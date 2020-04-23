Голливуд выкупил права на хоррор «Спутник». А что случилось с другими ремейками российского кино?

В конце марта стало известно, что в Голливуде готовят ремейк нашумевшего фантастического хоррора «Спутник». Это не первое российское жанровое кино, которое захотели переснять в США. Мы попросили продюсера Александра Роднянского рассказать о том, как в США подходят к адаптации иностранных фильмов, почему ремейков российского кино почти нет и стоит ли ждать американские версии «Дуэлянта» и «Левиафана». А также узнали у других российских кинематографистов, что стало с ремейками их работ, которые в разные годы отправлялись в разработку.

Зачем в Голливуде ищут материал для ремейков?

«Голливуд состоит не только из шести студий-мейджоров, но и десятков тысяч больших и малых продюсерских компаний, находящихся в постоянном поиске любопытных творческих замыслов и решений. Покупка прав на ремейки иностранного фильма — это довольно распространенный способ поиска, позволяющий ускорить творческий процесс: за сравнительно небольшие по американским меркам деньги можно получить творческий полуфабрикат, к доработке которого можно уже привлечь не самого дорогого автора, а помоложе и подешевле, и не разрабатывать историю с нуля, а докручивать ее и адаптировать».

Если от оригинала практически ничего не остается, то зачем покупают права?

«Спутник»

«Поскольку общий уровень юридической культуры в Америке существенно выше, чем у нас, то, в отличие от российских продюсеров, которые подчас просто воруют иностранные замыслы, представители американских кинокомпаний всегда покупают права. К тому же в современных реалиях для американской компании покупка прав на русский фильм — очень скромная инвестиция.

Когда речь идет о более сложных историях, о драмах, таких как „Майор“ Быкова, или о таких событийных произведениях, как „Солярис“ Тарковского, то очень часто права покупаются студиями, чтобы в дальнейшем избежать долгих и нудных судебных исков. Продюсеры понимают, что их адаптации, по сути, будут совершенно самостоятельными произведениями, но в них может проявиться один или несколько драматургических элементов из оригинальных фильмов. И тогда во избежание юридических рисков приобретаются права. Так, собственно, и сделал Джеймс Кэмерон с „Солярисом“, хотя он знал, что продюсируемая им версия Содерберга имеет крайне мало общего с шедевром Тарковского. Как и сериал „Семь секунд“ очень далек от „Майора“, но юридическая защищенность проекта важнее».

Почему в США редко адаптируют российские фильмы?

«Самый популярный жанр, в поиске идей для которого американские компании покупают права на адаптацию удачных зарубежных фильмов и русских картин в частности, — это хоррор. По понятной причине это самый дешевый в производстве и эффективный в эксплуатации жанр. Мы не так долго живем в условиях конкурентного рынка, и у нас не накоплен банк удачных жанровых историй и уж тем более с хай-концепт. И часто оказывается, что популярные жанровые отечественные картины — это попытка в лучшем случае отрефлексировать успешные голливудские фильмы, если не позаимствовать их бесплатно. Поэтому покупают у нас, как правило, права на недорогие хорроры, которые легко поддаются адаптации. Но и конкуренция в этом сегменте американского рынка колоссальна, поэтому до реальной постановки дело часто не доходит».

Какая ситуация с ремейками «Дуэлянта» и «Левиафана»?

«К нам тоже несколько раз обращались с аналогичными предложениями, они, как правило, касались двух фильмов — „Дуэлянта“ и „Левиафана“.

Так, известная кинокомпания, специализирующаяся на больших студийных экшен-картинах, до сих пор хочет адаптировать „Дуэлянта“ — перенести действие в другую эпоху, довольно радикально изменив историю. Они периодически возвращаются к нам с новыми идеями и утверждают, что когда найдут им подходящую и удовлетворяющую нас форму, то купят права.

В случае же с „Левиафаном“ таких предложений было несколько, и некоторое время я проверял, не хочет ли сам Андрей Петрович Звягинцев сделать американскую версию своего успешнейшего фильма, но когда стало понятно, что ему это не очень интересно, то и от нескольких реальных предложений адаптации замысла другими режиссерами мы отказались. Решили, что „Левиафан“ должен быть один».

