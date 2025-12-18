Помеглиннее, я записываю! Репортаж Анны Савранской со съемок «Метода 3»

Второй блок «Метода 3» — уже на Кинопоиске! Самое время досмотреть сериал и узнать, как он снимался. Обычный репортаж у нас уже был. А этот текст — эксперимент. В прошлом году мы без зазрения совести прибыли на площадку «Метода» и передали свою работу на аутсорс. Но не просто внешнему автору, а Анне Савранской — исполнительнице одной из главных ролей и большой фанатке сериала «Твин Пикс». Мы вооружили актрису диктофоном и попросили фиксировать на него все самое интересное, как это сделал бы агент Дэйл Купер. Ниже — расшифровка записей, которые нам оставила Савранская.
30 октября, 22:34
Проверка записи…
Я — Анна Савранская. Или лучше сказать агент Савранская? Завтра в Хеллоуин и дикий холод мы продолжим снимать шестую серию третьего сезона «Метода», и коллеги обязали меня приехать на три часа раньше запланированного. Зачем? Ответа нет, попросили лишь на протяжении суток фиксировать самые интересные моменты на диктофон.
Сейчас 22:34, и я завершаю последние приготовления перед рабочим днем, перечитываю свои реплики. Удивительно, но сценарий всего сезона в печатном варианте я получила только вчера! На 50-й смене… До этого в распоряжении были три серии, хотя я умоляла дать мне весь текст еще до старта съемок. Сперва говорили: «Нельзя». Потом что-то переписывали, затем — путаница с цехами. Для меня важно иметь материал в напечатанном виде, чтобы зачеркнуть то, что уже снято, или обвести в кружок то, что еще нет; понять, где неудача; что пока можно вытянуть, а что — уже нельзя. Приходилось листать на телефоне бесконечный файл в поисках нужной серии и реплики. Ужасно неудобно. Теперь, когда наконец можно прийти домой и разложить перед собой кипу листов, сделать собственными руками все пометочки, стало спокойнее.
31 октября, 10:03
Всю ночь я гадала, зачем мне ехать на смену заранее... И для чего все писать на диктофон? Эта мысль не давала покоя и в такси, везущем меня в Коптевский район Москвы, где сегодня предстоит снимать. За окном то пожелтевшие, то почти уже облысевшие деревья, сверху не то дождь, не то снег, впереди — целый рабочий день.
31 октября, 11:15
Атмосфера на площадке странная. Обычно я приезжаю, и все вокруг суетятся. Стоит переступить порог актерского вагончика, орут: «Срочно-срочно, надевай костюм! Иди на грим!» А тут внезапное: «Отдыхай, Анечка». «Штаны пока сушатся», — объясняется ассистентка. Что ж, тогда надену верх. Хотя и он не согреет в 2 градуса: на моей героине по сценарию одна футболка да кофта. Вот уже вторую неделю мы познаем начавшиеся в Москве холода. Едва ли команда была к ним готова. Недавно была самая жуткая смена, во время которой пошел снег. В кадре — якобы золотая осень, начало сентября. Актер Игорь Черневич работал в кадре с зонтом, а я — без. Задумка, конечно, гениальная, если бы не чертов град, сменивший снег.
31 октября, 11:26
Получив половину костюма, начала классический ритуал-разминку. Если вдруг вы слышите гул из моего вагончика, то знайте: это я настраиваюсь на работу, включив плейлист, который специально собрала для «Метода». Так называемую музыку-жестяк. По понятным причинам в моем распоряжении не так много свободного пространства, как у больших артистов, поэтому разминаться приходится над столами и диванами. Но без зарядки никак.
31 октября, 11:37
Разминку прервал стук в дверь. Это снова ассистентка. Правда, пришла она не со второй половиной костюма, а с редакторами из Кинопоиска. Трое предусмотрительно утеплившихся ребят заполнили без того небольшой вагончик и рассказали наконец, почему я за несколько часов до мотора играю на площадке с диктофоном.
31 октября, 11:59
Вместе с Кинопоиском вышли подышать воздухом и поговорить о проекте. Стоя возле фудтрака, обсуждали маньяков и тру-крайм. Для меня все-таки удивительно, что девушки с большим удовольствием слушают истории про убийц.
