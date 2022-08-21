Обсуждаем четвертый эпизод «Дома Дракона»

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Дом Дракона

ПодкастОбсуждаем четвертый эпизод «Дома Дракона»

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Чем обернется оттепель в отношениях Рейниры (Милли Олкок) и Алисенты (Эмили Кэри)? Для чего Деймон (Мэтт Смит) вернулся ко двору? На чью сторону встанет Визерис (Пэдди Консидайн) после ночного побега Рейниры и Деймона? И какую роль в развитии сюжета играет секс?

Вышел четвертый эпизод сериала HBO «Дом Дракона» — приквела «Игры престолов», посвященного жизни Таргариенов примерно за 200 лет до начала саги. А мы в подкасте «В предыдущих сериях» продолжаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов будут подробно обсуждать (со всеми спойлерами) новую серию.

А еще у нашего подкаста появился Telegram-канал! Называется «В предыдущих сериях» — подписывайтесь на него по этой ссылке. В нем мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать сериалы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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