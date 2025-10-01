Что смотреть дома: «Оно» в Дерри, вампиры в Смоленске, «Ведьмак» в Нильфгаарде

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

Геральт и Женёк обрели новые лица в продолжениях «Ведьмака» и «Вампиров средней полосы». Пеннивайз не рекомендует соваться в Дерри, а Эмма Томпсон — в Оксфорд. Зато Колин Фаррелл зовет поехать с ним в Макао, а Юрий Стоянов — «На деревню дедушке». Спортивных фанатов ждут UFC, КХЛ, РПЛ, Ла Лига и Серия А. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Реальные упыри недели: «Вампиры средней полосы», 3-й сезон

Начинаем прощаться со смоленской нечистью

Где смотреть: START — с 1 ноября

Финальный сезон детективной черной комедии про российских кровососов. В продолжении расскажут о том, как смоленская вампирская семья деда Славы выступит против агрессивной уральской общины, а графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца. К своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв и Анастасия Стежко. Женька в новом сезоне вместо Глеба Калюжного, ушедшего в армию, сыграл Тимофей Кочнев («Мамонты» и «Соловей против Муромца»). Кресло режиссера досталось Алексею Акимову, бессменному шоураннеру проекта и одному из сценаристов. «Это больше не сатира про то, какими кровососами видятся наши дураки и дороги, а многофигурная мелодрама, которая могла бы высасывать зрительскую кровь еще долгие годы. То есть больше „Дневники вампира“, чем „Реальные упыри“», — писал о сезоне Никита Демченко.

Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START с 1 ноября.

Подробнее о сериале:

Альманах о похождениях Пеннивайза до встречи с Клубом неудачников

Где вышло: HBO Max

Приквел хоррор-дилогии «Оно», действие развернется в 1962 году, за 27 лет до событий первого фильма. В центре сюжета оказывается афроамериканская семья, переехавшая в недобрый городок Дерри, штат Мэн. Билл Скарсгард вернется (но не сразу!) в образе демонического клоуна Пеннивайза, одним из героев станет юный Ричард «Дик» Холлоран, известный кинговедам по «Сиянию». Главные роли сыграют Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Джеймс Римар, Мэделин Стоу. Кресло шоураннера делят Джейсон Фукс («Аргайл: Супершпион», «Чудо-женщина») и Брэд Кэйн («Полиция Токио»). Андрес Мускетти поставит как минимум четыре эпизода из девяти запланированных. В обзоре первой серии Станислав Зельвенский отмечает, что сюрреалистические кровавые композиции по-прежнему удаются Мускетти на славу.

Подробнее о сериале:

Фэнтези недели: «Ведьмак», 4-й сезон

Продолжение саги с новым исполнителем главной роли

Где вышло: Netflix

Геральт возвращается, и теперь его играет Лиам Хемсворт. Несмотря на усталость и раны, ведьмак отправляется в сердце империи Нильфгаард, где Цири (Фрейя Аллан) якобы воссоединилась с отцом-императором. На самом деле это обман, и настоящую Цириллу занесло в пустыню Корат, где она присоединилась к отряду бродячих подростков, взяв имя Фалька. Йеннифэр (Аня Чалотра) переживает смерть матери-наставницы и возглавляет сообщвество волшебниц Аретузы. Ожидается, что сериал Лорен Шмидт Хиссрик в этом и следующем сезонах покроет оставшиеся три книги цикла Анджея Сапковского. В образе лекаря-вампира Региса появится Лоренс Фишбёрн, а Питер Муллан заменит Кима Боднию в роли Весемира, старшего ведьмака.

Подробнее о сериале:

Режиссер «Конклава» снял азартную драму с Колином Фарреллом

Где вышло: Netflix

Автор «Конклава» и «На Западном фронте без перемен» Эдвард Бергер перебрался из Европы в Азию, чтобы экранизировать роман Лоуренса Осборна. Проворовавшийся адвокат Лорд Дойл (Фаррелл) решает залечь на дно в Макао, спуская в казино последние деньги. Когда его долги становятся пугающе серьезны, он знакомится с таинственной частной кредиторшей Дао Мин (Чэнь Фала), предлагающей ему шанс все исправить. Тильде Суинтон досталась партия частного детектива, которая идет по пятам за Дойлом.

