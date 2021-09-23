щелкнапамять: финальная часть спецпроекта, в котором звезды снимали «Кинотавр» на пленочные камеры

КиноПоиск предложил Чулпан Хаматовой, Лене Трониной и еще почти сорока гостям фестиваля фотографировать на одноразовые мыльницы все, что они хотели бы запомнить. Никто не знал, что получится, а в итоге вышел спецпроект с альтернативной хроникой «Кинотавра», в которой кинематографисты показывают себя без дистанции на фотографиях в духе 1990-х.
32-й фестиваль «Кинотавр» запомнится не только внезапным холодом, бесконечными ливнями и неожиданным выбором победителя — «Море волнуется раз» Николая Хомерики, — но и одноразовыми фотоаппаратами в руках гостей и участников фестиваля, которые мы им раздали. Мыльницы КиноПоиска из проекта #щелкнапамять стали участницами фестиваля: актеры с ними выходили на ковровую дорожку, они попали в специальный репортаж «Редакции», побывали на пресс-конференциях и вечеринках и пережили ряд приключений. Так, например, у Федора Бондарчука оказалось сразу три пленочных фотоаппарата. Проекту #щелкнапамять помог Петр Федоров, который не только снимал сам, но и подбил на участие жюри основного конкурса. А Юра Борисов использовал мыльницу как объектив для своих видео в социальных сетях.
Петр Федоров Федор Бондарчук Ян Цапник Юрий Никогосов Чулпан Хаматова Геннадий Авраменко
Полина Зуева Лена Тронина Катерина Шпица Ольга Сутулова Лилия Немченко
Петр Федоров
Член жюри основного конкурса. Ранее участвовал в «Кинотавре-2018» в конкурсе короткого метра с фильмом «Электрический ток».
Федор Бондарчук
Член попечительского совета фестиваля «Кинотавр», снимал для проекта #щелкнапамять вместе со своей женой — актрисой, сценаристкой и режиссером Паулиной Андреевой. Определить, какие фотографии Паулины, а какие — Федора Сергеевича, мы не смогли.
Ян Цапник
Звезда «Последнего министра» представляла в программе «Кинотавр. Сериалы» второй сезон шоу.
Юрий Никогосов
Оператор сериала «Чики» стал членом жюри основного конкурса, а также выступил оператором фильма Василия Зоркого «Как в Венеции» (участника конкурса «Кинотавр. Короткий метр»).
Чулпан Хаматова
Председатель жюри основного конкурса. В прошлом году участвовала в фестивале как актриса конкурсного фильма «Доктор Лиза».
Геннадий Авраменко
Официальный фотограф фестиваля уже много лет. Именно он придумал персонажа «чайка Виталий» и даже получил для него отдельную аккредитацию. Активно помогал всем звездам снимать на мыльницы: подсказывал кадры и ракурсы, напоминал про вспышку и давал другие ценные советы. Его концептуальные фотографии мы, пожалуй, оставим без подписей.
Полина Зуева
Продюсер и директор ОРКФ «Кинотавр», душа, честь и совесть всего происходящего на фестивале.
Лена Тронина
Звезда сериала Happy End представила на фестивале пилот сериала Владлены Санду «Идентификация» в программе «Кинотавр. Сериалы». Для нашего проекта Тронина сделала, кажется, самые дерзкие снимки, и это она на обложке материала.
Катерина Шпица
Звезда сериалов «Топи» и «Казанова» — постоянная гостья фестиваля. Снимал Катерину ее муж, фотограф и фитнес-тренер Руслан Панов.
Ольга Сутулова
Актриса представляла на фестивале сразу два проекта в программе «Кинотавр. Сериалы» — «Последнего министра 2» и «Самку богомола».
Лилия Немченко
Киновед и культуролог. На фестивале была в составе жюри основного конкурса.
Продюсер: Елена Рябцева при участии Ольги Белик, Арины Ружейниковой и Дарьи Хононзон
Благодарим: Алину Позднякову, Елену Слатину,
Наталью Москальонову, Анну Васильеву и дирекцию фестиваля «Кинотавр»
Идея: Вера Бирюкова