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«Киберпанк: Бегущие по краю» — стильное аниме, созданное для фанатов видеоигры

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Netflix выпустил анимационный сериал по мотивам видеоигры «Cyberpunk 2077». Шоу уже хвалят критики (на Rotten Tomatoes у него 100%), да и геймеры, кажется, остались довольны. Рассказываем, почему «Киберпанк: Бегущие по краю» получился не проходным, а вполне достойным проектом.

О чем это?

Будущее, криминально-неоновый мегаполис Найт-Сити где-то на Западном побережье США. Человечество активно использует преимущества новых киберимплантов, а миром правят жадные, бездушные корпорации. Бедный студент Дэвид Мартинес учится в академии «Арасака», его одноклассники — преимущественно мажоры или дети влиятельных бизнесменов. Однажды Дэвид и его мама, которая кровью и потом зарабатывала ему деньги на учебу, случайно попадают в жестокую перестрелку на улицах Найт-Сити.

Вскоре мать Дэвида погибает в больнице (у них была не лучшая страховка), а сам парень отчаянно думает, чем теперь ему заняться. Волею судеб у него в руках оказывается бесценный груз — продвинутый военный киберимплант. Поначалу Дэвид думает продать его, но затем решает установить его в свое тело. Так он начинает свою карьеру на злых улицах Найт-Сити — сперва знакомится с обаятельной воровкой Люси, а затем прибивается к небольшой ОПГ.

То есть это экранизация видеоигры?

Не совсем. Действие аниме разворачивается в вымышленном мире, который придумал Майк Пондсмит, автор настольной ролевой игры «Cyberpunk 2020» (она вышла в 1990 году). А компания CD Projekt RED вдохновилась настолкой и выпустила масштабную ролевую игру «Cyberpunk 2077». Видеоигру переносили три раза, в итоге она вышла только в конце 2020-го; еще она известна тем, что к моменту релиза разработчики не исправили большое количество багов и не справились с адаптацией версий для консолей. Тем не менее «Cyberpunk 2077» в целом оставила у критиков приятное впечатление и показала неплохие продажи.

«Киберпанк: Бегущие по краю» — это уже второй сторонний проект франшизы (в 2020 году стартовала серия комиксов «Cyberpunk. Траума тим», посвященная врачам скорой помощи в Найт-Сити). Сюжет анимационного сериала не пересекается с событиями видеоигры, но действие происходит в том же мире. Герои колесят по залитым неонам улицам интернационального мегаполиса, заходят в культовый бар «Посмертие», встречают некоторых второстепенных персонажей игры (например, Бестию Амендиарес) и участвуют в опасных криминальных авантюрах. Все привычные уху наименования (нетраннеры, киберпсихопаты, корпорации «Арасака» и «Милитех») на месте. Дизайн города и звуковые эффекты тоже приятно напоминают о видеоигре. А вот Киану Ривза, который подарил внешность и голос рокеру-революционеру Джонни Сильверхенду в «Cyberpunk 2077», тут, к сожалению, нет.

На что это похоже?

Плюс-минус на любой киберпанковский фильм, мультсериал или игру, которыми вдохновлялись создатели «Cyberpunk 2077». Вы без труда назовете их сами: «Бегущий по лезвию», «Призрак в доспехах», «Deus Ex». Хакеры будущего, обмотанные проводами, лежат в ледяных ваннах; неон настойчиво мозолит глаза; центральный женский персонаж Люси то и дело оказывается без одежды; футуристические машины красиво взрываются, а преступники красиво замедляют время, чтобы превратить врагов в кровавую кашу. В общем, никаких откровений, но поклонники жанра и первоисточника точно будут довольны.

Нарисовано все красиво и эффектно. Режиссером анимационного «Киберпанка» выступил Хироюки Имаиси («Гуррен-Лаганн»), сооснователь известной компании Studio Trigger. А саундтрек написал легендарный Акира Ямаока (композитор «Silent Hill»). Но больше специально написанных музыкальных тем запоминаются бодрые песни, которые постоянно звучат на фоне — от гитарного боевика нулевых «This Fffire» группы Franz Ferdinand до нежного электронного хита «I Really Want to Stay At Your Home» Розы Уолтон и Хэйли Коггинс. Последняя композиция еще и часто играла по радио в самой игре, так что, вероятно, вам захочется взять мини-отпуск и перепройти «Cyberpunk 2077».

Вердикт

«Киберпанк: Бегущие по краю» не проходной, а действительно качественный продукт по известной франшизе. Фанатам киберпанка не будет скучно, поклонники видеоигры наверняка будут в восторге от бережного обращения с атмосферой первоисточника. Вряд ли этот анимационный сериал ждет такой же успех, как «Аркейн» (экранизацию игры «League of Legends») — все же уровень драматургии пониже, да и в принципе такие амбиции отсутствуют, — но скрасить пару вечеров он точно способен.

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