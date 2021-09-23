КиноПоиск
Попробовать Плюс
«Кинотавр-2021»

#щелкнапамять: финальная часть спецпроекта, в котором звезды снимали «Кинотавр» на пленочные камеры

Обсудить0

КиноПоиск предложил Чулпан Хаматовой, Лене Трониной и еще почти сорока гостям фестиваля фотографировать на одноразовые мыльницы все, что они хотели бы запомнить. Никто не знал, что получится, а в итоге вышел спецпроект с альтернативной хроникой «Кинотавра», в которой кинематографисты показывают себя без дистанции на фотографиях в духе 1990-х.

32-й фестиваль «Кинотавр» запомнится не только внезапным холодом, бесконечными ливнями и неожиданным выбором победителя — «Море волнуется раз» Николая Хомерики, — но и одноразовыми фотоаппаратами в руках гостей и участников фестиваля, которые мы им раздали. Мыльницы КиноПоиска из проекта #щелкнапамять стали участницами фестиваля: актеры с ними выходили на ковровую дорожку, они попали в специальный репортаж «Редакции», побывали на пресс-конференциях и вечеринках и пережили ряд приключений. Так, например, у Федора Бондарчука оказалось сразу три пленочных фотоаппарата. Проекту #щелкнапамять помог Петр Федоров, который не только снимал сам, но и подбил на участие жюри основного конкурса. А Юра Борисов использовал мыльницу как объектив для своих видео в социальных сетях.

Предыдущий выпуск

Следующий выпуск

Петр Федоров Федор Бондарчук Ян Цапник Юрий Никогосов Чулпан Хаматова Геннадий Авраменко

Полина Зуева Лена Тронина Катерина Шпица Ольга Сутулова Лилия Немченко

Петр Федоров

Федор Бондарчук

Ян Цапник

Юрий Никогосов

Чулпан Хаматова

Геннадий Авраменко

Полина Зуева

Катерина Шпица

Ольга Сутулова

Лилия Немченко

Петр Федоров

Член жюри основного конкурса. Ранее участвовал в «Кинотавре-2018» в конкурсе короткого метра с фильмом «Электрический ток».

Селфи с Петром Бусловым в лифте фестивальной гостиницы «Жемчужина»

С Федором Бондарчуком и Петром Бусловым

С Екатерина Шнейдерова и жюри основного конкурса — Лилия Немченко, Чулпан Хаматова, Юрий Никогосов, Олег Маловичко, Петр Буслов 

Федор Бондарчук

Член попечительского совета фестиваля «Кинотавр», снимал для проекта #щелкнапамять вместе со своей женой — актрисой, сценаристкой и режиссером Паулиной Андреевой. Определить, какие фотографии Паулины, а какие — Федора Сергеевича, мы не смогли.

Вот так для Федора Сергеевича проходят первые минуты в зале Зимнего театра

Денис Катаев — журналист «Дождя» и соавтор фильма об отце Бондарчука «Бондарчук. Battle»

Жора Крыжовников

Игорь Мишин и Резо Гигинеишвили

Паулина Андреева

Ян Цапник

Звезда «Последнего министра» представляла в программе «Кинотавр. Сериалы» второй сезон шоу.

С музыкантом и промоутером Дмитрием Ашманом

С Петром Федоровым и Петром Бусловым

Юрий Никогосов

Оператор сериала «Чики» стал членом жюри основного конкурса, а также выступил оператором фильма Василия Зоркого «Как в Венеции» (участника конкурса «Кинотавр. Короткий метр»).

Федор Бондарчук, Александр Цыпкин в маске и Петр Буслов
Два Петра — Буслов и Федоров

Варвара Шмыкова и Даниил Радлов

Чулпан Хаматова, художница по костюмам Татьяна Долматовская и дизайнер Светлана Тегин
Ангелина Стречина и Анастасия Уколова

Продюсер Михаил Китаев и сценарист Андрей Золотарев

Петр Федоров

Ангелина Стречина с лемуром

Чулпан Хаматова

Председатель жюри основного конкурса. В прошлом году участвовала в фестивале как актриса конкурсного фильма «Доктор Лиза».

Варвара Шмыкова, Юлия Марченко, Владимир Мишуков, Анастасия Красовская, гостья фестиваля и режиссер фильма «Герда» Наталья Кудряшова
Катерина Шпица

Геннадий Авраменко

Официальный фотограф фестиваля уже много лет. Именно он придумал персонажа «чайка Виталий» и даже получил для него отдельную аккредитацию. Активно помогал всем звездам снимать на мыльницы: подсказывал кадры и ракурсы, напоминал про вспышку и давал другие ценные советы. Его концептуальные фотографии мы, пожалуй, оставим без подписей.

