В «Горемыках» Юрий Быков стал котом, а главные герои сериала — куклы. Не верите? Показываем

«Горемыки» — сатирический сериал, где три главных героя — куклы в стиле маппетов, которые взаимодействуют с живыми актерами. Герои вместе снимают квартиру в Москве и регулярно попадают в абсурдные ситуации: сталкиваются с инопланетным вторжением, соперничают с древним египетским богом и даже сбегают из загробного мира. В первом эпизоде, который показали на фестивале сериалов «Пилот» (постановщик Никита Тамаров получил там приз за лучшую режиссуру), кукольная троица отправляется в запой, чтобы вызволить оттуда соседа в исполнении Юрия Быкова. И неожиданно видит этого соседа в… коте! Не верите? Кинопоиск эксклюзивно показывает отрывок с Быковым-котом.

Никита Тамаров снял сериал вместе с продакшен-студией Zebra Hero Films (она также занималась YouTube-шоу Александра Паля и Никиты Кукушкина «Утренняя передача» и коротким метром «Сказка о глухом и волшебной музыке» Филиппа Юрьева с Хаски). До «Горемык» Тамаров и Zebra Hero Films работали над мокьюментари-шоу «Миллионер из Балашихи», веб-сериалом «Последний рейв» про двух музыкантов из Мурманска, которые едут в Москву на рэп-фестиваль (в проекте появляется Моргенштерн, он включен в список иноагентов. — Прим. ред.) и серией короткометражных фильмов «Хроники параноика».

В «Горемыках» будет камео не только Юрия Быкова — в следующих сериях зрители увидят Розу Хайруллину («Псих») и Варвару Шмыкову («Чики»). Посмотреть сериал можно будет этой осенью (у проекта пока нет точной даты релиза) в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале «2x2». А пока предлагаем познакомиться с главными героями — куклами-соседями. Мы также попросили Никиту Тамарова рассказать нам, как создавались куклы.

Кто главные герои «Горемык»?

Гоша

Самоуверенный диванный бизнесмен и главный мутила в троице. Специально снимает квартиру в том же доме, где живут его бывшая жена и их общий сын, с которым по решению суда Гоша может видеться только раз в неделю. Гоша тайно все еще любит бывшую, поэтому ищет с ней случайных встреч — в лифте, в ближайшем магазине и даже в церкви (притом что сам он в бога не верит).

Ефим Маратович

Самый старший из троицы. В свои 40 лет Ефим снимает не комнату, а балкон. Так он хочет накопить на свою мечту — сразу после выхода на пенсию отправиться в кругосветку. Ефим Маратович — менеджер в страховой компании, его основная задача — просчитывать заработные платы. То есть видеть, что его коллеги зарабатывают больше, чем он.

Никита Голиков

Заботливый отец и безотказный муж (настолько, что взял фамилию жены). Никита приехал в Москву, оставив в родной Воркуте любимую супругу и 32 детей. В столице он хочет стать знаменитым музыкантом, но для этого ему не хватает таланта. Никита так скучает по своей семье, что почти круглосуточно общается с ней по скайпу, даже спит, не отключая видеосвязь.

Что рассказал о сериале режиссер?

Никита Тамаров Режиссер

Идея с куклами не новая, в Америке уже лет тридцать как существует этот жанр, а у нас пока только «Спокойной ночи, малыши!». Мы с соавторами (Далер Рахимов и Трофим Пустильник) — фанаты абсурдистских сериалов типа «Южного Парка» и «Рика и Морти». Мультфильмы мы пока не освоили, а маппеты позволяют добавить абсурдности в съемки. Текст, который произносят куклы, выглядит более убедительно в этом жанре. Плюс куклам не нужно платить за переработки, а бюджет был ограничен.

Процесс создания одной куклы занимал около трех недель. Сперва художник Алексей Еремеев набрасывал эскизы, а потом художница по куклам, или, как она себя называет, master of mappet, Ирина Баева их шила. Многое Ира придумывала сама: ноготки, пьяные глаза, блевотину из ниток. Это все добавляло комедии и абсурда. Ирина — мастер своего дела, качество работы было на голливудском уровне. Хотя она первый раз шила таких кукол, зато теперь может давать мастер-классы. Глядя на ее маппетов, в какой-то момент забываешь, что под столом сидят еще несколько человек и управляют ими. Кстати, управляли главными героями сами авторы — Далер и Трофим. И они тоже многое поняли в этой жизни после съемок. Например, что в некоторых съемочных квартирах под диваном может вонять мочой.

Отрывок с Юрием Быковым-котом — наш привет фильму «Реальные упыри». Мы фанаты картины и самого Быкова. А почему режиссер там оказался, станет понятно, когда посмотрите первую серию. Потому что кто, если не он, должен охранять маяк (в эпизоде будут отсылки к фильму «Маяк» Роберта Эггерса. — Прим. ред.)? Выбор очевиден.

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