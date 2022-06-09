«Рана до сих пор не зажила». Обсуждаем финал «Нулевого пациента» со сценаристом Олегом Маловичко

В этом подкасте редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и кинокритик Ксения Реутова обсуждают сериал «Нулевой пациент». Они делятся впечатлениями от каждой серии, а еще зовут экспертов и создателей, которые рассказывают про исторический контекст и съемки сериала.

В этом выпуске обсуждаем седьмую серию и подводим итоги. Какие намеки на разгадку личности нулевого пациента были в ранних сериях? Как завершились сюжетные линии главных героев? Какие у нас остались вопросы к сериалу? И про что мог бы быть второй сезон «Нулевого пациента»?

Гость этого эпизода — сценарист и продюсер Олег Маловичко. Он рассказал о замысле сериала, об отличиях от «Чернобыля» HBO и том, как изначально должны были завершиться персональные арки героев.