Холопы и мстители: Топ-10 самых кассовых фильмов 2019 года в России

Новогодние каникулы закончились и окончательно сформировали итоговую десятку самых кассовых хитов страны. Как и годом ранее, мы включили в нее только фильмы, которые официально вышли в прокат в 2019 году. То есть «Холоп», стартовавший 26 декабря, тут есть. А например, первый «Полицейский с Рублевки», заработавший большую часть своей кассы в январе 2019-го, отсутствует: он вышел в конце 2018 года.

В целом российским кинотеатрам грех жаловаться: в минувшем году жители страны принесли им 55,4 млрд рублей. Это на 10,4% больше, чем в 2018-м, когда интерес к кино на большом экране упал из-за проведения в России чемпионата мира по футболу. Количество проданных билетов в завершившемся году выросло до 219,4 миллиона (+9,5%). При этом доля российского кино снизилась с 27% до 23%.

В десятке самых популярных картин прошедшего года пять принадлежат компании Disney, две — Universal. Есть и один комикс Warner Bros., что, пожалуй, главная неожиданность. Оставшиеся две позиции занимают отечественные картины.

1. «Король Лев», 2,639 млрд рублей, 10 миллионов 894 тысячи зрителей

Минувший год стал рекордным для компании Disney: мировые сборы проектов студии превысили 11,1 млрд долларов. В России фильмы студии также пользовались огромной популярностью, заработав около 14 млрд рублей — беспрецедентный результат. Каждый четвертый рубль в прошлом году приходился на диснеевскую продукцию.

Рецепт сохранения высочайшего спроса на проекты компании — умение найти ключ к сердцам семейной аудитории. Наступившая эра стриминга меняет кинопрокат, из него вымываются многие жанровые работы (например, среднебюджетные боевики и триллеры). Но дорогой и яркий семейный контент по-прежнему на коне. Причина очевидна: родителям недостаточно включить своим чадам фильм на Netflix или Amazon, ребенку нужно красочное зрелище на большом экране. А когда это зрелище еще и попадает в ностальгический настрой родителей... Оригинальный мультфильм 1994 года стал классикой. На его художественный ремейк в кинотеатры повели своих детей люди, которые росли на старом «Короле Льве». Причем в России у поколения 1990-х не было шанса посмотреть мультфильм на большом экране из-за отсутствия в те времена цивилизованного проката, и в 2019-м оно с лихвой наверстало упущенное.

2. «Мстители: Финал», 2,594 млрд рублей, 8 миллионов 764 тысячи зрителей

В начале 2020-го немного забавно вспоминать о том, что первый фильм киновселенной Marvel, «Железный человек», вышел в 2008 году и собрал в нашей стране 223 млн рублей (с учетом СНГ). Причем в те времена это считалось большим успехом: популярность кинокомиксов в нашей стране была не столь очевидной. Поэтому 1,5 миллиона зрителей, купивших билеты на «ЖелЧела», казались огромной армией. Дальнейшие события продемонстрировали, что это было только началом.

Бренд Marvel довольно быстро оказался под крылом компании Disney. Та начала вкладывать сотни миллионов долларов в производство новых фильмов и развивать успех, популяризуя других персонажей комиксов Marvel — Халка, Тора, Капитана Америка и т. д. Первая часть «Мстителей», в которой несколько супергероев объединяются для борьбы с очередным вселенским злом, вышла в 2012-м. Это был первый кинокомикс, преодолевший миллиардный рубеж — его сборы составили 1,204 млрд рублей. К этому моменту уже была создана безошибочно узнаваемая стилистика кинокомиксов Marvel — веселая постмодернистская карусель. В этом смысле кинокомиксы компании противопоставляли себя продукции DC и Warner Bros., которая после отхода от дел Кристофера Нолана переживала кризис из-за решения пойти по пути «more dark, more realistic».

