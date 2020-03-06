Джун против Гилеада: о чем были четыре сезона «Рассказа служанки» и чего ждать от пятого

15 сентября, почти через год после окончания четвертого сезона, «Рассказ служанки» вернется с пятым. С тех пор в мире случилось достаточно событий, чтобы темные пророчества шоу стали реальнее. Вспоминаем, что было в предыдущих сериях.
Сериал сняли по мотивам одноименной дистопии Маргарет Этвуд — одного из самых знаменитых фантастических произведений, написанных женщинами. Она же одна из самых успешных — продолжение «Рассказа служанки», роман «Заветы», получил Букеровскую премию в 2019 году. За 5 лет эфира «Рассказ служанки» Hulu получил 75 номинаций на «Эмми» и в пятнадцати из них выиграл. А красные платья служанок стали новым феминистским символом: активистки используют их по всему миру каждый раз, когда права женщин (опять!) пытаются ограничить. «Каждый, кто видит женщин в красном, знает, что они имеют в виду — хоть в Ирландии, хоть в Аргентине, хоть в Аризоне», — говорила Этвуд в интервью The Guardian.
Драма буксовала во втором и третьем сезонах, но шоураннеры учли критику: последний сезон уходит от изображения натуралистичного насилия в сторону психологического триллера, сюжет которого двигают дилеммы. У пятого сезона есть шанс закрепить успех четвертого: судя по трейлеру, нас ждет напряженное, эмоционально заряженное противостояние двух главных героинь Гилеада — бывшей служанки Джун и ее бывшей госпожи Яснорады. В преддверии первых серий вспоминаем, что происходило в тоталитарной республике в первых четырех сезонах сериала.
В догилеадские времена Джун Осборн была редакторкой в одной из бостонских газет, счастливой матерью и любящей женой. Захватив власть, христианские фундаменталисты сделали Джун служанкой: формально потому, что та вышла замуж за прежде женатого мужчину; реально потому, что могла выносить ребенка. Вокруг Джун, которую в первых сезонах гораздо чаще называют Фредовой (Of Fred, то есть «принадлежащая Фреду»), и строится все повествование: основная интрига — когда и как именно она разрушит Гилеад. Одна или нет, внутри страны или за ее пределами, жестко или не очень — пока неизвестно.
Дом командора Фреда Уотерфорда стал первым «назначением» Джун (формально нет, но о предыдущем командоре служанки мы практически ничего не знаем; в сериале его не показывают). Уотерфорд — холодный, скользкий тип, способный на самые чудовищные пытки и насилие. А еще он важная фигура в режиме Гилеада, правда, из сериала неясно, чем именно он занимается в Совете. Но точно известно, что именно Фред был одним из тех, кто командовал вооруженным восстанием в США, в результате которого власть и захватили радикалы-христиане. В пятом сезоне его не будет: Джун убила его в финале четвертого.
Яснорада Уотерфорд сформировала ультраконсервативную идеологию Гилеада, описав свои идеи в книге под названием «A Woman’s Place» («Место женщины»), которые получили название domestic feminism («домашний феминизм»): безоговорочное подчинение мужчине, фертильность как национальный ресурс, рождение ребенка как моральный императив. В сериале Яснорада — одна из самых интересных антагонисток; спустя четыре сезона все еще не вполне ясно, что именно ею движет: природная злоба, искреннее заблуждение или нестерпимое желание иметь собственного ребенка (или все перечисленное одновременно).
Одна из главных злодеек — сериальных теток, которые совмещают в себе роли надзирательниц и политруков для новоприбывших служанок. В третьем сезоне становится известно, что жизнь Лидии Клементс в США не была счастливой: она работала учительницей начальных классов и занималась семейным правом, но своих детей у нее так и не появилось. Весь свой потенциал Лидия раскрывает, только став теткой в Гилеаде: именно она отвечает за самые жестокие и изощренные пытки — от регулярных избиений электрошокером до вырезания глаз и закидываний камнями.
Служанка, с которой мы знакомимся в самом начале сериале и за жизнью которой следим до сих пор. До Гилеада Джанин уже воспитывала одного ребенка, но в какой-то момент забеременела вторым и сделала аборт, за что христианские сектанты и обратили ее в служанку. В первой же серии первого сезона Джанин лишается глаза как раз по настоянию тетки Лидии, которая так решила перевоспитать упрямицу. Но жизнь в тоталитарной республике не озлобила служанку. Совсем наоборот, Джанин — пример эмпатии и человечности даже там, где это напрямую запрещено законом.
Охранник Уотерфорда, который довольно быстро сделал карьеру в военизированном Гилеаде: в конце четвертого сезона Блейн — один из самых влиятельных командоров. Ник не боится играть в двойную игру, втайне помогая гилеадскому сопротивлению «Мэйдэй». Движет им любовь к Джун и их общему ребенку Николь, но что будет с ним в пятом сезоне, даже предположить трудно: в трейлере о Нике не сказано ни слова.
