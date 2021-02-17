«Медиатор», «Майор Гром» и «Вампиры средней полосы»: Что смотреть на КиноПоиск HD в майские праздники

Вопрос «Что смотреть?» во время неожиданно долгих майских выходных присоединяется к вечным русским «Что делать?» и «Кто виноват?». КиноПоиск отвечает на него развернутым списком, разбитым по категориями и настроениям. В нем вы найдете фильмы для двоих, для веселой компании, для задумчивого просмотра в одиночку, а также киноантистресс, кинопутешествия и даже картины, вдохновляющие на дачный труд и отдых.
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Смотрим вдвоем
«Постучись в мою дверь»
Студентка Эда (Ханде Эрчел) работает флористом в магазине родной тети и планирует учиться ландшафтному дизайну в Италии. Однако организация, взявшая на себя обязательства по оплате ее обучения, неожиданно отзывает грант. Эда винит в этом владельца компании Серкана Болата (Керем Бюрсин), на которого при встрече и обрушивает свой гнев. И молодой бизнесмен предлагает горячей красавице сделку: они изображают на публике влюбленную пару, а он возвращает финансирование. Игра затягивается, и скоро ненависть сменяется страстными отношениями, но до счастливого финала очень далеко: Серкан и Эда живут как на вулкане благодаря вмешательству в их жизнь его бывшей невесты Селин, делового врага Каана, проблем в бизнесе и со здоровьем. Этот турецкий ромком с красивыми лицами, ярким солнцем и эмоциями легко превратит майские праздники в стамбульский отпуск.
«Папик»
Поход в барбершоп и бокал виски окрыляют пожилого актера Александра Меркулова (Станислав Боклан) настолько, что красотка Лиза (Дарья Петрожицкая) принимает старика с седой хипстерской бородой за миллионера. Артиста, который еще накануне собирался покинуть этот унылый мир, захватывает его новая роль. Впрочем, довольно быстро становится понятно, что он самый обычный дед. Но так и Лиза оказывается не рядовой содержанкой, какой представляется в начале. Легкий сериал от авторов «Сватов» и «Слуги народа» о том, как найти вторую молодость и научиться жить в кайф. Второй сезон в самом разгаре.
«Эта дурацкая любовь»
Тихий семьянин Кэл (Стив Карелл) тяжело переживает измену жены и готовится к разводу. Но случайный знакомый за барной стойкой, самоуверенный тип Джейкоб (Райан Гослинг), уверяет, что все не так уж и плохо: у холостяцкой жизни куча преимуществ. Под приглядом нового знакомого Кэл преображается — меняет стиль, начинает ухлестывать за женщинами, а в душе все равно надеется вернуть свою единственную любовь Эмили (Джулианна Мур). Комедию о запутанных любовных отношениях и о том, как в них разобраться, сделали режиссеры «Плохого Санты» и «Фокуса» Гленн Фикарра и Джон Рекуа.
Киносеанс с друзьями
«Вампиры средней полосы»
В лесу под Смоленском находят обескровленные тела двух парней, на жертвах следы укусов. Следователь из Москвы считает, что это дело рук маньяка. А вот хранительница Ирина Витальевна (Татьяна Догилева), следящая за тем, чтобы люди и вампиры мирно сосуществовали друг с другом, подозревает семейство Святослава Вернидубовича (Юрий Стоянов). Тот обещает найти злоумышленника и собственноручно покарать.
Герои сериала, в котором детектив сменяется комедией, сродни семейки Аддамс: дед Слава и его домочадцы много веков живут среди людей, чтят традиции и во главу угла ставят семейные ценности.
«Майор Гром: Чумной Доктор»
Фильм появится в майские праздники на КиноПоиск HD.
Майор петербургской полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский) борется с преступностью, но нередко зло остается безнаказанным. Суд отпускает сына олигарха, насмерть сбившего девочку. Однако того настигает страшная кара — некто в костюме супергероя и маске Чумного Доктора сжигает парня прямо в машине.
Разоблачить таинственного вершителя правосудия, обещающего выжечь заразу дотла, уничтожить всех бандитов и коррумпированных чиновников и превратить Санкт-Петербург в идеальный город, Гром берется в компании стажера Дмитрия Дубина (Александр Сетейкин) и блогерши Юлии Пчелкиной (Любовь Аксенова). Приключения майора — первый полнометражный фильм, снятый по мотивам российских комиксов режиссером «Льда» Олегом Трофимом.
