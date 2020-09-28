Кто есть кто в «Нулевом пациенте»

Уже 19 мая на Кинопоиске выходит «Нулевой пациент» — сериал о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР. В 1988 году болезнь обнаружили у пациентов детской больницы в Элисте. Власти всеми силами стараются убедить население, что ВИЧ — это экзотическая «американская болезнь», которой в Советском Союзе нет. Стране грозит эпидемия, но находятся люди, которые хотят донести правду и остановить болезнь.
Над «Нулевым пациентом» работали продюсер Александра Ремизова («Триггер») и сценарист Олег Маловичко («Хрустальный»), а режиссерами сериала выступили Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»). Готовясь к съемкам, Маловичко с небольшой группой побывали в Элисте и поговорили с участниками тех событий — родителями, потерявшими детей в результате заражения. По итогам этой поездки создатели решили отойти от документальности в сторону художественного высказывания о человеческих судьбах. «Мы не брали биографии конкретных людей и не воспроизводили цепочку событий поминутно, а делали сериал для зрителя», — объясняет Александра Ремизова.
Тем не менее исторические личности в сериале есть: на экране появятся и генсек Михаил Горбачев, и министр здравоохранения Евгений Чазов. Также в нем показывают тех, чье существование в СССР было стигматизировано или вовсе отрицалось — советских геев, секс-работниц и всех тех, кто первым столкнулся со смертельным вирусом. А еще «Нулевой пациент» — один из самых этнически и географически разнообразных проектов: действие разворачивается не только в Москве, но и в Калмыкии среди ее многонационального населения.
Всего в «Нулевом пациенте» семь серий, они будут выходить раз в неделю. Перед премьерой рассказываем подробнее о главных героях этой истории — врачах, ученых и простых людях, которым пришлось столкнуться со страхом неизвестности — и об актерах, их сыгравших.
Главные герои
Никита Ефремов
Дмитрий Гончаров
Заведующий московской лабораторией при НИИ эпидемиологии по изучению ВИЧ
Никита Ефремов
Дмитрий Гончаров
Заведующий московской лабораторией при НИИ эпидемиологии по изучению ВИЧ
Эпидемиолог из Москвы, заведует одной из пяти советских лабораторий, занимающихся проблемой ВИЧ. Митя — сын чиновника из минздрава, из-за чего окружающие думают, что без отца он ничего из себя не представляет. Некоторые даже насмехаются, дескать, занимается Митя непонятно чем и получает деньги ни за что. Но это неправда: Гончаров — прекрасный исследователь, он один из немногих, кто знает правду о ВИЧ и по-настоящему стремится его изучить. Дмитрий не боится открыто заявлять о своей позиции и пытается привлечь к вирусу всеобщее внимание.
Узнав о вспышке в Элисте, Гончаров делает все, чтобы власти не замяли случившееся. Ему приходится вступать в споры с высшим руководством страны, бороться с ложью в СМИ и предрассудками людей.
Никита Ефремов, сыгравший Гончарова, — представитель актерской династии Ефремовых. Первую роль получил в «Моей прекрасной няне», потом снимался в сериалах «Восьмидесятые», «Все началось в Харбине» (с Данилой Козловским и Аней Чиповской), озвучил главного героя мультфильма «Иван-царевич и Серый Волк». Играл Бориса Гребенщикова в картине Кирилла Серебренникова «Лето» и провинциального следователя, ищущего маньяка, в «Хорошем человеке». Сейчас его можно увидеть в сериале «Оффлайн» в роли IT-специалиста, решившего заработать на приложении по торговле запрещенными веществами.
Ефремов так описывает Гончарова: «Его стремление донести правду основано не только на чистом сливочном масле совести, но еще и на желании доказать что-то отцу, то есть оно выросло в том числе и из детских травм». Актер считает Гончарова «белой вороной, которая кричит: „Проснитесь!“». «У Дельфина есть такие строчки: „Мне нужен враг, чтоб быть самим собой“. Вот я понимаю, что у моего героя был враг — его отец, система», — рассуждает Ефремов. Он надеется, что «Нулевой пациент» изменит отношение людей к ВИЧ: «Вдруг у кого-то от нашего исследования зародится внутри другое отношение, другое восприятие себя и своего страха».
Аскар Ильясов
Кирсан Аюшев
Молодой врач-идеалист, первым обнаруживший вспышку вируса
Аскар Ильясов
Кирсан Аюшев
Молодой врач-идеалист, первым обнаруживший вспышку вируса
Сострадательный, честный и ответственный молодой доктор из детской больницы в Элисте. Кирсан хорошо ладит с детьми и понимает их психологию. Он идеалист, который искренне хочет помогать. Именно Кирсан первым обнаруживает ВИЧ в больнице и связывается с Гончаровым, в обход начальства отправляя ему анализы своих пациентов. Кирсан считает, что здоровье граждан превыше интересов властей и нужно немедленно распространить новость о вспышке ВИЧ, чтобы призвать население сдавать анализы и остановить эпидемию на начальных этапах.
