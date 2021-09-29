«Игра в кальмара»: как кровавая история о неравенстве стала главным сериалом года

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) самый нашумевший сериал Netflix «Игра в кальмара». В нем речь идет о секретной игре на выживание, в которой участвуют отчаянно нуждающиеся в деньгах люди. Это первый азиатский сериал за всю историю подкаста «В предыдущих сериях».

В следующем выпуске ведущие расскажут сразу о нескольких новых сериалах, которые они смотрят прямо сейчас (и советуют вам!).

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы.

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