«Шпион, которого не было»: еще одна история об аферисте, но не из «Тиндера»

16 сентября авантюрная драма с Джеймсом Нортоном и Джеммой Артертон появится в Плюсе Кинопоиска. В фильме, основанном на реальных событиях, речь идет об обаятельном мошеннике, который обкрадывал своих жертв, притворяясь агентом МИ-5.



Ксения Реутова Кинокритик, ведущая подкаста «Покалигарим»

Англия, 1993 год. Кудрявый красавчик с обезоруживающей улыбкой (Джеймс Нортон) устраивается барменом в заведение рядом с сельскохозяйственным колледжем. Однажды он собирает группу из трех студентов и открывает им страшную тайну: в колледже уже больше года существует ячейка Ирландской республиканской армии. Ее члены, маскируясь под учащихся, воруют удобрения (аммиачную селитру) для изготовления бомб. Сам рассказчик утверждает, что он никакой не бармен, а агент МИ-5 под прикрытием, и ему очень нужна помощь. Студенты растерянно хлопают глазами: они уже попались на удочку.

Девять лет спустя все тот же обаятельный кудряш, теперь работающий менеджером в автосалоне, клеится к состоятельной лондонской юристке Элис Арчер (Джемма Артертон). При первой встрече она грубо его посылает, но на следующий день приходит извиняться. Дальше начинается бурный роман с прогулками вдоль Темзы и романтичными поездками за город. Однако по рабочей привычке осмотрительная Элис решает проверить своего нового партнера. К ее огромному удивлению, знакомый частный детектив возвращается с пустыми руками: человек по имени Роберт Хансен (именно так представился Элис возлюбленный) в базах данных отсутствует.

Журналист, сценарист и продюсер Майкл Броннер 16 лет следил за судьбой афериста, выдававшего себя за агента МИ-5. По итогам расследования он написал большую статью, которая так и не была опубликована и со временем превратилась в сценарий игрового фильма. Имена всех пострадавших по этическим соображениям были изменены, а вот настоящее имя преступника — Роберт Фригард — с экрана все-таки звучит. При этом Броннер был не единственным журналистом, которого заинтересовал этот персонаж. В начале года на Netflix вышел документальный мини-сериал «Самозванцы: В поисках непревзойденного мошенника». Там жертвы Фригарда рассказывают свои истории от первого лица.

Фильм выстроен вокруг центральной метафоры. Во время одного из свиданий Роберт приводит Элис на маяк, в башне которого установлены тибетские поющие чаши. Звукоизвлечением тут управляет компьютер, и благодаря этому музыка не прерывается ни на секунду, теоретически она может звучать здесь вечно. Точно так же действует потерявший берега аферист. Он не может довольствоваться одной жертвой, ему нужно заводить свою пластинку снова и снова и так до бесконечности.

Джеймс Нортон и Джемма Артертон

Вечным, наверное, можно считать и само ремесло плута, и интерес публики к сюжетам об обманщиках. Хотя в кино в последнее время количество таких проектов просто зашкаливает. Только в этом году вышли «Аферист из Tinder», «Изобретая Анну» и «Выбывшая». О причинах этого взрывного роста остается лишь гадать. То ли дело в том, что с распространением интернета и мобильных телефонов мошенничество приобрело невиданный доселе размах, то ли распознавание правды и лжи в современном мире стало настолько сложным, что постоянно требуются все новые и новые наглядные примеры.

В «Шпионе» многие преступления Фригарда опущены, а весь сюжет сведен к его противостоянию с самой решительной и недоверчивой из жертв. Червячок сомнения гложет героиню Артертон с первого же свидания, но ей трудно сопротивляться тому образу совместного будущего, который рисует новый бойфренд: их союз должен избавить ее и от тоскливого одиночества, и от бесконечной гонки за корпоративным успехом. Когда эта мечта рушится, Элис бросает все силы на поиск смывшегося с деньгами любовника. Показательно, что в полиции ей поначалу ничем не могут помочь. Лондонский детектив, неохотно расследующий ее дело, явно не считает такого рода аферы по-настоящему серьезным злодеянием. Ситуация сдвигается с мертвой точки только после того, как к расследованию подключается женщина, наделенная соответствующими полномочиями.

Джеймс Нортон

Джемма Артертон идеальна в роли холеной самодостаточной гордячки, на мгновение давшей слабину и позже сильно об этом пожалевшей. А вот о ее партнере Джеймсе Нортоне того же самого сказать нельзя. Главная проблема фильма заключается как раз в герое. Авторы, очевидно, не хотели романтизировать Фригарда и потому сосредоточились на разоблачении его манипуляций. «Шпион» показывает, как мошенник выводит деньги, как держит своих жертв (среди них, кстати, были и мужчины) в постоянном напряжении, как заставляет их поверить в то, что им тоже светит работа в спецслужбах, надо только пройти испытание «в поле».

Но за всем этим теряются прелюдия, сам процесс заманивания жертв в сети. Он в фильме представлен всего парой эпизодов: Нортон то по-щенячьи заглядывает собеседникам в глаза, то пляшет в полотенце под Джорджа Майкла. Поскольку в сценарии бронебойная обаятельность героя никак не обозначена, актеру остается полагаться только на собственную харизму. С ней у Нортона все в порядке, спору нет, но при просмотре трудно избавиться от ощущения, что кино здесь не поспевает за невероятной реальностью и что настоящая история Фригарда была еще более головокружительной. Это подтверждают и факты. Финал картины рисует торжество справедливости, в то время как в реальности Фригард совсем недавно был в очередной раз задержан, теперь уже не британскими или американскими, а бельгийскими властями. Кажется, эта музыка и правда будет вечной.

С 16 сентября смотрите фильм «Шпион, которого не было» на Кинопоиске в Плюсе.