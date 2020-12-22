Как снять дебютное кино? Разбираем на примере блокбастера «Спутник» и сериала «Чики»

Последние несколько лет российское кино переживает подъем. У нас все больше кассовых хитов, настоящих народных сериалов, наши фильмы берут международные призы, а режиссеры снимают международные проекты. А еще у нас все больше новых имен: актеров, про которых мы недавно сделали спецпроект «Новые русские», режиссеров, продюсеров — дебютантов, чьи работы стали тем самым глотком свежего воздуха. Их появление доказывает, что киноиндустрия в России перестала быть закрытым клубом для своих. И сейчас она, как никогда, нуждается в новых идеях.
О том, как может выглядеть путь дебютного фильма или сериала — от рождения авторского замысла до его воплощения, мы решили рассказать на примере двух очень разных по своей судьбе, но сходных по успеху и резонансу проектов. Первый из них — фантастический триллер «Спутник». Второй — сериал «Чики». На пути у автора «Спутника» Егора Абраменко, казалось, не было вообще никаких препятствий: его быстро взяла под крыло компания «Водород», которая известна тем, что поддерживает талантливых дебютантов. Автору «Чик» Эдуарду Оганесяну пришлось труднее: его идею долго не принимали, и к звездам он добирался через тернии. Оба проекта в итоге были реализованы, стали хитами и хорошим стартом для своих авторов, но давайте посмотрим на кардинально разные пути к этому успеху.
Вот эти две истории. Вместе с компанией «Водород» (ее основатели Михаил Врубель и Александр Андрющенко были также генеральными продюсерами «Чик») мы впервые рассказываем их со всеми производственными деталями. Надеемся, что они помогут не опустить руки тем, кто прямо сейчас обдумывает свой замысел или, возможно, уже пишет сценарий.
Идея
«Спутник»
Егор Абраменко вырос на фантастических фильмах. Первой картиной, которую он в детстве посмотрел на видеокассете, был «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга. За ним последовали «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта и трилогия «Назад в будущее». После школы Абраменко уехал из Ростова-на-Дону и поступил во ВГИК в мастерскую Владимира Хотиненко. Карьеру он начал как режиссер-постановщик рекламных роликов и музыкальных клипов, а осенью 2015 года стал режиссером второй съемочной группы на «Притяжении» Федора Бондарчука. После этого он понял, что готов приступить к работе над собственной sci-fi-историей.
С замыслом проекта Егор Абраменко пришел к Илье Стюарту, продюсеру и сооснователю компании Hype Film. В первые годы своего существования компания занималась производством рекламных роликов и лишь позже переключилась на авторское кино. Уже на этом этапе в качестве главного источника вдохновения Абраменко называл сагу «Чужой». Однако контуры идеи все еще оставались расплывчатыми. Речь шла об истории столкновения человека с пришельцем, но не в формате фильма-катастрофы вроде «Дня независимости», а в более камерном, локальном, по словам Абраменко, виде. Все остальное формирующейся команде фильма предстояло разработать вместе со сценаристом.
«Чики»
Эдуард Оганесян переехал в Москву из Кабардино-Балкарии, чтобы осуществить мечту и работать в кино. Начинал как художник-постановщик, затем окончил ВГИК, где его мастером был режиссер Игорь Масленников. «Чик» Оганесян задумал семь лет назад как полнометражный комедийный проект. В то время комедия многим казалась самым востребованным жанром. Однако еще на этапе синопсиса выяснилось, что структура полного метра не подходит: в полтора-два часа замысел никак не умещался. Оганесян понял, что делать надо сериал.
Героинь в первом варианте было не четверо, а пятеро. Основной сюжет можно было описать одним предложением: секс-работницы из провинциального города решают завязать со старой жизнью и открыть собственный фитнес-клуб. Сериал был рассчитан на 24 серии по 20 минут. Но по ходу работы идея постепенно видоизменялась. Режиссер отказался не только от одной из героинь (она показалась лишней, ее образ во многом дублировал черты других девушек), но и от выбранного им жанра. В истории оставалось все меньше комического, она постепенно трансформировалась в трагикомедию.
Короткий метр
«Спутник»
Проект «Пассажир» — предшественник «Спутника» — задумывался как полнометражный фильм. В сценаристы Абраменко и Стюарт позвали Романа Волобуева. Действие задуманной ими картины должно было разворачиваться в наши дни, но предполагалось, что там будут флешбэки, переносящие зрителя в советское прошлое. В процессе работы над поэпизодником (планом, в котором прописываются все сцены фильма без диалогов) Абраменко решил, что для начала можно снять не полный метр, а короткий. Таким образом, «Пассажир» становился тем, что в западной индустрии называют proof of concept short film. Это короткометражка, раскрывающая продюсерам концепцию и возможности будущего полнометражного фильма.
Сценарной основой для 11-минутного «Пассажира» стал эпизод из прошлого. В начале фильма шел титр: «Москва, 1970». По сюжету советский космонавт по фамилии Басов (его сыграл Артур Смольянинов) просыпался утром от телефонного звонка и находил в окровавленной ванне труп девушки, с которой провел ночь. Виновник преступления обнаруживался там же: в финале короткометражки из-за ванны к Басову выходил пришелец. Визуальные эффекты к «Пассажиру» делала российская компания Main Road Post, работавшая над самыми амбициозными отечественными проектами, от «Сталинграда» до «Дуэлянта» и «Притяжения». На Кинопоиске есть данные о бюджете короткометражки: он составил 1,6 млн рублей.
