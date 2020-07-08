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Подкаст«Время»: пугает или смешит мистический триллер М. Найта Шьямалана?

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Пугает ли мистический триллер «Время» или вызывает смех? Метафорой чего служит сюжет о стремительном течении времени на изолированном пляже? Какими приемами создатели вызывают у зрителей ощущение дискомфорта? И почему карьера режиссера фильма М. Найта Шьямалана нетипична для Голливуда?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают новый фильм М. Найта Шьямалана и спорят, удалось ли из интересного хай-концепта сделать логичный сценарий.

А еще мы завели Telegram-канал нашего подкаста! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать фильмы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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В главных ролях:Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан
Режиссер:Дэн Шимпф, Райан Кейс, Морис Мэрэбл
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