Полина Зуева

Продюсер и директор ОРКФ «Кинотавр», душа, честь и совесть всего происходящего на фестивале.

Режиссеры Джаник Файзиев и Виктор Рыжаков

Светлана Устинова

Лена Тронина

Звезда сериала Happy End представила на фестивале пилот сериала Владлены Санду «Идентификация» в программе «Кинотавр. Сериалы». Для нашего проекта Тронина сделала, кажется, самые дерзкие снимки, и это она на обложке материала.

С коллегой по Happy End Любовью Толкалиной

Лена не расставалась с Владленой

Режиссер «Индентификации» Владлена Санду
С Александром Цыпкиным

Катерина Шпица

Звезда сериалов «Топи» и «Казанова» — постоянная гостья фестиваля. Снимал Катерину ее муж, фотограф и фитнес-тренер Руслан Панов.

С Викторией Толстогановой

Ольга Сутулова

Актриса представляла на фестивале сразу два проекта в программе «Кинотавр. Сериалы» — «Последнего министра 2» и «Самку богомола».

Съемочная группа «Кино в деталях»
Ресторатор Илья Тютенков

С Никитой Ефремовым

С Владимиром Мишуковым

Лилия Немченко

Киновед и культуролог. На фестивале была в составе жюри основного конкурса.

Продюсер: Елена Рябцева при участии Ольги Белик, Арины Ружейниковой и Дарьи Хононзон

Благодарим: Алину Позднякову, Елену Слатину,

Наталью Москальонову, Анну Васильеву и дирекцию фестиваля «Кинотавр»

Идея: Вера Бирюкова

Обсудить
Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

#щелкнапамять: звезды снова снимают фестиваль «Кинотавр» на пленочные фотокамеры

#щелкнапамять: звезды снова снимают фестиваль «Кинотавр» на пленочные фотокамеры

28 сентября9
#щелкнапамять: звезды снимают фестиваль «Кинотавр» на пленочные фотокамеры

#щелкнапамять: звезды снимают фестиваль «Кинотавр» на пленочные фотокамеры

23 сентября12
«В лозунги я не очень верю»: Алексей Герман-младший о фильме про домашний арест «Дело» и о молодежи
Главный герой

«В лозунги я не очень верю»: Алексей Герман-младший о фильме про домашний арест «Дело» и о молодежи

28 сентября7
«Я привык быть лучшим, полусредним быть не подходит»: Роман Васьянов — о переходе в режиссуру и буме русского кино
Главный герой

«Я привык быть лучшим, полусредним быть не подходит»: Роман Васьянов — о переходе в режиссуру и буме русского кино

28 сентября12

Главное сегодня

КиноПоиск объявил премьеры сезона. В их числе — полнометражный фильм «Орел и решка» и новый Гай Ричи

Вчера13
КиноПоиск объявил премьеры сезона. В их числе — полнометражный фильм «Орел и решка» и новый Гай Ричи
Сериалы октября: «Самка богомола», «Чаки» и «Ломка»
Сериалы

Сериалы октября: «Самка богомола», «Чаки» и «Ломка»

Сегодня3
8 лучших трейлеров недели: Александра Бортич участвует в «Орле и решке», а Пол Томас Андерсон снимает кино о 1970-х

8 лучших трейлеров недели: Александра Бортич участвует в «Орле и решке», а Пол Томас Андерсон снимает кино о 1970-х

Сегодня, 16:230
Жюлия Дюкурно: «Мне нравятся монстры!»
Интервью

Жюлия Дюкурно: «Мне нравятся монстры!»

Сегодня1
#щелкнапамять: финальная часть спецпроекта, в котором звезды снимали «Кинотавр» на пленочные камеры

#щелкнапамять: финальная часть спецпроекта, в котором звезды снимали «Кинотавр» на пленочные камеры

Сегодня3
«Смотри у меня»: советуем фильмы и сериалы про ограбление во время локдауна, Аляску и секс-скандал
Смотри у меня

Подкаст«Смотри у меня»: советуем фильмы и сериалы про ограбление во время локдауна, Аляску и секс-скандал

Сегодня0
Что смотреть дома: «Безумное кино для взрослых», 2-й сезон «Великого Севера», «Диана: Мюзикл»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Безумное кино для взрослых», 2-й сезон «Великого Севера», «Диана: Мюзикл»

Сегодня0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт