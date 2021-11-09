Ивонн Страховски начала карьеру в Голливуде с сериала «Чак», но по-настоящему известной стала позже, сыграв серийную убийцу в «Декстере» и ультраконсервативную мучительницу в «Рассказе служанки». Ей определенно удаются роли жестоких, психологически травмированных героинь, склонных к садизму; роль Яснорады (Серены Джой) в сериале по роману Маргарет Этвуд принесла актрисе первую номинацию на «Золотой глобус». В интервью Страховски рассказала, почему выбрала для себя такое амплуа и как получала свои главные роли.
О своей роли в «Рассказе служанки»
У меня много вопросов к моей героине, начиная с того, почему она вообще в Гилеаде и почему так стремится быть частью этого движения. Изначально ею движет пуристская идея помочь человечеству и вдохновить молодых женщин на рождение детей. Но в итоге это превратило ее в персонажа с сильнейшим внутренним конфликтом. Серена напоминает мне банку с червями — в ней кроется сплошной клубок противоречий. Она постоянно борется со своими истинными эмоциями и с тем, какой отклик находят в ней события. Она ищет в себе силы, чтобы смириться с тем, что каждый гражданин должен пожертвовать собой ради общего блага, ради величия Республики Гилеад. Ей кажется, что будущим поколениям будет легче, потому что они не будут знать об этих жертвах. Новый сезон интересен мне прежде всего тем, что Серена в очередной раз поймет, насколько она уязвима в действительности.
Я с самого начала считала ее очень травмированной. Когда я впервые пришла на прослушивание на эту роль и познакомилась с Брюсом Миллером, написавшим сценарий для экранизации, я не читала эту книгу и не знала ничего о «Рассказе служанки», кроме нескольких страниц сценария, которые мне дали прочесть. Именно в тот момент я решила для себя, какой будет моя героиня, пытаясь представить, почему она была такой холодной и загадочной в пилотном эпизоде. И меня осенило, что, скорее всего, в ее взаимоотношениях не было настоящего доверия и физической близости. Между этими двумя людьми зияла пустота. Очевидно, она обязана была следовать законам Гилеада и не могла позволить себе нормальные человеческие отношения. Я буквально физически почувствовала, насколько разрушительны подобные обстоятельства для женщины. С самого начала для меня не было загадкой, почему она была такой жестокой.
О своих психологически сломленных героинях
Признаюсь, меня всегда привлекали роли с элементами трагедии. Мне очень нравится собирать пазл и разгадывать, почему эти люди стали такими. Именно поэтому мне кажется очень странным, что я вообще могла оказаться в комедийном проекте. Я всегда думала, что мне больше подойдут исторические или костюмные истории, например пьесы Шекспира или «Гордость и предубеждение».
Ханна в «Декстере» стала своего рода предвестником роли Серены Джой в «Рассказе служанки». Я очень любила эту роль. Майкл С. Холл, сыгравший Декстера, был моим вдохновением, я многое позаимствовала у него, работая над своим образом. Ханна была непростым персонажем — с невероятным самоконтролем и харизмой, с умением манипулировать и обманывать. Но всегда нужно помнить, что она сумасшедшая социопатка и серийная убийца, которой движут только ее личные причуды.
Эта роль и мой дебют на Бродвее дали мне шанс на роль, которая подарила мне номинацию на «Золотой глобус». Сразу после «Декстера», в 2012 году, я сыграла Лорну Мун в пьесе Клиффорда Одетса «Золотой мальчик», действие которой происходит в 1930-е годы. Моя героиня была девушкой с резким характером, тоже очень сложная и психологически травмированная. На сцене меня увидели несколько кастинг-директоров «Рассказа служанки», так я и попала в сериал.
О решении стать актрисой
Я даже не помню, когда я впервые захотела стать актрисой. В детстве я тайком забирала камеру своего отца — у него была такая большая камера JVC, — и мы с друзьями снимали телесериалы везде, где только можно было. На урок актерского мастерства я попала в 12 лет, когда была неуклюжим подростком с плохой кожей и брекетами.
Мой отец — инженер-электронщик, мама — химик. Им очень нравилось, что я была общительным ребенком, но их слегка беспокоило то, что я решила стать актрисой сразу после школы. Они мне пытались объяснить, что в актерской профессии нет постоянной занятости и уровень безработных в этой индустрии очень высок. Но я уперлась, потому что в глубине души знала: это именно то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. Никогда в этом не сомневалась.
О карьере в Голливуде
Самым сложным для меня было найти здесь друзей. Первые шесть лет в Голливуде мне это не удавалось.
Я работала в Австралии всего три года сразу после окончания актерской школы. Сначала все складывалось не очень удачно, я все еще продолжала работать официанткой в кафе. На четвертый год я начала сниматься в рекламе, затем появились предложения эпизодических ролей на телевидении. На том этапе я уже собиралась поехать в Америку на пару месяцев и планировала вернуться в Австралию, но так и не вернулась. Мне очень повезло, что я практически сразу же получила роль в сериале «Чак», хотя это была очень непростая работа. Мы снимали проект днями и месяцами напролет в течение нескольких лет. Я не смогла найти друзей или разобраться в новой культуре. Наша съемочная группа была для меня моим домом все эти годы.
Когда съемки наконец-то завершились, я начала обустраиваться в Калифорнии, пытаясь понять, насколько это действительно мое место. Забавно, многие из моих друзей с легкостью сюда переехали, а у меня все складывалось иначе. В первый год я сменила восемь машин, которые я брала в аренду, и пять или шесть раз переезжала из одной квартиры размером с обувную коробку в другую. Но после «Чака» я практически сразу попала в сериал «Декстер».
Я была так счастлива, что после пяти лет жизни в одном и том же персонаже я наконец-то могу показать людям, что могу сыграть еще кого-то. (Смеется.) На самом деле, это главная проблема в любом бизнесе: вы делаете что-то одно, и люди, видя, что вы хорошо с этим справляетесь, просто перестают видеть вас в чем-то другом.
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Автор: Юлия Лоло
Фото: FayesVision / WENN.Com / Legion-Media