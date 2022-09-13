Что смотреть дома: «Рассказ служанки», «Аннетт», «Шпион, которого не было»

Новый сезон главной антиутопии современности, мюзикл с Адамом Драйвером и история афериста, который выдавал себя за шпиона, — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Рассказ служанки», 5-й сезон
Гилеад пытается прорваться в Канаду
Где смотреть: more.tv
Командор Уотерфорд (Джозеф Файнс) мертв, но борьба с тиранией Республики Гилеад продолжается. Стремящийся возглавить страну командор Лоуренс (Брэдли Уитфорд) планирует реформы, а овдовевшая Серена (Ивонн Страховски) стремится насадить влияние республики в Торонто. Этому противостоят Люк (О. Т. Фагбенли), Мойра (Самира Уайли) и Джун (Мосс), которая продолжает разыскивать дочь Ханну. В новом сезоне появляется Кристин Ко («Гавайи 5.0») в роли несгибаемой Лилли, беженки из Гилеада.
Смотрите сериал more.tv на Кинопоиске в Плюсе с more.tv.
«Аннетт»
Адам Драйвер и Марион Котийяр в макабрическом мюзикле Леоса Каракса
Где смотреть: Кинопоиск, Okko
Бурный роман циничного стендап-комика Генри МакГенри (Драйвер) и оперной дивы Энн Дефрану (Котийяр) заканчивается браком, а следом у них рождается дочь-куколка Аннетт. Когда певица умирает при загадочных обстоятельствах, шуту-шоумену предстоит разобраться с душевной тьмой и научиться быть отцом.
После 13-летнего перерыва Леос Каракс («Дурная кровь») вернулся в свет софитов с новой (после «Корпорации „Святые моторы“») кинематографической исповедью. Тем удивительнее, что сценарий этого мюзикла написали братья Мэл (The Sparks), которые появляются вместе с режиссером и его дочерью в мощнейшем прологе.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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«Шпион, которого не было»
Британский триллер, основанный на реальных событиях
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Kion, ИВИ, Wink
Элис (Джемма Артертон) без ума от нового возлюбленного Роберта (Джеймс Нортон). Отношения становятся еще ярче, когда он признается, что работает на британскую разведку MI5. Правда, есть основания думать, что Роберт врет: кажется, обаятельного мужчину больше волнуют чужие деньги, чем национальная безопасность.
«Шпион, которого не было» основан на статье Майкла Броннера об аферисте Роберте Фригарде, чья карьера расцвела в 1990-е. Рассказать ее на киноэкране взялся дебютант Адам Паттерсон, а оператором выступил Ларри Смит, работавший с Рефном, МакДоной-старшим и Кубриком («С широко закрытыми глазами» — его первый большой фильм).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
«Спартак» — «Локомотив», «Шальке» — «Боруссия», «Наполи» — «Милан»
Главные матчи РПЛ, Бундеслиги и Серии А этой недели
Где смотреть: Кинопоиск
Центральный матч тура РПЛ — московское дерби, в котором сойдутся «Спартак» и «Локомотив». Обе команды угодили в кризис: «Спартак» проиграл два матча подряд, а «Локомотив» вообще заваливает сезон и уже уволил тренера. Чтобы выбраться из ямы, командам очень нужна победа над статусным соперником. Смотрим с опцией Матч Премьер 18 сентября в 18:55.
В Бундеслиге нас ждет роскошное рурское дерби с историей и красивыми фанатскими перформансами. Рур — шахтерский регион в Германии, от которого в Бундеслиге выступают две команды — «Шальке» и «Боруссия» из Дортмунда. Сейчас между командами ощутимая разница в классе, но в каждом дерби он рубятся без пощады к сопернику. А еще матч пройдет на 80-тысячном стадионе «Сигнал Идуна Парк», на котором находится знаменитая Желтая стена — трибуна только со стоячими местами, где собираются самые преданные фанаты клуба. Игру можно посмотреть с опцией Матч Футбол 17 сентября в 16:25.
А в Италии Хвича Кварацхелия и его «Наполи» приедут в гости к «Милану», действующему чемпиону. Новый вызов для грузина, который влюбил в себя фанатов из Неаполя. Игра начнется 18 сентября в 21:40, посмотреть ее можно с опцией Матч Футбол.
«Атланта», 4-й сезон
Финал трагикомического шедевра Дональда Гловера
Где смотреть: FX
После европейского турне Paper boi (Брайан Тайри Генри) и его команда, включающая философа Дариуса (Лакит Стэнфилд) и нерадивого двоюродного брата Эрна (Гловер), возвращается в Атланту, штат Джорджия. Жизнь стала лучше, но проблемы остались: Эрн и Ван (Зази Битц) так и не понимают, куда ведут их отношения, вдобавок первого нагоняет детская травма, а Paper boi начинает задумываться, что слава не бесконечна.
Финальный сезон изобретательного и печального ситкома «Атланта» посвящен не только быту афроамериканцев в США и индустрии развлечений. Напоследок Гловер, Хиро Мурай и вся команда осмысляют мифологию и наследие собственного детища, прощаясь с Атлантой и «Атлантой».
