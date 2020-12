«Мажор. Фильм», «Дракула», «Дичь»: Что смотреть дома в праздники

Экшен Роберта Родригеса, современные адаптации историй про Дракулу и Арсена Люпена, авторские фильмы о женских трагедиях — рассказываем про главные новинки российских и зарубежных стримингов, которые выйдут во время новогодних каникул. Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Избави нас от лукавого» Хит южнокорейского проката со звездным актерским дуэтом. Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi — с 31 декабря

Наемный убийца Ин-нам (Хван Джон-мин) готов наконец завязать с опасной работой и затеряться на другом конце планеты, но бывший коллега просит его найти пропавшую девочку. Уже по прилете в Бангкок Ин-нам узнает о том, что похищенная — его дочь, о существовании которой он и не подозревал. А еще о том, что за ним по пятам идет киллер Рэй по прозвищу Мясник (Ли Джон-джэ), чьего брата-якудза Ин-нам недавно убил. Так опытный наемник оказывается в роли отчаянного отца, который спасает ребенка от торговцев органами и отбивается от местных головорезов.

«Леденящие душу приключения Сабрины», 4-й сезон Юная ведьма-полукровка балуется магией в аду и в обычной жизни. Где смотреть: Netflix — c 31 декабря

Сабрина Спеллман (Кирнан Шипка) живет с двумя тетками-ведьмами, но сама она полукровка — ее мать была смертной женщиной. Поэтому когда приходит пора темного крещения, девушка отказывается следовать по пути Ночи, чтобы сохранить связь с миром людей. И все же колдовство привлекает Сабрину. Она продолжает учиться в школе Бакстер Хай и посещает Академию незримых искусств, где находит новых друзей и осваивает черную магию. Довольно быстро Сабрина понимает, что быть ведьмой не так уж и плохо, и однажды занимает трон Королевы Ада, продолжая бороться со злом и всякой нечистью. В четвертом сезоне она и ее товарищи будут противостоять Пустоте и другим древним сущностям, защищая от них городок Гриндэйл.



«Проект „Анна Николаевна“», новогодняя серия Андроид-полицейский переживает начало года и конец света. Где смотреть: КиноПоиск HD — с 1 января

Обкатка опытного образца робота-полицейской в провинциальном РУВД прошла успешно. Капитан Анна Николаевна (Зоя Бербер) хорошо проявила себя в расследованиях и даже в нештатных ситуациях: научилась морочить мужчинам голову, пить водку и вступать в неуставные отношения с майором Пожарским (Антон Филипенко). В новогодней серии более ранний и несовершенный образец робота Антон Николаевич Королев встречает 2012 год, в котором обещали очередной конец света.

«Еще по одной» Поучительная история о попытке повысить градус жизни. Где смотреть: КиноПоиск HD — с 1 января

Четверо школьных учителей за бокалом вина обсуждают научную теорию, согласно которой всего 0,5 промилле алкоголя в крови способно радикально улучшить жизнь человека. Мужчины, давно выгоревшие на работе и не очень счастливые в личной жизни, выбирают самый простой способ проверить гипотезу — пить каждый день. Сначала Мартин (Мадс Миккельсен) чувствует прилив сил и вдохновения и даже налаживает отношения с женой, но затем выпивка начинает проверять героя и его коллег на прочность. Европейская киноакадемия признала драму Томаса Винтерберга лучшим фильмом 2020 года.



«Мы можем стать героями» Новый фильм Роберта Родригеса про детей со сверхспособностями. Где смотреть: Netflix — с 1 января

Инопланетяне разом похищают всех супергероев, и теперь мир в опасности. Мисси Морено (Яя Госселин) и ее друзья намерены освободить родителей из плена, но как победить пришельцев, которые оказались сильнее опытных защитников мира? Сиквел фантастического боевика Родригеса «Приключения Шаркбоя и Лавы» выходит аккурат к Новому году, когда с детьми происходят самые невероятные истории.

