КиноПоиск
Хочу 200 баллов

В Голливуде снимут ремейк российского триллера «Спутник». Его спродюсирует режиссер «Бэтмена»

Обсудить0

В Голливуде готовят ремейк российской фантастики «Спутник». Производством фильма займутся компании Village Roadshow («Матрица», «Джокер»), XYZ Films («Мэнди») и 6th & Idaho Мэтта Ривза (грядущий «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном). 

«Спутник», вышедший в 2020 году, рассказывает о советстком космонавте Константине Вешнякове (Петр Федоров), которого держат на засекреченной базе после контакта с инопланетным существом. Лента получила теплые отзывы от амеркианских критиков и даже попала в топ по продажам в iTunes. 

Кроме Ривза, англоязычный ремейк спродюсируют Федор Бондарчук, Илья Стюарт («Лето», «Ученик»), режиссер оригинальной картины Егор Абраменко, Джиллиан Апфельбаум («Наркокурьер») и другие. 

Дата выхода новой версии пока не объявлена. 

Источник: Deadline 

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Бэтмен собирает команду супергероев, чтобы спасти Землю. Самый ожидаемый блокбастер весны
В главных ролях:Галь Гадот, Бен Аффлек, Джаред Лето
Режиссер:Зак Снайдер
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Ассоциация продюсеров кино и телевидения вручила награды. «Беспринципные» — лучший комедийный сериал

Ассоциация продюсеров кино и телевидения вручила награды. «Беспринципные» — лучший комедийный сериал

26 марта7
Создатели «Майора Грома» рассказали о планах на сиквелы и расширенную версию фильма

Создатели «Майора Грома» рассказали о планах на сиквелы и расширенную версию фильма

25 марта25
Дай лапу, друг: Кто и как готовит животных к съемкам в кино

Дай лапу, друг: Кто и как готовит животных к съемкам в кино

22 марта21
Что смотреть дома: «Я не шучу», «Девушка, подающая надежды», «Северный ветер»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Я не шучу», «Девушка, подающая надежды», «Северный ветер»

5 марта2

Главное сегодня

5 причин посмотреть «Годзилла против Конга»

Вчера6
5 причин посмотреть «Годзилла против Конга»
В Голливуде снимут ремейк российского триллера «Спутник». Его спродюсирует режиссер «Бэтмена»

В Голливуде снимут ремейк российского триллера «Спутник». Его спродюсирует режиссер «Бэтмена»

Вчера16
Трейлер боевика «Гнев человеческий»: Гай Ричи и Джейсон Стэйтем снова в деле!

Трейлер боевика «Гнев человеческий»: Гай Ричи и Джейсон Стэйтем снова в деле!

Вчера18
«Годзилла против Конга» как типичный современный блокбастер
Крупным планом

Подкаст«Годзилла против Конга» как типичный современный блокбастер

Вчера0
Илья Найшуллер стал первым российским режиссером, чей фильм возглавил американский прокат

Илья Найшуллер стал первым российским режиссером, чей фильм возглавил американский прокат

Вчера20
Как ромкомы врут нам о любви
КиноПоиск HD

ВидеоКак ромкомы врут нам о любви

27 марта15
Не хватило четырех часов «Лиги справедливости Зака Снайдера»? Вот что посмотреть и почитать после нее

Не хватило четырех часов «Лиги справедливости Зака Снайдера»? Вот что посмотреть и почитать после нее

27 марта22
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт