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Что смотреть дома: 2-й сезон «Приключений Пети и Волка», «Главный герой», «Время»

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Возвращение анимационного сериала для взрослых и подростков, комедийный экшен с Райаном Рейнольдсом и пугающий триллер М. Найта Шьямалана — рассказываем про самые интересные новинки российских и зарубежных стримингов.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Приключения Пети и Волка», 2-й сезон

Обаятельная анимационная комедия про подростка и зверя, которые помогают русским народным героям

Где смотреть: КиноПоиск

Петя — обычный школьник, живущий с мамой, папой и дедушкой. Волк — путешественник между мирами, который использует для этого шкафы и сундуки. Вдвоем они решают проблемы персонажей отечественного фольклора.

Сериал Алексея Лебедева, сценариста «Смешариков» и создателя «Атомного леса» — тот редкий пример, когда национальное культурное наследие вступает в продуктивные отношения с современностью. Это как если бы главные герои «Времени приключений» встречались с царем Горохом и Кощеем Бессмертным, Царевной-лягушкой и роботами.

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«Главный герой»

Райан Рейнольдс осознает, что он неигровой персонаж

Где смотреть: КиноПоиск, Okko, ivi

Парень (Рейнольдс) каждый день проживает рутинную жизнь клерка. У него есть друг-охранник Приятель (Лил Рел Ховери из «Прочь»), и он мечтает найти девушку. Однажды Парень обнаруживает, что он всего лишь массовка в видеоигре, и отказывается мириться с таким положением дел.

Новый фильм с Рейнольдсом, Джоди Комер и Тайкой Вайтити в роли злодея — один из главных летних блокбастеров. Снял его Шон Леви — режиссер и продюсер «Ночи в музее», «Живой стали» и «Очень странных дел».

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«Время»

Отпускная головоломка М. Найта Шьямалана

Где смотреть: КиноПоиск, Okko, ivi

Накануне развода Гай (Гаэль Гарсиа Берналь) и Приска (Вики Крипс) везут детей на роскошный курорт. Наутро они по совету менеджера отеля отправляются на пляж, на котором время летит с небывалой скоростью и с которого невозможно выбраться.

Новый фильм Шьямалана основан на комиксе «Замок из песка», недавно вышедшем и по-русски. Мастер неожиданных сюжетных ходов продолжает экспериментировать: с точки зрения киноязыка «Время» ближе всего к его недавнему сериалу «Дом с прислугой», вернувшему Шьямалану зрительскую любовь.

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«Ломка», мини-сериал

Майкл Китон против заговора фармацевтов

Где смотреть: Hulu

Работающий на фармацевтическую корпорацию врач Сэмюэл Финикс (Китон) узнает, что обезболивающее на базе синтетических опиоидов вызывает у пациентов зависимость и нередко приводит к гибели. Он пытается вывести циничных магнатов на чистую воду.

«Ломка» — художественная пара к доку «Преступления века» Алекса Гибни, также посвященному недобросовестной торговле лекарствами. Автор мини-сериала — Дэнни Стронг, писавший «Дворецкого», «Империю» и финал «Голодных игр». Среди звезд — Розарио Доусон, Питер Сарсгаард, Уилл Поултер и Майкл Стулбарг в роли главы корпорации.

«Виновная сторона», 1-й сезон

Кейт Бекинсейл пытается перезапустить журналистскую карьеру

Где смотреть: Амедиатека 

Еще год назад журналистка Бет Бёрджесс (Бекинсейл) получала престижную премию, а сегодня ее репутация и частная жизнь хуже некуда. Чтобы предотвратить карьерный и личный крах, она берется расследовать дело афроамериканки Тони Плимптон (Жюль Латимер), обвиняемой в убийстве мужа, которое она, по ее словам, не совершала.

«Виновная сторона» — черная комедия Ребекки Аддельман, работавшей над «Бруклином 9-9», «Любовью» и «Новенькой». Бет предстоит бороться с нелегальным распространением оружия в Колорадо и культурой кликбейта, а также разбираться с трудностями брака.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на КиноПоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Мир без»

Индонезийская антиутопия про сектантов

Где смотреть: Netflix

«Свет» — загадочное заведение, где приближающихся к совершеннолетию девушек и юношей готовят к браку, учат уходу за ребенком и нанесению косметики, чтобы хорошо смотрелось в соцсетях. Идеальную пару каждому подбирает специальный алгоритм. Три подруги готовы вступить во взрослую жизнь, но вскоре выяснится, что харизматичный лидер секты не только излучает свет, но и скрывает тьму. Сценарий фильма написала и поставила Ниа ди Ната, режиссер дилогии «Арисан!» и индонезийской «Сплетницы».

The Velvet Underground

Тодд Хейнс об истории культовой группы

Где смотреть: Apple TV+

Группа The Velvet Underground появилась в середине 1960-х — в эпоху, которая во многом сформировала американскую музыку, литературу, кино и современное искусство. В документальном фильме Тодд Хейнс расскажет о невероятном влиянии Лу Рида и его соратников на экспериментальные группы, панк, нойз и альтернативу, а также о сотрудничестве с Энди Уорхолом, Джоном Кейджем и Нико. Режиссер «Бархатной золотой жилы» и «Кэрол» работал над сбором материала и монтажом с 2017 года.

«В земле»

Дурманящий фолк-хоррор Бена Уитли

Где смотреть: КиноПоиск, Okko

На Земле лютует пандемия, куда более летальная, чем ковид. Тем временем Оливия (Хейли Сквайрс) изучает невероятно плодовитый лес под Бристолем и пропадает. На ее поиски посылают Мартина (Джоэль Фрай), биолога и бывшего возлюбленного Оливии.

Непредсказуемый британец Бен Уитли — режиссер «Высотки», «Перестрелки» и «Ребекки» — снял завораживающий карантинный хоррор. Завораживающий в том смысле, что все это придумано и сделано маленькой группой практически в соседнем лесу, а напоминает при этом причудливую смесь «Плетеного человека» и «Космической одиссеи».

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«Медиум»

Таиландский хоррор о духах

Где смотреть: Shudder

Ним (Савани Утумма) — потомственная шаманка. Члены ее семьи много поколений выступали медиумами для местной богини. Однако вселяться в тела живых могут и злые духи, и Ним предстоит битва с неизведанным.

«Медиум» снят в квазидокументальной манере, и съемочная группа не видела сценарий целиком, чтобы все реакции на площадке были как можно натуральнее. Эффект сработал: в южнокорейском прокате фильм навязал борьбу «Черной Вдове» и заработал статус едва ли не самой страшной картины года.

Автор: Алексей Филиппов

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Похождения Винни и его подельников в британской глубинке. Остроумная криминальная комедия с Джозефом Гилганом
В главных ролях:Джозеф Гилган, Дэмиен Молони, Мишель Кигэн, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан
Режиссер:Джон Райт
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