«Герда»: Спящая красавица в поисках лучшей жизни

Актриса Наталья Кудряшова показала в конкурсе «Кинотавра» свой второй фильм — историю провинциальной девушки, которая зарабатывает на жизнь стриптизом. Но это только верхний пласт картины. Ольга Белик посмотрела «Герду» и рассказывает, что в ней происходит на самом деле.

Лера (дебютантка Анастасия Красовская) живет в мрачной дыре среди унылых бетонных коробок, ларьков и магазина «Верный». Днем Лера учится на социолога и ходит по квартирам проводить соцопрос для курсовой, а вечером танцует стриптиз уже как Герда, чтобы прокормить себя и больную маму. Там у Леры есть постоянный клиент, обожающий ее приваты (сам сценарист и режиссер Алексей Чупов), и подружки-конкурентки, у которых от жалости до ревности один шаг. Еще у Леры есть верный друг Олег (Юра Борисов) — художник, который работает в морге и относится к Лере совершенно по-рыцарски. Ну, и отец — пьющий мент, который ушел к другой женщине, но постоянно возвращается в бывшую семью в невменяемом состоянии.

Юра Борисов Анастасия Красовская

Режиссер Наталья Кудряшова сняла свою вторую картину после «Пионеров-героев», в которой проводит зрителей по застывшим кругам ада вместе с замороженной героиней-проводником. Лера передвигается по городу и жизни медленно, словно сомнамбула. Ей все чуждо, кроме разве что блаженной матери (Юлия Марченко), о которой она вынужденно и трогательно заботится. А та все время хочет сбежать: она еще в детстве пыталась бросить Леру в лесу и рвануть через деревья к свободе, а теперь надевает пальто по ночам и крутит ручку предусмотрительно запертой двери. Олег припоминает греков и лунатизм как попытку души вырваться на свободу.

Вырваться на свободу хочет и Лера в своих бесконечных гипнотических передвижениях. Как Вергилий она путешествует по нищим квартирам, и перед нами проплывает коллекция несчастных и сумасшедших людей — от пожилого кошатника до одинокой пенсионерки с пенсией в 8 000 рублей. Лера монотонно и безучастно зачитывает им вопросы, взятые из опросников «Левада-центра»: предпочли бы вы жить в России или другой стране; как вы относитесь к флирту на работе? И абсолютная неуместность и несовпадение вопросов и персонажей порождают в фильме дополнительную сюрреалистическую ноту.

Юлия Марченко Анастасия Красовская

Кудряшова намеренно отправила героиню на соцфак: в ее родном Нижнем Новгороде факультет называли «говнофаком», туда шли те, кто не смог поступить вообще никуда. Место обитания Леры и ее место в жизни вообще — самое дно. Но режиссеру было важно показать не столько обстоятельства, сколько человека, который может оставаться в них светлым, чистым и наивным. Лера хрупкая, тонкая, невинная. На предложения девчонок из клуба поехать с ними к клиентам она простодушно отвечает: «Нет, я не трахаюсь, пока держусь». Единственные, кому она себя предлагает, — тот самый клиент в клубе и Олег. Не за деньги, а так, потому что только они видят и ценят ее свет и красоту. В это веришь и это видишь во многом благодаря удачному кастингу: Анастасия Красовская, получившая за эту роль награду на фестивале в Локарно, абсолютно неземная, с обаянием и энергетикой из какого-то иного мира.

Как объясняет Кудряшова, ключ к смыслу ее картины — платоновская теория, которая звучит на одной из лекций Леры: «В прекрасном произведении „Федр“ излагается совершенно сумасшедшая платоновская теория о том, что наша душа сама по себе видела прекрасное еще до нашего рождения, и после, оказавшись в теле человека, она об этом прекрасном помнит. Например, любовь — как раз воспоминание о прекрасном». С помощью Леры режиссер показывает этот процесс пробуждения души, когда человек выныривает из своего пузыря, начинает видеть мир вокруг и решает от него освободиться. За эти переживания в картине отвечают сны, в которых Лера так же сомнамбулически продвигается по сказочному лесу. Сквозь лес бежит когда-то и мать героини («Мне казалось, за ним начнется другая жизнь, о которой можно мечтать»), сквозь лес, наконец-то, готова пройти и она сама уже наяву.

Понятно, почему вся эта эстетика так взбудоражила Гаспара Ноэ, написавшего теплые слова Кудряшовой в Instagram. И визуально, и энергетически картина Кудряшовой действительно в чем-то близка его стилю. В этом и ее сила, и ее слабость. «Герда» получилась слишком медитативной и затянутой, чрезмерно нарочитой и контрастной: чистейшая душа — стрип-клуб; красный неон похоти — грязно-серые будни; даже холодно-синий волшебный лес здесь слишком жирное противопоставление всему, что окружает Леру-Герду. Из «Герды» мог бы получиться совершенно ударный короткий метр, где все послания режиссера попали бы нам в сердце, но вместо этого мы утопаем вместе с героиней в ее блужданиях, теряем мысль, впадаем в сон, и если и хотим от чего-то освободиться, так это от просмотра.