«В кинопроизводстве никогда не бывает много денег. Думаю, у нас был хороший бюджет для короткометражки, и подозреваю, что сейчас студенты киновузов снимают за гораздо меньшие суммы. Съемочная группа „Пассажира“ почти целиком, вплоть до осветителей, состояла из людей, с которыми я работал на рекламе. И даже несмотря на то, что все эти люди согласились трудиться бесплатно, а съемочных дней вышло всего два, у нас было много издержек. Я собрал команду перфекционистов. Здесь нужен такой-то костюм, там нужно подфактурить, тут достать какой-то важный реквизит… И это уже не говоря о графике».
«Чики»
В отличие от «Спутника», Эдуард Оганесян сначала нашел для своего проекта актрис, а уже потом начал расписывать историю детально. Для того чтобы увидеть, как актерский квартет будет смотреться в кадре, он решил снять короткое видео. Несколько дней режиссер катался по Подмосковью в поисках пшеничных полей. Тогда он уже точно знал, что события сериала будут развиваться в маленьком южном городке. Когда поля наконец были найдены, Оганесян со своими соратниками и актерским составом отправился на короткие съемки. Сценарий этих съемок отсутствовал, они больше походили на прогулку-притирку, во время которой режиссер с актрисами разыгрывали небольшие сценки из жизни. После Оганесян смонтировал видео под песню «Алиса» украинской певицы Луны. По итогу получилось некое подобие музыкального тизера. Сейчас клип доступен на YouTube.
«Мне не терпелось увидеть девчонок вместе. В голове все складывалось интересно, оставалось это реализовать и посмотреть, пусть и через маленький кусочек истории. Поэтому в один из дней мы встретились и поехали в поля. В тот момент не все актрисы были друг с другом знакомы. Алена Михайлова, например, не была знакома с остальными актрисами.
К тому же мне хотелось увидеть Алену и Иру Носову вместе, так как у их дуэта отдельная линия в сериале. История не была написана полностью, но она частично уже жила и на бумаге, и в моей голове. Когда увидел девчонок вместе, стало все окончательно понятно».
Продюсеры
«Спутник»
В начале 2017 года Егор Абраменко заканчивал сведение звука «Пассажира» на студии Flysound. В этот же момент в том же самом месте завершалась работа над фильмом «Лед» Олега Трофима — детищем компаний «Водород» и Art Pictures Studio. Продюсеры и основатели «Водорода» Михаил Врубель и Александр Андрющенко попросили режиссера показать им короткометражку. «Пассажир» произвел на обоих огромное впечатление. Еще через день историю о советском космонавте и пришельце посмотрел основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук. В итоге меньше чем за неделю Абраменко заручился поддержкой сразу трех компаний для будущего полнометражного дебюта: руководители Hype Film, «Водорода» и Art Pictures Studio приняли решение вместе делать фильм.
«Конечно, мы знали Егора еще до короткометражки. Он был у нас режиссером второй съемочной группы на „Притяжении“. Да, это second unit, но даже по нему видно, на что человек способен. Просмотр его короткого метра тоже был очень важен. Хороший короткий метр всегда убеждает в режиссерской мощности. Поэтому мы всем дебютантам говорим: „Найдите возможность сделать короткометражку“. В случае Егора это были существенные для молодого режиссера деньги — их вложили сам Егор и Илья Стюарт. Но есть и другие примеры. „Проклятие“, короткий метр Жоры Крыжовникова 2012 года, не стоил, наверное, вообще ничего. Там камера статичная, и весь фильм построен на том, что это пробы одного актера-неудачника, которого играет Тимофей Трибунцев».
«Чики»
Музыкальное видео с четверкой актрис было снято в 2017 году. Через год Оганесян приступил к съемкам 30-минутного пилотного эпизода, написанного им в соавторстве с актрисой Ириной Носовой. Финансовую поддержку проекту оказал продюсер Рубен Дишдишян, основатель компании «Марс Медиа». О сериале ему рассказала Ирина Горбачева, они были знакомы друг с другом еще со времен «Аритмии» (Дишдишян фильм продюсировал, Горбачева играла в нем главную женскую роль). Однако средства «Марс Медиа» покрывали только половину нужного бюджета на пилот. Недостающую часть собирали сами.
«Мне кажется, что финансово вкладываться в таких обстоятельствах — это нормально. Но, главное, вкладываться в пилот, а не в полный сезон сериала. Часто пилот — это единственный шанс сделать и показать авторский продукт таким, каким ты его задумал. И тут собственные средства могут гарантировать независимость. Потому что у людей со стороны, дающих тебе деньги, могут быть свои представления и желания, и в итоге они будут влиять и на процесс, и на материал. У нас, к сожалению, очень мало продюсеров, которые на самом деле могут поддержать молодых авторов. Где-то их поднаправить, скорректировать, но не давить, а дать им раскрыться».
