Вспоминаем, что было в прошлых сезонах «Академии „Амбрелла“»

На Netflix выходит третий сезон «Академии „Амбрелла“» — одного из самых популярных эксклюзивов стрим-сервиса. Если вдруг вы забыли, что было в предыдущих сериях, или думаете, стоит ли их смотреть, вот наш экспресс-гид о том, кто есть кто в сериале и почему он такой крутой.
Сериал снят по комиксу Джерарда Уэя, основателя популярной эмо-группы My Chemical Romance. Экранизация получилась вольной, но верной духу первоисточника, такой же рок-н-ролльной и эмоциональной. Больше всего «Академия „Амбрелла“» напоминает «Роковой патруль»: как и хит DC, это смесь из супергеройского экшена, абсурдистской комедии и драмы про дисфункциональную семью.
О чем это
В 1989 году в разных уголках планеты одновременно родились 43 необычных младенца, при этом днем раньше их матери даже не были беременны. Многих из детей сразу же бросили, кого-то убили от греха подальше, но семерых взял к себе на воспитание таинственный аристократ Реджинальд Харгривз. Под его присмотром чудо-дети раскрыли в себе сверхспособности и сформировали настоящую супергеройскую команду. Вундеркинды ловили преступников, предотвращали катаклизмы и мелькали на первых полосах газет, пока не выросли. Гибель одного из своих, необъяснимое исчезновение другого, а также накопившийся вагон взаимных обид и претензий привели к распаду команды.
Пятеро уцелевших выпускников Академии «Амбрелла» (так Харгривз, который когда-то торговал зонтиками, назвал свой особняк) разбрелись по свету и попытались начать жизнь с чистого листа (получилось так себе). Весть о смерти наставника заставила их вновь собраться вместе, а последовавшие за ней странные события — вспомнить подзабытые супергеройские навыки.
Кто все эти люди (и не только)
№ 1 — Лютер (Том Хоппер)
Номинальный лидер команды. Исполнительный, ответственный, невыносимо правильный здоровяк, искренне преданный сэру Харгривзу. Из-за сыворотки на основе обезьяньей ДНК стал похож на гориллу. Несколько лет провел в ссылке на Луне, думая, что выполняет важную миссию. Влюблен в сводную сестру Эллисон.
№ 2 — Диего (Дэвид Кастанеда)
Сорвиголова с комплексом героя (диагностированным). Умеет силой мысли менять траекторию полета объектов — например, своих метательных ножей. В качестве народного мстителя борется с преступностью. За бравадой и сарказмом прячет неуверенность в себе.
№ 3 — Эллисон (Эмми Рэвер-Лэмпман)
Актриса, модель и светская львица. Умеет манипулировать чужим сознанием. Может убедить противника в чем угодно: сложить оружие, забыть собственное имя или перестать дышать. Разведена и лишена права видеться с дочкой. Испытывает симпатию к Лютеру.
№ 4 — Клаус (Роберт Шиэн)
Разгильдяй, балагур, алкоголик, наркоман, а также сильнейший медиум. Способен не только разговаривать с призраками, но и делать их временно материальными, правда, лишь в трезвом состоянии (то есть редко). Регулярно общается с Беном — тем самым погибшим участником команды.
№ 5 (Эйдан Галлахер)
Ворчливый старик в теле ребенка и единственный участник команды, так и не получивший имени. Умеет перемещаться в пространстве и времени. Застрял в постапокалиптическом будущем, где выживал 45 лет, пока его не завербовала в качестве киллера Комиссия — тайная организация, следящая за сохранностью временной линии (как в «Локи», только методы пожестче). Дезертировал в настоящее и почему-то помолодел до состояния подростка. Испытывает нездоровую привязанность к манекену по прозвищу Долорес и называет ее своей женой. Убил Кеннеди.
№ 6 — Бен (Джастин Х. Мин)
Погибший воспитанник Академии. При жизни умел отращивать длинные щупальца. Будучи призраком, присматривает за Клаусом и по мере сил пытается уберечь того от неприятностей.
№ 7 — Ваня (Эллиот Пейдж)
Закомплексованная и крайне ранимая девушка. Обладает сверхспособностями чудовищной разрушительной мощи, о которых не подозревает из-за заблокированных воспоминаний. Играет на скрипке. Устроила апокалипсис. Дважды.
Реджинальд Харгривз (Колм Фиор)
Основатель Академии «Амбрелла». Пришелец с погибшей планеты, маскирующийся под богача-аристократа. Терпеть не может земных детей, но приютил семерых из стратегических соображений. Высокомерен, требователен, скрытен.
Пого (Адам Годли)
Генетически модифицированная говорящая обезьяна. Мажордом Академии «Амбрелла» и верный слуга сэра Харгривза. Искренне привязан к воспитанникам.
Грейс (Джордан Клер Роббинс)
Андроид в виде миловидной блондинки средних лет. Заменила ученикам Харгривза мать. Особенно близка с Диего.
Ча-Ча (Мэри Джей Блайдж) и Хейзел (Камерон Бриттон)
Чистильщики Комиссии, посланные по следу № 5. Ча-Ча верна своему делу и без колебаний убьет любого, кто встанет на пути. Хейзел уважает напарницу, но давно мечтает уйти на покой.
Куратор (Кейт Уолш)
Глава Комиссии. Расчетливая, безжалостная и амбициозная дама.
Леонард (Джон Магаро)
Настоящее имя — Харольд Дженкинс. Родился в один день с аномальными детьми, но никаких сверхспособностей не получил. Озлобленный фанат Академии. Убил своего отца-алкоголика, за что отсидел 12 лет, а после освобождения взял псевдоним. Сблизился с Ваней в надежде каким-то образом украсть ее силы.
