сборов.

6. «Под водой» (1-я неделя), 42 млн рублей, 147 тысяч зрителей, 10 617 сеансов

Фантастический хоррор не сумел и близко подобраться к результату премьерных выходных фильма «Живое» (166 млн рублей). Впрочем, аналитики изначально прогнозировали «Под водой» сборы по аналогии с более скромными проектами, например «Кловерфилд, 10» (49 млн рублей). Но и до этих результатов один из последних проектов, который прокатчик Fox самостоятельно выпускает в России, немного не дотянул. По средней посещаемости (13 человек на одном сеансе) фильм занимает предпоследнее место в топ-10, превосходя только «Проклятие» и «Барашка Шона», у которых этот показатель равен 12.

7. «Проклятие» (2-я неделя), 15 млн рублей (-48%), 56 тысяч зрителей, 4516 сеансов

Для студийных фильмов ужасов год начался не лучшим образом: «Проклятие» за 11 дней освоило 90 млн рублей. У «Звонков» только за первый уик-энд было больше (113 млн рублей).

8. «Барашек Шон: Фермагеддон» (1-я неделя), 13 млн рублей, 61 тысяча зрителей, 4788 сеансов

Сиквел «Барашка Шона» о приключениях залетной инопланетянки на британской ферме стартовал с цифрами в два с половиной раза ниже, чем оригинальный мультфильм (35 млн рублей с учетом СНГ) в 2015 году.

9. «Вторжение» (4-я неделя), 10 млн рублей, 43 тысячи зрителей, 3182 сеанса

Фантастический экшен Федора Бондарчука не успевает собрать 1 млрд рублей: фильм заканчивает широкий прокат со сборами 958 млн рублей. У «Притяжения» в свое время финальные сборы составили 1,040 млрд рублей.

10. «Союз Спасения» (5-я неделя), 10 млн рублей, 44 тысячи зрителей, 1804 сеанса

Историческая драма «Дирекции кино» заработала 710 млн рублей. Это значительно меньше производственного бюджета фильма (980 млн рублей).

На этой неделе выходят два участника оскаровской гонки — «1917» Сэма Мендеса и «Маленькие женщины» Греты Гервиг. Также в прокате долгострой «Кома» Никиты Аргунова — амбициозный фантастический проект с Риналем Мухаметовым и Любовью Аксеновой в главных ролях.