Однако даже съемка пилота не означала, что сериал непременно запустят. По словам Оганесяна, он предлагал «Чик» самым разным компаниям, продюсерам, стриминговым платформам. И везде получил отказ. Проект казался слишком рискованным. Он не вписывался ни в один из знакомых специалистам индустрии форматов. Сам режиссер считает, что больше всего его собеседников пугала тема. Однажды ему сказали: «Вот сделал бы ты из них не проституток, а ткачих, и тебе было бы проще запуститься». Но менять сюжет и уже тем более героинь Оганесян не собирался.
Ирина Носова
актриса и соавтор сценария
«Мы уже ничего не понимали. Когда обстоятельства так складываются, ты начинаешь думать: а может, они правы, раз отказывают? Были моменты отчаяния. Но мы не сдавались. Мы слишком сильно полюбили этот проект. Самое удивительное, что почти везде находились заинтересованные люди. Я не могу называть имена. Но были сотрудники стриминговых платформ, которые пытались нас отстаивать и на обсуждениях говорили своим коллегам: „Вы понимаете, что это крутой проект? Его надо брать! Упустим же!“ Но руководители качали головами. Нет, и всё. Потом они Эдику писали, поздравляли. И, надо отдать должное, признавали свою ошибку».
Одним из продюсеров, к которым автор «Чик» обращался на первом этапе работы над сериалом, был Михаил Врубель из компании «Водород». Оганесян показывал ему короткую презентацию проекта — high concept. Врубелю она понравилась, но в тот момент он вместе с другими сотрудниками «Водорода» занимался фильмом Федора Бондарчука «Притяжение» и прямо ответил, что проект имеет хороший потенциал, но запустить его сейчас он не может из-за глобальной занятости. Через несколько лет, получив множество отказов, Оганесян снова пришел к Врубелю. И на этот раз ему повезло: Михаил вместе с тем же Федором Бондарчуком вошел в контент-комитет нового онлайн-сервиса more.tv. Задача комитета заключалась как раз в отборе новых проектов для платформы. Там «Чикам» наконец-то дали зеленый свет.
«На more.tv Эдик пришел уже с пилотом, который он снял вместе с Рубеном Дишдишяном из „Марс Медиа“ и Ирой Горбачевой, фактически выполнявшей функции креативного продюсера. На нас этот короткий эпизод произвел огромное впечатление. Знаю, что другие платформы его отвергли. Но мы сразу были убеждены, что это будет большая история. „Чик“ запустили в рамках more.tv, и дальше мы просто старались помочь Эдику реализовать задуманное, отстоять его взгляд на все — от сценария до монтажа».
Отстаивать пришлось в первую очередь не сценарий, а кастинг. Как только more.tv одобрил проект, кандидатуры Ирины Носовой и Алены Михайловой оказались под вопросом. Актрисам пришлось проходить дополнительные пробы. И вот тут Оганесяну, который наотрез отказывался их менять, пригодилась помощь Михаила Врубеля, Александра Андрющенко и Федора Бондарчука: благодаря им Света и Марина из «Чик» остались именно такими, какими хотел их видеть автор.
Сценарий
«Спутник»
Работа над сценарием «Спутника» длилась больше года. Уже на старте из проекта выпал Роман Волобуев. Его видение истории космонавта не совпало с видением новых продюсеров. Сценаристом фильма стал Олег Маловичко, работавший надо «Льдом», «Притяжением» и «Вторжением». Все участники проекта, впрочем, подчеркивают, что процесс был коллективным. Творческая группа, состоявшая из режиссера, продюсеров и сценариста, в режиме нескольких встреч в неделю устраивала мозговые штурмы, которые потом превращались в синопсис, поэпизодный план и, наконец, в финальную версию сценария. В ходе работы поменялось и время действия (из 1970-го авторы перепрыгнули в 1983 год), и герои (помимо космонавта, в сюжете появилась женщина — нейрофизиолог Татьяна Климова).
«Когда мы начали разрабатывать сюжет, то быстро поняли, что должны появиться официальные силовые структуры, которые поймают нашего героя и закроют его на секретной базе. Получается, космонавт на протяжении всей картины будет взаперти. Соответственно, нужен персонаж со стороны, который будет с ним взаимодействовать. Мы все это обсуждали вместе, но я почти уверен, что идея о вводе героини (это ведь могла быть не Татьяна, а какой-нибудь Сергей) принадлежала Олегу Маловичко. Возможно, тут где-то на подкорке сработали и изначальные параллели с „Чужими“: „А давайте сделаем нашу Рипли?“»
«Поначалу „Спутник“ был историей женщины, которая приезжала на военную базу и пыталась лечить вернувшегося на Землю космонавта от потери памяти. В кульминации фильма — о боже, твист! — выяснялось, что в его теле находится пришелец. Мы долго ходили по этому коридору, но чувствовали, что не хватает какого-то оригинального хода, который вывел бы наш сюжет из жанра классического хоррора в нечто большее. Мы понимали, что эти прятки все уже видели, и умный зритель не поразится нашему твисту в финале».