1-й сезон
Ретроспектива переворота
Повествование в первом сезоне нелинейное: зритель одновременно следит и за историей Джун и других служанок в Гилеаде, и за событиями, которые предшествовали появлению тоталитарного государства. Коротко ее пересказывает тетка Лидия в первой серии. Из-за экологического коллапса только одна женщина из ста может выносить и родить здорового ребенка. В США в это время приходит к власти христианская экстремистская группировка, которая называет себя «Сыны Иакова». Их представление о христианстве зиждется на ветхозаветной Библии, к которой добавили тоталитарный образ жизни — так то, что осталось от США, начинает жить по принципу «запрещено все, что не приказано».
Повествование намекает, что американцы (и, что даже точнее, американки) сами допустили усиление сектантов, когда протестам против закручивания гаек предпочитали жить «вне политики». Гилеад не щадит никого: профессорка цитологии Эмили, редакторка Джун, юристки, экономистки и многие другие становятся служанками, вопреки своей воле и вне зависимости от участия в сопротивлении тоталитарному режиму. История становления Гилеада в первом сезоне показана от лица разных людей, но в первую очередь, конечно, мы следим за ней глазами Джун.
Красный центр
После того как женщину обрекают быть служанкой, ее доставляют в Красный центр (официально Центр Рахиль и Лии) — распределительный лагерь, где все они проходят идеологическую обработку. Кому-то, как подруге Джун, Мойре, удается оттуда сбежать: женщины вместе напали на одну из теток, отобрали ее наряд и, переодев в него Мойру, попытались уехать в Бостон; Мойре удалось, Джун ловят в последний момент и избивают ступни плетьми — так, что те оставляют красные кровавые пятна. Кому-то везет еще меньше. Джанин, которая дерзила тетке Лидии на первом же сеансе промывки мозгов, вырезают глаз. Их жизнь не становится лучше, когда из Красного центра женщин отправляют к их «хозяевам» — командорам, где те превращаются натурально в матки на ножках. Служанке Эмили отрезали клитор, когда узнали, что у нее завязался роман с марфой (помощницей по хозяйству), саму марфу повесили.
Знакомство с Уотерфордами
Огромная часть первого сезона снята в доме командора Уотерфорда и его жены Яснорады. Джун сталкивается с чудовищным отношением и регулярными ритуальными изнасилованиями — так называемыми церемониями, в результате которых служанки должны забеременеть. У Джун не получилось с первого раза, тогда Яснорада ее избила (и имела на это полное право: служанки в Гилеаде — такая же собственность, как мебель или посуда). При этом командор и его жена, как и другие власть имущие, в международных отношениях выставляют Гилеад страной всеобщего счастья, раем на земле и обителью духа. Впрочем, мало кто обманывается, даже у расположенной мексиканской делегации не остается никаких вопросов к порядкам Гилеада, после того как Джун правдиво и искренне о них рассказывает.
Беременность Джун
Яснорада подозревает, что ее муж Фред Уотерфорд может быть бесплоден. Ни она, ни другая служанка не смогли от него забеременеть. Тогда она решает пойти на преступление даже по меркам Гилеада: миссис Уотерфорд приказывает Джун переспать с их охранником Ником, чтобы она забеременела от него, выносила ребенка и отдала его на воспитание Уотерфордам. Вместе с тем у Джун и Ника завязывается настоящий роман; однажды она ночью пробирается к нему в дом, чтобы заняться нормальным, а не протокольным сексом. Джун в итоге беременеет, и именно Ника потом и представляют как отца ребенка.
2-й сезон
Первая попытка побега
Во время осмотра в больнице Джун предпринимает первую попытку побега. Она находит в ботинке ключ и через секретный ход покидает больницу, спрятавшись в фургоне с мясом. Джун оказывается в бывшем здании редакции Boston Globe, где проводит месяцы в ожидании удачного момента для побега из Гилеада. Служанка встречает на своем пути мусульманина Омара, который прячет ее в своей квартире — как выяснится позже, ценой собственной жизни. От него Джун бежит к взлетно-посадочной полосе, где ее ждал самолет, но безуспешно: самолет сбили, пилота расстреляли, Джун вернули Уотерфордам.
Вторая попытка побега
К концу второго сезона Джун уже на большом сроке беременности. У нее начинаются ложные схватки, которые Уотерфорды принимают за роды. Разозлившись, что служанка не разродилась, Фред при помощи Яснорады снова насилует ее, а позже, видимо, почувствовав какое-то подобие стыда, устраивает встречу Джун с ее первой дочерью Ханной, которую теперь зовут Агнес. Фредовой удается спрятаться, потом она пытается уехать на машине, но опять без результата. У нее действительно начинаются роды, и Джун рожает вторую девочку, которую называет Холли.