Для всей семьи
«Ганзель, Гретель и Агентство магии»
В Пряничном дворце происходит чудовищное преступление: прямо во время пира ожившая вдруг еда похищает короля! Очевидно, в этом замешаны черные маги. Найти правителя берется шпион секретного Агентства магии Гретель, в напарники которой дают ее родного брата Ганзеля. Он слывет волшебником и вроде как должен помочь в расследовании колдовской истории, но в действительности оказывается мелким мошенником. Операция осложняется тем, что брат и сестра постоянно выясняют отношения, даже когда попадают в комнату с зельем и превращаются в детей.
Анимационный фильм по мотивам сказки братьев Гримм создан воронежской студией Wizart Animation в расчете на международного зрителя — здесь герои с разным цветом кожи и множество отсылок к голливудским хитам. Расчет оправдан: в марте картина вышла на Netflix и стала лидером по просмотрам. Режиссер Алексей Цицилин («Снежная королева: Хранители чудес») уже объявил о создании сиквела.
«Маззи»
Легендарный мультсериал ВВС, который в 1990-х помог многим детям (и взрослым) изучать английский язык. Зеленый мохнатый пришелец Маззи прилетает на Землю и оказывается в стране Гондоландии, где кипят нешуточные страсти. Подумать только: у принцессы Сильвии роман с садовником Бобом! Конечно, король и королева против такого мезальянса, да еще и придворный ученый, злобный тролль Корвекс, всеми правдами и неправдами пытается добиться благосклонности принцессы.
Сериал с обучающими вставками запомнился еще и тем, с каким аппетитом гигант Маззи, похожий то ли на медведя, то ли на снежного человека, поедал часы и другие механизмы со стрелками.
«Зов предков»
Беззаботная жизнь озорного и невоспитанного пса Бэка превращается в непростое, но захватывающее приключение, после того как хозяин выставляет его за дверь. Похитители собак отправляют Бэка на судне на Аляску. Там, на краю земли, охваченном Клондайкской золотой лихорадкой, он попадает в собачью упряжку почтальона Перро (Омар Си), а затем — к пожилому старателю Джону Торнтону (Харрисон Форд). «Зов предков» — это экранизация одноименного романа Джека Лондона от режиссера анимационных хитов «Как приручить дракона» и «Семейка Крудс» Криса Сандерса.
«Маленькая мисс Счастье»
Большая и не самая благополучная семья Хувер, где каждый занят своей собственной жизнью, вдруг решает поддержать маленькую Олив (Эбигейл Бреслин) в ее желании участвовать в конкурсе красоты. На стареньком желтом микроавтобусе они отправляются в далекую Калифорнию. Это нелегкая поездка, но ни поломки автомобиля, ни неприязнь родственников друг к другу, ни даже смерть по дороге зависимого от героина дедушки не останавливают путешественников на пути к тому, о чем общая любимица Олив так мечтает. Драма о том, как невероятная авантюра вновь сближает ставших далекими друг другу людей, была отмечена многочисленными премиями, в том числе двумя «Оскарами».
Смотрим в одиночку
«Уроки фарси»
Фильм появится на майских праздниках на КиноПоиск HD.
В немецком концлагере бельгийский еврей Жиль Кремье (Науэль Перес Бискаярт) выдает себя за перса, и эта ложь спасает ему жизнь. Один из высших офицеров, Клаус Кох (Ларс Айдингер), хочет после войны осесть в Тегеране, и ему нужен кто-то, кто обучит его фарси. Так пленный становится учителем тюремщика, на ходу выдумывая язык, который сам не знает. Гуманистическая драма Вадима Перельмана («Дом из песка и тумана», «Измены») передает привет и «Побегу из Шоушенка», и «Списку Шиндлера».
«Эсав»
Эсав (Лиор Ашкенази) давно живет в Америке, проводя время в созерцании, размышлениях и написании книг о хлебе. Однажды в доме раздается телефонный звонок, и знакомый голос просит его приехать. Мужчина возвращается в Израиль, в отчий дом, где его встречают сильно постаревший отец Авраам (Харви Кейтель) и брат-близнец Иаков (Марк Иванир), у которого своя пекарня, дети и жена (Юлия Пересильд) — та самая красавица, которую когда-то они оба любили. Эта поездка заставляет Эсава задуматься: а что есть у него? Свой англоязычный фильм Павел Лунгин снял по роману популярного израильского писателя Меира Шалева.
