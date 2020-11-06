Кощей на мотоцикле и «Призрак 2»: Как прошел питчинг семейного кино и авторской анимации в Фонде кино

10 ноября Фонд кино провел питчинг детских и семейных фильмов и авторской анимации. Российские компании представили проекты, претендующие на государственную поддержку. Среди них — мультфильм Юрия Норштейна, сиквел «Призрака» и фильм про Ивана Грозного, путешествующего во времени. Рассказываем про самые любопытные презентации.

Авторская анимация

«Отель „Онегин“»

Проект «Студии М.И.Р.» описывают как фантасмагорическую историю про зарубежного режиссера, который приезжает в Россию в надежде лучше понять творчество Александра Пушкина. Он останавливается в отеле «Онегин», где постепенно погружается в мир образов поэта. Картина станет гибридом анимации и игрового кино, а визуальный ряд будет сопровождать музыка Петра Чайковского. Над «Отелем „Онегин“» работают продюсер и сценаристка Ирина Марголина, художественная руководительница Наталья Орлова и режиссер Ирина Евтеева.

«Сквозь магический кристалл»

Новый мультфильм классика Андрея Хржановского («Дом, который построил Джек», «Стеклянная гармоника»). В центре повествования — герой, «жизнь и судьба которого неразрывно связаны с историей мира и страны». По словам создателей, события картины будут перекликаться с образами разных веков. Вместе с Хржановским над мультфильмом будут работать ученики и выпускники школы-студии «Шар». Бюджет составит 135 млн рублей. Постановщик надеется представить проект в 2026 году.

«Шинель»

Другой отечественный классик Юрий Норштейн рассказал про свой мультфильм «Шинель», который находится в разработке с начала 1980-х. Он основан на одноименной повести Николая Гоголя. Ее главный герой — «маленький человек», молодой советник из Петербурга, над которым часто подшучивают молодые чиновники. Его начинают уважать, когда он становится обладателем новой шинели, но, как только она пропадает, его жизнь вновь теряет смысл. Проект описывают как «философское размышление о жизни и смерти, главу, не вошедшую в Библию».

Детское и семейное кино

«Большое путешествие. Специальная доставка»

Продолжение семейного мультфильма «Большое путешествие», вышедшего в 2019 году. В первой части медведь Мик-Мик отправился в Китай, чтобы вернуть родителям потерявшегося малыша Панду. С ними путешествовали заяц Оскар, пеликан Дюк, волк Янус и тигр Амур. В сиквеле, который выйдет в 2022 году, герои побывают в Америке.

«Искатели»

Приключенческий фильм Карена Оганесяна по сценарию Полины Ивановой. Картина расскажет про Ивана Грозного, который путешествует во времени и попадает в современную Москву. Здесь он знакомится с семьей, в которой растут два подростка, и помогает представителям разных поколений наладить отношения. В «Искателях» есть и другие сюжетные линии — про злую колдунью и поиск сокровищ. По словам авторов, их Грозный будет отличаться от образа из школьных учебников и комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

«Кощей. Настоящая история»

Мультфильм компании «Цифровое телевидение» основан на анимационном сериале «Сказочный патруль». Авторы раскроют знаменитого злодея с неожиданной стороны: в их версии Кощей будет ездить на мотоцикле и сражаться со злом. Картину покажут на нескольких зарубежных рынках, в том числе в Китае.

«Лиза и волшебный макет»

Сказочную картину разрабатывают режиссер Кирилл Соколов («Папа, сдохни») и сценарист Николай Куликов («Легенда № 17», «Экипаж»), он же продюсирует ее вместе с Сергеем Корнихиным («Я худею»). По сюжету в одном из музеев находится макет России, внутри которого обитают маленькие человечки. Существа оживают только по ночам, а днем замирают. Главная героиня попытается их спасти, после того как узнает, что макет вот-вот разрушат. По словам создателей, «Лиза» задумана как смешное приключенческое кино для всей семьи. Среди референсов — «Ночь в музее» и «История игрушек».

«Моя ужасная сестра»

Новый фильм режиссера Александра Галибина и продюсера Михаила Курбатова (оба работали над военной драмой «Сестренка»). В центре истории — две девочки из разных семей, которые пытаются помешать сойтись своим родителям (их сыграют Павел Прилучный и Юлия Снигирь). Галибин хочет снять кино, по тональности похожее на картины Ролана Быкова.

«Призрак 2»

Михаил Врубель и Александр Андрющенко из компании «Водород» представили «Призрака 2» — сиквел комедии 2015 года с Федором Бондарчуком и Семеном Трескуновым. Лента рассказывала о Юре, призраке погибшего пилота, и стеснительном школьнике Ване. Создатели обещают, что в продолжении будет «новая и оригинальная концепция» и вдвое больше призраков. Режиссером фильма выступит Александр Войтинский, снявший первую часть.

«Только маме не говори»

Приключенческая комедия про подростка, который встречает несколько версий себя из будущего, живущих в параллельных вселенных. В роли каждой из них появится Сергей Бурунов. Его герои помогут мальчику спасти отца. Режиссер — Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины»).