К Олегу Маловичко присоединился сценарист Андрей Золотарев. Они и раньше часто работали в паре, в том числе надо «Льдом» и «Притяжением». Структура сценария изменилась. Теперь героиня узнавала о существовании пришельца в начале второго акта и оказывалась в неожиданных обстоятельствах: ей нужно было как-то спасать космонавта. С территории хоррора фильм уходил в триллер и психологическую драму.
«Чики»
В титрах «Чик» автором сценария указан Эдуард Оганесян, строчка чуть ниже гласит: «При участии Насти Кузнецовой и Антона Коломееца». На начальной стадии Кузнецова и Оганесян разрабатывали поэпизодный план. Дальше режиссер ушел расписывать сценарий. А после занялся доработкой сценария с Антоном Коломеецем, своим давним другом по ВГИКу и тоже режиссером. Помогала им Ирина Носова. По словам актрисы, она отвечала за «начинку». Вспоминала истории из детства (Носова выросла в Томской области, в небольшом городе Северске), рассказывала о своих подругах, подбирала какие-то интересные фразы и словечки.
Ирина Носова
актриса и сценаристка
«От меня вошло очень многое. Взять хотя бы элементарное построение предложений. Вы можете в правильном порядке выстроить все слова, а можете их слегка поменять местами, добавить слова-паразиты, и фраза зазвучит уже совершенно по-другому. Папа Светы в сериале очень похож на моего отца. Истории про санки, про жизнь в гараже, про любовь к попугаю — это из моих воспоминаний. Мой папа, конечно, в гараже не жил, но пропадал там целыми днями. Мы все что-то свое в этот сериал отдали. Эдик с Антоном делали то же самое».
«В течение двух с половиной месяцев мы втроем — я, Ира и Эдик — встречались у меня дома раза три или четыре в неделю. Эдик сидел за компьютером, где у него был открыт «КИТ» — программа для сценаристов. Там уже был забит текст. И вот мы читали оттуда сцены по ролям, что-то обсуждали, придумывали, спорили. Эдик делал какие-то заметки, потом уходил домой и на основе нашего сета — он мог длиться и по шесть, и по восемь часов — вносил правки в сценарий. На следующий день или через день он возвращался, и мы продолжали работу».
Кастинг
«Спутник»
На роль полковника Семирадова, главы секретной лаборатории, был без проб утвержден Федор Бондарчук. Дальше начались поиски актеров, которые должны были сыграть космонавта Константина Вешнякова и нейрофизиолога Татьяну Климову. Пробы длились несколько месяцев, к финалу на каждую роль осталось по три претендента. Итог зрителям известен. Экранную пару составили Оксана Акиньшина и Петр Федоров. Попробовать на роль доктора Ригеля Антона Васильева предложил продюсер Александр Андрющенко, ему очень понравилась работа актера в сериале «Звоните ДиКаприо!».
«Работа с артистами — сложная тема для многих дебютантов. Я тоже через это проходил, как режиссер. Одно дело — когда ты уже, например, работал в театре. И совсем другое — когда у тебя нет опыта. Тогда ты влюбляешься в первых же артистов, которые приходят к тебе на пробы. Это понятно, они очень обаятельные люди. Ты думаешь: „Да, возможно, актер делает не совсем то, что я хочу, но в процессе мы разгонимся“».
Тут главное себя не обмануть. Егор пришел из рекламы, у него не было большого опыта работы с драматургией и с актерами. Поэтому тут мы настаивали на том, что пробовать нужно как можно больше. Потом и самому дебютанту будет проще. Если ты идеально подобрал актеров, тебе не надо будет лезть в их актерскую кухню. Достаточно внятно объяснить, чего ты хочешь от них добиться, и дальше они все сделают сами».
«Чики»
С Ириной Горбачевой Оганесян познакомился на проекте, который для обоих оказался неудачным. Ее не утвердили на роль, его уволили. Вскоре после этого они встретились в кафе на Китай-городе, выпили по чашке чая, разговорились и даже не заметили, как пролетело пять часов. Оганесян рассказал Горбачевой о нескольких задуманных им сериалах. Одна из историй рассказывала об одинокой девушке в большом городе. Второй были «Чики». Оба тогда решили, что у первой куда больше шансов на запуск в производство, да и веселая самоироничная героиня была очень похожа на Ирину.
«Я начал расписывать эту историю. И вроде и персонажи хорошие, и сюжет трогает… Но что-то не то. „Чики“ не давали покоя. Так или иначе всплывали в голове, вытесняли другие истории, становились приоритетными. Ире тоже очень понравились „Чики“. И я подумал: ну, если у нас произошла такая творческая сцепка, то, возможно, Ира могла бы стать Жанной? Единственное, на тот момент было сложно поверить, что кто-то осмелится профинансировать такой проект, и это немного нас тормозило. Но все-таки я начал разгонять историю, представляя Иру в роли Жанны, и понял, что с Ирой она становится чуть теплее. Самоирония никуда не исчезла. А для такой жесткой истории героиня, наделенная долей юмора, является той самой необходимой долей контраста. Все сложилось».
На роль Светы была утверждена актриса Ирина Носова. Она давно была знакома с Эдуардом Оганесяном, узнала о «Чиках» еще на этапе замысла и прошла с режиссером весь путь. В роли Люды, самой болтливой и шебутной героини, Оганесян сразу видел Варвару Шмыкову. Дольше всех искали артистку на роль Марины — главной красавицы из мира «Чик». В итоге Оганесян выбрал никому тогда не известную Алену Михайлову, выпускницу Пермского государственного института культуры.
Съемки
«Спутник»
На съемки фильма Егор Абраменко привел с собой часть команды, работавшей над короткометражкой. «Спутник», как и «Пассажира», снимал оператор Максим Жуков (сейчас он у режиссеров нарасхват; в числе его новых проектов — «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Воланд»). Музыку к обоим проектам написал композитор Олег Карпачев. Но были, конечно, и новые люди. Художницей-постановщицей стала Мария Славина — ученица Андрея Понкратова, постоянного художника Андрея Звягинцева. «Спутник» — ее дебют в большом кино.
«В продюсировании важен баланс. Если ты берешь дебютанта без большого производственного опыта, то вокруг него надо собрать сильную производственную команду, начиная с исполнительного продюсера и заканчивая художниками. То есть усиливать надо там, где есть опасение, что может быть слабо. В случае Егора мы заранее знали, что он сильный производственный режиссер. Не было сомнений в том, что он знает, как это снимать. Мы больше помогали ему с драматургией, со сценарием и артистами».
Локации для съемок фильма изначально искали в Петербурге. Подходящие объекты там нашлись, но логистически совместить их было сложно: получалось, что съемочной группе постоянно надо будет перемещаться из одного места в другое. Локейшен-скауты отправились в Москву и нашли здание Института биоорганической химии РАН (ИБХ РАН) — огромный научно-исследовательский центр, построенный в брежневские времена. Создателям фильма понравился его фасад — предполагалось, что он может стать местом работы Татьяны Климовой. Оператор Максим Жуков настоял на том, чтобы здание группе показали еще и изнутри. Увиденное поразило всех: там были длинные коридоры, кабинеты, лаборатории — все то, что требовалось по сценарию «Спутника». В результате больше половины фильма было снято в декорациях ИБХ РАН, что по меркам кинопроизводства невероятная редкость.
«Чики»
Оганесяну предлагали снимать сериал в Ростове-на-Дону или Таганроге. Но он настоял на том, чтобы группа поехала в Кабардино-Балкарию, в город Прохладный, где до сих пор живет его мама. Многие сцены «Чик» изначально писались под его локации. На экране они выглядят почти так же, как в реальной жизни: в Прохладном есть и тот самый стадион, и храм, и даже больничный корпус с мозаичным панно, на котором изображена женщина с младенцем (себя с мужем и ребенком на фоне этого здания видит в мечтах героиня Варвары Шмыковой). Условий для съемок в городе, как признается Оганесян, не было никаких. Но команду сериала это не остановило. Не испугало их и негативное отношение некоторых местных жителей.
Съемки стартовали в августе 2019 года. А уже в начале сентября на новостных сайтах появилась информация о том, что по съемочной группе открыл огонь нетрезвый мужчина. Он якобы был недоволен сюжетом и не хотел, чтобы на его родине снимали сериал о секс-работницах. Оганесян вынужден был общаться с журналистами и объяснять, что в результате инцидента никто не пострадал и что «нападение» — в данном случае слишком громкое слово. Однако он не отрицает, что угрозы ему приходили.
«На самом деле, ему, по-моему, не понравилось, что мы шумим. И в людей он не стрелял. Сначала скинул с балкона арбуз, а потом начал стрелять по урнам, кирпичному строению в центре двора, прострелил машину, что, конечно, тоже абсолютно недопустимо и вызывающе. Но это совсем не похоже на ту историю, которую раздули журналисты. Хотя после этого многие в республике информацию подхватили и начали возмущаться. Я отвечал просто: это мой дом. Я приехал снимать к себе домой. Хотите что-то обсудить — пожалуйста. Нашу группу в городе видно за километр. Подходите, спрашивайте. Я отвечу на вопросы».
У съемок в Кабардино-Балкарии была и еще одна важная цель, о которой редко думают и говорят в России, где кинопроизводство в основном сосредоточено в нескольких крупных мегаполисах. Оганесян понимал, что «Чики» помогут экономике города. Съемочная группа нанимала на работу местных жителей (они трудились и в кадре, и за кадром), арендовала у них жилье, ходила на рынок за продуктами, обедала и ужинала в местных кафе. Логичным образом получалось, что часть денег, выделенных на производство сериала, точно осела там. Параллельно к городу пришла и медийная популярность: Прохладный стал таким же узнаваемым местом, как северная Териберка, где снимали «Левиафан».
Визуальные эффекты
«Спутник»
Над образом пришельца работала студия Main Road Post. Главная сложность заключалась в том, чтобы отойти от уже известных изображений инопланетных существ и придумать свой персонаж. В процессе творческого поиска было сделано огромное количество набросков (часть из них можно увидеть в соцсетях студии). Иногда в работу вмешивались непредвиденные обстоятельства. Например, когда персонаж был уже утвержден, вышел третий сезон «Очень странных дел», и продюсерам показалось, что пришелец из «Спутника» похож на монстра из сериала. Образ снова пришлось переделывать.
