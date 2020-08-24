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Фантастика «Спутник» стала первой российской картиной, попавшей в топ-5 американского iTunes

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Отечественная фантастическая картина «Спутник» заняла в американском iTunes первое место в категории «хоррор». В разделе «Кино» фильм Егора Абраменко расположился на пятой позиции. Таким образом, «Спутник» стал первым российским проектом, вошедшим в топ-5 зарубежного видеосервиса.

Американский прокат «Спутника» стартовал 14 августа: лента вышла на стриминг-платформах и в отдельных кинотеатрах. Иностранные критики и зрители тепло приняли ленту, и на данный момент у фильма 88% «свежести» на Rotten Tomatoes. Подробнее о том, что писали иностранные авторы о фильме, мы рассказывали здесь.

«В США права на прокат фильма приобрела IFC Films, и мы очень довольны этим партнерством: коллеги внимательно и точно подошли к маркетингу, презентовали „Спутник“ инфлюенсерам, от которых фильм получил невероятные отзывы, — отметил продюсер Михаил Врубель. — Более того, к нам обратились несколько серьезных голливудских продюсерских компаний с предложениями о создании ремейка. Надеюсь, в ближайшее время сможем вернуться с новостями по этому поводу».

Действие картины разворачивается в СССР в 1983 году. Советский космонавт-герой Константин Вешняков (Петр Федоров) возвращается на Землю после миссии на орбите, единственный выживший из всей команды. Никто не знает, что произошло, но анализы показывают, что Вешняков стал носителем некоего инопланетного организма, скрывающегося внутри космонавта. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова (Оксана Акиньшина) пытается спасти космонавта от чудовища, обнаруживая, что испытывает к своему пациенту нечто большее, чем профессиональный интерес.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»

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