«Киберпанк: Бегущие по краю», 1-й сезон
Секс, насилие и неон в мегаполисе будущего
Где смотреть: Netflix
Найт-Сити — футуристический мегаполис, где все помешаны на технологиях и модификациях тела. Пережив трагедию, юный Дэвид начинает бороться за лучшую жизнь: соглашается на физический апгрейд и записывается в наемники — в бегущие по краю. Познакомившись с загадочной Люси, он решает бросить вызов мегакорпорациям.
За аниме во вселенной нашумевшей игры «Cyberpunk 2077» отвечает прославленная студия Trigger («Промар» и «Совершенно новое животное»). На вступительных титрах звучат Franz Ferdinand, саундтрек написал неоклассик Акира Ямаока, известный по другой серии игр — «Silent Hill».
«Горемыки», 1-й сезон
Абсурдистский кукольный ситком о российской жизни
Где смотреть: Premier
Кукольные Никита (Диомид Виноградов), Гоша (Далер Рахимов) и Ефим Маратович (Трофим Пустильник) вместе снимают двухкомнатную квартиру. Первый оставил в родной деревне жену и 30 детей, чтобы покорить музыкальную индустрию, второй пытается разбогатеть на крипте, а третий копит деньги на кругосветное путешествие, экономя каждую копейку. Это трио будет спасать соседей от бытовых и экзистенциальных проблем: инопланетного вторжения, запоя древнеегипетских богов и чего только не. «Улицу Сезам» в эстетике панелек придумали авторы веб-хита «Миллионер из Балашихи» — режиссер Никита Тамаров и сценаристы Рахимов, Пустыльник и Ринат Крайнов. В первой серии появляется Юрий Быков в декорациях эггеровского «Маяка».
«Извержение вкуса»
Глубокомысленная кулинарная комедия
Где смотреть: Shudder
Трое художников (Фатма Мохамед, Эйса Баттерфилд и Ариана Лабед), специализирующиеся на перформансах под аккомпанемент готовки, получают месячный грант на работу в стенах Института звукового питания. Эти 30 дней пройдут в спорах между собой, с куратором Джен Стивенс (Гвендолин Кристи) и общественными устоями. А скромный литератор Стоунз (Макис Пападимитру), страдающий от метеоризма, должен будет зафиксировать процесс для истории. В новом фильме Питера Стриклэнда («Маленькое красное платье») встречаются буффонада и интеллектуальные споры, эстетика джалло и автобиографические мотивы (режиссер играл в музыкальной группе, которая тоже извлекала звуки из продуктов).
«Сознавайтесь, Флетч»
Комедийный детектив с Джоном Хэммом
Где смотреть: Amazon Prime Video
Безалаберный, но обаятельный журналист Флетч (Хэмм) расследует дело о похищенных произведениях искусства. Попутно он становится подозреваемым в убийстве, и единственный способ не сесть в тюрьму — найти настоящего виновника. Список кандидатов длинный — от эксцентричного арт-дилера (Кайл МакЛоклен) до графини (Марша Гей Харден).
Комедиограф Грег Моттола, вписавший свое имя в историю подростковых ситкомов «SuperПерцами», возвращает к жизни нерадивого героя Грегори МакДональда. В 1980-е Флетча из одноименного детективного цикла играл Чеви Чейз.
«Плавучий дом»
Шестиклассники взрослеют в необычных обстоятельствах
Где смотреть: Netflix
Друзья детства Косукэ и Нацумэ в средней школе стали меньше общаться, но тут судьба снова свела их вместе. В компании ровесников-шестиклассников они обследуют заброшенный дом и по загадочной причине все разом теряют сознание. Когда ребята очнутся, вокруг будет океан. Теперь им предстоит выяснить, как вернуться домой на плавучей многоэтажке. Историю взросления с нестандартной завязкой придумали на студии Colorido, известной по полнометражным аниме «Тайная жизнь пингвинов» и «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой».
«Путешествие к бессмертию», три сезона
Китайский героический эпос с 3D-анимацией
Где смотреть: Кинопоиск
Хань Ли — бедный юноша из небольшой горной деревни. Прислушавшись к наставлениям старших, он решает стать учеником секты Семи Тайн. Не пройдя вступительное испытание, Хань Ли привлекает внимание наставника своей находчивостью. Так начинается его многовековой путь к бессмертию. Хань Ли встретит коварных людей и жутких монстров, а также хитроумных божеств и других мифологических существ. «Путешествие к бессмертию» — «китайское аниме» (правильный термин — «дунхуа») в жанре сянься, объединяющем национальную мифологию, боевые искусства, даосизм и традиционную медицину.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
«Отомсти за меня»
Хичкоковский триллер в униформе школьной комедии
Где смотреть: Netflix
Счастливая школьная жизнь Дреи (Камила Мендес из «Ривердэйла») заканчивается, когда общественным достоянием становится ее видео топлес, снятое для бойфренда Макса (Остин Абрамс). Как нельзя кстати она знакомится с Элеанор (Майя Хоук из «Очень странных дел»), которую затравила Кларисса (Ава Капри), распуская слухи о принуждении к поцелую. Девушки договариваются, что Дрея отомстит обидчице Элеанор, а та — ее бывшему. Перенести формулу идеального убийства из «Незнакомцев в поезде» в среднюю школу придумала Дженн Робинсон («Личная жизнь», сценарий последнего «Тора»). В камео появляется Софи Тёрнер.
Авторы: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Giuseppe Maffia / NurPhoto via Getty Images