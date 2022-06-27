«Создание фильма можно сравнить с беременностью»: призер «Кинотавра» Борис Акопов о своей второй картине

15 сентября в российский прокат выйдет фильм «Кэт». Это второй полнометражный фильм Бориса Акопова, выпускника ВГИКа, чей дебют «Бык» с Юрой Борисовым в главной роли получил Гран-при на «Кинотавре» в 2019 году.

Новая работа Бориса Акопова посвящена молодой девушке, которая занималась эскорт-услугами и родила ребенка. Героине предстоит сделать выбор между материнским инстинктом и бизнесом, который приносил ей деньги. Главную роль сыграла дебютантка Анастасия Кувшинова, в проекте также снялись Дмитрий Карташов, Егор Трухин и Николай Швайбер.

К объявлению даты проката Борис Акопов рассказал нам о своем новом проекте, а также показал первые кадры со съемок.

Борис Акопов Режиссер, сценарист

— О чем ваш второй фильм?

— Это картина про молодую девушку Катю (все называют ее Кэт), которая работает в сфере эскорт-услуг. Основная драматическая коллизия заключается в том, что у нее появляется ребенок от небезызвестного человека. Кэт думала, что, заведя от него ребенка, выйдет из полутени в свет. Такой вариант не сработал, и тут начинаются ее приключения.

Все происходит в Москве. У Кэт есть работодатель, менеджер, скажем так. Он на ней зарабатывает, одолжил ей денег. Это понимающий человек, не жесткий. Когда Кэт сказала, что хочет завести ребенка, он воспринял это вполне нормально. Отпустил героиню в декретный отпуск с условием, что она вернется. Поскольку ее план с небезызвестным человеком не сработал, Кэт, у которой накопились долги, приходится возвращаться в бизнес. Но она уже не может вернуться в эту сферу деятельности, потому что у нее проснулись материнские инстинкты, а ничего другого она не умеет.

Героиня попадает в разные обстоятельства, которые частично взяты из настоящей жизни. Проходит там по определенным московским кругам, попадает в разные компании. Моя основная задумка заключалась в том, чтобы через главную героиню сделать срез современного московского общества. Она как ножом по нему проходит, чтобы вы увидели, из чего состоит сегодняшний социум.

Анастасия Кувшинова Анастасия Кувшинова и Егор Трухин

— Как появилась идея фильма?

— Где самый исток фильма «Кэт», я вам даже не смогу назвать. Помню, что у меня была еще на первом курсе короткометражка студенческая. Она тоже касалась этой темы. А тема, в свою очередь, меня заинтересовала, потому что у меня были определенные знакомые, связанные с ней. Мне было интересно изучить эту сферу жизни. После короткометражки тема для меня, видимо, не была окончательно высказана. Потом еще пришли идеи, появлялись новые ситуации, и это как лоскутное одеяло начало писаться, складываться в сценарий, который тоже много раз менялся.

— Сколько занял процесс производства?

— Точкой начала производства можно считать заключение договора с продюсерской компанией, который мы подписали в 2019-м, до «Кинотавра». Эта идея уже существовала, но еще не было готового сценария. Была заявка, что это будет фильм о девушке, которая занимается эскорт-услугами. Заявка понравилась продюсерам, мы заключили договор, началась разработка сценария. Потом запуск картины, продюсирование, съемки, монтаж, озвучание — и вот мы близимся к рождению картины. С учетом пандемии ушло три года. В среднем производство занимает где-то минимум год, обычно два, от задумки и поиска средств до премьеры.

Я думаю, процесс создания фильма можно сравнить с беременностью. Мне кажется, я даже знаю, что моя героиня переживала. Мы очень много сил потратили на фильм, и люди его ждут.

Анастасия Кувшинова

— Как вы нашли исполнительницу главной роли Анастасию Кувшинову?

— Был достаточно широкий кастинг, я снимал даже какие-то отдельные сцены с другими актрисами. Потом так получилось, что нашлась Настя, и я понял, что она точнее всего попадает в этот образ. Мне еще хотелось найти такого персонажа, который мог бы передать образ ребенка с ребенком. Ведь героиня — молодая девушка во взрослом мире и уже с ребенком. Вот эти вещи мне нужно было визуально состыковать и найти такую актрису. Мне показалось, что Настя хорошо справляется. Главного героя всегда найти сложно. И с «Быком» так было, и с «Кэт». Я так понимаю, это закон производства.

— У вашего второго фильма в названии тоже три буквы. Это ваша задумка?

— Это, наверное, такой юмор странный у меня. Важно сказать, что для меня и «Бык», и «Кэт» — это такой диптих, двухарочная структура. Может, потому что и первый, и второй фильм считаются дебютом. Для меня эти картины срощены. В «Быке» я говорил о своем прошлом, закрывал какие-то гештальты, разбирался в том, откуда я произошел. А в «Кэт» я попытаюсь найти, куда я пришел.«Кэт» не прямое продолжение, это две разные вещи нашей жизни, прошлое и настоящее, мужское и женское. Триптих с частью про будущее вряд ли будет.

— Фильм вошел в программу «Горький Fest», но затем его оттуда убрали. Что случилось?

— Это не мое решение, там странно получилось. Продвижением картины занимаются продюсеры, другие люди. Дело в том, что практически в это же время я буду председателем комиссии Владикавказского кинофестиваля. Я не смогу при этом быть на «Горький Fest», а нельзя не присутствовать на премьере своей картины, когда она вот-вот выходит. По графикам не срослось.

Григорий Багров и Анастасия Кувшинова Команда на съемочной площадке

— Что сейчас происходит с вашим фильмом «Холидейз», который вы представили на питчинге Минкульта? Ранее вы писали в соцсетях, что он заморожен.

— К сожалению, мы решили со студией «Друг друга», с которой мы запускали этот проект, подписать бумагу о его закрытии. Там долго все длилось, у нас же были американская сторона и несколько российских компаний, которые делали картину. После известных событий все это долго сначала заморозили, огромное количество совещаний было. Уже были отобраны актеры, и вообще в принципе мы были в шаге от начала съемочного этапа производства. В итоге мы решили, что закрываем картину, не замораживаем. Сценарий остается Сергею Корнихину, и когда-нибудь, может быть, мы повторно с другими людьми попробуем вернуться к этому проекту.

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