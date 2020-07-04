Вспоминаем, что было в прошлых сезонах «Академии „Амбрелла“»

В чем фишка

Как мы уже сказали, «Академия „Амбрелла“» ловко смешивает супергероику в духе «Людей Икс» с пронзительной семейной драмой. Фантастические, порой откровенно абсурдные обстоятельства в сериале сочетаются с тонким психологизмом. Например, человек-горилла Лютер в середине первого сезона выясняет, что его многолетняя экспедиция на Луну была всего лишь красиво обставленной ссылкой: черствый и раздражительный Харгривз просто отправил сына с глаз долой. Это открытие ранит Лютера, но вместе с тем помогает ему наконец-то повзрослеть и выйти из отцовской тени. Или взять, к примеру, Клауса, который из-за неосторожного использования машины времени оказывается в самом горниле вьетнамской войны. В кратчайшие сроки безалаберный эгоист успевает познать цену жизни, полюбить другого человека и потерять его на поле боя. Из своего спонтанного путешествия медиум возвращается совсем другим — морально искалеченным, но вместе с тем более сильным.

Тема преодоления травмы лейтмотивом идет через оба сезона. В первом выпускники Академии пытаются разобраться со своим настоящим, а во втором заново переживают прошлое (больше метафорически). Так, Эллисон, чей первый брак развалился, снова выходит замуж и старается не повторить прежних ошибок. А № 5 буквально сталкивается с прежней версией себя — киллером на службе Комиссии.

А еще в «Академии „Амбрелла“» очень много хорошей музыки. На фоне экшена и драматических сцен звучат Queen, The Doors, Нина Симон, Фрэнк Синатра, тема из «Призрака оперы» и много чего еще. Ну а как иначе экранизировать комикс, написанный рок-звездой?