Что в Голливуде хотели переснять до «Спутника»?

До сих пор единственным российским фильмом, который удостоился голливудского ремейка, был «Майор» Юрия Быкова. Однако и до, и после американцы пытались запустить свои версии российских фильмов. Рассказываем о трех наиболее громких проектах, которые до сих пор остаются нереализованными.

«Мертвые дочери»

О чем: В Москве происходит серия загадочных смертей. Причиной оказывается проклятие, рожденное тремя странными сестрами, которые были утоплены своей же матерью. По легенде, после смерти жертвы проклятье дочерей переходит на того, кто видел несчастного последним. После очередной смерти группа друзей погибшей предпринимает попытку раскрыть тайну проклятия и остановить его.

Ситуация с ремейком: «Мертвые дочери» были едва ли не первым фильмом нового российского кинематографа, который привлек Голливуд. История заинтриговала американских продюсеров еще даже до того, как фильм был снят — на основе трейлеров, тизеров и постеров. Права на англоязычный ремейк приобрела Gold Circle («Белый шум», «Слизняк»). Сценарий заказали Джареду Риве, будущему автору «Кругов дьявола». «Продюсер Рой Ли, который мониторил пространство новомодных хорроров из разных стран, запросил права на историю только на основе роликов и легенды из фильма. Он не читал ни синопсиса, ни сценария, а фильм тогда даже не был снят. Когда об этом написали в Variety и The Hollywood Reporter, мне начали писать из Universal, Focus Features, Searchlight», — вспоминает режиссер Павел Руминов. Но ремейк так и не запустили в производство. Постановщик отметил, что, когда привез показать готовый фильм в Лос-Анджелес, тот не привлек продюсеров. Руминов объяснил это большим хронометражем и плохими субтитрами.

«Невеста»

О чем: Молодожены Настя и Ваня отправляются к родственникам жениха в маленький старый городок. Но в их семейном поместье Настю посещают видения и пугающие предчувствия: кажется, ее хотят использовать как новое тело для древней Невесты.

Ситуация с ремейком: Правами на ремейк «Невесты», главного коммерческого успеха в жанре хоррора в России (180 млн рублей в прокате), заинтересовался все тот же Рой Ли (он уже работал на Screen Gems), однако они в итоге отошли Lionsgate. Продюсерами стали сценаристы франшизы «Заклятие» Чад и Кэри Хэйесы, а первый драфт сценария написала Сара Конрадт. «Все ищут либо оригинальный сюжет, либо оригинальный сеттинг, поэтому „Невеста“ их и привлекла. Фильм ложился на американские реалии, но обладал русским колоритом», — считает продюсер Владислав Северцев. Он рассказал, что в ремейке действие должно было развернуться в наше время в аляскинской деревне, основанной русскими поселенцами. По сюжету именно туда из Лос-Анджелеса прилетают молодожены, с которыми происходят те же ужасы, что и с героями оригинала. Разработка ремейка остановилась, когда у Lionsgate сильно упали акции и сменилось руководство. По словам Северцева, проект все еще не похоронили, и Хэйесы даже хотели выкупить сценарий, чтобы отнести на другую студию, но Lionsgate поставила слишком высокий ценник.

«Кома»

О чем: Архитектор Виктор после аварии впал в кому и попал в мир, сотканный из воспоминаний людей, находящихся в таком же состоянии. Ему предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, встретить любовь, выжить и разобраться, как именно он здесь оказался.

Ситуация с ремейком: В январе 2020-го стало известно, что фантастика с богатым визуальным миром (она стала дебютом известного специалиста в области компьютерной графики Никиты Аргунова) привлекла продюсера Майка Габрави, работавшего над фильмами «Обитель зла», «Джунгли» и «Отель „Мумбаи“: Противостояние». По словам продюсера «Комы» Гевонда Андреасяна, спустя год разработка все еще не сдвинулась с места.

Автор: Михаил Моркин