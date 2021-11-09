Я с самого начала считала ее очень травмированной. Когда я впервые пришла на прослушивание на эту роль и познакомилась с Брюсом Миллером, написавшим сценарий для экранизации, я не читала эту книгу и не знала ничего о «Рассказе служанки», кроме нескольких страниц сценария, которые мне дали прочесть. Именно в тот момент я решила для себя, какой будет моя героиня, пытаясь представить, почему она была такой холодной и загадочной в пилотном эпизоде. И меня осенило, что, скорее всего, в ее взаимоотношениях не было настоящего доверия и физической близости. Между этими двумя людьми зияла пустота. Очевидно, она обязана была следовать законам Гилеада и не могла позволить себе нормальные человеческие отношения. Я буквально физически почувствовала, насколько разрушительны подобные обстоятельства для женщины. С самого начала для меня не было загадкой, почему она была такой жестокой.