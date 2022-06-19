Что смотреть дома: «Всё везде и сразу», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Три кота и море приключений»

Эвелин (Йео) заведует семейной прачечной и сталкивается с неприятностями на всех фронтах: у налоговой вопросы, за отцом нужно ухаживать, муж хочет развестись, а дочь привела возлюбленную познакомиться. Вдобавок мультивселенной угрожает загадочное зло, которое может победить именно Эвелин, воспользовавшись навыками и опытом своих версий из иных миров. В других реальностях она снимается в кино, работает шеф-поваром или мастерски обращается с катаной. «Всё везде и сразу» — лихой боевик авторов абсурдистской комедии на грани фола «Человек — швейцарский нож», которые вдохновлялись одновременно «Матрицей» и фильмами Вонг Кар-Вая.

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