Арман Яхин
основатель и глава студии Main Road Post
«В таких проектах нет понятных технических заданий. Это большой коллективный поиск. Базово наша задача — найти то, чего хочет режиссер. Но тут многое зависит от его личности. Бывает, что режиссеры хотят невозможного. Или не могут внятно сформулировать свою идею. В итоге компания, которая занимается визуальными эффектами, теряет деньги, а люди, которые их создают, устают и морально, и физически. Но работа над „Спутником“ была одним из наших лучших опытов. Егор Абраменко — режиссер-визионер. Он мыслит визуальными образами. А еще он нам полностью доверился, и наши ребята в ответ тоже выложились по полной. Для супервайзера Андрея Максимова это вообще был проект мечты: он большой фанат фантастики, „Чужих“ и Ридли Скотта».
В работе участвовали не только российские, но и иностранные специалисты. Супервайзером персонажной анимации стал американец Джош Райли («Новый Человек-паук», «Стражи Галактики», «Робот по имени Чаппи»). Его команда занималась пластикой и движениями пришельца. При этом в целом графики в «Спутнике» не так много. Ее значительно меньше, чем во «Вторжении» или «Дуэлянте». По словам Яхина, для студии фильм был сложен не технически, а творчески. Во-первых, персонаж должен был расти и развиваться. Во-вторых, в разных сценах он должен был вызывать у зрителя разные чувства, от отвращения до жалости.
Арман Яхин
основатель и глава студии Main Road Post
«В „Спутнике“ у меня есть любимый кадр. Помните, в конце Семирадов привозит пришельца к главным героям в такой огромной коробке. Она открывается, и из нее в песок выпадает его лапка. Вот этот момент ребята сделали фантастически. У них получилось передать физиологическое ощущение живого организма. А как там кучка песка живописно после падения вздымается! Эти нюансы дорогого стоят. По-моему, пришелец из „Спутника“ побил наш собственный внутренний рекорд по убедительности».
Музыка
«Чики»
С музыкальными композициями, которые должны были звучать в сериале, сложилась такая же ситуация, как с локациями. Оганесян четко прописал их прямо в сценарии. Но за использование музыки нужно платить, а бюджет у «Чик» был совсем небольшим. На монтаже начались проблемы: попытки найти музыкальную замену приводили к тому, что сцены, по словам режиссера, «переставали работать». Здесь ему снова пришли на помощь Федор Бондарчук, Михаил Врубель и Александр Андрющенко. Благодаря их вмешательству на музыку были выделены дополнительные средства.
«Позже мне снова пришлось понервничать, потому что был локдаун, и многие музыканты не отвечали. Я начал писать им лично. Нашел, например, помощника Басты, послал ему наш синопсис — и не просто текстом, а в стиле рэпачка. Мне ответили: „Ок, Вася не против“. Сабрина, Тося Чайкина да и вообще почти все молодые музыканты отдали нам свою музыку за символические, можно сказать, деньги. Одну только мелодию мы не смогли заполучить. В сериале есть момент, когда Свете должна была мерещиться романтическая музыка. Там мне нужен был Крис Айзек. Но он, к сожалению, не откликнулся».
Ивану Дорну, чью композицию мы слышим на вступительных титрах, о сериале рассказала актриса Ирина Горбачева. Она же показала ему видео на песню Луны и пилотный эпизод. Дорн заинтересовался. На стадии запуска Оганесян предложил креативной группе more.tv посотрудничать с Иваном, и в итоге сервис заказал ему написание трека. Однако детали концепта не успели в полной мере обсудить с режиссером, и готовый трек пришел, когда Оганесян вернулся со съемок в Москву. Прослушав его, тот понял: это не совсем то, что нужно. Но музыкант уже получил гонорар за работу. Режиссер взял телефон Дорна у Горбачевой и позвонил ему сам.
«Второй раз платить за музыку никто не собирался. А меня этот вариант мелодии категорически не устраивал. Ване я честно сказал: „Вань, это не то“. И он недолго думая ответил: „Тогда нужно сделать то“. Я попросил, чтобы ему скинули три серии в черновом монтаже. Написал техзадание: какие я хочу услышать инструменты, какие референсы. Например, я отчетливо услышал звучание кабардинской гармошки. И заливистые женские крики, словно из русской народной песни: «У-у-ух!» И чтобы был вот этот звук ритмический: «чики-чики, чики-чики». Словно скорый поезд несется. С ним я ассоциировал течение истории.
Надо отдать Ване должное: он не только согласился, но уже через два дня прислал первые наброски. Дальше попросил время на доработку и по итогу прислал новый трек, который меня полностью устраивал. На more.tv голоса разделились. Кто-то посчитал, что это звучит как армянская свадьба. А кому-то однозначно понравилось. Я на тот момент знал: мелодия, открывающая серии, у меня есть! И был уверен что она зрителю зайдет».
