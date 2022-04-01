«Мегрэ и таинственная девушка»: сумрачная картина старого Парижа с великим Депардье

В новом низкобюджетном фильме Патриса Леконта, классика французского развлекательного кино, традиционная легкость вдруг уступила место меланхолии, убедительно сыгранной актером-ветераном. В общем, довольно неожиданная трактовка детектива Жоржа Сименона.



Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

Париж, 1950-е годы. Очень грустная девушка (Клара Антунс) берет напрокат старое, но роскошное платье и отправляется на званый вечер, где на нее едва ли не с кулаками бросаются хозяева — богатая молодая пара (Мелани Бернье и Пьер Мур). Вскоре девушку находят где-то на улице мертвой, со сломанной шеей и пятью ножевыми ранениями. Кто она и откуда, совершенно непонятно. За расследование берется комиссар Мегрэ (Жерар Депардье).

Жизнь любимого персонажа Жоржа Сименона, как и большинства литературных сыщиков, протекала почти исключительно на телевидении: на большом экране его последний раз изображал Жан Габен — общепризнанно образцово, и это было 60 лет назад. Артистов, которым сегодня нестрашно влезть в эти ботинки, даже во Франции не так много, и Жерар Депардье, конечно, самый очевидный выбор (первоначально на роль рассматривался, впрочем, Даниель Отой).

Режиссер картины Патрис Леконт — ровесник Депардье и ветеран жанрового и околожанрового кино, от народных комедий вроде франшизы «Загорелые» до как бы артовых мелодрам вроде «Девушки на мосту» — давно ушел в тень и снимает редко, но в этом проекте тоже не выглядит случайной фигурой: одна из его лучших работ, «Мсье Ир» — экранизация Сименона.

Здесь первоисточник — роман «Мегрэ и труп молодой женщины», но для того, чтобы подчеркнуть, что это не какая-нибудь часть сериала, а долгожданный ребут, фильм в оригинале называется просто «Мегрэ». И правильно, это почти сольный концерт. Камера неотрывно, хотя часто издалека, следит за массивной фигурой в сером пальто и шляпе, прислушивается к одышке, когда герой карабкается по лестнице, присматривается к скупой, но иногда вдруг очень выразительной мимике. По Депардье в последние десятилетия бывает невозможно сказать, то ли он глубоко погружается в психологию своего персонажа, то ли засыпает прямо в кадре, но штука в том, что для великого французского актера это совершенно неважно. Депардье не торопясь натягивает роль, как одежду в кабинете доктора, где его застают начальные титры, и просто остается в ней жить.

Леконт даже не делает вида, что его особенно занимает детективная интрига (которую он переписал, убрав мало-мальски авантюрную часть книги и добавив вместо нее поворот в духе одного недавнего американского скандала). Кто убил девушку и почему — дело в общем десятое. И те, кто пойдет на фильм с ожиданием волнующего приключения, будут, скорее всего, жестоко разочарованы этой тихой темной картиной.

Жерар Депардье и Бертран Понсе

Но в ней, безусловно, есть и класс, и какие-то мысли. Леконт, сам явно не купавшийся в деньгах, короткими точными штрихами воспроизводит угрюмую атмосферу послевоенной Франции: коридоры дешевых апартаментов, скрипящая мебель, поношенные вещи, грязные воды Сены, когда-то вынесшие к ногам Мегрэ его первую покойницу. Полицейские будни — диета из пива и сэндвичей, подключенная к пульту карта Парижа, на которой загадочно мигают огоньки происшествий.

Сам же Мегрэ тоже занят реконструкцией, пытаясь мысленно оживить безымянную жертву, собрать человека фактически из ничего, из каких-то платьиц и склянок. Получается у него это, впрочем, довольно быстро: девушка из провинции, без денег и знакомств — типаж определенный; парижские улицы ими полны, и инспектор за первым же поворотом натыкается на двойника покойной (ее играет Жад Лабест).

Социальной драмы о тяжелой женской доле, возможно, было бы достаточно, но тут она еще и переходит в личную. У Мегрэ, как известно его поклонникам, умерла сразу после рождения единственная дочь, и вакуум, навсегда оставшийся в жизни инспектора и его жены, есть в самом сердце этого фильма. «Теряя ребенка, теряешь все, жить незачем», — делится с Мегрэ полубезумный старый еврей (последняя роль замечательного Андре Вильма, в «Мсье Ире» игравшего полицейского), и тот понимающе кивает. Наверное, «Мегрэ» мог быть громче, ярче, больше, но, во всяком случае, Леконт с Депардье, возвращая на экран легендарного детектива, не ограничились трубкой.