«Время»: пугает или смешит мистический триллер М. Найта Шьямалана?

Пугает ли мистический триллер «Время» или вызывает смех? Метафорой чего служит сюжет о стремительном течении времени на изолированном пляже? Какими приемами создатели вызывают у зрителей ощущение дискомфорта? И почему карьера режиссера фильма М. Найта Шьямалана нетипична для Голливуда?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают новый фильм М. Найта Шьямалана и спорят, удалось ли из интересного хай-концепта сделать логичный сценарий.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов