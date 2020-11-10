Не только богатыри: 8 неочевидных сказок, которым нужна экранизация

1 января 2021 года в прокат вышла новая часть «Последнего богатыря». В российском кино любят экранизировать сказки, но выбирают всегда одних и тех же героев и известные сюжеты. Мы изучили богатый фольклор народов России, Беларуси, Украины и Кавказа и нашли интересные сказки и легенды, которые можно перенести на экран.

«Сказка о царе Салтане» «Марья-искусница», «Василиса Прекрасная», «Садко» — список любимых с детства фильмов и мультфильмов со сказочными сюжетами очень длинный. Современные режиссеры и сценаристы тоже любят брать сказки за основу, но они чаще всего обращаются к самым популярным народным героям вроде трех богатырей, Иванушки-дурачка, Кащея и Бабы-яги. Взять хотя бы мультфильмы студии «Мельница», две части «Последнего богатыря» или «Яга. Кошмар темного леса». В прошлом режиссеры делали попытки подойти к экранизации сказок с необычного ракурса. Так, в 1970-е годы у Элема Климова был сценарий, основанный на древних русских сказках, заговорах, былинах, пословицах и легендах, которые по мысли режиссера должны были превратиться в одновременно комичный и трагичный фильм об истории Руси.

Мы прочитали десятки сказок и выбрали самые интересные, с хорошим потенциалом для экранизации, а также предположили, кто из режиссеров мог бы воплотить эти истории и кто бы в них сыграл.

«Красавица Насто»

Поэтичная карельская сказка о любви к родному дому могла бы стать увлекательным фэнтези. Парень привозит к себе в деревню жену из далекого края, но потом замечает, что она тоскует. Грустит она, конечно, по своей семье, и, чтобы понять ее чувства, молодой муж отправляется в чужой край и нанимается к купцу, но при условии, что будет служить, пока не износятся сапоги (заколдованные!). Лишь через 18 лет по совету старухи он находит способ освободиться от службы. По дороге домой герой встречает водяного. Чтобы спасти свою жизнь, мужик заключает с ним сделку: он отдаст чудищу то, чего у себя дома не знает. Дома его ждут жена и взрослая дочь Насто. Отец не догадывался о ее существовании, и теперь девушка обречена. Помощь приходит от находчивой и мудрой козы, которая увозит Насто из родного дома и путает все следы. Проходят годы. Насто счастливо живет в новом месте с мужем-царевичем и сыном. И тогда на сцену выходит традиционный персонаж карельских сказок — ведьма Сюоятар. Она похожа на славянскую Бабу-ягу, только обитает около рек и передвигается в лодке. В этой сказке Сюоятар отдает Насто водяному, а вместо нее приводит во дворец свою дочь. Царевич замечает неладное, когда дочка Сюоятар велит зарезать старую козу, которую Насто всегда берегла и нежно любила. Коза помогает царевичу спасти любимую, а Сюоятар с дочерью варят в кипящей смоле (обычно в карельских сказках Сюоятар сжигают). Финал возвращает нас к завязке: Насто возвращается к родителям. Она, как и ее отец, поняла, что такое тоска по родному дому.

Кто мог бы снять: У Егора Баранова, скорее всего, получится соединить фэнтези-приключения с мелодрамой.

Кто мог бы сыграть: Насто — Любовь Аксенова, ее отец — Александр Яценко, Сюоятар — Северия Янушаускайте, ее дочь — Алена Михайлова. А коза превратится в козла, и озвучит его Павел Деревянко.

«Семьдесят небылиц»

Бурятская народная сказка с нелинейным сюжетом. Давным-давно жил один жестокий хан, которому все надоело: и игры, и танцы, и даже охота. И тогда он решил издать указ: «Кто сумеет рассказать хану 70 небылиц, не останавливаясь, не сказав при этом правдивого слова, тот человек получит столько золота, сколько можно навьючить на одного верблюда. Кто не сумеет рассказать так, как надо, запнется во время рассказа или рассказ будет правдивым, того человека ожидает смерть». К хану потянулись охотники разбогатеть, но никто не смог рассказать небылицу, в которую бы поверил хан. Тогда явился бедный странник. Он начал самый невероятный и полный противоречий рассказ. В его небылицах утро путалось с ночью, весна с зимой, старость с молодостью. Он говорил о путешествиях и загадочных превращениях, о коварных убийствах и волшебном исцелении. Разобраться, что в его словах сон, а что — реальность, не мог никто. В финале сказки он получает обещанное золото, а хан через два дня мистическим образом умирает.

Кто мог бы снять: Никита Михалков раннего образца. Ну, или Рената Литвинова.

Кто мог бы сыграть: Хан — Игорь Миркурбанов, рассказчика превращаем в рассказчицу и берем на ее роль Ирину Горбачеву.

«Мертвый табор»

Цыганскую притчу о страстной любви и неизбежной смерти легко превратить в зомби-мелодраму в духе «Тепла наших тел». Молодой цыган возвращается с ярмарки домой и встречает табор на берегу реки. Среди танцующих и поющих он замечает красивую девушку и тут же клянется жениться на ней. Дождавшись, когда все заснут, цыган находит шатер с любимой. Только вот весь табор давно мертв и оживает лишь ночью. Открытие юношу не пугает — он все равно решает украсть красавицу. Три раза он безуспешно увозит девушку, но не может скрыться от ее братьев. Тогда они заключают сделку: парень должен похоронить мертвый табор, чтобы души могли обрести покой. Слово он держит не до конца — не хоронит любимую. Цыганка говорит, что проклята навечно, и исчезает, а ее возлюбленный умирает от тоски. Правда, для кино все же придется переписать сказку так, чтобы получился хеппи-энд.

