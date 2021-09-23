щелкнапамять: финальная часть спецпроекта, в котором звезды снимали «Кинотавр» на пленочные камеры

КиноПоиск предложил Чулпан Хаматовой, Лене Трониной и еще почти сорока гостям фестиваля фотографировать на одноразовые мыльницы все, что они хотели бы запомнить. Никто не знал, что получится, а в итоге вышел спецпроект с альтернативной хроникой «Кинотавра», в которой кинематографисты показывают себя без дистанции на фотографиях в духе 1990-х.

32-й фестиваль «Кинотавр» запомнится не только внезапным холодом, бесконечными ливнями и неожиданным выбором победителя — «Море волнуется раз» Николая Хомерики, — но и одноразовыми фотоаппаратами в руках гостей и участников фестиваля, которые мы им раздали. Мыльницы КиноПоиска из проекта #щелкнапамять стали участницами фестиваля: актеры с ними выходили на ковровую дорожку, они попали в специальный репортаж «Редакции», побывали на пресс-конференциях и вечеринках и пережили ряд приключений. Так, например, у Федора Бондарчука оказалось сразу три пленочных фотоаппарата. Проекту #щелкнапамять помог Петр Федоров, который не только снимал сам, но и подбил на участие жюри основного конкурса. А Юра Борисов использовал мыльницу как объектив для своих видео в социальных сетях.