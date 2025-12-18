Кинопоиск
Смотрите на Кинопоиске

Помеглиннее, я записываю! Репортаж Анны Савранской со съемок «Метода 3»

Обсудить0

Второй блок «Метода 3» — уже на Кинопоиске! Самое время досмотреть сериал и узнать, как он снимался. Обычный репортаж у нас уже был. А этот текст — эксперимент. В прошлом году мы без зазрения совести прибыли на площадку «Метода» и передали свою работу на аутсорс. Но не просто внешнему автору, а Анне Савранской — исполнительнице одной из главных ролей и большой фанатке сериала «Твин Пикс». Мы вооружили актрису диктофоном и попросили фиксировать на него все самое интересное, как это сделал бы агент Дэйл Купер. Ниже — расшифровка записей, которые нам оставила Савранская.

30 октября, 22:34

Проверка записи…

Я — Анна Савранская. Или лучше сказать агент Савранская? Завтра в Хеллоуин и дикий холод мы продолжим снимать шестую серию третьего сезона «Метода», и коллеги обязали меня приехать на три часа раньше запланированного. Зачем? Ответа нет, попросили лишь на протяжении суток фиксировать самые интересные моменты на диктофон.

Сейчас 22:34, и я завершаю последние приготовления перед рабочим днем, перечитываю свои реплики. Удивительно, но сценарий всего сезона в печатном варианте я получила только вчера! На 50-й смене… До этого в распоряжении были три серии, хотя я умоляла дать мне весь текст еще до старта съемок. Сперва говорили: «Нельзя». Потом что-то переписывали, затем — путаница с цехами. Для меня важно иметь материал в напечатанном виде, чтобы зачеркнуть то, что уже снято, или обвести в кружок то, что еще нет; понять, где неудача; что пока можно вытянуть, а что — уже нельзя. Приходилось листать на телефоне бесконечный файл в поисках нужной серии и реплики. Ужасно неудобно. Теперь, когда наконец можно прийти домой и разложить перед собой кипу листов, сделать собственными руками все пометочки, стало спокойнее.

31 октября, 10:03

Всю ночь я гадала, зачем мне ехать на смену заранее... И для чего все писать на диктофон? Эта мысль не давала покоя и в такси, везущем меня в Коптевский район Москвы, где сегодня предстоит снимать. За окном то пожелтевшие, то почти уже облысевшие деревья, сверху не то дождь, не то снег, впереди — целый рабочий день.

31 октября, 11:15

Атмосфера на площадке странная. Обычно я приезжаю, и все вокруг суетятся. Стоит переступить порог актерского вагончика, орут: «Срочно-срочно, надевай костюм! Иди на грим!» А тут внезапное: «Отдыхай, Анечка». «Штаны пока сушатся», — объясняется ассистентка. Что ж, тогда надену верх. Хотя и он не согреет в 2 градуса: на моей героине по сценарию одна футболка да кофта. Вот уже вторую неделю мы познаем начавшиеся в Москве холода. Едва ли команда была к ним готова. Недавно была самая жуткая смена, во время которой пошел снег. В кадре — якобы золотая осень, начало сентября. Актер Игорь Черневич работал в кадре с зонтом, а я — без. Задумка, конечно, гениальная, если бы не чертов град, сменивший снег.

31 октября, 11:26

Получив половину костюма, начала классический ритуал-разминку. Если вдруг вы слышите гул из моего вагончика, то знайте: это я настраиваюсь на работу, включив плейлист, который специально собрала для «Метода». Так называемую музыку-жестяк. По понятным причинам в моем распоряжении не так много свободного пространства, как у больших артистов, поэтому разминаться приходится над столами и диванами. Но без зарядки никак.

Анна Савранская

31 октября, 11:37

Разминку прервал стук в дверь. Это снова ассистентка. Правда, пришла она не со второй половиной костюма, а с редакторами из Кинопоиска. Трое предусмотрительно утеплившихся ребят заполнили без того небольшой вагончик и рассказали наконец, почему я за несколько часов до мотора играю на площадке с диктофоном.

31 октября, 11:59

Вместе с Кинопоиском вышли подышать воздухом и поговорить о проекте. Стоя возле фудтрака, обсуждали маньяков и тру-крайм. Для меня все-таки удивительно, что девушки с большим удовольствием слушают истории про убийц. 