Другие новинки

Юрий Стоянов в комедии воспитания

Где смотреть: START

Новая дедовская комедия в российском кино после «Батя 2. Дед». 10-летнего Владика вечно занятая мама (Ингрид Олеринская) отправляет в деревню к дедушке (Стоянов), которого мальчик ни разу в жизни не видел. Непослушный Владик мечтает вернуться в город и попасть на важный IT-конкурс, но дед вовсе не намерен идти у внука на поводу. В отместку тот начинает делать разные пакости: мыть дрова, подкладывать куриные яйца на дедовский стул и угонять коров. В фильме также появились Татьяна Орлова, Антон Филипенко и Александр Ильин.

Смотрите этот фильм на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Авторы «Жуков» рассказывают о непредсказуемости любви

Где смотреть: Кинопоиск, Premier, «Иви»

Семейная комедия о родителях и их взрослых детях, постоянно попадающих в нелепые ситуации. Отправив дочь Иру (Марьяна Спивак) и сына Колю (Арсений Робак) во взрослую жизнь, Владимир (Александр Робак) и Марина (Юлия Яблонская) надеются наконец-то пожить для себя. Не тут-то было! Неожиданно 55-летняя Марина узнаёт, что беременна. Тем временем Ира воспитывает двоих детей от первого брака и решает открыть магазин сыра вместе с новым мужем Семёном (Сергей Епишев). А Коля удивляет всех, сделав предложение домработнице из Центральной Азии Аиде (Ойдин Юсупова). Над сериалом работали сценаристы «Жуков» Сергей Нотариус, Максим Пешков и Артём Клинков. Кроме того, Нотариус выступил режиссером «Дня семьи», а Пешков — продюсером.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Звезды «Пищеблока» Ангелина Стречина и Ксения Трейстер снова вместе, но теперь в комедии

Где смотреть: Wink, Кинопоиск

Мелодрама с накалом, как в турецких хитах, по сценарию Жоры Крыжовникова («Звоните ДиКаприо!») и Дениса Уточкина («Фишер»). Таня (Стречина) выходит замуж, и на свадьбе все идет не по плану. В разгар торжества молодой и самоуверенный олигарх Сергей (Константин Белошапка) делает предложение сестре невесты (Трейстер), но получает отказ. Однако он не намерен сдаваться. В заварушке участвуют Елена Лядова, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова и Виталий Кищенко. Режиссер — Андрей Силкин («Молодежка. Новая смена», «Плакса»).

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Подробнее о сериале:

История тайного общества истребителей нечисти из романов Энн Райс

Где смотреть: Амедиатека

Мистический процедурал во вселенной Райс, наиболее известной по «Интервью с вампиром». Руководит проектом режиссер и сценарист Джон Ли Хэнкок («Невидимая сторона»). «Таламаска» — загадочная организация, которая контролирует деятельность сверхъестественных существ. Ее представители обращаются к выпускнику юридического факультета Гаю, чтобы завербовать его в свои ряды. Молодого человека интригует предложение, а также возможная связь матери с вампирами Луи де Пон дю Лаком и Арманом. Это третий проект AMC по книгам Райс после «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрских ведьм». Гая играет Николас Дентон, Эрик Богосян и Джастин Кирк вернутся к ролям Дэниела Моллоя и Раглана Джеймса, а зубы новых вампиров примерили Уильям Фихтнер и Элизабет Макговерн.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в подписке Плюс с Амедиатекой и START.

Ретродрама с Полом Мескалом и Джошем О’Коннором из основного конкурса Канн

Где вышло: MUBI — с 1 ноября

В 1917 году певец Лайонел (Мескал) и музыкант Дэвид (О’Коннор) знакомятся в консерватории в Бостоне, и у них начинается роман. После паузы, в которую Дэвид успевает съездить на войну, они воссоединяются в путешествии по Новой Англии для записи народных песен, прежде чем расстаться вновь. Экранизация рассказа Бена Шеттака в постановке южноафриканского режиссера Оливера Хермануса («Жить»). Станислав Зельвенский сравнивает мелодраму с «Горбатой горой», отмечая, что авторы не акцентируют «запретную любовь», а предлагают универсальный сюжет о жизненных обстоятельствах, которые сталкивают и разводят людей. «Картинка очень красивая, и Мескал, несущий основную тяжесть фильма, держится молодцом. Но сам фильм настолько элегантен и сдержан, что его пульс едва прощупывается», — писал кинокритик Кинопоиска.

