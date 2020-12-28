Китайский прокатчик перемонтировал российскую фантастику «Кома». Продюсеру новая версия не понравилась

Китайская прокатная компания Turbo Film переработала российскую фантастику «Кома» в новый фильм «Суперпространство» (Super Space). Отечественная картина, купленная для Китая в 2016 году, должна была выйти там в прокат летом 2020-го, но из-за пандемии коронавируса релиз отложили. В результате фильм оказался на пиратских сайтах, где пользовался большой популярностью. Turbo Film решила не отказываться от проката и вместо этого значительно перемонтировала проект на основе зрительских отзывов.

«Мы не думаем, что отзывы зрителей означают, что „Кома“ — плохой фильм. Просто у людей разные вкусы, — заявила Цзинь Цай, глава Turbo Film. — Большинству нравятся визуальные эффекты и концепции, но им не нравятся медленный темп и запутанные истории».

«Кома» — продюсерский проект Сарика и Гевонда Андреасянов. В центре сюжета — молодой архитектор, который после аварии оказался в коме и попал в мир, сотканный из воспоминаний людей, находящихся в таком же состоянии. Ему предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, встретить любовь, выжить и, может, найти выход в реальный мир.

В фильме снялись Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Антон Пампушный, Милош Бикович и Константин Лавроненко. Лента стала режиссерским дебютом известного специалиста в области компьютерной графики Никиты Аргунова.

При бюджете в 305 млн рублей «Кома» собрала в мире 2,2 млн долларов. В начале 2020-го стало известно, что продюсер Майк Габрэви планирует сделать англоязычный ремейк.

Turbo Film кардинально изменила сюжет «Комы», значительно перемонтировав фильм и добавив новые сцены, сделанные из неиспользованного отснятого материала. Около 80% диалогов было изменено. Хронометраж сократили с 111 минут до 95. В общей сложности на работу ушло четыре месяца.

«Оригинальный фильм был о концепции сна, — объясняет Цай. — В нашей адаптированной версии мы ввели первое, второе и третье параллельные пространства и научные элементы, такие как темная энергия, темная материя и интерфейс между мозгом и компьютером. Китайская команда использовала российские кадры, чтобы рассказать новую историю».

Представительница агентства Planet Inform, продавшего права на прокат «Комы», отметила, что они полностью доверяют решению Цай изменить картину: «Она знает, что сработает, а что — нет. Если она хочет перемонтировать фильм, мы можем только согласиться, потому что доверяем ей».

По словам Цай, сейчас они ведут переговоры с российскими партнерами касательно возможного сиквела.

Гевонд Андреасян рассказал КиноПоиску о своем отношении к новой версии: «Я отношусь к этому не особо хорошо, но выбора нет: это китайский рынок и его правила. Я смотрел новую версию, и это немного другое кино. Плохо получилось или хорошо — пусть решит зритель. Я лично отношусь к ней плохо и считаю, что наша картина была лучше. Однако мне сказали, что у китайцев такая практика и такое видение».

Продюсер уточнил, что не планирует показывать в России новую версию фильма. «В этом нет смысла. Там ничего не пересняли, а просто сократили. Представители компании сказали, что кино слишком умное и его надо упростить. Я не считаю, что упрощение — это хорошо».

Аргунов отметил, что никак не участвовал в создании китайской версии и считает, что это совершенно отдельное произведение на базе снятых им материалов фильма.

Источник: Screen Daily