Я же искала вдохновение преимущественно в кино — в «Молчании ягнят», в «Отряде самоубийц». На заметку себе взяла «Девушку с татуировкой дракона», «Под водой» и сериал «Родина» с Викторией Исаковой, который из ряда явно выбивается.

Но Виктория там тоже горит расследованием, и моя героиня Лера чем-то похожа на нее. Фан-факт: из каждого проекта я делала скриншоты, которые затем распечатала и повесила дома на стенку. Прежде чем снимать ту или иную сцену, я вырезаю нужные эмоции и наклеиваю их рядом с текстом в сценарии.

31 октября, 12:15

Как можно не любить Зверя в исполнении Никиты Кологривого? Хотя самый глубокий герой как раз у Черневича — Бобер. Ему я сопереживаю больше всего. Он не так много говорит, но если скажет что-то, то это сильно. Глядя на него, чувствуешь историю. Шестая серия — отдельное произведение, в котором расследование переплетается с личной судьбой человека. Этот материал цепляет.

Игорь Черневич

31 октября, 12:17

Пришел Черневич: седовласый мужичок, высокий и подтянутый. Сегодня на нем потрепанный тулупчик, сорочка в клетку, очки и фуражка. Его причастность к кино выдают только шрамы на лице, и здесь, на площадке, где все ходят в растянутых худи и безразмерных пуховиках, он выделяется. Пообщаться с Игорем не удалось. Он, в отличие от меня, приехал вовремя и уже спешил в кадр; на площадке он сильно заземляется и говорит крайне мало. Знакомство наше с Черневичем началось со спектакля «Братья Карамазовы», который я успела посмотреть в Питере. Встретившись на «Методе», мы долго обсуждали постановку Льва Додина: он делился впечатлениями от работы, я — своими восторгами.

31 октября, 12:25

Перед тем как идти на площадку, мы выстроились в очередь за согревающими напитками и сладостями, которых на сегодняшней смене в изобилии. Я прихватила печенья, а кофе у меня был в собственном термосе. На съемках часто запрещают использовать стаканы без крышек, и я, зная, что точно все пролью, взяла за привычку носить термокружки. 

Пью свой чертовски хороший кофе, если вы понимаете, о чем я.

31 октября, 12:33

Сегодняшние съемки проходят там, где школьники обычно забивают друг другу стрелки, — за гаражами. В глубине кооператива коллеги соорудили шатер, внутри которого за плейбэком восседает Юрий Быков. Именно туда мы и направимся.

Юрий Быков

31 октября, 12:43

Первый коллега на нашем пути — световик Александр, огромный двухметровый дядя, похожий на Петра I. С ним у нас специальный ритуал. Заприметив его на площадке, я, девчонка метр шестьдесят, первым делом разбегаюсь и запрыгиваю на него. А он меня крутит и затем в обязательном порядке желает хорошей смены. Сегодня я впервые запрыгнула на Сашу, будучи наполовину одетой в свой киношный костюм. Непривычно… Но ритуал соблюден, а значит, рабочий день пройдет хорошо.

31 октября, 12:46

На съемках «Метода» полно своих традиций. Со вторым режиссером Татьяной у нас даже есть специальная песня для первого ГВГ, то есть контакта глаза в глаза. Звучит так: «Таня, Танечка, Танюша, я хочу тебя послушать». А с Анютой-монтажером мы коллекционируем мемные видео с площадки. Договорились, что однажды смонтируем их в один большой ролик. Скажем, в одном видео я цитирую интернет-классику: «Вы кто такие, я вас не звал…» В другом — это мы снимали сцену в питомнике — говорю Связисту не менее великое: «Ты можешь выбрать любого питомца, которого захочешь».

Однако мои любимые мемы — те, что мы придумали сами. Фразы «чуть помеглиннее» и «слишком меглинно» здорово обогатили лексикон.

31 октября, 12:50

Путь к плейбэку преградила толпа, замершая в ожидании заветного «Камера! Мотор!». В кадре — Черневич. Пока он просто сидит на корточках и… переживает. Что происходит в сцене, я не понимаю. Вероятно, это гараж Бобра, в котором он совершал все злодеяния. Видимо, он пришел вспомнить молодость? А может, его туда завело собственное расследование? Одно ясно: Черневичу не идет сидеть на корточках.