Далеко не все фанаты «Чик» обратили внимание на то, что Дорн со своим «Боже, дай нам, боже-боже, дай / Дай на погулять, бать, дай на каравай» вступает не с первого эпизода, а с четвертого. До этого его трек мы слышим на заключительных титрах, а на вступительных звучит другая музыка с отчетливым восточным акцентом (это ремикс на песню турецкой певицы Неше Карабеджек «Yali Yali»). Такой порядок не ошибка авторов, а план самого Оганесяна. По его задумке первые эпизоды «Чик» носят комедийный характер. Они знакомят аудиторию с персонажами и с географией места. Песня Дорна выдвигается в начало в тот момент, когда история усложняется, приобретая темные, драматические тона. Зрители, уже хорошо знающие героинь, слышат эту композицию как их молитву.
Фокус-группы
«Спутник»
Первая версия фильма была показана фокус-группам. По итогам этих показов создатели «Спутника» приняли решение о досъемках. Так в картине, например, появилась самая первая сцена, в которой герой Петра Федорова ловит летающую в невесомости неваляшку, а его напарник напевает песню «Миллион алых роз». Изначально в сценарии ее не было. Лента начиналась с другого эпизода — с комиссии, на которой рассматривается дело Татьяны Климовой. Однако результаты фокус-групп дали авторам понять, что зрителям не хватает какого-то эмоционального подключения к главному герою.
«Мы всегда делаем фокус-группы. Их участники не могут сформулировать идеи, но могут описать проблемы. В этой сцене то-то и то-то непонятно. Этот герой, который, как мы думали, будет восприниматься как позитивный, выглядит однозначным злодеем. И так далее. Конечно, если ты ошибся с кастингом, то переделать это невозможно. Сценарий целиком тоже не перепишешь, линии центральных персонажей заново не выстроишь. Но какие-то вещи действительно можно исправить досъемками, перемонтажом, озвучкой. И, если нужно, мы это используем».
Финальные титры
«Чики»
В титрах «Чик» девять генеральных продюсеров. Оганесян указан креативным продюсером, Горбачева значится только исполнительницей роли Жанны. Свое имя из продюсерских титров актриса сняла сама. Ситуацию все участники истории комментируют очень осторожно.
«Сейчас я понимаю, что нужно было довести все до конца и не спрыгивать. Но в тот момент я не могла поступить иначе. При этом я оставалась продюсером даже после того, как приняла решение, что меня не будет в титрах. Вела, например, переговоры с тем же Ваней Дорном, чтобы он переделал трек. Я считаю, что на „Чиках“ получила огромный опыт и набила те шишки, которые, наверное, и нужно было набить. Я узнала весь процесс изнутри, увидела, как работают разные люди, сделала выводы. И неважно, что там написано, что не написано. Все и так всё прекрасно знают».
Премьера
«Спутник»
«Спутник» должен был выйти в прокат 16 апреля 2020 года. Но в конце марта власти объявили режим нерабочих дней. Кинотеатры закрылись. В этих условиях продюсеры фильма решили сразу выпустить картину на цифровых платформах. Параллельно «Спутник» был отобран в программу нью-йоркского кинофестиваля «Трайбека». Авторы собирались лично представить ленту американской аудитории. Эта поездка тоже не состоялась. Фестиваль отменил офлайн-показы и перенес часть программы в интернет. 23 апреля 2020 года в России прошла онлайн-премьера «Спутника».
«Мы приняли это решение еще до закрытия кинотеатров. Самое ужасное, что могло случиться с точки зрения экономики фильма, — это если бы мы провели всю рекламную кампанию, выпустили его, а потом нас закрыли бы после первого уик-энда. А здесь появилась новая возможность, и платформы откликнулись с огромным интересом. Они тоже поняли, что это их шанс. Да, мы были первыми, кто на такое решился. Но сейчас мне кажется, что все сработало и для нас, и для зрителей, и для команды фильма».
В середине августа 2020 года стартовал прокат «Спутника» в США. Картина вышла и на стриминг-платформах, и в отдельных кинотеатрах. Рецензии критиков в большинстве своем были положительными. В начале сентября в американском iTunes фильм занял первое место в категории «Хоррор» и пятое — в разделе «Кино». В Twitter его посоветовал своим подписчикам актер Роберт Инглунд, особо отметивший игру Оксаны Акиньшиной. В Facebook его похвалил сценарист и режиссер Пол Шредер. Японскую обложку blu-ray-диска картины опубликовал гейм-дизайнер Хидэо Кодзима.
«Отзывом Шредера я был просто шокирован. В хорошем смысле. Когда я учился во ВГИКе, „Таксист“ был для меня фильмом-эталоном. Тогда я даже не думал, что когда-нибудь смогу получить похвалу от его автора. Кодзима меня тоже поразил. Я огромный фанат его творчества. И „Metal Gear Solid“, и „Death Stranding“ — это невероятные вещи, которые меня очень вдохновляют. При этом Кодзима выкладывал нас в Instagram дважды. Первый раз он выложил российский постер, а потом забавный японский — я называю его „Спутником“ из параллельной реальности». Глядя на эту обложку — с вертолетами, щупальцами, автоматами, я думал: «Э-э-э… Что-то не припомню, чтобы я такое снимал». Было бы дико любопытно с Кодзимой пообщаться. Или хотя бы перекинуться парой слов».