Я же искала вдохновение преимущественно в кино — в «Молчании ягнят», в «Отряде самоубийц». На заметку себе взяла «Девушку с татуировкой дракона», «Под водой» и сериал «Родина» с Викторией Исаковой, который из ряда явно выбивается.
Но Виктория там тоже горит расследованием, и моя героиня Лера чем-то похожа на нее. Фан-факт: из каждого проекта я делала скриншоты, которые затем распечатала и повесила дома на стенку. Прежде чем снимать ту или иную сцену, я вырезаю нужные эмоции и наклеиваю их рядом с текстом в сценарии.
31 октября, 12:15
Как можно не любить Зверя в исполнении Никиты Кологривого? Хотя самый глубокий герой как раз у Черневича — Бобер. Ему я сопереживаю больше всего. Он не так много говорит, но если скажет что-то, то это сильно. Глядя на него, чувствуешь историю. Шестая серия — отдельное произведение, в котором расследование переплетается с личной судьбой человека. Этот материал цепляет.
31 октября, 12:17
Пришел Черневич: седовласый мужичок, высокий и подтянутый. Сегодня на нем потрепанный тулупчик, сорочка в клетку, очки и фуражка. Его причастность к кино выдают только шрамы на лице, и здесь, на площадке, где все ходят в растянутых худи и безразмерных пуховиках, он выделяется. Пообщаться с Игорем не удалось. Он, в отличие от меня, приехал вовремя и уже спешил в кадр; на площадке он сильно заземляется и говорит крайне мало. Знакомство наше с Черневичем началось со спектакля «Братья Карамазовы», который я успела посмотреть в Питере. Встретившись на «Методе», мы долго обсуждали постановку Льва Додина: он делился впечатлениями от работы, я — своими восторгами.
31 октября, 12:25
Перед тем как идти на площадку, мы выстроились в очередь за согревающими напитками и сладостями, которых на сегодняшней смене в изобилии. Я прихватила печенья, а кофе у меня был в собственном термосе. На съемках часто запрещают использовать стаканы без крышек, и я, зная, что точно все пролью, взяла за привычку носить термокружки.
Пью свой чертовски хороший кофе, если вы понимаете, о чем я.
31 октября, 12:33
Сегодняшние съемки проходят там, где школьники обычно забивают друг другу стрелки, — за гаражами. В глубине кооператива коллеги соорудили шатер, внутри которого за плейбэком восседает Юрий Быков. Именно туда мы и направимся.
31 октября, 12:43
Первый коллега на нашем пути — световик Александр, огромный двухметровый дядя, похожий на Петра I. С ним у нас специальный ритуал. Заприметив его на площадке, я, девчонка метр шестьдесят, первым делом разбегаюсь и запрыгиваю на него. А он меня крутит и затем в обязательном порядке желает хорошей смены. Сегодня я впервые запрыгнула на Сашу, будучи наполовину одетой в свой киношный костюм. Непривычно… Но ритуал соблюден, а значит, рабочий день пройдет хорошо.
31 октября, 12:46
На съемках «Метода» полно своих традиций. Со вторым режиссером Татьяной у нас даже есть специальная песня для первого ГВГ, то есть контакта глаза в глаза. Звучит так: «Таня, Танечка, Танюша, я хочу тебя послушать». А с Анютой-монтажером мы коллекционируем мемные видео с площадки. Договорились, что однажды смонтируем их в один большой ролик. Скажем, в одном видео я цитирую интернет-классику: «Вы кто такие, я вас не звал…» В другом — это мы снимали сцену в питомнике — говорю Связисту не менее великое: «Ты можешь выбрать любого питомца, которого захочешь».
Однако мои любимые мемы — те, что мы придумали сами. Фразы «чуть помеглиннее» и «слишком меглинно» здорово обогатили лексикон.
31 октября, 12:50
Путь к плейбэку преградила толпа, замершая в ожидании заветного «Камера! Мотор!». В кадре — Черневич. Пока он просто сидит на корточках и… переживает. Что происходит в сцене, я не понимаю. Вероятно, это гараж Бобра, в котором он совершал все злодеяния. Видимо, он пришел вспомнить молодость? А может, его туда завело собственное расследование? Одно ясно: Черневичу не идет сидеть на корточках.