Пока в DC судорожно пытались нащупать новые точки роста (не обошлось без приглашения режиссера первых и вторых «Мстителей» Джосса Уидона на досъемки «Лиги справедливости»), сборы Marvel в России улетали в космос. В общей сложности за 11 лет вышло 23 марвеловских фильма. Самым кассовым из них стал «Финал», который впервые среди кинокомиксов перешел рубеж в 2 млрд рублей. Именно продукция Marvel в первую очередь приходит в голову, когда заходит речь о каноничном киноаттракционе 2010-х годов: фильмы этой кинематографической вселенной стали образцом crowd pleasure в начале XXI века. Главный вопрос: что дальше? Не исчерпал ли себя красочный, ироничный и легковесный стиль? Не сумели ли конкуренты найти более актуальный рецепт популярности? Новый виток схватки Marvel и взбодрившегося DC станет одним из ключевых сюжетов в коммерческом кино в ближайшие годы.

3. «Холоп», 2,324 млрд рублей, 8 миллионов 500 тысяч зрителей (официальные данные на 12 января, прокат продолжается)

Комедия Клима Шипенко большую часть своей грандиозной кассы собрала уже в 2020 году в ходе так называемой новогодней битвы. Однако, как мы уже говорили ранее, стартовала картина 26 декабря, что позволяет ей уверенно войти в тройку лидеров среди фильмов 2019 года. Причем прокат «Холопа» продолжается, поэтому не исключено, что на финише он сумеет обогнать «Короля Льва» и «Мстителей». И это дает повод сделать несколько далекоидущих выводов.

Прежде всего успех «Холопа» свидетельствует о том, что кинопрокат переживает ренессанс российской комедии. Звезда этого жанра в течение десятилетия несколько раз ярко вспыхивала на прокатном небосклоне. Можно вспомнить, например, результат «Горько!», собравшего 810 млн рублей в 2013 году. Но впервые за 1,5 миллиарда сборы у комедии перевалили в 2017-м, когда вышел «Последний богатырь» (1,672 миллиарда). Интересно, что «Холоп» и «Последний богатырь» — фактически родные братья. Они близки не только сюжетно и концептуально (и в том, и в другом фильме главный герой из современности попадает в архаичный мир, что влечет за собой ворох гэгов), но и по месту рождения — оба фильма произведены студией Yellow, Black and White. Продюсеры этой компании, похоже, нащупали то, что нужно аудитории российского кино прямо сейчас: российский зритель хочет развлекательного контента с фантастическим элементом. Этот контент не должен избегать скабрезностей, но при этом не делает на них основную ставку. И обязателен нравоучительный хеппи-энд. Фактически два главных хита Yellow, Black and White — это романы воспитания с полным моральным преображением героя в финале.

Важно и то, что появление «Холопа» и «Последнего богатыря» хронологически почти полностью совпало с выходом еще пары миллиардеров среди отечественных комедий — речь о двух частях «Полицейского с Рублевки». Yellow, Black and White изначально специализировалась на телевизионном комедийном контенте (первые хиты — ситкомы СТС «Папины дочки» и «Кухня»). Производством «Полицейского» занимается компания Premier Studios, которой рулят выходцы с ТНТ Валерий Федорович и Евгений Никишов. Таким образом, противостояние идеологий СТС и ТНТ, за которым профессиональная публика с интересом наблюдала 10 лет назад на ТВ, приобрело новую форму и продолжается на большом экране.

4. «Т-34», 2,256 млрд рублей, 8 миллионов 793 тысячи зрителей

Четвертым фильмом 2019 года, заработавшим в прокате больше 2 млрд рублей, стал отечественный военный экшен Алексея Сидорова. Вообще, столь большое количество картин, превысивших отметку в 2 миллиарда, — рекорд для нашего проката. Например, в 2018 году это не удалось сделать ни одному фильму, а среди релизов 2017-го столь впечатляющими достижениями может похвастать только «Движение вверх» (2,968 млрд рублей). В 2019-м выросло и количество картин, заработавших свыше 1 млрд рублей — таковых набралось 16 против 10 годом ранее.