Его играет молодой актер из Астаны Аскар Ильясов. Аскар окончил Щукинское училище, с 2017 по 2019 год служил в Московском театре сатиры. На экране дебютировал в 2015-м в сериале Вадима Островского «Джуна». После его можно было увидеть в фильме Данилы Козловского «Тренер», сериале «Аванпост», криминальных драмах «Бизнесмены» и «Три» и семейной комедии «Квартиранты». Аскар снялся и во втором сезоне хитового сериала «Эпидемия» вместе с Юрой Борисовым и другими звездами российского кино.
«Больше всего мне нравится его бескомпромиссность. Хотелось бы эту черту у него перенять, — говорит Аскар о своем герое. — Этот человек когда-то дал клятву Гиппократа и дал ее искренне. Я им восхищаюсь». Съемки дались актеру непросто, он тяжело отходил от самой истории: «Труднее всего было снимать сцену, в которой Кирсан оперирует ребенка. И еще сложно далась сцена, где он рассказывает маме одного из детей о том, что у ребенка ВИЧ. Это был третий день съемок, я еще турбулентно входил в роль».
По мнению Ильясова, история «Нулевого пациента» актуальна и сегодня. «Кто-то замалчивает происходящее в своих личных интересах, такое постоянно происходит». Актер вспоминает, что в 2006 году в Казахстане произошли похожие события: дети заразились ВИЧ. «Я был в ужасе, — говорит Аскар. — Считаю, это настоящая катастрофа, и для меня она перекликается с Чернобылем».
Евгений Стычкин
Игорь Карахан
Журналист, которого не пугают угрозы КГБ
Евгений Стычкин
Игорь Карахан
Журналист, которого не пугают угрозы КГБ
Репортер газеты «Советская молодежь», Карахан всегда ищет сенсации, но старается, чтобы они были правдивыми. Полностью сам собирает свои истории: он и журналист, и фотокорреспондент. Напористый, самоуверенный, пробивной. Может использовать не самые честные методы, так как уверен: ради высшей цели иной раз можно поступиться этическими принципами. Но у него есть собственный кодекс чести, и он до последнего будет защищать источники информации.
Играет журналиста Евгений Стычкин, который также снимал проект вместе с Сергеем Трофимовым (оператор «Последнего богатыря» и «Ночного дозора», режиссер блокбастера «Девятаев» и клипа Тилля Линдеманна «Любимый город»). Примечательно, что Стычкин также сыграл журналиста в сериале Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем». Еще из недавних больших проектов Стычкина можно выделить сериал «Алиби», где у актера была главная роль одаренного сценариста, создающего для клиентов правдоподобные оправдания. А как режиссер он дебютировал сериалом «Контакт» о проблемах отцов и детей.
По словам Стычкина, он сразу же согласился на «Нулевого пациента», поскольку это один из по-настоящему важных проектов: «Наша история абсолютно реальна, она рассказывает о заражении 75 детей и четырех взрослых, которое стало началом распространения ВИЧ в стране. Сейчас у нас более миллиона ВИЧ-положительных людей. Именно поэтому важно говорить об этом вслух, называть вещи своими именами. Если люди задумаются об этой проблеме, они гарантированно станут немного лучше».
Что касается самого Карахана, продюсер сериала Ольга Филипук описывает его так: «С каждой серией видно, как много в нем, на самом деле, человечного, насколько он внимательный и по-настоящему видит через объектив своего фотоаппарата людские судьбы, как он бьется за свои статьи».
Елизавета Шакира
Алена
Свободолюбивая студентка из Москвы
Елизавета Шакира
Алена
Свободолюбивая студентка из Москвы
Московская студентка, подруга Карахана и девушка Гончарова. Алена точно знает, чего хочет, она прогрессивная, яркая и амбициозная. Алена живет в моменте и не всегда задумывается о последствиях своих действий. Ей чужды патриархальные ценности, она не торопится строить семью и становиться чьей-то женой, гораздо важнее получить образование. Для Мити Алена становится моральным компасом, она его направляет, подталкивает к верным решениям. Но при этом и сама благодаря ему меняется и превращается во взрослую женщину, которая начинает задумываться о по-настоящему важных вещах.