«Мажор. Фильм» Продолжение народного сериала о сыне олигарха, который стал честным ментом. Где смотреть: КиноПоиск HD — с 2 января

После того как младшего лейтенанта полиции Игоря Соколовского (Павел Прилучный) вызволяют из тюрьмы, он берется за старое: ходит на светские вечеринки, гоняет на дорогих машинах и ввязывается в темные дела. В общем, становится тем самым Мажором, каким был до работы в полиции. Теперь за ним охотятся бывшие друзья и ФСБ, а новый партнер из криминального мира, Влад (Евгений Стычкин), еще не полностью доверяет Игорю. Режиссеры Максим Полинский и Николай Булыгин («Мажор 2», «Елки последние») обещают самостоятельную и еще сильнее напичканную экшеном историю со стрельбой, гонками и эффектным проездом машины по офису Сити.



«Настя, соберись!», 1-й сезон Комедийный сериал о попытках договориться с самой собой. Где смотреть: КиноПоиск HD — с 3 января

Счастливый мир 29-летней Насти (Любовь Аксенова), в котором она талантливый дизайнер-архитектор, идеальная жена и любящая дочь, рушится как карточный домик. Начальник-сексист увольняет ее с работы, муж изменяет с лучшей подругой, а мать считает, что дочь выросла и в состоянии самостоятельно решить свои проблемы. Самое время начать жизнь с чистого листа. Но что должно стать главным в этой новой жизни? Карьера? А может, ребенок? Решиться сложно, ведь внутри Насти уживаются пять непохожих друг на друга личностей, и каждая требует что-то свое!



«Ширли» История из жизни автора «Призрака дома на холме» — талантливой писательницы и ядовитой женщины. Где смотреть: КиноПоиск HD — с 3 января

«Стража», 1-й сезон

Как поддерживать закон в городе, где легализованы преступления?

Где смотреть: КиноПоиск HD — c 4 января

В городе Анк-Морпорк, где бок о бок уживаются люди, тролли, оборотни, големы и гномы, царят магия, хаос и беззаконие. За порядком здесь присматривает городская стража во главе с Сэмом Ваймсом (Ричард Дормер). Он смертельно устал за долгие годы бесполезной службы, ведь преступления разрешены законом (хоть и требуют лицензирования). Надежда на перемены появляется вместе с приходом на службу подозрительно высокого гнома, капитана Моркоу (Адам Хагилл). Создатель сериала Саймон Аллен («Мушкетеры», «Чистота») только отчасти опирался на произведения Терри Пратчетта — на деле это вполне оригинальное фэнтези.

«Дракула», мини-сериал

Сценаристы «Шерлока» переносят историю графа Дракулы в наши дни.

Где смотреть: КиноПоиск HD — с 4 января

Юрист Джонатан Харпер (Джон Хеффернан) приезжает в замок графа Дракулы (Клас Банг) оформить покупку дома в Лондоне. После встречи обезумевший от ужаса Харпер делится подробностями с сестрой Агатой Ван Хельсинг (Долли Уэллс). Его слова похожи на бред, но тут у ворот монастыря появляется герой этих рассказов. Позже Дракула садится на корабль, идущий в Англию, начинает убивать пассажиров, но встречает сопротивление экипажа, который готов остановить вампира любой ценой. И все же граф добирается до пункта назначения, пусть и спустя сто с лишним лет. В современном Лондоне он осваивает гаджеты, увлекается светской львицей Люси Вестенрой (Лидия Уэст) и обнаруживает, что его давно ждут. Это Зои Ван Хельсинг (снова Долли Уэллс) — глава Фонда Джонатана Харпера, чья кровь губительна для Дракулы.

«Неадекватные люди 2»

Сиквел комедии Романа Каримова, в котором главные герои переживают семейный кризис.

Где смотреть: КиноПоиск HD — с 5 января

За 10 лет, которые прошли с первой части, Виталий (Илья Любимов) стал архитектором и женился на Кристине (Ингрид Олеринская). Правда, теперь она его видит лишь по вечерам и уставшим — не то что помощница Соня (Мария Горячева). Когда Кристина понимает, что ее ирония и напор бессильны, она обращается к Павлу Козлову (Евгений Цыганов). По старой дружбе психолог советует ей заняться собой и реализоваться как личность. Хорошо знакомые зрителю герои новой комедии Романа Каримова («Всё и сразу», «Гуляй, Вася!») пытаются вести себя как взрослые, но что из этого получится?