Иными словами, по итогам 2019-го мы наблюдаем двукратный рост количества прокатных тяжеловесов. Но общие сборы выросли лишь на 10,4%. Это красноречиво свидетельствует о том, что внимание киноходящей аудитории чем дальше, тем больше фокусируется вокруг фильмов-событий. Новинки со средним кассовым потенциалом находят своего зрителя на онлайн-площадках. Для российского кино это еще более характерная тенденция. Если оставить за скобками успехи «Холопа», «Т-34» и «Полицейского с Рублевки 2», то следующий по кассе фильм, комедия «Громкая связь» со сборами 527 млн рублей, не попадает даже в топ-20 релизов по итогам прошлого года. В условиях постоянно сокращающихся реальных доходов зритель не готов рисковать и платит только за гарантированное развлечение. Это либо масштабные и зрелищные картины, либо фильмы, попадающие в болевые точки, задевающие эмоционально.

«Т-34» явно отвечает за масштаб и зрелища. Из вдоль и поперек исследованного жанра военного фильма Сидоров и продюсеры вычленили аттракционную составляющую, сделав ставку на зрелищные танковые бои. Основную драму они дали чуть ли не пунктиром, попутно выбросив из фильма идеологическую составляющую. «Т-34» — это российская «Ярость», то есть в первую очередь крепкий боевик, а уже потом все остальное. Именно такой подход к фильмам о Великой Отечественной оказался самым разумным в коммерческом плане: ни один фильм о войне и близко не собирал в России столько ни до, ни тем более после «Т-34».

5. «Малефисента: Владычица тьмы», 1,919 млрд рублей, 7 миллионов 669 тысяч зрителей

Всю осень прошлого года американские аналитики не уставали писать о том, как слабо выступает этот проект в национальном прокате. Радоваться действительно было нечему: в США сиквел собрал вдвое меньше оригинала, выходившего в 2014-м. Не в полной мере оправдала себя ставка и на международный прокат. Первая «Малефисента» принесла Disney 517 млн долларов из-за рубежа, «Владычица тьмы» ограничилась 377,5 млн долларов.

На большинстве важных территорий фэнтези с Анджелиной Джоли выступило хуже фильма пятилетней давности, но не в России. Здесь картина о злой фее улучшила показатели первой части почти на 50%: в 2014-м «Малефисенте» с учетом СНГ покорилось 1,306 млрд рублей.

На самом деле такие фильмы, как «Владычица тьмы», идеально попадают в массовый вкус российского кинозрителя. В прошлом году в материале КиноПоиска мы уже подробно анализировали причины успеха тех или иных зарубежных картин в нашем прокате. И пришли к выводу, что российская аудитория любит красочное фэнтези, антигероев и проверенные временем бренды, будь то франшизы, имена режиссеров и актеров. Фильм Disney в идеальной пропорции сочетает в себе все элементы успеха у зрителя в России.

6. «Джокер», 1,891 млрд рублей, 6 миллионов 816 тысяч зрителей

Пожалуй, главную сенсацию российского проката в прошлом году сотворил именно этот фильм. Ставки на него изначально были достаточно высоки, но все же еще за пару месяцев до выхода фильма Тодда Филлипса в прокат любой аналитик сказал бы, что для «Джокера» будет счастьем добраться до 1 млрд рублей. Победа на Венецианском кинофестивале не столько обнадеживала, сколько настораживала: не слишком ли в фильме все сложно для массового зрителя? Первые рецензии также не настраивали на позитивный лад. Их авторы честно сообщали, что в «Джокере» практически нет экшена и фантастических элементов, фильм не столько мрачный, сколько надрывно-злой. Такие ингредиенты в одном коктейле для поклонников кинокомиксов еще не смешивали.

