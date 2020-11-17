Российский триллер «Спутник» получил две номинации на премию Critics Choice Super Awards

Ассоциация кинокритиков вещательных компаний объявила номинантов на премию Critics Choice Super Awards. Ее присуждают популярным фильмам и сериалам в жанрах экшен, хоррор, научная фантастика, фэнтези, а также проектам, основанным на комиксах и видеоиграх
Среди фильмов по числу номинаций лидирует комедия «Зависнуть в Палм-Спрингс» — ее отметили в пяти категориях. В сегменте сериалов чаще всего упоминается «Страна Лавкрафта», которая поборется за шесть наград, в том числе за звание лучшего хоррор-сериала.
Кроме того, в список попал российский триллер «Спутник», который тепло приняли американские критики. Фильм Егора Абраменко есть в номинациях «Лучший фильм ужасов» и «Лучший актер в фильме ужасов».
Лучший экшен-фильм
- «Плохие парни навсегда»
- «Пятеро одной крови»
- «Тайлер Рейк: Операция по спасению»
- «Грейхаунд»
- «Охота»
- «Мулан»
- «Форпост»
- «Довод»
Лучший актер в экшен-фильме
- Том Хэнкс, «Грейхаунд»
- Крис Хемсворт, «Тайлер Рейк: Операция по спасению»
- Калеб Лэндри Джонс, «Форпост»
- Делрой Линдо, «Пятеро одной крови»
- Уилл Смит, «Плохие парни навсегда»
- Джон Дэвид Вашингтон, «Довод»
Лучшая актриса в экшен-фильме
- Бетти Гилпин, «Охота»
- Лю Ифэй, «Мулан»
- Блейк Лайвли, «Ритм-секция»
- Элайза Шлезингер, «Правосудие Спенсера»
- Хилари Суэнк, «Охота»
Лучший анимационный фильм
Лучший супергеройский фильм
- «Хищные птицы»
- «Бессмертная гвардия»
- «Тайное общество младших монарших особ»
- «Соник в кино»
- «Супермен: Человек завтрашнего дня»
Лучший актер в супергеройском фильме
- Скайлар Эстин, «Тайное общество младших монарших особ»
- Джим Керри, «Соник в кино»
- Чиветель Эджиофор, «Бессмертная гвардия»
- Юэн Макгрегор, «Хищные птицы»
- Бен Шварц, «Соник в кино»
Лучшая актриса в супергеройском фильме
- Кики Лэйн, «Бессмертная гвардия»
- Пейтон Элизабет Ли, «Тайное общество младших монарших особ»
- Марго Робби, «Хищные птицы»
- Джерни Смоллетт, «Хищные птицы»
- Шарлиз Терон, «Бессмертная гвардия»
Лучший фильм ужасов
Лучший актер в фильме ужасов
- Сопе Дирису, «Его дом»
- Петр Федоров, «Спутник»
- Михиль Хаусман, «Приди ко мне»
- Дэн Стивенс, «Кто не спрятался»
- Винс Вон, «Дичь»
Лучшая актриса в фильме ужасов
- Хейли Беннетт, «Глотай»
- Анджела Беттис, «12-часовая смена»
- Элибазет Мосс, «Человек-невидимка»
- Кэтрин Ньютон, «Дичь»
- Шейла Ванд, «Кто не спрятался»
Лучший фантастический/фэнтези фильм
Лучшая актер в фантастическом/фэнтези фильме
- Кристофер Эбботт, «В чужой шкуре»
- Джейк Хоровиц, «Бескрайняя ночь»
- Энтони Маки, «Грань времени»
- Энди Сэмберг, «Зависнуть в Палм-Спрингс»
- Дж.К. Симмонс, «Зависнуть в Палм-Спрингс»
Лучший актриса в фантастическом/фэнтези фильме
