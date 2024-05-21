«Оно: Добро пожаловать в Дерри». Фан-сервис, расизм и Третья мировая

На HBO стартовал самый ожидаемый хоррор-сериал года «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — восьмисерийный приквел «Оно» Стивена Кинга, поставленный режиссером двухчастной киноэкранизации Андресом Мускетти. Действие происходит в начале 1960-х. Билл Скарсгард вернулся к роли инфернального клоуна Пеннивайза, но в пилотной серии его еще не показали.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Весной 1962 года майор авиации Лерой Хэнлон (Джован Адепо) вместе со своим другом капитаном Руссо (Руди Манкусо) прибывает на базу, расположенную возле городка Дерри, штат Мэн. Их новый босс — доброжелательный генерал Шоу (Джеймс Римар), но появление чернокожего майора явно радует на базе не всех. Тем временем у гражданского населения Дерри свои проблемы. Несколько месяцев назад бесследно пропал Мэтти, одинокий забитый мальчик. Его одноклассники, Тедди из религиозной еврейской семьи и гик Фил, чувствуют вину из-за того, что не обращали на него внимания. Переживает и девочка Лилли (Клара Стэк), попавшая к психиатрам после того, как потеряла отца в аварии на консервном заводе; к ней Мэтти был неравнодушен. Переживает до такой степени, что однажды ей кажется, будто она слышит голос пропавшего одноклассника из сливного отверстия ванны.

Дерри — едва ли город, по которому можно соскучиться, но и покинуть его трудно, в чем убеждается в бравурном прологе маленький Мэтти. После того как дилогия Андреса Мускетти заработала в прокате больше миллиарда (первая часть — самый кассовый хоррор всех времен), стало понятно, что в этот раз Пеннивайза не оставят в покое на положенные ему по книжке 27 лет спячки, точно выдержанные между теле- и киноадаптацией. «Добро пожаловать в Дерри», приквел «Оно», — уже не совсем экранизация Кинга, но и не вполне спин-офф: сценаристы отталкивались от событий, упомянутых в исторических главах-интерлюдиях, которые разбавляют исполинский том. Поскольку в киноверсии детская история сдвинулась на 1989 год, в сериале вся кинговская хронология тоже съехала: первому сезону достался 1962-й, а запланированные второй и третий, соответственно, будут иметь дело с 1935-м и 1908-м.

1962 год в Америке — время ожидания атомной войны (осенью случится Карибский кризис) и движения за гражданские права темнокожих. И то и другое очевидно будет и фоном, и во многом содержанием сезона: Оно питается не только индивидуальными страхами детей, но и взрослыми общественными неврозами. Тема возможного ядерного противостояния с СССР неожиданно добавила «Дерри» актуальности: в новостях говорят о ракетах, дети на переменках обсуждают Третью мировую, на военной базе летчики хорошо знают, сколько лететь до советского воздушного пространства («семь часов вон в ту сторону»).

Что касается расового вопроса, он, судя по всему, будет центральным, как это уже было, например, в «Хранителях» и «Стране Лавкрафта» того же HBO. Не только в романе, но и в фильме Мускетти упоминался The Black Spot, клуб темнокожих солдат, сожженный неким расистским культом, — пришло время на это посмотреть. Ветеран корейской войны Лерой Хэнлон — разумеется, дедушка Майка Хэнлона, члена «Клуба неудачников», а в дальнейшем библиотекаря и краеведа (пожилой Лерой даже мелькает в фильме: учит внука убивать овец). В пилотной серии Хэнлон только ожидает в Дерри жену и сына, но скоро они подъедут и станут центральными персонажами. Военного шофера, который со значением смотрит на Лероя, зовут Дик Хэллоран (Крис Чок) — он, соответственно, не вечно будет шоферить и однажды устроится шеф-поваром в отель «Оверлук».

Первая серия совершает пару издевательских обманных маневров и скорее задает тон, чем полноценно завязывает конфликты. Тон, хорошо это или плохо, по сравнению с фильмом особо не изменился: все очень красиво, очень жестоко и несколько плоско. Сюрреалистические кровавые композиции удаются Мускетти на славу, и вообще, летающий младенец-монстр, например, еще не испортил ни один сериал. Ретро сделано дорого и живописно, а также и культурно: скажем, прямо в ткань повествования проникает популярный в том году мюзикл «Музыкант» про афериста, мальчиков и их родителей в тихом городке. Другое дело, что 1960-е, как прежде 1980-е, выглядят у аргентинского режиссера скорее набором соответствующих знаков, чем живым пространством, где находятся живые люди.

Есть и другие опасения. Даже в рамках полного метра «Оно» в какой-то момент становилось монотонным и выглядело затянутым, особенно во второй части (то же самое, справедливости ради, многие считают и про роман). Хватит ли у авторов запала на восемь серий, а в перспективе — на все двадцать четыре? По крайней мере, с Пеннивайзом Мускетти явно решил обращаться экономно — в пилоте Билла Скарсгарда вовсе не видать. Но рано или поздно кто-нибудь догадается заглянуть в канализацию, и очень хотелось бы обнаружить там что-то кроме старого доброго фан-сервиса.