Вывоз Николь из Гилеада
Дочь Джун достается Яснораде, и жена командора начинает переживать за будущее ребенка: Уотерфорд решает выступить перед советом и попросить разрешения учить девочек грамоте, закончив свое выступление чтением Библии. Женщинам в Гилеаде запрещено читать, и этот запрет — один из самых суровых. За чтение отрубают палец; Яснорада лишилась мизинца. В какой-то момент репрессивная машина Гилеада снова дает сбой, и Джун снова получает шанс сбежать , на этот раз не одна, а с Холли, которую Уотерфорды назвали Николь. Джун встречает свою первую напарницу Эмили, которую вернули из радиоактивных колоний и сделали Джозефовой, приписав командору Джозефу Лоуренсу. Несмотря на его огромное влияние в Гилеаде, Джозефа сложно назвать благочестивым командором: он не совершает церемоний, и он же помогает Эмили сбежать из Гилеада. Джун отдает ей ребенка, но сама не уезжает: она должна забрать Ханну.
3-й сезон
Смерть Мэттьевой
В начале третьего сезона Джун получает новое назначение (служанку определяют Джозефу Лоуренсу) и новую напарницу, набожную Мэттьеву. Она полная противоположность Джозефовой: Мэттьева истово молится и буквально жаждет как можно скорее стать матерью, чтобы «исполнить предназначение», пока Джун готовит подпольное сопротивление. В то же время Яснорада рассказывает бывшей служанке, где сейчас находится ее старшая дочь, и Джун разрабатывает план «похищения» ребенка. Об этом узнает беременная Мэттьева и сдает напарницу тетке Лидии, после чего Ханна-Агнес и ее приемная семья уезжают в неизвестном направлении. Но психика Мэттьевой тоже сдает, и служанка нападает на Джанин, которую в третьем сезоне зовут Говардовой. Мэттьева выхватывает пистолет у хранителя, за что получает пулю в плечо: служанка с кровопотерей попадает в больницу. Там врачи спасают ребенка, о жизни Мэттьевой речь уже не идет.
Предательство Яснорады
Уотерфорд, которая фактически отпустила Джун с Николь из дома, начинает сожалеть о своем поступке и решает вернуть ее из Канады в Гилеад. Чтобы встретиться с «дочерью», Яснорада летит в Канаду, где получает предложение стать беженкой и не возвращаться на родину. Яснорада отказывается и летит обратно, чтобы потом вновь оказаться в Канаде, на этот раз с мужем Фредом. Яснорада сдает его как преступника канадским властям, взамен получив от них свободу и возможность видеться с Николь. Правда, ее свобода оказывается недолгой: Фред выдвигает встречные обвинения, из-за которых Яснораду тоже арестовывают.
Спасение 86 детей
Джун готовит новый план — вывезти из Гилеада как можно больше детей. Она пробирается в бордель под названием «Иезавель» и подговаривает помочь бармена Билли, который контрабандистом летает в Канаду. Служанка также подговаривает других марф и служанок помочь ей, и в назначенное время все они собираются в доме у командора Лоуренса. Джун и другие служанки ведут детей через лес к самолету, по пути столкнувшись с отрядом военных. Операция по спасению детей заканчивается успешно, и самолет, до отказа набитый мальчиками и девочками, улетает в Канаду. Фантастически, даже нереалистично сложная акция Джун заканчивается для нее огнестрельным ранением в плечо. В Канаде же самолет встречают спасатели, медики, журналисты и родители отобранных детей.
4-й сезон
Побег на ферму
Скрываясь от последствий своей дерзкой операции, Джун, Джанин и другие служанки приходят на ферму, где живут командор Кис и его молодая жена Эстер. Кис слишком стар, чтобы принимать хоть какие-то решения. Эстер же зажигается сопротивлением Джун и мечтает помочь той свергнуть режим Гилеада. Пока Джун восстанавливается от ранения, зрители узнают жуткую историю жены командора: ее насиловали чуть ли не все половозрелые мужчины в радиусе многих километров, поскольку ее муж не мог уже стать отцом. Джун узнает, что неподалеку от их фермы есть еще один бордель, и проворачивает там дело: вместе с подельницами они отравили командоров на вечеринке, которую те закатили перед уходом на фронт. Но в то же время оканчивается их спокойная жизнь на ферме. Вернувшись из борделя, Джун обнаруживает, что служанок выследили, все они вместе с Эстер пропали.
