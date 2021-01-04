Как и почему «Последний богатырь 2» победил всех: Итоги «новогодней битвы» в кинотеатрах

В России завершилась «новогодняя битва» — самый кассовый период работы кинотеатров с конца декабря и до первых рабочих дней января. Из-за пандемии киноиндустрия ждала праздники с опаской. Никто не знал, как поведет себя зритель, испуганный коронавирусом и привыкший смотреть кино онлайн. Но в итоге кинотеатры открывают шампанское, а российские продюсеры задумываются над тем, какие фильмы на самом деле нужны аудитории.

Главные фильмы «новогодней битвы» — 2021 Сборы на 10 января

Кинотеатры скорее живы

Главный итог завершившихся праздников: слухи о смерти кинопроката в России сильно преувеличены. Да, у фильмов, выходивших осенью 2020-го, были плачевные сборы, а кризис больно ударил по кинотеатрам (в этом году в России, скорее всего, закроется около 15% площадок). Но причина не в самом коронавирусе, а в нехватке фильмов-событий. Когда они появлялись в репертуаре, залы заполнялись. Так было с «Доводом», ставшим вторым по кассе фильмом Кристофера Нолана в России, и с мелодрамой «После. Глава 2» (она заработала на 35% больше первой части). В ноябре, после усиления коронавирусных ограничений, лидером стала российская комедия «Непосредственно Каха!», собравшая 543 млн рублей.

«Довод», «После 2» и «Непосредственно Каха!» объединяет то, что они относятся к так называемым фанатским релизам. Кристофер Нолан — это давно уже бренд с армией преданных поклонников. У «После» есть суперпопулярный литературный первоисточник и сотни тысяч обожательниц первой части. «Непосредственно Каха!» вырос из веб-сериала. То есть аудитория пришла в кинозалы на уже знакомый продукт, который гарантировал качество.

Поэтому в «новогодней битве» аналитики сразу ставили на победу сиквела «Последнего богатыря». С одной стороны, это фанатский проект (сборы первой части в 2017 году достигли 1,7 млрд рублей), но в то же время универсальный и привлекательный сразу для нескольких зрительских сегментов. Сказочная составляющая — для семейной аудитории, фэнтези и юмор — для подростков и молодежи, звезды старшего поколения — для возрастной публики.

Постоянная аудитория кинотеатров в России (ходит в кино не реже одного раза в два месяца) — около 14 миллионов человек. Обычно именно такая посещаемость фиксируется в самый кассовый период года, в январские каникулы. Ожидалось, что в 2021-м количество зрителей сократится как минимум вдвое из-за суровых правил заполняемости залов в Москве и Санкт-Петербурге (можно продавать не более 25% мест). Но, по словам сотрудников кинотеатров, многие зрители были готовы ждать следующего сеанса, если на текущий все разрешенные места были проданы.

В результате падение посещаемости по сравнению с прошлым годом минимальное: с 1 по 10 января билет в кино купили почти 12 миллионов жителей страны. Общая выручка всех фильмов за этот период составила 3,4 млрд рублей. Это на 26% меньше, чем в прошлом году (4,5 миллиарда). На том же уровне (3,4 миллиарда) были сборы в 2016-м, когда в «новогодней битве» участвовали «Звездные войны: Пробуждение силы», «Иван-царевич и Серый Волк 3», «Выживший» и «Самый лучший день».

Почему именно «Богатырь?»

«Последний богатырь: Корень зла» установил рекорд сборов за 1 января (150 млн рублей), затем за 6 дней повторил достижение «Т-34» по скорости зарабатывания 1 млрд рублей, а после быстрее всех заработал в российском прокате 1,5 млрд рублей (за 9 дней). Праздники принесли фильму 1,621 млрд рублей — лишь на 51 млн рублей меньше, чем было у первой части за все время проката. При этом оригинальную картину в 2017 году посмотрело 7,4 миллиона зрителей, а у сиквела аудитория за январские каникулы составила 5,4 миллиона человек.

Частично успехи эти можно объяснить выросшей ценой билета. Если четыре года назад стоимость похода в кино была около 245 рублей, то сейчас уже 294 рубля. Повышение цен на новогодний период — вынужденный шаг кинотеатров, которые пытались компенсировать упавшие из-за локдауна доходы.

Вторая причина — та самая универсальность «Последнего богатыря». Это развлекательное кино, которое позволяет отдохнуть от реальных проблем. Абсолютным триумфатором прошлогодней «новогодней битвы» стал «Холоп», тоже комедия о современном герое, который попал в выдуманный мир и успешно в нем перевоспитался. За оба фильма ответственна компания Yellow, Black and White, продюсеры которой быстрее прочих уловили тренд на микс фэнтези с комедией и сделали на него главную ставку — как видим, выигрышную.

И «Богатырь», и «Холоп» подтверждают: чем тяжелее экономическая ситуация, тем популярнее легкий жанр. Два года подряд главными триумфаторами «новогодней битвы» становятся развлекательные фильмы, тогда как раньше публика голосовала рублем то за военный боевик («Т-34» в 2019-м), то за спортивную драму («Движение вверх» в 2018-м), то за исторический экшен («Викинг» в 2017-м). Впору говорить о новом формирующемся тренде.

Кто еще на коне

Министерство культуры после прихода Ольги Любимовой отказалось от воинственной риторики в адрес Голливуда и не вмешивалось в график релизов. Перенести премьеру «Души» и «Чудо-женщина: 1984» решили сами дистрибьюторы. Прокатчик «Чудо-женщины» «Каро Премьер» сделал выбор в пользу «Реальных пацанов против зомби». Disney — сопродюсер и прокатчик «Последнего богатыря», поэтому компания решила не мешать зарабатывать другому своему релизу, ориентированному на семейную аудиторию. К тому же два студийных мультфильма прокатчики стараются не сталкивать, потому что оба в итоге имеют шансы недобрать.



Все это позволило мультфильму DreamWorks «Семейка Крудс: Новоселье» выйти в новогодний период, и он максимально отработал свой кассовый потенциал. Первая часть мультфильма в 2013 году собрала в России 833 млн рублей, вторая к концу январских каникул имеет в активе 741 млн рублей. Финальные сборы сиквела превзойдут заработок оригинала и, видимо, составят около 850 млн рублей.

Следующее место занял блокбастер «Огонь», сборы которого на 10 января составили 606 млн рублей. Картина студии «ТРИТЭ», скромно стартовав в конце декабря, в праздники раскачалась за счет хорошего сарафана. Прокат фильма в целом успешный, хотя из-за политического посыла «Огню» не удалось в полной мере привлечь молодую аудиторию.

Четвертую строчку в топе фильмов «новогодней битвы» занимают «Серебряные коньки». На счету романтической истории — 447 млн рублей, к концу проката будет в районе 520 миллионов. У «Коньков», выпустить которые планировалось еще в 2019 году, была долгая рекламная кампания, а после премьеры мгновенно появился позитивный сарафан. Но фильму для успеха не хватило фанатского фактора, как это было с «После 2». «Коньки» достойно продержались в январские праздники, увеличив свою стартовую выручку к 10 января в шесть раз. Но в более здоровой обстановке картина легко могла бы замахнуться на сборы «Льда» (1,4 млрд рублей).

Российская анимация на протяжении последних лет стабильно теряет внимание зрителей. Особенно это заметно на примере студии «Мельница» и ее франшизы про богатырей. В этом году перед Новым годом вышли «Конь Юлий и большие скачки», десятая часть киносериала. Девятый мультфильм серии, «Три богатыря и наследница престола», заканчивал прокат с 580 млн рублей. На 10 января у «Коня Юлия» в копилке 291 млн рублей, пятое место в топе и перспектива доработать лишь до 350 миллионов.

«Обратная связь» завершила праздники с 224 млн рублей. Ее успешная предшественница — комедия «Громкая связь» — в 2019 году собрала 527 млн рублей, но не самая высокая рекламная активность и смешанные первые отзывы помешали продолжению заработать на уровне оригинала. Плюс не стоит забывать, что основная аудитория «Квартета И» живет в Москве и Санкт-Петербурге, где действовали одни из самых жестких ограничений на заполняемость залов.

Хуже самых осторожных прогнозов выступила комедия «Реальные пацаны против зомби», чьи сборы составили 110 млн рублей. Казалось, телеканал ТНТ после «Полицейского с Рублевки» открыл золотую жилу, выпуская полнометражные версии популярных сериалов и собирая более 1 млрд рублей. Но у «Реальных пацанов» нет звезд уровня Александра Петрова, Сергея Бурунова и Александры Бортич. К тому же сериал был хитом 10 лет назад и сейчас растерял активных фанатов.

Последним в списке стал еще один полнометражный анимационный фильм по популярному сериалу — «Барбоскины на даче». Он заработал только 63 млн рублей. И по этому результату, и по «Коню Юлию» понятно, что если раньше такие проекты (например, «Смешарики», «Фиксики») зарабатывали в диапазоне 200—450 млн рублей, то теперь о таких цифрах им приходится только мечтать. Зрители, очевидно, устали от старых брендов — третья часть франшизы «Белка и Стрелка» осенью также прошла без блеска. Российской анимации нужны новые идеи и новые технологии.

Чего ждать дальше



Большой отрыв «Огня» от «Последнего богатыря» и очевидная смена приоритетов у зрителя, с удовольствием раньше смотревшего драматические и остросюжетные истории в новогодний период, заставят продюсеров задуматься. В следующем году фильмы Yellow, Black and White и «ТРИТЭ» вновь должны будут вступить в схватку во время январских праздников: третьей части «Последнего богатыря» будет противостоять патриотическая спортивная драма «Чемпион мира». И от исхода этой битвы, похоже, будет зависеть и то, по какому пути российскому коммерческому кинематографу идти дальше.

Пока же заметим, что смену поколений в российской киноиндустрии можно считать свершившейся: 37-летний Эдуард Илоян, глава YBW, по итогам последних двух лет может по праву носить титул главного кинопродюсера страны. Помимо «Холопа» и «Последнего богатыря», он может записать себе в актив «Текст», «Отель «Белград“» и «Непосредственно Каха!». Ему на пятки наступает 39-летний Михаил Врубель (продюсер двух частей «Льда» и дилогии «Притяжение» и «Вторжение»). Старшее поколение продюсеров (Леонид Верещагин, Константин Эрнст, Тимур Бекмамбетов, Рубен Дишдишян) также в строю, но зритель охотнее голосует рублем за работы их молодых коллег.