Нашел камешек, зачем-то приложил к руке… На ней у него часы, которые во время вчерашней смены буквально разлетелись на кусочки. Все потому, что Бобра били, он лежал на полу в крови, а я в этот момент орала: «Отошли, уроды!» Впрочем, художники буквально за минуту собрали часы обратно. Магия кино!
31 октября, 12:52
Мой шепот в диктофон отчетливо слышен на фоне всеобщего молчания и не очень-то радует коллег. Получила свою порцию шиканья. Такую гробовую тишину я слышу впервые.
Многие организационные процессы на площадке для меня остаются загадкой. Поэтому я нашла оператора Фёдора, к которому подхожу, чтобы узнать, есть ли у меня время на перекур. Спрашиваю: «Сколько?» Если три или пять минут, то нельзя. Если десять, то отпускают. Не уверена, что именно Федя должен меня координировать, но я все равно его заставляю. Вот, кстати, и он.
31 октября, 13:02
На часах уже 13:02. Жалуюсь оператору Феде, что меня вызвали на три часа раньше, чтобы сделать репортаж, как у Купера.
«Как у Брэдли Купера?» — «Как у агента Купера… „Твин Пикс“, алло! Ты не смотрел, что ли?» — «Ну, это ж невозможно смотреть. Сумасшедший дом какой-то. Может, ты еще и „Дюну“ Линча осилила?»
Кажется, с Федей мы больше не общаемся…
31 октября, 13:10
Настало время войти в святую святых — в палатку к режиссеру. Быков, судя по всему, занят — выбирает крупность для следующего кадра. На его столе лежит пакет с остатками морковки и сельдерея. Ограничились парой фраз:
— Привет, Юра!
— Здорово, Анечка! Как ты?
— Веду репортаж. А это ты ешь морковку? Худеешь?
— Не-а. Просто хватаю, что плохо лежит. Так а зачем ты так рано приехала?
— Чтобы сделать репортаж!
— И получить деньги за переработку…
— А это считается? Если да, то я готова! На самом деле, я и сама сперва не поняла, что здесь делаю так рано. А потом пришли они. Кинопоиск.
Об одном жалею: забыла спросить, смотрел ли Юра «Твин Пикс». Думаю, все же смотрел.
31 октября, 13:14
Думаю о шутках Быкова про переработки. Не так уж смешно. Мы действительно частенько перерабатываем и не заканчиваем вовремя. Пока рекорд — задержка на три часа. От размышлений отвлек Черневич, отошедший в сторонку покурить. Пусть мы и мало разговариваем, но зато курим вместе регулярно молча.
31 октября, 13:18
К сожалению, на перекур времени не нашлось. Коллеги сказали, что мне пора в свой вагончик, там меня ждет вторая половина костюма. Странное ощущение. Обычно я четко знаю, когда, что и за чем у меня идет. Но с этим репортажем я потеряла счет времени. Не понимаю, что вообще происходит.
31 октября, 13:33
Наконец-то надела костюм целиком, зарядила себе согревающие стельки в летние кеды, нацепила кепку, натянула капюшон. В нем толком ничего не видно. Было бы здорово, если бы моя героиня хотя бы в помещении его сняла… Но ничего не поделаешь: это маленькая, но важная деталь, отражающая характер Леры. Пора бежать на грим.
31 октября, 13:42
Дойти до цели удалось не с первой попытки: запуталась и забыла, в каком из десятка съемочных вагончиков расположилась гример. Она встретила меня с возгласом: «Вот она, рыба моей мечты». Зря это она сказала. Уже хочется есть, если честно.
Первая часть грима сопровождается громким звуком фена, из-за которого сложно сконцентрироваться. К тому же девчонки вокруг обсуждают плохую погоду, которая будет и завтра. Пока есть время, смотрю, что нам готовит грядущий день. Ходит слух, что будет тяжелая смена с большой кучей народа. И все съемки на холодной московской натуре.
31 октября, 14:18
С гримом закончила — пора бы заняться обедом. Меню сегодня богато на деликатесы. Техасское овощное комбо звучит интересно, но не очень понятно. Так что пусть будет пюрешка. Добавим к ней курочку в сухарях. Повара подчеркнули, что она особенно нежная. Попробуем.