«Чики»
Первые две серии были выложены на more.tv 4 июня 2020 года. Заключительный эпизод был опубликован 16 июля. Но даже когда сериал уже начал выходить, работа над ним продолжалась. Оганесян рассказывает, что окончательно завершал монтаж в пять утра в день выхода серии, а еще через несколько часов она появлялась на платформе. Режиссер в это время ложился спать, потом вставал и сразу начинал доделывать следующий эпизод. Таким образом, в эфире он серии не видел, но уже после третьей серии понял, что в его Instagram стремительно растет количество подписчиков, а телефон разрывается от сообщений.
«Анализировать успех того, к чему ты сам был причастен, довольно трудно. Думаю, в „Чиках“ сошлось множество факторов. Усталость зрителей от скучных российских сериалов, в которых все герои живут в Москве и имеют шикарные квартиры неадекватных размеров. Сама история о попытке рвануть из грязи в князи: „Чики“ заряжены невероятной боевой энергией, это такая настоящая girl power, за героинь невозможно не переживать. Важна была и искренность. Жизнь в версии Эдика сложнее, чем жанровый сериал, поэтому даже победа персонажей оказывается не такой, как ты ожидаешь. А еще колорит, прекрасные артисты, удивительный язык. Но, главное, режиссер тут хорошо знает, о чем рассказывает, и делает это с огромной любовью».
«После „Чик“ я поняла, что все возможно. И не надо ждать у моря погоды — надо самому генерировать идеи. Раньше я ждала, пока ко мне придет новая роль. Но „Чики“ доказали, что найти режиссера, авторов, собрать команду и спродюсировать проект — это реально. И, мне кажется, в российском кино это уже поняли многие актеры. Сейчас у меня есть сериал, который мы с подругой разрабатываем как шоураннеры. Даст бог, мы его снимем».
Что дальше?
«Спутник»
В марте 2021 года стало известно, что у «Спутника» появится голливудский ремейк. Его готовят компании Village Roadshow, XYZ Films и 6th & Idaho Мэтта Ривза. По словам продюсеров «Водорода», они выбирали из нескольких предложений и отдали предпочтение студиям, которые показались им близкими по духу. Речь идет не о простой продаже прав на ремейк. «Водород», Art Pictures Studio и Hype Film будут совместно продюсировать картину с голливудскими коллегами и участвовать в решениях по сценарию, режиссеру и актерам.
«Это наша стратегическая задача: мы постепенно пытаемся выходить на международные рынки. У нас в развитии есть несколько других англоязычных проектов. И есть еще один проект из вселенной „Спутника“. Возможно, „вселенная“ — это звучит громко, ведь пока вышла всего одна картина. Но мы хотим и дальше использовать эту общую идею об инопланетных созданиях, живущих в лабораториях. Именно поэтому для нас так важен был успех „Спутника“ на англоязычных территориях. Он дает нам возможность двигаться дальше».
«Думаю, „Спутник“ сработал потому, что это необычная история. Period drama, в которой есть фантастический элемент. И сделана она, конечно, по голливудским канонам и лекалам — по крайней мере, на уровне визуальных решений. Также по своему опыту общения с разными представителями американской киноиндустрии могу сказать, что они любят high concept — оригинальные идеи, которые можно объяснить буквально двумя словами и сразу заинтриговать слушателя. У нашей картины был яркий выпуклый high concept — Alien in the USSR, „Чужой“ в СССР».
Алина Тяжлова
креативный продюсер
«Мне кажется, одна из главных причин успеха „Спутника“ — это сильный женский персонаж, который был, на мой взгляд, гениально сыгран Оксаной Акиньшиной. И это не только мое мнение. Когда мы обсуждали предстоящий англоязычный ремейк и разбирали фильм с иностранными коллегами, многие говорили, что, конечно, тут важна прежде всего героиня и то, какие эмоции она вызывает у зрителей. Благодаря ей люди полюбили фильм».
Егор Абраменко станет одним из сопродюсеров англоязычного ремейка «Спутника». Как у режиссера у него сейчас есть несколько проектов на разных стадиях, но объявлять о них он пока не спешит. Точно можно сказать одно: он по-прежнему хочет исследовать и развивать жанр научной фантастики. «Это кино со мной всегда было, есть и будет. Оно в моей ДНК».
«Чики»
Многие зрители спрашивали, будет ли у сериала продолжение. Но позиция Оганесяна была твердой в 2020 году и осталась неизменной теперь: «Чики» — это законченная история. И если нет уверенности, что второй сезон можно снять, сохранив тот же уровень, то лучше этого не делать. Хотя сам он по героиням очень скучает.
В ноябре было объявлено, что Оганесян станет шоураннером российского сериала по заказу стриминг-сервиса Netflix. Главную роль в нем исполнит актер Александр Петров, в центре сюжета — знаменитость, в жизни которой происходят трагические события.
«Моя жизнь после премьеры начала стремительно меняться. Я не вылезал из дорогих ресторанов, куда меня звали на переговоры. В моем гардеробе появились какие-то пиджаки, но, правда, все были взяты напрокат. Вечеринки, премии… Но в целом все это мне было чуждо. Я думал, как бы с катушек со всем этим не слететь. Даже интервью сначала никаких давать не хотел. Но мне кажется, что я справился. И теперь думаю над новыми темами».
Автор: Ксения Реутова
Фото: предоставлено пресс-службой компании «Водород»