«Время»: пугает или смешит мистический триллер М. Найта Шьямалана?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают новый фильм М. Найта Шьямалана и спорят, удалось ли из интересного хай-концепта сделать логичный сценарий.

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