Нашел камешек, зачем-то приложил к руке… На ней у него часы, которые во время вчерашней смены буквально разлетелись на кусочки. Все потому, что Бобра били, он лежал на полу в крови, а я в этот момент орала: «Отошли, уроды!» Впрочем, художники буквально за минуту собрали часы обратно. Магия кино!

Игорь Черневич

31 октября, 12:52

Мой шепот в диктофон отчетливо слышен на фоне всеобщего молчания и не очень-то радует коллег. Получила свою порцию шиканья. Такую гробовую тишину я слышу впервые.

Многие организационные процессы на площадке для меня остаются загадкой. Поэтому я нашла оператора Фёдора, к которому подхожу, чтобы узнать, есть ли у меня время на перекур. Спрашиваю: «Сколько?» Если три или пять минут, то нельзя. Если десять, то отпускают. Не уверена, что именно Федя должен меня координировать, но я все равно его заставляю. Вот, кстати, и он.

31 октября, 13:02

На часах уже 13:02. Жалуюсь оператору Феде, что меня вызвали на три часа раньше, чтобы сделать репортаж, как у Купера.

«Как у Брэдли Купера?» — «Как у агента Купера… „Твин Пикс“, алло! Ты не смотрел, что ли?» — «Ну, это ж невозможно смотреть. Сумасшедший дом какой-то. Может, ты еще и „Дюну“ Линча осилила?»

Кажется, с Федей мы больше не общаемся…

31 октября, 13:10

Настало время войти в святую святых — в палатку к режиссеру. Быков, судя по всему, занят — выбирает крупность для следующего кадра. На его столе лежит пакет с остатками морковки и сельдерея. Ограничились парой фраз:

— Привет, Юра!

— Здорово, Анечка! Как ты?

— Веду репортаж. А это ты ешь морковку? Худеешь?

— Не-а. Просто хватаю, что плохо лежит. Так а зачем ты так рано приехала?

— Чтобы сделать репортаж!

— И получить деньги за переработку…

— А это считается? Если да, то я готова! На самом деле, я и сама сперва не поняла, что здесь делаю так рано. А потом пришли они. Кинопоиск.

Об одном жалею: забыла спросить, смотрел ли Юра «Твин Пикс». Думаю, все же смотрел.

31 октября, 13:14

Думаю о шутках Быкова про переработки. Не так уж смешно. Мы действительно частенько перерабатываем и не заканчиваем вовремя. Пока рекорд — задержка на три часа. От размышлений отвлек Черневич, отошедший в сторонку покурить. Пусть мы и мало разговариваем, но зато курим вместе регулярно молча.

31 октября, 13:18

К сожалению, на перекур времени не нашлось. Коллеги сказали, что мне пора в свой вагончик, там меня ждет вторая половина костюма. Странное ощущение. Обычно я четко знаю, когда, что и за чем у меня идет. Но с этим репортажем я потеряла счет времени. Не понимаю, что вообще происходит.

31 октября, 13:33

Наконец-то надела костюм целиком, зарядила себе согревающие стельки в летние кеды, нацепила кепку, натянула капюшон. В нем толком ничего не видно. Было бы здорово, если бы моя героиня хотя бы в помещении его сняла… Но ничего не поделаешь: это маленькая, но важная деталь, отражающая характер Леры. Пора бежать на грим.

31 октября, 13:42

Дойти до цели удалось не с первой попытки: запуталась и забыла, в каком из десятка съемочных вагончиков расположилась гример. Она встретила меня с возгласом: «Вот она, рыба моей мечты». Зря это она сказала. Уже хочется есть, если честно.

Первая часть грима сопровождается громким звуком фена, из-за которого сложно сконцентрироваться. К тому же девчонки вокруг обсуждают плохую погоду, которая будет и завтра. Пока есть время, смотрю, что нам готовит грядущий день. Ходит слух, что будет тяжелая смена с большой кучей народа. И все съемки на холодной московской натуре.

Анна Савранская

31 октября, 14:18

С гримом закончила — пора бы заняться обедом. Меню сегодня богато на деликатесы. Техасское овощное комбо звучит интересно, но не очень понятно. Так что пусть будет пюрешка. Добавим к ней курочку в сухарях. Повара подчеркнули, что она особенно нежная. Попробуем.

31 октября, 15:03

Поймала себя на мысли о том, что скучаю по Константину Юрьевичу Хабенскому. Вспоминаю, как первый раз увидела его на площадке в фирменном плаще и кепке. Подумала: «Господи, это же Меглин!» И ведь сама я теперь часть этой истории!

