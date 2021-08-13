Режиссер скандальной «Герды» Наталья Кудряшова — о хейтерах, пьяных актерах и подводных съемках

— Сколько времени Насте потребовалось, чтобы научиться танцевать?

— Когда я уже знала, что хочу только Настю на эту роль, выяснилось, что Настя не танцует. То есть вообще! Настя — бревно. В ней сомневались абсолютно все, но мы решили, что будем ее учить. Нашли крутого педагога по стрип-дансу из Минска, и начались Настины мытарства: слезы, синяки, истерики. Когда нам прислали первое видео с Настиных репетиций с педагогом, мы посмотрели с оператором и подумали, что это не вариант. Но педагог меня успокаивала, она говорила, что все скоро будет. Настя научится и головой вниз сползать, и другим движениям. Настины ноги были синими.

Она — героиня. Для другой сцены она ходила под водой с кандалами на глубине четыре с половиной метра, ей водолазы давали дышать, она не всплывала. Фантастически трудолюбивый человек, настоящий солдат. Но в том, каким получился танец в фильме, также заслуга оператора Васи Григолюноса. Это мой муж, и это наша первая совместная работа, от которой я в восторге. Во время съемки сцены Настя просто падала, у нее нет такой дыхалки. Ее тошнило. Мы приносили воду с лимонным соком. Она практически валялась. И огромное спасибо режиссерам монтажа, которые собрали этот танец.

— В фильме много обнаженного тела.

— Я знаю, про это будут говорить, но нам нужна была естественная правдоподобная атмосфера, а в раздевалке стриптизерши раздеваются. Удивительно, что все девочки сначала отказались быть голыми, а потом все разделись.

— При этом нет ни одной сцены секса.

— В «Герде» есть небольшая сцена в клубе, где мужчины предлагают Лере с ними поехать, она говорит, что не трахается. Нам было важно намекнуть на то, что она, возможно, невинна. И потом в сцене, когда она просто так отдает себя мужчине, которого сыграл Чупов, это ее акт дарения себя миру. Это не сексуальный акт, а сакральный; она себя отдала, потому что не знает, что с собой делать.

— Но есть и другая сильная сцена, где мужчины как раз не выглядят безобидными. Там Лера спасает себя и свою коллегу тем, что вдруг начинает петь перед ними.

— Я изначально знала, что будет такая сцена с песней (песня «Снег» ВИА «Чаривни гитары». — Прим. ред.). Снимали непросто: сначала нам не разрешили ничего двигать в номере; в отеле перестановки запрещены, а нам нужно было быстро найти матрас и каркас кровати. Время шло, начались переработки. Оказалось, что актеры выпили, ожидая съемок, и один особенно сильно. Все нервничали. Я хотела заменить пьяного, потому что он приставал к девчонкам и не мог держать мизансцену вообще. Но оставила, потому что из него прямо перла эта опасная энергия. Потом они начали раздеваться — сначала робко, постепенно вошли во вкус. В общем, все это требовало такого контроля! Я с огромным животом, голые мужики и две офигевшие от всего этого долгого действия девочки.

— Твой опыт беременности и материнства помог тебе рассказать эту историю?

— Мне помог мой опыт дочеринства. Мне близка история Леры и мамы — я имею в виду отношения, в которых мама сама как ребенок, и она очень воздушная, несмотря на депрессии (хотя у моей мамы никогда не было депрессии). Насчет опыта материнства: я снимала на восьмом месяце и вплоть до родов, у нас была жуткая сцена в бассейне, работа над которой длилась 20 часов, и я из-за этого преждевременно родила на следующий день. Слава богу, все обошлось. Но я просто не могла перенести съемки. Когда ты снимаешь авторское кино, то придушен сроками и бюджетом. Я знаю, что мы вместе с моим ребенком сняли этот фильм. И мне кажется, когда он услышит сейчас где-нибудь рацию, он скажет «мама».

