«Эмми-2022»: кто главные фавориты и каких сюрпризов ждать?

В ночь с 12 на 13 сентября пройдет премия «Эмми-2022» — «Оскар» в мире сериалов и телевидения. Церемония вернулась в допандемийный формат и пройдет в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Часть технических наград уже раздали 5 сентября: за лучшие костюмы, грим и визуальные эффекты. А еще статуэтку получил Барак Обама за документальную серию «Лучшие национальные парки мира». Полный список победителей можно найти тут. С 12 на 13 сентября станут известны лауреаты в основных категориях, в том числе объявят лучшие сериалы в разных жанрах и победителей в актерских номинациях. Накануне церемонии мы собрали все, что нужно знать о сериалах-соперниках этого года, а также коротко рассказываем о нововведениях премии.

Супергероика ушла в тень, а новички выступили вперед

По заслуженному замечанию IndieWire, за «Эмми» держится определенная репутация: жюри более охотно награждает любимчиков прошлых лет. Но пандемийные проблемы со съемками и выпуском сериалов дали шанс большому количеству новичков.

Например, неожиданно пополнилась категория «Лучшее комедийное шоу». В 2022 году в нее прорвались детектив «Убийства в одном здании» (каким получился его второй сезон, читайте здесь) и мокьюментари-ситком «Начальная школа „Эбботт“». Последний принес сразу семь номинаций главной актрисе, продюсеру и сценаристке Кинте Брансон. Это, кстати, рекорд для женщины-афроамериканки на «Эмми». А «Игра в кальмара» стала первым крупным неанглоязычным номинантом, еще и снятым полностью в Корее. Всего шоу об играх на выживание получило 14 номинаций, в том числе оно претендует на статуэтку как лучший драматический сериал. Как южнокорейское шоу покорило весь мир, мы объясняли тут.

Кинта Брансон в сериале «Начальная школа „Эбботт“»

В 2021-м «Мандалорец» и сериалы Marvel попали в основные номинации, но в этом году супергероика и фантастика отступили на второй план. Из жанровых шоу отметили только фантастический триллер «Разделение» (как устроено шоу, можно почитать в нашем материале) и ностальгический хоррор «Очень странные дела». К слову, мнения критиков Кинопоиска о четвертом сезоне разделились. Оба шоу заявлены в категории «Лучший драматический сериал».

Не обошлось без откровенных странностей. К примеру, главная роль в сериале «Сцены из супружеской жизни» принесла номинацию Оскару Айзеку, но не его партнерше Джессике Честейн, хотя критики оценили игру двух актеров. Та же ситуация произошла с комедийным трио из «Убийств в одном здании», из которого не номинировали только Селену Гомес (в рецензиях ее тоже хвалили). Variety, Rolling Stone, The Wrap и другие СМИ отмечают, что в номинациях абсолютно проигнорировали сериал «Йеллоустоун». Это удивительно, учитывая, что в январе его рейтинги приблизились к «Игре престолов».

HBO и Netflix уже сорвали куш

После Creative Arts Emmys, где раздали призы в технических номинациях и приглашенным актерам, в церемонии очевидны два лидера этого наградного сезона — HBO и его доживающий последние дни стриминг HBO Max, а также Netflix. Они набрали 25 и 23 награды соответственно, в основном за счет сериалов «Эйфория», «Белый лотос» и «Очень странные дела». Значительно меньше собрали проекты Disney+ и NBC (по шесть наград), а также другие телеканалы и стриминги. С таким разрывом они вряд ли смогут нагнать лидеров по количеству статуэток.

«Очень странные дела»

На победителей в технических и второстепенных категориях не всегда стоит смотреть. Например, на пяти статуэтках все наверняка закончится для «Очень странных дел»: сериал не получил никаких крупных номинаций, кроме «Лучшего драматического сериала» (и тут у него в соперниках лауреат 2020-го «Наследники», а еще «Эйфория» и «Лучше звоните Солу»). Аналогичная ситуация с Disney+, который в прошлом году был гораздо удачливее в плане важных номинаций с сериалами «Мандалорец» и «Ванда/Вижн».

Кастинг решает всё

Кое-какие намеки в розданных технических премиях углядеть можно. Важнее всего среди наград с Creative Arts Emmys категории с лучшим кастингом. Если члены жюри отметили актерский состав в целом, это сильно увеличивает шансы на главную «Эмми». В комедийной категории так было с «Тедом Лассо», «Шиттс Крик» и всеми номинантами аж с 2015 года. Награду за кастинг уже дали «Начальной школе „Эбботт“», «Наследникам» и «Белому лотосу». Deadline утверждает, что именно эти проекты получат главные награды в своих категориях (комедия, драма и мини-сериал).

Некоторые актерские категории непредсказуемы

Драма «Наследники» побила рекорд по количеству актерских номинаций за один год и стала абсолютным лидером среди других проектов (всего сериал заявлен в 25 номинациях). На сайте Gold Derby, где эксперты из разных тематических медиа делятся своими прогнозами по премиям, Брайан Кокс и Киран Калкин получили большое количество голосов в категориях «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» и «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале». Хотя многие эксперты с Gold Derby ставят на неожиданную победу Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»), а критики The Hollywood Reporter отчаянно болеют за долгожданную награду для Боба Оденкёрка и «Лучше звоните Солу» — за годы эфира шоу набрало 46 номинаций, но так ни разу и не выиграло.

Брайан Кокс и Киран Калкин в сериале «Наследники»

В комедийной категории тоже есть несколько сильных претендентов. За роль самого милого тренера Джейсон Судейкис уже получил одну «Эмми» в 2021 году, но успех и шум вокруг «Теда Лассо» по-прежнему не стихли. С другой стороны, авторы IndieWire и Deadline справедливо подмечают, что третий сезон драмеди «Барри» получил великолепные отзывы критиков и может принести Биллу Хейдеру еще одну победу. Чем хорош сериал, созданный комиком из команды Saturday Night Live Биллом Хейдером, мы разъясняли в нашем материале.

Более-менее предсказуемы категории с актрисами: Зендея уже успела выиграть одну «Эмми» за роль в «Эйфории». Во втором сезоне ее героиня прошла такой путь, который дал звезде выложиться на целый «Оскар». Как лучшая актриса в комедийном сериале в большинстве прогнозов, в том числе на Gold Derby, гонку возглавляет великолепная Джин Смарт из «Хитростей».

Самую веселую и необычную ситуацию обеспечил «Белый лотос» — сериал-антология о богатых белых людях на гавайском курорте. Практически весь актерский состав шоу получил соответствующие номинации. И хотя статуэтка, скорее всего, достанется только Дженнифер Кулидж (состоятельная Таня, приехавшая с прахом матери), пять актрис из одного сериала в одной и той же категории — это сильно.

А что известно о 74-й церемонии и где ее смотреть?

Ведущий 74-й церемонии «Эмми» — комик Кенан Томпсон, который много лет еженедельно появлялся в скетч-шоу Saturday Night Live. В подкасте журнала EW актера спросили, будут ли на вручении наград его популярные персонажи. Томпсон ответил, что шансы велики, тем более что в скетчах SNL он частенько играл ведущих. Например, в выдуманной программе What Up With That? его персонаж по имени Диондре Коул звал знаменитостей на свое шоу, но не давал им слова вставить или вовсе игнорировал. Очень легко представить это на «Эмми»!

Кенан Томпсон

Сами награды вручат телеведущий Джимми Киммел, оскароносная Ариана ДеБос, Ли Джон-джэ и Чон Хо-ён из «Игры в кальмара», а также Сет Майерс, Анджела Бассетт, Селена Гомес, Ханна Эйнбиндер и другие.

Всю церемонию, включая красную дорожку и награждение, традиционно транслирует телеканал NBC. С 2022 года ее показывают еще и на стриминге Peacock. «Эмми-2021» была доступна в России, в этом году новостей о легальной трансляции премии для российских зрителей не было. Церемонию будут транслировать также на официальном YouTube-канале «Эмми».