Первые две недели работать с Хабенским было тяжело. Один его мимолетный взгляд, и у меня нещадно текли слезы.

У Константина Юрьевича есть особый взгляд, после которого у меня появляется назойливая мысль о том, что он меня ненавидит. Будто бы я ничтожество. Поэтому рядом с ним я зажималась. В одной из сцен Хабенский должен был меня душить. Он кладет руки мне на горло и приступает, а я никак не реагирую. Спрашивает: «Может, хоть немного посопротивляешься?» Даже лайфхак подсказал: он убирает руку, а я, наоборот, тяну к себе. Получается и безопасно, и правдоподобно. Но стоило камере включиться, как мой рефлекс работал в обратную сторону. Три дубля подряд мы убирали руки вместе. И снова этот взгляд. Хотелось провалиться под землю.

А в другом эпизоде у меня не получалось всучить ему игрушку. По сценарию Лера сует ее прямо в лицо Меглину и отпускает, чтобы он сам ее взял. У меня пять дублей не получалось! Просто не могу ткнуть ему в лицо, и всё тут. Каждая попытка выглядела как «возьмите, пожалуйста».

На деле же Константин Юрьевич — добрый и чуткий партнер. И хотя общались мы мало, он давал внезапные и ценные советы. Мог просто подойти и сказать: «Вот здесь можно хлопнуть его по руке». И ты, который не додумался хлопнуть, думаешь: «Офигеть, как же это круто».

Не так давно была последняя смена с ним. Снимали сцену в машине, в ней моя героиня узнает ошеломляющую новость. Дубль за дублем что-то не то. В какой-то момент Хабенский шепчет: «Нужно вот тут сначала поднять взгляд, а потом показать телефон». Я делаю, и Быков восклицает: «Гениально». Потом мы попрощались, Константин меня обнял и, улыбнувшись, сказал: «И, главное, сначала взгляд, потом телефон». Я была счастлива.

31 октября 2024 года, 15:27

Слишком отвлеклась на лирику. А ведь уже пора наконец на площадку. Сегодняшняя моя сцена будет смешной и одновременно жуткой. Удастся заглянуть в гараж, перед которым на корточках восседал Черневич. Помещение, как выяснилось, Бобру не принадлежит. Зато оно очень вместительное. Внутри куча поленьев и всякого хлама: термос, коробки, банки-склянки. Есть даже старенький телевизор LG и ковер на стене. Картина прямиком из детства! Но это сверху. А вот в подвале, мягко сказать, неуютно. На стенах всюду развешаны противогазы и всевозможные садовые инструменты, от лопаты до кирки. Боюсь, использовались они не по назначению. На одной из деревянных палок остались следы засохшей крови. Бутафорской, но выглядит очень правдоподобно.

Анна Савранская

31 октября, 15:35

Перед тем как войти в кадр, подошла к Тимуру, нашему специалисту по звуку, который, как всегда, разговаривает, держа во рту какой-то провод. Обычная процедура — перед работой настроить звук. А вот что необычно, так это то, что, оказывается, и Тимур тоже не смотрел «Твин Пикс». Что это за площадка? Я ведь агент Купер… А никто меня не понимает.

31 октября, 15:35

Пришло время развести сцену вместе с режиссером. Начинаю плотно въезжать в творческий процесс.

31 октября, 19:38

Не заметила, как прошло четыре часа! Отработав, сбегаю с площадки. В вагончике скидываю все вещи в кучу, предварительно попросив прощения у костюмеров. Девчонки, извините еще раз, но силы покинули меня окончательно! Все-таки не каждый день приходится играть сразу две роли — девушку с приступами неконтролируемой агрессии и вкрадчивого репортера, a.k.a агент Купер. Впереди — такси домой и возможность наконец расслабиться под любимую музыку. На телефоне куча сообщений, но отвечу я на них позже. Пришло время окончательно уйти с радаров. Конец связи, Кинопоиск!

Автор: Анна Савранская

Редактор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)

Фото: пресс-служба Кинопоиска

Обсудить

Смотрите также

Сегодня30
18 ноября6
23 октября75
Вчера12

Главное сегодня

Сегодня17
Сегодня0
Сегодня, 13:211
Сегодня30
Сегодня1
Сегодня0
Сегодня5
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации