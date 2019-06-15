«Сила быть женщиной»: Анастасия Кувшинова — о дебютной роли в драме «Кэт»

15 сентября в прокат выходит «Кэт» — второй фильм выпускника ВГИКа Бориса Акопова. Мы поговорили с исполнительницей главной роли, дебютанткой Анастасией Кувшиновой.

В 2019-м Борис Акопов стал призером «Кинотавра» с дебютной картиной «Бык», где Юра Борисов сыграл лидера преступной группировки в 1990-х. Действие второго фильма Акопова происходит в наши дни, теперь в центре внимания — эскортница Катя, которую все зовут Кэт. Ее начальник Алик (Дмитрий Карташов) знакомил Кэт с влиятельными людьми Москвы (и по совместительству его клиентами). От одного из них у Кэт родилась дочь, но отец не особо желает участвовать в жизни ребенка. Теперь Кэт, задолжавшая Алику за «декретный отпуск», должна выбрать — вернуться к работе или сосредоточиться на материнстве.

В «Кэт» в главной роли дебютировала Анастасия Кувшинова, тоже выпускница ВГИКа, окончившая мастерскую Владимира Грамматикова («Усатый нянь»). К премьере фильма актриса рассказала Кинопоиску о неудачных пробах, подготовке к первой большой роли и о сложностях работы в кадре с маленьким ребенком.

Анастасия Кувшинова Актриса

— Расскажите, как проходили пробы на роль.

— Началось все с того, что Борис написал мне в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской. — Прим. ред.). Я скинула ему свою визитку. Потом меня пригласили на премьеру «Быка». За просмотром картины я поняла, что мне высылали этот сценарий, но мне он не понравился. На втором курсе я была более «разборчивой», поэтому отказалась. В письме было написано «ВГИК», а я сама из ВГИКа, и навязчивые режиссеры в курилке мне уже успели надоесть. Ну, и тема 90-х мне показалась опостылевшей. Конечно, когда я посмотрела фильм, немножко себя поругала, потому что сняться в такой картине полезно для начинающей актрисы. Плюс там хороший актерский ансамбль: Игорь Савочкин, Мария Звонарева, Юра Борисов, Алексей Филимонов, Михаил Хуранов и другие.

А потом Борис скинул сценарий «Кэт». Мне он очень понравился, и, конечно, раздумий уже не было. Мы с Борей провели пробы ночью: одни были очень хорошими, другие — ужасными. Я из-за этого очень переживала, так как была дебютанткой и такой опыт переживала впервые. Боялась не оправдать ожиданий, и вот тебе, нате, эти херовые пробы. Боря в шоке, я — в лютом зажиме. Но видение Бориса меня в этой роли победило, и мы просто продолжили работать и много репетировать. Долго пришлось ждать моего утверждения от продюсеров. И я понимаю почему: неизвестная нестандартная девочка и такая большая роль. Много рисков, неприбыльно. Но вся команда была за меня, и мы долго и упорно отправляли ансамблевые пробы продюсерам, где партнеры мои менялись, а Кэт оставалась мною. Я даже волосы в белый перекрашивала (ну, мало ли).

— Чем вам понравился сценарий? Есть ли у вас любимая сцена?

— Мне понравилось, что в сценарии целая галерея персонажей и различных пространств, с которыми мою героиню сводит, и она тонет в этом. Это интересный заплыв в новые обстоятельства, даже в чем-то сюрреалистичные. А любимая сцена у меня первая, которая была изначально потрясающе прописана в сценарии. В ней Кэт выходит рано утром с ребенком на перекресток. И там была замечательная деталь, как ребенок орет, плачет. Кэт садится на корточки, от бессилия тоже начинает плакать. Закуривает сигарету и, успокаивая малышку, старается не выдыхать дым на нее. На мой взгляд, это бессилие, эта слабость дают нежность в кубе. Но в начальной сцене я не закуривала.

— Как готовились к роли?

— Так как это была моя первая роль, несмотря на то что я была на четвертом курсе ВГИКа, я не знала, как готовиться к такой большой роли, где 90% экранного времени занимаю я. И поэтому у меня была актерский коуч Карина Романова, я ей очень благодарна. Мы с ней занимались на «Мосфильме» почти каждый день, обошли весь сценарий вдоль и поперек и совершили огромную работу до мотора, так что на съемках я чувствовала себя увереннее.

— Как бы вы описали свою героиню?

— Несмотря на то, что Кэт в фильме постоянно подавляют и она не выходит победительницей из сражений, я считаю ее сильной героиней. Тут дело в том, что слабость и сила (особенно женская) постоянно граничат друг с другом. Одного без другого бы не было. И глобально мы видим, что Катя слабее мужчин и обстоятельств, но в этом и ее сила, как ни удивительно. Сила быть женщиной, и героиня не пытается ее отринуть. А сила женщины, как ни странно, в слабости. Да простят меня феминистки.

— Каково было работать с маленьким ребенком в кадре?

— Надо начать с того, что мне всегда было интересно, как бы выглядел мой ребенок, если бы он у меня был. И Юна (Маша) уже на пробах меня поразила тем, как мы похожи с ней. Она такая маленькая, как я. И когда ее привозили на смены, весь день я пребывала в особом трепете. Юна — отличный партнер, но работать бывало сложно, непосредственно когда начинали снимать. Малышка плакала при виде камер, но Дмитрий Карташов (Алик) по-особому влиял на нашу Машу, при его прикосновениях она сразу же успокаивалась.

— Расскажите про творческие планы. В каких проектах мы вас вскоре увидим?

— Должен выйти документально-игровой фильм с моим участием по повести Виктора Астафьева «Людочка». Также я планирую закончить съемки своего документального фильма 15 ноября (в день моего рождения) и впустить в свою жизнь нечто новое. Я как-то шутила, что все роли, которые я мечтала сыграть в подростковом возрасте, я уже сыграла. Но я уже не подросток, поэтому мне бы хотелось явить себя миру не только с темной своей стороны, но еще и со светлой. Например, хотела бы сыграть интеллигентных девушек, аристократок, что-то более целомудренное и благородное.

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