Что произошло в двух сезонах
Команда собирается на похороны Реджинальда Харгривза. Внезапно из портала появляется № 5, пропавший 17 лет назад. Он утверждает, что прибыл из будущего и совсем скоро грядет апокалипсис.
Лютер берется расследовать смерть отца. Сперва он подозревает Диего, затем — робота Грейс, но ни одна из версий не подтверждается.
Ваня знакомится с Леонардом и сразу же становится жертвой его манипуляций.
С его помощью она выясняет, что все эти годы у нее тоже были суперспособности, но их подавляли лекарствами, а Эллисон по указу Харгривза внушила сестре, что она «обыкновенная».
Параллельно с этим № 5 пытается сладить с Комиссией, обхитрить Куратора и выяснить причины апокалипсиса.
Оказывается, Реджинальд Харгривз подстроил собственную смерть, чтобы собрать выпускников «Амбреллы» вместе в преддверии большой катастрофы.
Ваня впадает в неистовство, ранит Эллисон, а после убивает Леонарда, Пого и Грейс, а также уничтожает Академию.
Команда пытается остановить сестру, но в результате та случайно взрывает Луну, обрекая на гибель все живое. За секунду до апокалипсиса № 5 перемещает братьев и сестер в прошлое.
Герои оказываются в Далласе 1960-х, но все в разных годах.
Лютер стал боксером, Диего заперт в психушке, Эллисон вышла замуж за темнокожего активиста, Клаус основал религиозный культ, а Ваня потеряла память и устроилась помощницей на ферму супружеской пары.
№ 5 узнал, что беда последовала за Харгривзами: их появление изменило ход истории, в результате чего разгорелась ядерная война.
Собравшись вместе, выпускники решают, что для предотвращения очередного конца света им нужно спасти президента Кеннеди.
Они находят Реджинальда Харгривза, но тот их не узнает и помогать отказывается. Однако идея Академии для одаренных детей его интригует.
Команда выясняет, что причиной апокалипсиса вновь должна стать Ваня: она устроит взрыв во время президентского визита, что расценят как советскую диверсию.
Героям удается предотвратить трагедию, спасти Ваню и одолеть вездесущую Комиссию. Кеннеди все же погибает (в этот раз не от руки № 5), но войны удается избежать.
Однако, вернувшись в 2019-й, команда обнаруживает, что сработал «эффект бабочки». Теперь на месте Академии «Амбрелла» стоит некая Академия «Спэрроу», у Реджинальда Харгривза совсем другие воспитанники, а Бен все еще жив, но не знаком с Клаусом и остальными.
В чем фишка
Как мы уже сказали, «Академия „Амбрелла“» ловко смешивает супергероику в духе «Людей Икс» с пронзительной семейной драмой. Фантастические, порой откровенно абсурдные обстоятельства в сериале сочетаются с тонким психологизмом. Например, человек-горилла Лютер в середине первого сезона выясняет, что его многолетняя экспедиция на Луну была всего лишь красиво обставленной ссылкой: черствый и раздражительный Харгривз просто отправил сына с глаз долой. Это открытие ранит Лютера, но вместе с тем помогает ему наконец-то повзрослеть и выйти из отцовской тени. Или взять, к примеру, Клауса, который из-за неосторожного использования машины времени оказывается в самом горниле вьетнамской войны. В кратчайшие сроки безалаберный эгоист успевает познать цену жизни, полюбить другого человека и потерять его на поле боя. Из своего спонтанного путешествия медиум возвращается совсем другим — морально искалеченным, но вместе с тем более сильным.
Тема преодоления травмы лейтмотивом идет через оба сезона. В первом выпускники Академии пытаются разобраться со своим настоящим, а во втором заново переживают прошлое (больше метафорически). Так, Эллисон, чей первый брак развалился, снова выходит замуж и старается не повторить прежних ошибок. А № 5 буквально сталкивается с прежней версией себя — киллером на службе Комиссии.
А еще в «Академии „Амбрелла“» очень много хорошей музыки. На фоне экшена и драматических сцен звучат Queen, The Doors, Нина Симон, Фрэнк Синатра, тема из «Призрака оперы» и много чего еще. Ну а как иначе экранизировать комикс, написанный рок-звездой?
Чего ждать от третьего сезона
В новом сезоне выпускники команды «Амбрелла» столкнутся не только с самими собой из параллельной временной линии — командой «Спэрроу», но и с другими одаренными детьми. Среди них — сверхсилач Маркус (Джастин Корнвэлл), обладающая даром телекинеза Слоан (Дженезис Родригес) и повелительница птиц Фей (Бритни Олдфорд). Более того, в новой временной линии вернется Пого, погибший из-за Вани в первом сезоне. Теперь он работает татуировщиком и сотрудничает с № 5. Также наши герои выяснят, что созданный ими временной парадокс поглощает все существующее и у них есть несколько дней, чтобы это исправить.
Но, пожалуй, главная интрига в данном случае строится не вокруг сюжета (хотя он тоже обещает множество сюрпризов и парадоксов), а вокруг одной из центральных звезд. В промежуток между сезонами Эллен Пейдж, исполнительница роли Вани, прошла через транспереход, став Эллиотом Пейджем — это будет его экранный дебют. Событие во многом историческое, ведь известных трансгендерных персон в мейнстриме практически нет. Ваня в сериале превратится в Виктора, но, каким образом это произойдет и почему, пока неизвестно.
Ну и, конечно, ждем больше зрелищного экшена, больше драмы и больше рок-н-ролла. В конце концов, за это «Академию „Амбрелла“» и любят.
Автор: Дмитрий Шепелёв