Для Елизаветы Шакиры это первая большая роль. Перед тем как попасть в кино, Шакира работала международной моделью: участвовала в показах крупных российских брендов, снималась для журнала Cosmopolitan в Индонезии. Но потом решила вернуться домой и поступила в Санкт-Петербургский институт кино и телевидения. Сниматься Шакира начала уже во время учебы, но настоящим дебютом считает небольшую роль мачехи в сериале «Содержанки 2». В 2021 году Елизавета появилась в сериале «Контейнер», где исполнила роль Евы, дочери персонажа Филиппа Янковского («Карамора», «Зеркало»). После «Нулевого пациента» мы вновь увидим Шакиру во втором сезоне «Контейнера».
Свою Алену актриса описывает так: «Она классная московская девчонка из определенного круга. Хиппи в чем-то, со своей правдой, с правом жить жизнь так, как ей хочется». По словам Шакиры, Алене отлично подойдет девиз «Никакого завтра нет», и актрисе хотелось бы кое-что у нее перенять. «Она свободнее, раскованнее, ярче меня, она больше доверяет своему внутреннему голосу. Ну, и она кудрявая, — смеется Елизавета, — а я нет».
До начала съемок Шакира почти ничего не знала о вспышке ВИЧ в Элисте. Больше всего ее поразило именно то, как эта история замалчивалась: «Я поговорила с мамой, она в то время как раз училась в университете, и их прямо заставляли подписывать какие-то бумаги, что они ничего об этой болезни не знают. Все поколение заставляли закрыть глаза и забыть».
Виктория Агалакова
Зина
Медсестра в детской больнице в Элисте
Виктория Агалакова
Зина
Медсестра в детской больнице в Элисте
Медсестра в детской больнице, работает вместе с Кирсаном и быстро находит с ним общий язык. Именно Зина помогает Кирсану отправить анализы в Москву. Она любит свою работу и воспринимает происходящее близко к сердцу. Коллеги считают Зину тихой и скромной, но она не так проста, как кажется на первый взгляд.
Зину играет Виктория Агалакова, звезда сериала «Эпидемия» (Полина). Ее мама рано заметила у дочери талант актрисы и отвела ее в студию при Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. Свою первую роль (в сериале «Закон мышеловки») Агалакова получила в 2007 году, когда ей было всего одиннадцать. Первую же главную роль она сыграла в телевизионной драме «Спросите у осени» — молодую певицу и авторку песен Милочку. Затем ее заметил режиссер Святослав Подгаевский и снял в двух фильмах — «Невеста» и «Русалка. Озеро мертвых», сделав Агалакову звездой хорроров. После «Нулевого пациента» она появится в мистическом триллере «Там, где цветет полынь» и детективе «Замерзшие».
Больше всего во время съемок Викторию поразила работа с Евгением Стычкиным: «Он понимает нас, актеров, до мельчайших нюансов, о которых не знают большинство режиссеров — просто потому, что они не бывают в шкуре артиста. Женя сразу видит, когда в тебе что-то выключается, когда ты недоигрываешь, потому что он сам актер». «Нулевого пациента» Агалакова считает очень важным и для себя, и для зрителей: «Люди у нас очень мало знают про ВИЧ и СПИД, боятся даже дотронуться до зараженного человека. Тот как будто должен существовать в коконе, но это ведь не так. Уже известно два случая, когда люди полностью излечились от СПИДа. Об этом должны знать все, но мало кто этим интересуется».
Второстепенные герои
Владимир Гончаров
Высокопоставленный чиновник Минздрава СССР, отец Дмитрия Гончарова. Давно в политике и не хочет идти против партии.
Марат Теменович
Главный врач детской больницы Элисты, начальник и наставник Кирсана. Старается уберечь больницу и ее сотрудников от проблем.
Сарана Баировна
Старшая медсестра детской больницы Элисты, строгая и принципиальная, приверженка старых порядков. За суровым нравом скрывает искреннее беспокойство о своей работе, коллегах и пациентах.
Гиляна
Жительница Элисты, одна из первых пациенток Кирсана. Тихая и стойкая, работает учительницей начальных классов, недавно родила сына.
Иван
Муж Гиляны. Немногословный и неуверенный в себе заводчанин, которому сложно справиться с непредвиденными обстоятельствами в семье.
Петр Шипов
Майор КГБ. Параллельно с Гончаровым и Караханом ведет собственное расследование случившегося с Элисте.
Клим Перфилов
Рабочий завода в Элисте, председатель профкома. Простой работяга, которому доверяют люди.
Александра Черкасова-Служитель
Тамара
Лаборантка Гончарова. Искренне горит своим делом, но поддается на провокации.
Главред
Главный редактор «Советской молодежи», который заботится о своих журналистах и доверяется Карахану.
Автор: Валерия Усталова