Побег из Красного центра
Джун снова оказывается в Красном центре, который с первого сезона сильно изменился: теперь это не только воспитательно-распределительный центр, но и профессионально оборудованная пыточная. Тетка Лидия и ее прислужники именно пытками пытаются выяснить, куда ушли служанки; Джун стоически переносит их, но ломается, когда ей намекают, что, если та не расколется, они навредят ее дочери Ханне. Служанок ловят, чтобы потом назначить в новое место в Гилеаде — колонию беременных женщин, которые все свободное время заняты работой. По какому-то странному стечению обстоятельств их везут туда в компании только вооруженного водителя и тетки Лидии с электрошокером. Женщинам везет — их машина встает на железнодорожном переезде, они пользуются моментом и сбегают. Правда, из пяти служанок выживают только две — Джун и Джанин успевают перебежать железнодорожные пути, в то время как их напарниц на полном ходу сбивает поезд.
Побег в Чикаго
Джун и Джанин бегут в Чикаго, спрятавшись в вагоне с молоком. По пути их поезд атакуют члены сепаратистского отряда. Формально бывшие служанки оказываются на свободе, но свободной их жизнь не назвать: они зависимы от милости руководителя отряда, от скромных запасов еды и воды. Джун решает двигаться дальше, Джанин сомневается, но в итоге тоже покидает временное пристанище. Добравшись до Чикаго, они попадают под бомбежку города силами Гилеада, Джун от взрывов теряет сознание.
Побег в Канаду
Джун среди завалов находит ее давняя подруга Мойра, которая приехала на оккупированную территорию с гуманитарной миссией из Канады. Она обманом проводит ее на корабль, которым командует ее возлюбленная, прямо запретившая забирать беглую служанку из Гилеада. Чтобы пройти паспортный контроль, Джун притворяется участницей кампании, и пограничники Гилеада, конечно же, не узнают в ней самую разыскиваемую женщину тоталитарной страны.
В Канаде Джун встречается с мужем Люком, дочерью Николь, марфой Ритой, с которой она жила у Уотерфордов, Эмили и другими подругами из прошлой жизни. Сбежавшая служанка становится одной из ключевых свидетельниц в деле против командора Уотерфорда. Позже она понимает, что ее показания используют в непонятной для нее политической игре, а Уотерфорд может получить свободу, когда расскажет больше о том, как устроен Гилеад. Джун встречается с Лоуренсом и договаривается об обмене командора на 23 осужденных по разным «преступлениям» женщин в Гилеаде. Но Уотерфорду не суждено оказаться на родине: на границе во время обмена пленными Джун убивает его.
Что мы знаем о пятом сезоне?
Первая серия пятого сезона выйдет 15 сентября. В России смотрите ее на more.tv и на Кинопоиске в Плюсе c more.tv. Этим летом Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда», которое гарантировало американкам в любом штате безусловное право на аборт. Красные робы и белые «крылышки» (так в сериале называют характерный головной убор служанок) были и остаются ярким символом активистской борьбы за равный доступ к абортам, но большой вопрос, проявится ли сверхактуальный американский контекст и усиление репродуктивного давления в сериале (скорее всего, нет — просто потому, что к маю, когда Politico опубликовал черновик решения Верховного суда, продакшен сериала был завершен).
Что будет с героями «Рассказа служанки»?
Трейлер намекает, что основной конфликт завяжется между Джун и Яснорадой, которой каким-то чудом удалось забеременеть от Фреда незадолго до его смерти. Яснорада вернется в Гилеад, но пока неизвестно, в каком качестве; похороны Фреда Уотерфорда кажутся грандиозным мероприятием, что намекает на то, что Яснорада сохранит свое высокое положение в Гилеаде.
Очевидно, Джун будет и дальше пытаться вернуть свою дочь Ханну, однако ее амбиции в конце четвертого сезона простираются куда дальше: нет никаких сомнений, что она захочет уничтожить Гилеад как явление. Интригой остаются ее отношения с Люком и Ником, к каждому из которых Джун неравнодушна; каждый из них — полноправный отец одной из двух ее дочерей, и пока совсем непонятно, каким именно образом авторы намерены раскручивать этот любовный треугольник.
Что мы знаем про шестой сезон?
Накануне выхода пятого сезона стало известно, что «Рассказ служанки» продлили до шестого, который станет финальным. Правда, не факт, что это конец истории. На волне успеха первого сезона сериала генеральный директор Hulu Рэнди Фрир говорил, что материала хватит и на десять сезонов.
Авторка «Рассказа служанки» Маргарэт Этвуд успела написать продолжение романа, назвав его «Заветы» («The Testaments»). Если авторы сериала захотят взять его за основу, то нас ждет еще не один сезон: Этвуд описывает события, которые сложно назвать ближайшим будущим.
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Автор: Антон Данилов
Иллюстратор: Александр Черепанов