В Голливуде снимут ремейк российского триллера «Спутник». Его спродюсирует режиссер «Бэтмена»

В Голливуде готовят ремейк российской фантастики «Спутник». Производством фильма займутся компании Village Roadshow («Матрица», «Джокер»), XYZ Films («Мэнди») и 6th & Idaho Мэтта Ривза (грядущий «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном).

«Спутник», вышедший в 2020 году, рассказывает о советстком космонавте Константине Вешнякове (Петр Федоров), которого держат на засекреченной базе после контакта с инопланетным существом. Лента получила теплые отзывы от амеркианских критиков и даже попала в топ по продажам в iTunes.

Кроме Ривза, англоязычный ремейк спродюсируют Федор Бондарчук, Илья Стюарт («Лето», «Ученик»), режиссер оригинальной картины Егор Абраменко, Джиллиан Апфельбаум («Наркокурьер») и другие.

Дата выхода новой версии пока не объявлена.