Кто мог бы снять: Стабильно поставляющий хорроры Святослав Подгаевский.

Кто мог бы сыграть: Алина Насибуллина и Иван Янковский.

«Чайка»

Чукотская народная сказка про злого духа келэ, который похищает детей, — подходящий сюжет для триллера о домашнем насилии. В северных сказках келэ — черт, злой призрак, традиционный отрицательный герой, которого боятся дети, взрослые и животные. В «Чайке» келэ приходит к детям, притворившись их отцом, и увозит их кататься на лодке. Старшие мальчик и девочка ему верят, а младшая сразу понимает, что что-то не так. Только в море дети замечают, кто их похитил. Келэ отвозит их на заброшенный остров и оставляет одних. Долгое время брат с сестрой пытаются сбежать из заточения. И лишь после долгих скитаний они встречают неожиданного помощника — чайку, которая относит их назад к родителям.

Кто мог бы снять: Раскрыть острую тему через мифологию может Анна Меликян.

Кто мог бы сыграть: Келэ — Константин Хабенский.

«Музыкант-чародей»

Белорусская сказка, из которой может получиться отличный мюзикл. Главный герой — музыкант, обладающий чудесным даром. Его музыка одних веселит, дарит радость и счастье, а других печалит, злит и даже вынуждает танцевать против их воли. Музыкант, путешествуя по свету, пользуется своим талантом: добрых людей награждает хорошими и светлыми мелодиями, а злых мучает горькими мотивами. Он сталкивается с кознями и предательствами, а в конце побеждает целую толпу ведьм и чертей.

Кто мог бы снять: Олег Трофим, снявший музыкальный «Лед».

Кто мог бы сыграть: Милош Бикович, конечно же.

«Ветер возмездия»

Абхазская народная сказка идеально подходит под современную мелодраму с элементами триллера. Два неразлучных друга-охотника, Навей и Мзауч, не поделили девушку. На Хавиде в итоге женился Навей, но его друг решил, что она все равно достанется ему. После свадьбы они пошли на охоту, Мзауч убил Навея, а возвратившись к его родным и жене, соврал, что не знает о случившемся. Благодаря хитрости Мзауча тело Навея так и не нашли. Убийца выждал три года и после этого посватался к Хавиде, объяснив, что делает это ради умершего друга. Они долго жили счастливо, пока Мзауч не решил рассказать Хавиде о своей вине. Она ответила лишь: «Почему ты молчал так долго?» Но той же ночью застрелила коварного мужа.

Кто мог бы снять: Адаптировать сказку мог бы Андрей Звягинцев.

Кто мог бы сыграть: Переносим сюжет в наше время и берем Петра Федорова, Сергея Гилева и Глафиру Тарханову.

«Железный волк»

Сюжет украинской сказки очень близок к русским «Ивану-царевичу и Серому волку», только вместо золотой яблони в царском саду растет груша, младшего сына зовут не Иван, а Мишко, и Серый Волк неожиданно железный. Герои путешествуют в сначала поисках золотой птицы, затем — коня, а потом и вовсе царевны. Кроме того, в украинской версии появляются злодей с песьей головой (он крадет царевну, а самого Мишко превращает в камень), ведьмы и палочка, в которой заключена сила злодея. На помощь нерадивому герою приходит тот самый Железный Волк, король волков. Вместе со своими сородичами он находит живую воду и спасает Мишко и его коня. Новый взгляд на знакомую историю удачнее может смотреться в анимации.

Кто мог бы снять: Создатели «Смешариков».

«Матюша пепельный»

Во многих сборниках русских народных сказок есть «Матюша пепельный», но перенести историю на большой экран никто почему-то не решался. А между прочим, это идеальная основа для ироничной супергероики. В ней есть два очень ярких героя — богатырь Матюша и богатырка Настасья Вахромеевна. Что еще нужно хорошей сказочной истории? Приключения и интриги. Матюша уходит из дома и отправляется в большое путешествие. По пути он спасает птенцов птицы Магай, а она указывает ему источник воды, которая приносит небывалую силу. Матюша устраивается работать водоносом при царском дворе, а вскоре отправляется вместе с царем и его дружиной сватать заморскую царевну-богатырку Настастью Вахромеевну. И хотя царь в женихи ей явно не годится, благодаря хитрости и помощи Матюши он проходит три испытания и получает согласие на брак. На обратном пути царь решает «наградить» Матюшу за доброту — отрубает ему ноги и скидывает в море. Но богатырь выживает, добирается до берега и встречает слепого, который помогает ему отыскать дорогу к источнику волшебной воды. После чудесного исцеления Матюша возвращается к царю, но не ради мести. Настасья Вахромеевна к тому моменту узнала об обмане царя и выгнала его из царства пасти коров. Заканчивается сказка свадьбой Матюши и Настасьи.

Кто мог бы снять: Клим Шипенко, чей «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом.

Кто мог бы сыграть: Матюша — Кирилл Зайцев, Настасья Вахромеевна — Варвара Шмыкова, Магай — Ян Цапник, царь-обманщик — Юра Борисов.

Автор: Екатерина Семёнова

Иллюстрации: Иван Билибин. Иллюстрация из книги «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке», 1901 год © Российская государственная библиотека; Иван Билибин. Иллюстрация из книги «Вольга», 1904 год © Российская государственная библиотека