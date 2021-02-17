«Медиатор», «Майор Гром» и «Вампиры средней полосы»: Что смотреть на КиноПоиск HD в майские праздники

Профессиональный переговорщик Андрей Павлов (Андрей Бурковский) всегда там, где диалог уже невозможен. Захват заложников, когда нужно договориться с террористами, или спорная ситуация, в которой ни одна сторона не готова уступить, — слово Павлова везде оказывается решающим. Причем в каждом случае он не только находит наиболее веские аргументы, но и сам меняется до неузнаваемости. Единственный человек, с которым Андрей не может договориться, — это он сам. И за его уникальными навыками стоят не знание психологии или дар убеждения, а проблемы из детства. Сериал от продюсеров «Кухни», «Шторма» и «Вампиров средней полосы» — бенефис особенно востребованного нынче актера Бурковского.