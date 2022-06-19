Что смотреть дома: «Всё везде и сразу», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Три кота и море приключений»

Изобретательный сай-фай про альтернативные миры, новый блокбастер Marvel, полнометражные приключения любимых котов — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Всё везде и сразу»
Умопомрачительный боевик с Мишель Йео
Где смотреть: Кинопоиск
Эвелин (Йео) заведует семейной прачечной и сталкивается с неприятностями на всех фронтах: у налоговой вопросы, за отцом нужно ухаживать, муж хочет развестись, а дочь привела возлюбленную познакомиться. Вдобавок мультивселенной угрожает загадочное зло, которое может победить именно Эвелин, воспользовавшись навыками и опытом своих версий из иных миров. В других реальностях она снимается в кино, работает шеф-поваром или мастерски обращается с катаной. «Всё везде и сразу» — лихой боевик авторов абсурдистской комедии на грани фола «Человек — швейцарский нож», которые вдохновлялись одновременно «Матрицей» и фильмами Вонг Кар-Вая.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
Эпический супергеройский хоррор об одиночестве с Бенедиктом Камбербэтчем и Элизабет Олсен
Где смотреть: Disney+
Доктор Стрэндж (Камбербэтч) страдает от одиночества: любовь всей его жизни, Кристина (Рэйчел МакАдамс), выходит замуж за другого. Зато Нью-Йорку снова нужна его помощь: исполинский спрут пытается похитить Америку Чавез (Сочил Гомес), которая умеет путешествовать сквозь мультивселенную. Членистоногое послала Алая Ведьма (Олсен), жаждущая любой ценой отыскать мир, где она может быть счастлива с детьми и мужем. Новую главу киновселенной Marvel срежиссировал Сэм Рэйми — мастер остроумного хоррора и автор супергеройской трилогии о Человеке-пауке с Тоби Магуайром.
«Три кота и море приключений»
Первый полный метр о Коржике, Карамельке и Компоте
Где смотреть: Кинопоиск
Непоседливые котята Карамелька, Компот и Коржик вместе с мамой и папой отправляются на заслуженный отдых. В отеле на берегу моря все включено, только другие дети уехали на двухдневную экскурсию. Не беда, троица будет играть с местными крабами и заодно спасет их от попадания на обеденный стол. «Три кота» — один из самых успешных российских анимационных брендов. Кроме оригинального сериала и фильма, на Кинопоиске также доступны сборники летних и морских серий.
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«Бивис и Батт-Хед уделывают вселенную»
Возвращение культовых балбесов
Где смотреть: Paramount+
1998 год. Пережив минуту славы, Бивис и Батт-Хед вновь влипают в неприятности, и судья решает сослать их в космический лагерь. Из-за этого они оказываются в космическом челноке, который через черную дыру доставляет их прямиком в 2022-й. Герои открывают для себя прелести современных технологий, но привлекают внимание Глубинного государства.
События полного метра разворачиваются через год после «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку», вышедшего 26 лет назад. В каком-то смысле проект Майка Джаджа, который придумал и озвучил парочку, — запоздалый реюнион, но не ностальгический, а безжалостный.
«Мегрэ и таинственная девушка»
Жерар Депардье в роли легендарного детектива
Где смотреть: Кинопоиск
1950-е, в центре Парижа найдено тело девушки в вечернем платье. Документов в сумочке нет, зацепок никаких — полиция обращается за помощью к мудрому комиссару Мегрэ (Депардье). Для легендарного сыщика дело становится личным, ведь он когда-то потерял дочь.
Экранизацию одного из детективных романов Жоржа Сименона французский режиссер Патрис Леконт («Девушка на мосту») задумал еще 10 лет назад. Главную роль должен был сыграть Даниель Отой, но он выбыл из проекта, а его место занял Депардье — как выяснилось, поклонник Сименона.
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«Точка кипения»
Напряженная кулинарная драма, снятая одним кадром
Где смотреть: Кинопоиск
Энди Джонс (Стивен Грэм) — шеф-повар в лондонском ресторане. Его и всю кулинарную команду ждет тяжелый вечер: недавно списали две из пяти звезд «Мишлен», а сегодня приходят санэпидемстанция, ресторанный критик и инвестор, требующий денег. Столкнувшись со всем и сразу, Джонс потихоньку закипает.
Фильм Фила Барантини, снимавшего эпизоды «Ночных вызовов», вырос из одноименной короткометражки 2019 года. Помимо выразительных актерских перфомансов (инвестора сыграл Джейсон Флеминг), фильм примечателен съемкой одним кадром: этот прием не позволяет драме остыть ни на минуту.
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«Бумажный дом: Корея», 1-й сезон
Ремейк испанского хита со звездами «Олдбоя» и «Остаться в живых»
Где смотреть: Netflix
Невероятно, но Северная и Южная Корея объединяются; начинается выпуск новой валюты. Некто Профессор (Ю Джи-тхэ из «Олдбоя») предлагает восьмерым незнакомцам, недовольным новой экономической реальностью, провернуть дерзкое ограбление, но все идет не по плану.
Сюжет корейского ремейка «Бумажного дома» происходит в той же вселенной, что и оригинальный сериал: Профессор не скрывает, что вдохновлялся испанскими коллегами; у грабителей также будут имена мировых столиц. Среди прочих в шоу снялись Чон Джон-со из «Пылающего» и Ким Юн-джин из «Остаться в живых».
«Человек против пчелы», 1-й сезон
Абсурдистская комедия с Роуэном Аткинсоном
Где смотреть: Netflix
Тревор (Аткинсон) присматривает за чужим роскошным особняком, пока хозяйка уехала в отпуск. Насладиться жизнью не получится: в дом залетает пчела, которая доводит мужчину до белого каления и даже до суда — за массивный ущерб по всей округе.
Культовый комедиант Роуэн Аткинсон возвращается к буффонаде. Сценарий «Человека против пчелы» он сочинил на пару с Уильямом Дэвисом. Вместе они работали над пародийной трилогией «Джонни Инглиш». Аткинсон не сомневается, что многие вспомнят и его коронного персонажа, мистера Бина, но Тревор, уверяет артист, куда более приятный человек.
«Академия „Амбрелла“», 3-й сезон
Непутевые родственники снова предотвращают конец света
Где смотреть: Netflix
Семейство Харгривз планировало вернуться из Далласа 1960-х в родной 1989-й, но что-то пошло не так, и их перенесло в параллельный таймлайн. Там сэр Реджинальд создал Академию «Спэрроу», куда входят более безжалостные супергерои. Харгривзам предстоит убедить коллег, что нужно не сражаться друг с другом, а предотвращать апокалипсис.
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«Кубрик о Кубрике»
Легендарный режиссер рассказывает о своих фильмах
Где смотреть: Кинопоиск
В 1968 году критик Мишель Симан написал первый большой материал о творчестве Стэнли Кубрика на французском языке. Режиссер, редко дававший интервью, согласился поговорить с ним под запись и даже не один раз. Из их бесед родилась книга «Кубрик», а аудиозаписи послужили основой для фильма Грегори Монро. Документалист иллюстрирует рассказы Кубрика — о свете, композиции, опыте фотографии и работе с актерами — сценами из фильмов, репликами декораций, живописными референсами и редкими кадрами. Взвешенную и почти безоценочную речь Кубрика разбавляют комментарии критиков и актеров, которые, конечно, не скупятся на эмоции.
Этот фильм из программы Beat Film Festival 2022 доступен в Магазине Кинопоиска
Автор: Алексей Филиппов