31 октября, 15:03
Поймала себя на мысли о том, что скучаю по Константину Юрьевичу Хабенскому. Вспоминаю, как первый раз увидела его на площадке в фирменном плаще и кепке. Подумала: «Господи, это же Меглин!» И ведь сама я теперь часть этой истории!
Первые две недели работать с Хабенским было тяжело. Один его мимолетный взгляд, и у меня нещадно текли слезы.
У Константина Юрьевича есть особый взгляд, после которого у меня появляется назойливая мысль о том, что он меня ненавидит. Будто бы я ничтожество. Поэтому рядом с ним я зажималась. В одной из сцен Хабенский должен был меня душить. Он кладет руки мне на горло и приступает, а я никак не реагирую. Спрашивает: «Может, хоть немного посопротивляешься?» Даже лайфхак подсказал: он убирает руку, а я, наоборот, тяну к себе. Получается и безопасно, и правдоподобно. Но стоило камере включиться, как мой рефлекс работал в обратную сторону. Три дубля подряд мы убирали руки вместе. И снова этот взгляд. Хотелось провалиться под землю.
А в другом эпизоде у меня не получалось всучить ему игрушку. По сценарию Лера сует ее прямо в лицо Меглину и отпускает, чтобы он сам ее взял. У меня пять дублей не получалось! Просто не могу ткнуть ему в лицо, и всё тут. Каждая попытка выглядела как «возьмите, пожалуйста».
На деле же Константин Юрьевич — добрый и чуткий партнер. И хотя общались мы мало, он давал внезапные и ценные советы. Мог просто подойти и сказать: «Вот здесь можно хлопнуть его по руке». И ты, который не додумался хлопнуть, думаешь: «Офигеть, как же это круто».
Не так давно была последняя смена с ним. Снимали сцену в машине, в ней моя героиня узнает ошеломляющую новость. Дубль за дублем что-то не то. В какой-то момент Хабенский шепчет: «Нужно вот тут сначала поднять взгляд, а потом показать телефон». Я делаю, и Быков восклицает: «Гениально». Потом мы попрощались, Константин меня обнял и, улыбнувшись, сказал: «И, главное, сначала взгляд, потом телефон». Я была счастлива.
31 октября 2024 года, 15:27
Слишком отвлеклась на лирику. А ведь уже пора наконец на площадку. Сегодняшняя моя сцена будет смешной и одновременно жуткой. Удастся заглянуть в гараж, перед которым на корточках восседал Черневич. Помещение, как выяснилось, Бобру не принадлежит. Зато оно очень вместительное. Внутри куча поленьев и всякого хлама: термос, коробки, банки-склянки. Есть даже старенький телевизор LG и ковер на стене. Картина прямиком из детства! Но это сверху. А вот в подвале, мягко сказать, неуютно. На стенах всюду развешаны противогазы и всевозможные садовые инструменты, от лопаты до кирки. Боюсь, использовались они не по назначению. На одной из деревянных палок остались следы засохшей крови. Бутафорской, но выглядит очень правдоподобно.
31 октября, 15:35
Перед тем как войти в кадр, подошла к Тимуру, нашему специалисту по звуку, который, как всегда, разговаривает, держа во рту какой-то провод. Обычная процедура — перед работой настроить звук. А вот что необычно, так это то, что, оказывается, и Тимур тоже не смотрел «Твин Пикс». Что это за площадка? Я ведь агент Купер… А никто меня не понимает.
31 октября, 15:35
Пришло время развести сцену вместе с режиссером. Начинаю плотно въезжать в творческий процесс.
31 октября, 19:38
Не заметила, как прошло четыре часа! Отработав, сбегаю с площадки. В вагончике скидываю все вещи в кучу, предварительно попросив прощения у костюмеров. Девчонки, извините еще раз, но силы покинули меня окончательно! Все-таки не каждый день приходится играть сразу две роли — девушку с приступами неконтролируемой агрессии и вкрадчивого репортера, a.k.a агент Купер. Впереди — такси домой и возможность наконец расслабиться под любимую музыку. На телефоне куча сообщений, но отвечу я на них позже. Пришло время окончательно уйти с радаров. Конец связи, Кинопоиск!
Автор: Анна Савранская
Редактор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)
Фото: пресс-служба Кинопоиска