Результат превзошел все ожидания. «Джокер» стал самым кассовым комиксом DC в России, обойдя «Отряд самоубийц» (1,588 млрд рублей), получил высочайшие оценки киноманской аудитории и стал едва ли не самым обсуждаемым зарубежным релизом года. Феномен «Джокера», кажется, не столько в его стилистике, сколько в угле зрения: герой комиксов здесь предстает не просто маленьким человеком в борьбе со вселенским злом, а униженным и оскорбленным в поисках справедливости. Его превращение в опасного социопата авторы прямо связывают с равнодушием жестокого капиталистического государства, отказавшего едва сводящему концы с концами герою в необходимых лекарствах. Отчаянная месть главного героя над сильными мира сего (их олицетворяют медиа, крупный бизнес и в конечном счете власть) — это рефлексия нового поколения на тему многочисленных психологических травм, выражение бессильной злобы, которая накопилась у зрителей во всем мире. Не случайно «Джокер» собран из ранних фильмов Мартина Скорсезе, которые также апеллировали к самым свежим и не до конца проговоренным травмам общества.

В России левая идеология фильма Филлипса, вероятно, понимается с поправкой на национальный контекст: самая активная часть аудитории, возможно, демонстрирует так солидарность с протестными настроениями. Любопытно, что почти одновременно с «Джокером» чуть более тихую сенсацию в прокате сотворил «Текст» Клима Шипенко (392 млн рублей сборов при бюджете в 75 млн рублей) — главное отечественное гневное киновысказывание на злобу дня в 2019 году. Кино «злых улиц» — очередной тренд нынешнего года, который, вероятно, еще даст о себе знать в ближайшее время.

7. «Холодное сердце 2», 1,818 млрд рублей, 7 миллионов 500 тысяч зрителей (официальные данные на 12 января, прокат продолжается)

Новогодние каникулы принесли сиквелу «Холодного сердца» титул самого кассового мультфильма 2019 года в российском прокате. Впрочем, это тот случай, когда в российском офисе Disney могут испытывать легкое разочарование из-за итогового результата: релиз явно намеревался сместить с трона «Зверополис» (2,082 млрд рублей) и стать самым кассовым мультфильмом в истории. Но не срослось, и в основном из-за недостаточной универсальности продукта. «Холодное сердце» — история прежде всего для девочек. И никакая борьба с гендерными стереотипами в данном случае исправить эту ситуацию не в силах.

8. «Как приручить дракона 3», 1 млрд 699 тыс. рублей, 6 миллионов 650 тысяч зрителей

Мультфильм предсказуемо стал самым кассовым релизом DreamWorks в России, обойдя показатель «Шрэка навсегда» (1,579 млрд рублей с учетом СНГ). Проверенная временем анимационная франшиза не подвела и в этот раз. Среди продукции Universal «Как приручить дракона 3» занимает первое место в минувшем году.

9. «Тайная жизнь домашних животных 2», 1,485 млрд рублей, 6 миллионов 929 тысяч зрителей

Еще один релиз Universal в полной мере ожиданий не оправдал, ухудшив показатели первой части на 20%. Впрочем, при сборах в районе полутора миллиардов рублей грех жаловаться на недобор, это все равно феноменально успешный итог для незамысловатого мультфильма.

Вообще, анимационные релизы стали настоящей золотой жилой и основным источником заработка Universal в нашей стране. Сразу четыре мультфильма дистрибьютора попали в топ-20 по итогам года: помимо «Дракона» и «Домашних животных», это «Семейка Аддамс» и «Эверест». Для сравнения: самый кассовый игровой релиз компании, комедия «Отпетые мошенницы», расположился в конце четвертого десятка по сборам за 2019 год.

10. «Аладдин», 1,219 млрд рублей, 4 миллиона 936 тысяч зрителей

Замыкает итоговую десятку «Аладдин» — еще один игровой ремейк анимационной диснеевской классики. Здесь к ностальгической семейной аудитории могли добавиться и фанаты Гая Ричи, который давно уже стал русским народным режиссером. Судя по сборам «Меча короля Артура», фильмы британца в России любят сильнее, чем где бы то ни было. Впрочем, «Аладдин» стал одним из главных международных хитов 2019-го, так что в данном случае Disney и Ричи совместными усилиями сделали универсальное развлечение для публики любой национальности.



