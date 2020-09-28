Кто есть кто в «Нулевом пациенте»

Над «Нулевым пациентом» работали продюсер Александра Ремизова («Триггер») и сценарист Олег Маловичко («Хрустальный»), а режиссерами сериала выступили Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»). Готовясь к съемкам, Маловичко с небольшой группой побывали в Элисте и поговорили с участниками тех событий — родителями, потерявшими детей в результате заражения. По итогам этой поездки создатели решили отойти от документальности в сторону художественного высказывания о человеческих судьбах. «Мы не брали биографии конкретных людей и не воспроизводили цепочку событий поминутно, а делали сериал для зрителя», — объясняет Александра Ремизова.

Тем не менее исторические личности в сериале есть: на экране появятся и генсек Михаил Горбачев, и министр здравоохранения Евгений Чазов. Также в нем показывают тех, чье существование в СССР было стигматизировано или вовсе отрицалось — советских геев, секс-работниц и всех тех, кто первым столкнулся со смертельным вирусом. А еще «Нулевой пациент» — один из самых этнически и географически разнообразных проектов: действие разворачивается не только в Москве, но и в Калмыкии среди ее многонационального населения.

Всего в «Нулевом пациенте» семь серий, они будут выходить раз в неделю. Перед премьерой рассказываем подробнее о главных героях этой истории — врачах, ученых и простых людях, которым пришлось столкнуться со страхом неизвестности — и об актерах, их сыгравших.