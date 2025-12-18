Помеглиннее, я записываю! Репортаж Анны Савранской со съемок «Метода 3»

Сейчас 22:34, и я завершаю последние приготовления перед рабочим днем, перечитываю свои реплики. Удивительно, но сценарий всего сезона в печатном варианте я получила только вчера! На 50-й смене… До этого в распоряжении были три серии, хотя я умоляла дать мне весь текст еще до старта съемок. Сперва говорили: «Нельзя». Потом что-то переписывали, затем — путаница с цехами. Для меня важно иметь материал в напечатанном виде, чтобы зачеркнуть то, что уже снято, или обвести в кружок то, что еще нет; понять, где неудача; что пока можно вытянуть, а что — уже нельзя. Приходилось листать на телефоне бесконечный файл в поисках нужной серии и реплики. Ужасно неудобно. Теперь, когда наконец можно прийти домой и разложить перед собой кипу листов, сделать собственными руками все пометочки, стало спокойнее.