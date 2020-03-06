Элизабет Мосс о «Человеке-невидимке»: «Властью должны обладать правильные люди»

После провала «Мумии» студия Universal отказалась объединять культовых монстров в общую вселенную и предложила снять «Человека-невидимку» хоррор-фабрике Blumhouse, делающей ставку на низкобюджетные фильмы ужасов с ярким социальным подтекстом. Создатель научно-фантастического боевика «Апгрейд» Ли Уоннелл решил рассказать историю от лица жертвы, но не жертвы общества (напомним, что у Уэллса ученый-социопат Гриффин, возомнивший себя сверхчеловеком, в финале оказывается растерзан толпой), а жертвы самого Невидимки, его подруги Сесилии (в фильме события перенесены в наши дни, а Невидимка превратился во вздорного миллионера типа Илона Маска). Играющая эту роль Элизабет Мосс — настоящая специалистка по женщинам на грани, проходящим через тяжелые психологические испытания.

— У вас больше 80 ролей в послужном списке, но «Человек-невидимка» в нем — лишь третий хоррор после «Чердака» и «Мы».

— (Смеется.) На самом деле я люблю фильмы ужасов, просто долго ждала подходящие проекты. В случае с «Мы» мне хотелось поработать с Джорданом Пилом, а в «Человеке-невидимке» я увидела реалистичную историю, где можно сыграть серьезную драматическую роль. Ли Уоннелл написал потрясающий метафорический сценарий, который раскрывает глаза на то, через что проходят женщины в наши дни.

— «Человека-невидимку» наверняка будут называть триллером эпохи #MeToo, ведь в центре сюжета — история жертвы, которой никто не верит. Какой месседж вам было важно донести?

— Вы правы насчет социального подтекста. Для нас было важно рассказать о токсичных отношениях и домашнем насилии. Причем насилии не только физическом, но и психологическом, эмоциональном. Так или иначе, подобное происходит повсюду. Женщины чувствуют, что их не слышат, им кажется, что они сходят с ума и теряют себя. К сожалению, это распространенная ситуация.

— Чему их научит фильм?

— Тому, что не стоит терпеть, если тебе говорят, что ты никто и не заслуживаешь, чтобы к тебе нормально относились. Если это долго слушать, начинаешь верить, что это действительно так. Ни один человек не должен так себя чувствовать, кем бы он ни был. Наш месседж в том, что не стоит слушать абьюзера и нужно просить о помощи друзей, родственников и группы поддержки. Необязательно проходить через это в одиночку. А еще важно помнить, что, если ты оказалась в позиции жертвы, это еще не значит, что ты слабая или глупая.

— Вы как-то говорили, что Сесилия — «классическая героиня Мосс»? Что вы в это вкладываете?

— Я имею в виду многогранных героинь, перед которыми стоят сложные задачи. Обычно они находят либо решения проблемы, либо силы держаться.

— Ваши героини часто сталкиваются с психологическим насилием. На вас погружения в эти пограничные состояния совсем не влияют?

— Для меня эти ситуации всегда остаются нереальными, но благодаря им мне удается выпускать эмоции. Это даже можно назвать своего рода терапией.

— И какие роли оказали на вас наибольший терапевтический эффект?

— В первую очередь Джун из «Рассказа служанки».

— А в чем, по-вашему, причины такого успеха этого сериала?

— Дело в том, что история человечества циклична. Люди не учатся на ошибках прошлого, поэтому «Рассказ служанки» сейчас актуален настолько же, насколько был актуален в 1985-м, когда вышла книга Маргарет Этвуд. К сожалению, мы обречены наступать на одни и те же грабли.

— Наше общество так безнадежно?

— Сложность в том, что люди, которые помнят уроки истории, не всегда находятся у власти. Властью должны обладать правильные люди!

— Книга Уэллса как раз тоже была об этом — о попытках социопата, поверившего в собственную безнаказанность, получить власть над обществом! Но давайте немного поговорим о веселом: вы ведь сейчас снялись и в двух комедиях — у Тайки Вайтити и Уэса Андерсона («Следующий гол — победный» и «Французский диспетчер» соответственно — Прим. ред.). В работе с ними есть свои особенности?

— Мне кажется, что они очень разные. Тайка дает актерам много пространства для импровизации, сам выдумывает что-то на ходу и постоянно смеется на площадке. Уэс, наоборот, очень скрупулезен в своей работе. Он точно знает, чего хочет. Хотя они оба веселые и не относятся к себе слишком серьезно.

— «Французский диспетчер» — это своего рода «Мстители: Финал» независимого кино.

— О, отличное сравнение, я украду его для будущих интервью!

— Я к тому, что в фильме снимается куча известных актеров. Наверняка было много анекдотических ситуаций на площадке?

— Скорее, приятных. Самым крутым было обсуждение «Чикаго Кабс» с Биллом Мюрреем. Оказалось, что он тоже фанат этой бейсбольной команды! А еще я познакомилась с Тильдой Суинтон! Она оказалась совсем не такой, какой я ее себе представляла. Я-то думала, что она и в жизни загадочная, а на самом деле дико милая и смешная.