- Элли Иоаннидес, «Грань времени»
- Кэтрин Лэнгфорд, «Спонтанность»
- Сьерра Маккормик, «Бескрайняя ночь»
- Кристин Милиоти, «Зависнуть в Палм-Спргинс»
- Андреа Райзборо, «В чужой шкуре»
Лучший злодей
- Джим Керри, «Соник в кино»
- Кэтрин Лэнгфорд, «Спонтанность»
- Кэтрин Ньютон, «Дичь»
- Мартин Шорт и Джейн Краковски, «Семья Уиллоби»
- Дж.К. Симмонс, «Зависнуть в Палм-Спрингс»
- Хилари Суэнк, «Охота»
Телевизионный номинации
Лучший экшен-сериал
Лучший актер в экшен-сериале
- Давид Диггс, «Сквозь снег»
- Эндрю Кодзи, «Воин»
- Логан Лерман, «Охотники»
- Александр Людвиг, «Викинги»
- Шемар Мур, «S. W. A. T.: Спецназ города ангелов»
- Аль Пачино, «Охотники»
Лучшая актриса в экшен-сериале
- Анджелла Бассетт, «911 служба спасения»
- Дженнифер Коннелли, «Сквозь снег»
- Эсме Крид-Майлс, «Ханна»
- Мирей Инос, «Ханна»
- Кэтрин Уинник, «Викинги»
- Элисон Райт, «Сквозь снег»
Лучший анимационный сериал
Лучший супергеройский сериал
Лучший актер в супергеройском сериале
- Джон Крайер, «Супергерл»
- Том Эллис, «Люцифер»
- Грант Гастин, «Флэш»
- Энтони Старр, «Пацаны»
- Карл Урбан, «Пацаны»
- Кресс Уильямс, «Черная молния»
Лучшая актриса в супергеройском сериале
- Мелисса Бенойст, «Супергерл»
- Ая Кэш, «Пацаны»
- Дайан Герреро, «Роковой патруль»
- Элизабет Марвел, «Хелстром»
- Лили Рейнхарт, «Ривердэйл»
- Коби Смолдерс, «Стамптаун»
Лучший хоррор-сериал
Лучший актер в хоррор-сериале
- Дженсен Эклс, «Сверхъестественное»
- Джаред Падалеки, «Сверхъестественное»
- Майк Колтер, «Зло»
- Майкл Эмерсон, «Зло»
- Джонатан Мэйджерс, «Страна Лавкрафта»
- Бен Мендельсон, «Чужак»
- Майкл Кеннет Уильямс, «Страна Лавкрафта»
Лучшая актриса в хоррор-сериале
- Натали Дормер, «Страшные сказки: Город ангелов»
- Синтия Эриво, «Чужак»
- Катя Херберс, «Зло»
- Т’Ниа Миллер, «Призраки усадьбы Блай»
- Виктория Педретти, «Призраки усадьбы Блай»
- Вунми Моссаку, «Страна Лавкрафта»
- Джерни Смоллетт, «Страна Лавкрафта»
Лучший фантастический/фэнтези сериал
Лучший актер в фантастическом/фэнтези сериале
- Робби Амелл, «Загрузка»
- Трэвис Фиммел, «Воспитанные волками»
- Сэм Хьюэн, «Чужак»
- Кайван Новак, «Чем мы заняты в тени»
- Педро Паскаль, «Мандлорец»
- Ник Офферман, «Программисты»
- Патрик Стюарт, «Звездный путь: Пикар»
Лучшая актриса в фантастическом/фэнтези сериале
- Катрина Балф, «Чужак»
- Аманда Коллин, «Воспитанные волками»
- Натасия Деметриу, «Чем мы заняты в тени»
- Сонекуа Мартин-Грин, «Звёздный путь: Дискавери»
- Тэнди Ньютон, «Мир Дикого Запада»
- Хилари Суэнк, «Вдали»
- Джоди Уиттакер, «Доктор Кто»
Лучший злодей в сериале
- Том Эллис, «Люцифер»
- Эбби Ли, «Страна Лавкрафта»
- Саманта Мортон, «Ходячие мертвецы»
- Сара Полсон, «Рэтчед»
- Энтони Старр, «Пацаны»
- Финн Уиттрок, «Рэтчед»
Победителей объявят 10 января 2021 года.
Источник: Deadline
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