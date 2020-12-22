Как снять дебютное кино? Разбираем на примере блокбастера «Спутник» и сериала «Чики»

«Чики»

Музыкальное видео с четверкой актрис было снято в 2017 году. Через год Оганесян приступил к съемкам 30-минутного пилотного эпизода, написанного им в соавторстве с актрисой Ириной Носовой. Финансовую поддержку проекту оказал продюсер Рубен Дишдишян, основатель компании «Марс Медиа». О сериале ему рассказала Ирина Горбачева, они были знакомы друг с другом еще со времен «Аритмии» (Дишдишян фильм продюсировал, Горбачева играла в нем главную женскую роль). Однако средства «Марс Медиа» покрывали только половину нужного бюджета на пилот. Недостающую часть собирали сами.

Ирина Горбачева актриса «Мне кажется, что финансово вкладываться в таких обстоятельствах — это нормально. Но, главное, вкладываться в пилот, а не в полный сезон сериала. Часто пилот — это единственный шанс сделать и показать авторский продукт таким, каким ты его задумал. И тут собственные средства могут гарантировать независимость. Потому что у людей со стороны, дающих тебе деньги, могут быть свои представления и желания, и в итоге они будут влиять и на процесс, и на материал. У нас, к сожалению, очень мало продюсеров, которые на самом деле могут поддержать молодых авторов. Где-то их поднаправить, скорректировать, но не давить, а дать им раскрыться».

Однако даже съемка пилота не означала, что сериал непременно запустят. По словам Оганесяна, он предлагал «Чик» самым разным компаниям, продюсерам, стриминговым платформам. И везде получил отказ. Проект казался слишком рискованным. Он не вписывался ни в один из знакомых специалистам индустрии форматов. Сам режиссер считает, что больше всего его собеседников пугала тема. Однажды ему сказали: «Вот сделал бы ты из них не проституток, а ткачих, и тебе было бы проще запуститься». Но менять сюжет и уже тем более героинь Оганесян не собирался.

Ирина Носова актриса и соавтор сценария «Мы уже ничего не понимали. Когда обстоятельства так складываются, ты начинаешь думать: а может, они правы, раз отказывают? Были моменты отчаяния. Но мы не сдавались. Мы слишком сильно полюбили этот проект. Самое удивительное, что почти везде находились заинтересованные люди. Я не могу называть имена. Но были сотрудники стриминговых платформ, которые пытались нас отстаивать и на обсуждениях говорили своим коллегам: „Вы понимаете, что это крутой проект? Его надо брать! Упустим же!“ Но руководители качали головами. Нет, и всё. Потом они Эдику писали, поздравляли. И, надо отдать должное, признавали свою ошибку».

Одним из продюсеров, к которым автор «Чик» обращался на первом этапе работы над сериалом, был Михаил Врубель из компании «Водород». Оганесян показывал ему короткую презентацию проекта — high concept. Врубелю она понравилась, но в тот момент он вместе с другими сотрудниками «Водорода» занимался фильмом Федора Бондарчука «Притяжение» и прямо ответил, что проект имеет хороший потенциал, но запустить его сейчас он не может из-за глобальной занятости. Через несколько лет, получив множество отказов, Оганесян снова пришел к Врубелю. И на этот раз ему повезло: Михаил вместе с тем же Федором Бондарчуком вошел в контент-комитет нового онлайн-сервиса more.tv. Задача комитета заключалась как раз в отборе новых проектов для платформы. Там «Чикам» наконец-то дали зеленый свет.

Михаил Врубель продюсер и основатель компании «Водород» «На more.tv Эдик пришел уже с пилотом, который он снял вместе с Рубеном Дишдишяном из „Марс Медиа“ и Ирой Горбачевой, фактически выполнявшей функции креативного продюсера. На нас этот короткий эпизод произвел огромное впечатление. Знаю, что другие платформы его отвергли. Но мы сразу были убеждены, что это будет большая история. „Чик“ запустили в рамках more.tv, и дальше мы просто старались помочь Эдику реализовать задуманное, отстоять его взгляд на все — от сценария до монтажа».

Отстаивать пришлось в первую очередь не сценарий, а кастинг. Как только more.tv одобрил проект, кандидатуры Ирины Носовой и Алены Михайловой оказались под вопросом. Актрисам пришлось проходить дополнительные пробы. И вот тут Оганесяну, который наотрез отказывался их менять, пригодилась помощь Михаила Врубеля, Александра Андрющенко и Федора Бондарчука: благодаря им Света и Марина из «Чик» остались именно такими, какими хотел их видеть автор.