Подробнее о фильме:

Детектив с выдающимися актрисами от автора «Медленных лошадей»

Где смотреть: Apple TV

На фоне успеха «Медленных лошадей» на стриминге Apple TV решили экранизировать другой цикл Мика Геррона о саркастичной частной сыщице Зои Бём (Эмма Томпсон). Ее нанимает Сара Такер (Рут Уилсон), когда в тихом районе Оксфорда сначала взрывается жилой дом, а затем пропадает соседская девочка. Вместе женщины выходят на государственный заговор, узнав, что живы люди, которых все давно считали мертвыми. Адаптацией занималась Морвенна Бэнкс, работавшая над «Медленными лошадьми» и «Властелинами воздуха». В эпизодах появляются Адам Годли, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Адиль Ахтар и Элла Брукколери.

Вольная экранизация норвежского классика с россыпью звезд

Где вышло: Amazon Prime Video

Ниа ДаКоста, снявшая ремейк «Кэндимена», сиквел «Капитана Марвел» и грядущий зомби-хоррор «28 лет спустя: Храм из костей», переосмыслила «Гедду Габлер» норвежского драматурга Генрика Ибсена. 1950-е, Англия. Дочь генерала Гедда живет с супругом-ученым Джорджем, которого не слишком любит, в дорогом доме, который им не очень нужен. В момент семейных испытаний из прошлого является ее бывшая возлюбленная Айлин. Ключевые партии играют Тесса Томпсон, Том Бейтман и Нина Хосс, на вторых ролях Имоджен Путс, Николас Пиннок и Миррен Мак. Критики довольны и советуют фильм любителям «Бриджертонов» и «Аббатства Даунтон».

Режиссерский дебют Скарлетт Йоханссон, показанный в Каннах

Где вышло: Amazon Prime Video

Звезда Marvel не стала сниматься в своем первом полном метре, а на главную роль позвала выдающуюся Джун Скуибб, у которой за плечами под сотню ролей от «Небраски» до «Тельмы». За операторскую работу отвечает не менее заслуженная Элен Лувар, с которой не расстается Аличе Рорвахер. Элеанор — 94-летняя женщина из Флориды, которая после смерти лучшей и единственной подруги Бесси возвращается к дочери в Нью-Йорк. Поскольку у той нет времени на мать, Элеанор начинает посещать группу поддержки для переживших холокост и рассказывать истории Бесси как свои. Это вызывает большой интерес у студентки журфака Нины (Эрин Келлиман), которая тоже недавно пережила тяжелую потерю. Фильм не снискал наград, но приняли его очень тепло: Йоханссон, как отметила в каннском обзоре Тамара Ходова, «поет оду любимому Нью-Йорку, без стеснения сентиментальничает, выжимая слезу лирическим саундтреком и милыми старушками».

Подробнее о фильме:

Что еще смотреть на Кинопоиске

Джей-хоррор, покоривший Квентина Тарантино

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — культовый японский хоррор 1999 года.

Начинается все сравнительно безобидно: вдовец решает найти идеальную жену по заветам киноиндустрии — через фиктивное прослушивание. У загадочной и печальной избранницы, однако, полный шкаф скелетов и жуткие хобби. «Это самое интересное высказывание про Tinder и #MeToo задолго до появления обоих. Такаси Миике, использовавший повесть Рю Мураками, комментирует современный дейтинг с его моральными серыми зонами и имплицитной жестокостью, находит там мело­драму пополам с хоррором и соединяет их в незабываемый фарс (фарш?), меланхоличный и злой», — говорится о картине в книге «100 ужасов Станислава Зельвенского», которая выходит 31 октября. Шедевр японского экстрима, впрочем, нахваливает не только кинокритик Кинопоиска, но и Квентин Тарантино.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Авантюрная приключенческая комедия с Жан-Полем Бельмондо

