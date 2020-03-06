Джун против Гилеада: о чем были четыре сезона «Рассказа служанки» и чего ждать от пятого

15 сентября, почти через год после окончания четвертого сезона, «Рассказ служанки» вернется с пятым. С тех пор в мире случилось достаточно событий, чтобы темные пророчества шоу стали реальнее. Вспоминаем, что было в предыдущих сериях.

Сериал сняли по мотивам одноименной дистопии Маргарет Этвуд — одного из самых знаменитых фантастических произведений, написанных женщинами. Она же одна из самых успешных — продолжение «Рассказа служанки», роман «Заветы», получил Букеровскую премию в 2019 году. За 5 лет эфира «Рассказ служанки» Hulu получил 75 номинаций на «Эмми» и в пятнадцати из них выиграл. А красные платья служанок стали новым феминистским символом: активистки используют их по всему миру каждый раз, когда права женщин (опять!) пытаются ограничить. «Каждый, кто видит женщин в красном, знает, что они имеют в виду — хоть в Ирландии, хоть в Аргентине, хоть в Аризоне», — говорила Этвуд в интервью The Guardian.

Драма буксовала во втором и третьем сезонах, но шоураннеры учли критику: последний сезон уходит от изображения натуралистичного насилия в сторону психологического триллера, сюжет которого двигают дилеммы. У пятого сезона есть шанс закрепить успех четвертого: судя по трейлеру, нас ждет напряженное, эмоционально заряженное противостояние двух главных героинь Гилеада — бывшей служанки Джун и ее бывшей госпожи Яснорады. В преддверии первых серий вспоминаем, что происходило в тоталитарной республике в первых четырех сезонах сериала.