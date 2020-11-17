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Российский триллер «Спутник» получил две номинации на премию Critics Choice Super Awards

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Ассоциация кинокритиков вещательных компаний объявила номинантов на премию Critics Choice Super Awards. Ее присуждают популярным фильмам и сериалам в жанрах экшен, хоррор, научная фантастика, фэнтези, а также проектам, основанным на комиксах и видеоиграх

Среди фильмов по числу номинаций лидирует комедия «Зависнуть в Палм-Спрингс» — ее отметили в пяти категориях. В сегменте сериалов чаще всего упоминается «Страна Лавкрафта», которая поборется за шесть наград, в том числе за звание лучшего хоррор-сериала.

Кроме того, в список попал российский триллер «Спутник», который тепло приняли американские критики. Фильм Егора Абраменко есть в номинациях «Лучший фильм ужасов» и «Лучший актер в фильме ужасов».

Лучший экшен-фильм

Лучший актер в экшен-фильме

Лучшая актриса в экшен-фильме

Лучший анимационный фильм

Лучший супергеройский фильм

Лучший актер в супергеройском фильме

Лучшая актриса в супергеройском фильме

Лучший фильм ужасов

Лучший актер в фильме ужасов

Лучшая актриса в фильме ужасов

Лучший фантастический/фэнтези фильм

Лучшая актер в фантастическом/фэнтези фильме

Лучший актриса в фантастическом/фэнтези фильме

Лучший злодей

Телевизионный номинации

Лучший экшен-сериал

Лучший актер в экшен-сериале

Лучшая актриса в экшен-сериале

Лучший анимационный сериал

Лучший супергеройский сериал

Лучший актер в супергеройском сериале

Лучшая актриса в супергеройском сериале

Лучший хоррор-сериал

Лучший актер в хоррор-сериале

Лучшая актриса в хоррор-сериале

Лучший фантастический/фэнтези сериал

Лучший актер в фантастическом/фэнтези сериале

Лучшая актриса в фантастическом/фэнтези сериале

Лучший злодей в сериале

Победителей объявят 10 января 2021 года. 

Источник: Deadline

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