«Минари»
Фильм появится в майские праздники на КиноПоиск HD.
Дом на колесах, собственная земля и безграничная вера успех — иммигрант из Кореи Джейкоб (Стивен Ян) делает первый шаг к своей американской мечте. Но урожай оставляет желать лучшего, плохо идут продажи, а вода в колодце иссякает. Проблемы одна за другой толкают семью Джейкоба к разладу и разорению. Однако мужчина не теряет оптимизма, глядя, как на земле Арканзаса произрастает посаженная корейской бабушкой Сунджей (Юн Ё-джон) популярная в Азии трава минари.
Драма, частично основанная на истории американского режиссера с корейскими корнями Ли Айзека Чуна (его прототипом в фильме является сын Джейкоба, Дэвид), отмечена Гран-при кинофестиваля «Сандэнс» и «Оскаром» Юн Ё-джон за лучшую женскую роль второго плана.
Для маленьких зрителей
«Конек-горбунок»
Став конюхом при царском дворе, Иван-дурак (Антон Шагин) истово служит царю-батюшке (Михаил Ефремов), просит давать ему задания потруднее, позабористее. Вот правитель-самодур и отправляет его то за Жар-птицей, то за Чудо-юдо рыбой-кит, а то и вовсе за Царь-девицей (Паулина Андреева) из заколдованной страны. И всякий раз Иван справляется благодаря своему верному другу Коньку-горбунку (Павел Деревянко). Да только вот незадача: влюбляется простак в девицу, и теперь точно не сносить ему головы. Это красочная экранизация сказки Петра Ершова с передовой компьютерной анимацией, благодаря которой на экране возможно любое волшебство.
«Барбоскины на даче»
Полнометражный анимационный фильм от студии «Мельница» о многодетном собачьем семействе. Юные Барбоскины отдыхают на даче у дедушки — занимаются изобретательством, ведут видеоблоги и просто бездельничают. Беззаботные каникулы нарушают соседские коты Дымок и Пушок, которые то и дело строят ребятам козни. Эти парни совсем не милые котики, которые собирают лайки в соцсетях. Но Барбоскины находят способ подружиться с ними — в конце концов, не жить же соседям как кошкам с собаками.
«Стальной гигант»
Узнав, что где-то недалеко падает неопознанный летающий объект, мальчик Хогарт решает его найти. Им оказывается прилетевший на Землю из космоса огромный робот. Пугающий внешне, стальной гигант оказывается добрым в душе и охотно общается с Хогартом. Мальчик прячет своего нового друга ото всех, и все-таки скоро к нему домой приходит правительственный агент Кент Мэнсли. Он разыскивает инопланетного гостя, поскольку видит в нем опасность для города и страны. И вот уже в боевой режим приводятся танки, самолеты, подводная лодка и даже ядерная ракета. Рисованный мультфильм по мотивам романа Теда Хьюза «Железный человек» от оскароносного режиссера Брэда Бёрда («Суперсемейка», «Рататуй»).
Снимаем стресс
«Я не шучу»
Лена — мать-одиночка двоих детей, у нее два бывших мужа, вредная бывшая свекровь, много работы и мало денег. И ей 49. Такая банальная правда жизни, от которой хочется выть. Но не Лене: она по вечерам выходит на сцену и едко шутит на тему собственного возраста, опостылевшей бытовухи и неудачных отношений с мужчинами. Главную роль в сериале Сергея Светлакова и Александра Незлобина играет звезда стендапа Елена Новикова. История комика, которая с иронией рассказывает в том числе и о собственной жизни, роднит сериал с американскими «По друзьям» и «Луи».
«Прекрасная эпоха»
Видя, как тяжело отец переживает кризис в отношениях с любимой женщиной (Фанни Ардан), Максим дарит ему вечер воспоминаний. И вот пожилой художник Виктор Дрюмон (Даниель Отой) возвращается в май 1974 года в то самое кафе, за тот самый столик, в тот самый час, когда встретил девушку, которую полюбил на всю жизнь. Конечно, он понимает, что все это инсценировка, а рыжеволосая Марго (Дория Тилье) — актриса, но реалистичность происходящего настолько будоражит его, что Виктор отказывается прекращать игру. Французская мелодрама с романтичным флером прекрасных 1970-х.
