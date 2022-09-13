Что смотреть дома: «Рассказ служанки», «Аннетт», «Шпион, которого не было»

Центральный матч тура РПЛ — московское дерби, в котором сойдутся «Спартак» и «Локомотив». Обе команды угодили в кризис: «Спартак» проиграл два матча подряд, а «Локомотив» вообще заваливает сезон и уже уволил тренера. Чтобы выбраться из ямы, командам очень нужна победа над статусным соперником. Смотрим с опцией Матч Премьер 18 сентября в 18:55.

В Бундеслиге нас ждет роскошное рурское дерби с историей и красивыми фанатскими перформансами. Рур — шахтерский регион в Германии, от которого в Бундеслиге выступают две команды — «Шальке» и «Боруссия» из Дортмунда. Сейчас между командами ощутимая разница в классе, но в каждом дерби он рубятся без пощады к сопернику. А еще матч пройдет на 80-тысячном стадионе «Сигнал Идуна Парк», на котором находится знаменитая Желтая стена — трибуна только со стоячими местами, где собираются самые преданные фанаты клуба. Игру можно посмотреть с опцией Матч Футбол 17 сентября в 16:25.

А в Италии Хвича Кварацхелия и его «Наполи» приедут в гости к «Милану», действующему чемпиону. Новый вызов для грузина, который влюбил в себя фанатов из Неаполя. Игра начнется 18 сентября в 21:40, посмотреть ее можно с опцией Матч Футбол.