Что смотреть дома: 2-й сезон «Приключений Пети и Волка», «Главный герой», «Время»

Петя — обычный школьник, живущий с мамой, папой и дедушкой. Волк — путешественник между мирами, который использует для этого шкафы и сундуки. Вдвоем они решают проблемы персонажей отечественного фольклора.

Сериал Алексея Лебедева, сценариста «Смешариков» и создателя «Атомного леса» — тот редкий пример, когда национальное культурное наследие вступает в продуктивные отношения с современностью. Это как если бы главные герои «Времени приключений» встречались с царем Горохом и Кощеем Бессмертным, Царевной-лягушкой и роботами.