«Тропические острова»
Бамбуковые заросли старейшего острова на Земле, Мадагаскара, в которых обитают лемуры, хамелеоны и причудливые пауки. Борнео с его коралловыми рифами и затопленными мангровыми лесами, где водятся летающие ящерицы, солнечные медведи и обезьяны-хоботок. Лавовые поля и густые джунгли Гавайев, где опасность представляют не только крупные звери, но и гусеницы. Британский актер Дэвид Хэрвуд рассказывает об удивительном мире тропических островов, на которых благодаря документальному проекту ВВС может побывать каждый.
Сохраняем тонус
«Волк»
Бывший подполковник ФСБ Александр Волк (Денис Шведов) разыскивает убийц сына генерала госбезопасности Гольцмана. Леня (Илья Любимов) был коллекционером, историком и изучал обстоятельства загадочного преступления в июне 1943 года, когда на Каменном мосту в Москве убили дочь советского дипломата Уманского (Сергей Маковецкий). В ходе расследования Волк погружается в историю 80-летней давности и с каждым днем все больше рискует жизнью. Детективный сериал по мотивам нашумевшего романа «Каменный мост» писателя и сценариста Александра Терехова («Матильда», «Дылда»).
«Медиатор»
Профессиональный переговорщик Андрей Павлов (Андрей Бурковский) всегда там, где диалог уже невозможен. Захват заложников, когда нужно договориться с террористами, или спорная ситуация, в которой ни одна сторона не готова уступить, — слово Павлова везде оказывается решающим. Причем в каждом случае он не только находит наиболее веские аргументы, но и сам меняется до неузнаваемости. Единственный человек, с которым Андрей не может договориться, — это он сам. И за его уникальными навыками стоят не знание психологии или дар убеждения, а проблемы из детства. Сериал от продюсеров «Кухни», «Шторма» и «Вампиров средней полосы» — бенефис особенно востребованного нынче актера Бурковского.
«Последний человек»
Любитель помахать кулаками Ришар Алдана проводит досуг в тренажерном зале и уличных потасовках, в которых ему нет равных. Когда его друга, владельца зала Дэйва, убивают, боксер обещает отомстить злодеям. Он погружается в теневой мир Пакстауна, который контролируют бандиты и члены тайного «Ордена льва». И начинает войну с мафией и магией, а заодно ввязывается еще и в подпольный турнир по боевым искусствам. Брутальный анимационный нуар «Последний человек» вдохновлен японскими аниме и французскими детективами 1980-х.
«Годзилла против Конга»
Ученые во главе с Нейтаном Линдом (Александр Скарсгард) перевозят Конга на барже в Антарктиду, где находится вход в недра планеты. Они рассчитывают, что гигант станет их проводником по Полой Земле и поможет найти мощный источник энергии. Но во время пути на экспедицию нападает Годзилла. В почти двухчасовом блокбастере Адама Вингарда («Изгой») едва ли не половину времени занимают схватки монстров, которые со страшной силой сокрушают друг друга и с легкостью разрушают Гонконг.
Кино о войне
«По законам военного времени»
Во время Великой Отечественной войны следователь киевской военной прокуратуры Иван Рокотов (Евгений Воловенко), следователь по особо важным делам Светлана Елагина из Днепропетровска (Екатерина Климова) и прибывший из Москвы заместитель главного военного прокурора Николай Мирский (Максим Дрозд) формируют спецотдел по борьбе с бандитизмом. Они защищают мирных жителей Киева, Харькова и Одессы от преступности, а параллельно борются с немецкими шпионскими организациями.
В свежем — четвертом — сезоне герои переезжают в городок Инстербург, что недалеко от Кенигсберга, отпраздновать победу над фашизмом, но сталкиваются с немецкими и польскими диверсантами и понимают, что спокойная жизнь в Восточной Пруссии с окончанием войны не наступит.
«Иди и смотри»
Гиперреалистичная драма Элема Климова — один из самых страшных военных фильмов. Белорусский подросток Флёра (Алексей Кравченко) остается без семьи, после того как фашисты расстреливают жителей его деревни. Он прибивается к группе выживших, но затем попадает под карательную операцию, в ходе которой нацисты издеваются, избивают и заживо сжигают людей. От пережитого за несколько дней ужаса мальчик превращается в седого морщинистого старика. Картину, впервые вышедшую на экраны в 1985-м, к 40-летию Победы, в 2021 году выпустили в повторный кинопрокат.
«Ржев»
В январе 1942 года рота советских солдат, чей состав сократился после боев под Ржевом, должна оттянуть на себя силы противника для основного удара. Ротный считает, что командование отправляет солдат на верную бессмысленную гибель, но получает приказ не отступать, а стоять насмерть. Военная драма по повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью» впечатляет реалистичностью: все батальные сцены сняты без спецэффектов.
Путешествуем вместе
«Ешь, молись, люби»
В жизни Лиз (Джулия Робертс) все слишком предсказуемо. С 15 лет она либо встречается с парнями, либо расстается. Ее друзья даже подшучивают, что она похожа на своих мужчин, как собака на хозяев. Чувствуя острую необходимость в переменах, Лиз отправляется в удивительное путешествие длиною в год. Италия, Индия, Бали — девушка открывает для себя мир и новые ощущения. С ними в ее глазах вновь появляется блеск, а в душе — счастье. Мелодрама одного из главных шоураннеров десятилетия, Райана Мёрфи, о том, как выйти из зоны комфорта, но вернуть вкус к жизни.
«Полночь в Париже»
Сценарист Гил (Оуэн Уилсон) очарован французской столицей. Он бродит по ее улочкам в поисках вдохновения, а находит невероятные приключения. Случайное знакомство с человеком, похожим на Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, продолжается на вечеринке, среди гостей которой Гил узнает своего кумира Эрнеста Хемингуэя. И теперь каждый вечер молодой человек спешит в странный ресторан, где встречается богема 1920-х. Его манит не только знакомство со знаменитыми писателями и художниками того времени, но и симпатия к красавице Адриане (Марион Котийяр), подруге Коко Шанель и бывшей любовнице Модильяни. Оскаровская комедия Вуди Аллена со звездным кастом и романтическими видами Парижа. Кстати, вместе с алленовскими персонажами можно отправиться и в другие замечательные города Европы, посмотрев его фильмы «Вики Кристина Барселона», «Римские приключения», «Магия лунного света» и «Фестиваль Рифкина».
Фермерам и дачникам
«Хороший год»
Лондонский финансист Макс Скиннер (Рассел Кроу) продает винодельческое хозяйство в Провансе, которое досталось ему после смерти дяди. Быстрой сделке мешает американка Кристи Робертс (Эбби Корниш), которая представляется внебрачной дочерью Генри Скиннера и тоже заявляет о своих правах на поместье. Пока суть да дело, яркие воспоминания о детстве, проведенном здесь, и обаятельная француженка Фанни (Марион Котийяр) заставляют Макса задуматься о своем месте в жизни. Редкое тихое кино в фильмографии Ридли Скотта заставляет мечтать если не о собственных виноградниках, так об уютных вечерах на природе с бокалом хорошего вина.
«Мы купили зоопарк»
После потери жены оставшийся с двумя детьми Бен (Мэтт Дэймон) решается на радикальные перемены — покупает в американской глубинке дом с зоопарком. Зверинец давно нуждается в хозяине. Работа по его благоустройству вместе с симпатичной смотрительницей Келли (Скарлетт Йоханссон) отвлекает Бена от тяжелого прошлого и дает надежду на счастливое будущее.
Эта воодушевляющая мелодрама Кэмерона Кроу («Джерри Магуайер», «Ванильное небо») основана на мемуарах британца Бенджамина Ми. В фильме купить зоопарк оказалось гораздо проще, чем в жизни, но это нормально, иначе проект превратился бы в сериал.
«Бесподобный мистер Фокс»
Фокс — хитрый лис, и он действительно бесподобен: носит вельветовый пиджак, пишет колонки для местной газеты, живет с супругой и покупает новую комфортабельную нору. Недвижимость удачно расположена вблизи трех ферм, где можно поживиться птицей. Но план проваливается: животноводы начинают охоту на лиса, а заодно достается всем зверям округи. Мистер Фокс вынужден придумывать план по спасению соседей. Кукольный мультфильм Уэса Андерсона по книге Роальда Даля, автора «Чарли и шоколадной фабрики» — безумная эстетская история с хлесткой сатирой, стильным дизайном и бесподобной оригинальной озвучкой Джорджа Клуни, Мэрил Стрип и Билла Мюррея.