О классике французского приключенческого кино вспомнили в Голливуде: Джастин Лин готовится снимать ремейк с Сидни Суини для Apple. В оригинале солдат Адриан на время отпуска вырывается к невесте Аньес (Франсуаза Дорлеак, сестра Катрин Денёв), которую похищают вместе с драгоценной амазонской статуэткой. Всего таких артефакта три, а вместе они открывают дорогу к сокровищам. Так что на пути к спасению возлюбленной Адриана ждут большое приключение и поиски клада. Режиссер Филипп де Брока снял семь фильмов с Бельмондо (в том числе «Великолепного»), а за «Человека из Рио» был номинирован на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Международный хит, который невзлюбил президент Турции

Одно из самых известных турецких шоу, на которое приобрели права в 50 странах (и Россия не исключение). XVI век, Османская империя процветает, и существенную роль в этом играет любовь Сулеймана Великолепного (Халит Эргенч) к наложнице, а потом и жене Хюррем (Мерьем Узерли). Сериал принес славу многим актерам (в том числе Бураку Озчивиту), а также вызвал на родине бурные споры об исторической достоверности. Консерваторы во главе с бессменным премьер-министром-президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выступали с ярой критикой «Великолепного века», а его главную звезду недавно посадили на год в тюрьму.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с 1 ноября.

Подробнее о сериале:

Спорт

Хоккей недели: игры выходных

Третье дерби в Москве и поиск игры «Трактором»

«Динамо» и ЦСКА проведут уже третий матч в сезоне, счет по победам перед ним равный — 1:1. Прошлое дерби осталось за динамовцами, которые и к новому подходят в хорошей форме. В субботу можно увидеть, как ЦСКА пробует взять реванш. «Трактор» ищет форму, которая в прошлом сезоне позволила сыграть в финале Кубка Гагарина. Для этого нужно уверенно выигрывать матчи с командами из второй части таблицы «Востока». В воскресенье «Сибирь» постарается сделать все, чтобы у челябинцев не получилось. Все матчи сезона КХЛ можно смотреть на Кинопоиске в прямом эфире и в записи.

Единоборства недели: UFC в Вегасе

Встреча перспективных полулегковесов

Чтобы возглавить турнир на домашней для UFC арене Apex, Стиву Гарсии пришлось выиграть шесть боев подряд, причем только последний — решением судей. Еще четыре победы добавил Дэвид Онама. Онаме не привыкать бороться за шанс: он родился в Кьянгвали — лагере беженцев из Руанды, однако спортсменом стал уже в Канзас-Сити. Бой на турнире серии Fight Night — главный шанс угандийца громко заявить о себе. Предварительный кард стартует в 23:00 субботы. Основной кард начнется в воскресенье, в 02:00 по Москве.

Российский футбол недели: 14-й тур РПЛ

Алексей Батраков против «Зенита», «Краснодар» на серии побед

«Зенит» набрал ход и продолжает двигаться к цели. На пути — «Локомотив», единственная команда, не проигравшая в сезоне РПЛ ни одной игры. Увидеть, как Сергей Семак решит задачу по нейтрализации неудержимого Алексея Батракова, можно в прямом эфире в субботу. «Краснодар» вновь на первом месте и готов продлить серию побед до четырех подряд. Помешать этому плану намерен «Спартак», стоящий на пороге топ-5. Победа над действующим чемпионом позволит красно-белым вернуться в титульную гонку.

Европейский футбол недели: матчи выходных

«Реал» укрепляет преимущество, «Рома» готовит сенсацию

После главного матча начала сезона «Реал» в прекрасном расположении духа: «Барселона» повержена и разозлена. «Валенсия» попробует остановить лучшую команду Испании, а удастся ей это или нет — можно увидеть в прямом эфире в субботу. «Барселоне» предстоит сыграть против сенсации сезона Ла Лиги. «Эльче» играет в смелый футбол, не боится фаворитов и будет готов встретить натиск каталонской атаки. Джан Пьеро Гасперини сделал из «Ромы» команду, которая последовательно, без спецэффектов, добралась до второй строчки таблицы Серии А и не намерена останавливаться. У «Милана» столько же очков, но кроме этого — Лука Модрич, который с возрастом начал играть еще лучше.

Автор: Михаил Моркин (@morkin), Артур Ковтуненко (@kvtnko)

Фото: Mateo Villalba / Getty Images, Олег Бухарев / ТАСС, Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images, Софья Сандурская / ТАСС