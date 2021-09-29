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В предыдущих сериях

Подкаст«Игра в кальмара»: как кровавая история о неравенстве стала главным сериалом года

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Что стало главной причиной популярности сериала «Игра в кальмара»: вирусный маркетинг, яркий визуальный стиль или поднятая тема социального неравенства? Почему после финала второй серии шоу невозможно перестать смотреть? Какую роль в сюжете играют простые и универсальные детские игры? Как меняется отношение к главному герою на протяжении всего сериала? И в чем мрачная ирония успеха «Игры в кальмара» на Netflix?

Кон Ю и Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Чон Хо-ён
Пак Хэ-су

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) самый нашумевший сериал Netflix «Игра в кальмара». В нем речь идет о секретной игре на выживание, в которой участвуют отчаянно нуждающиеся в деньгах люди. Это первый азиатский сериал за всю историю подкаста «В предыдущих сериях».

В следующем выпуске ведущие расскажут сразу о нескольких новых сериалах, которые они смотрят прямо сейчас (и советуют вам!).

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
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