«История бранных слов», 1-й сезон

Николас Кейдж рассказывает, как появился мат.

Где смотреть: Netflix — с 5 января

Прикрывшись профессорской бородой, Николас Кейдж объясняет происхождение в английском языке таких слов, как «fuck», «shit», «bitch», «dick», «pussy» и «damn», за переводом которых не надо лезть в словарь. Он рассказывает об их влиянии на науку, поп-культуру и другие сферы жизни. В шестисерийном документальном сериале от Funny Or Die актер отдувается не один: поговорить с ним на матерном приходят этимологи, историки и коллеги по кино вроде Ника Оффермана («Программисты»), Сары Силверман («Книга Генри») и Исайи Уитлока-мл. («Ваша честь»).

«Необыкновенный плейлист Зои», 2-й сезон

Музыкальный сериал для любителей «Элая Стоуна» и «Чистоты».

Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD — с 6 января

После сбоя во время медицинского обследования мозга Зои (Джейн Леви) приобретает удивительную способность слышать мысли других людей, но, правда, в форме песен. Теперь ей кажется, что все вокруг танцуют и поют. Например, когда начальница Джоан (Лорен Грэм) затягивает «I Can't Get No Satisfaction», Зои понимает, что у той проблемы в браке. А когда лучший друг Макс (Скайлар Эстин) вдруг исполняет «I Am Sucker for You», становится понятно, что он влюблен в Зои. Вот только этот дар не помогает девушке вылечить отца (Питер Галлахер), и во втором сезоне ей предстоит учиться жить без него.

«Дичь»

Безобидная старшеклассница и маньяк меняются телами.

Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi — c 7 января

После того как на Милли (Кэтрин Ньютон) нападает Мясник из Блиссфилда (Винс Вон), она приходит в себя в теле маньяка. А убийца — герой городских страшилок — стал затюканной школьницей. Теперь Милли выглядит как двухметровый 50-летний мужик, и у нее есть всего несколько часов, чтобы отменить заклинание, иначе она останется в теле маньяка навсегда. Кристофер Лэндон («Счастливого дня смерти») представляет классический молодежный слэшер — с ножами, бензопилой, школьниками-футболистами и лужами крови.

«Мистер Мэр», 1-й сезон

Комедийный сериал в духе «Вице-президента».

Где смотреть: NBC — с 7 января

Состоятельный бизнесмен Нил Бремер (Тед Дэнсон) баллотируется на пост мэра Лос-Анджелеса, чтобы как-то найти подход к колючей дочери-подростку (Кайла Кеннеди), и неожиданно для себя побеждает на выборах. Для этой должности Нил выглядит идеально: интеллигентный подтянутый мужчина с вызывающей доверие сединой. Остается только научиться управлять 17-миллионным мегаполисом, справиться с растущей популяцией койотов, не вызвав гнев экоактивистов, выйти в народ, чтобы лучше узнать нужды простых жителей, и в итоге заслужить уважение команды, избирателей и собственной дочери. Новый сериал Тины Фей, которому пророчат успех «Студии 30».

«Фрагменты женщины»

История о материнской трагедии, после которой все теряет смысл.

Где смотреть: Netflix — с 7 января

Марта (Ванесса Кирби) и Шон (Шайа ЛаБаф) готовятся стать родителями, но будущая мать не хочет ехать в больницу. Она приглашает акушерку на дом и теряет ребенка во время родов. Супруги тяжело переживают самый страшный момент в своей жизни — не вместе, а каждый по-своему. Марта замыкается в себе, но вынуждена постоянно возвращаться к трагедии по воле матери (Эллен Бёрстин). Та подает на акушерку в суд и вмешивается в жизнь дочери, разрушая отношения Марты и Шона. Англоязычный дебют венгерского режиссера Корнела Мундруцо («Белый Бог»), отмеченный призами на Венецианском кинофестивале 2020 года.

«Люпен», 1-й сезон

Омар Си вдохновляется джентльменом-грабителем.

Где смотреть: Netflix — с 8 января

Режиссер «Перевозчика» и «Иллюзии обмана» Луи Летерье представляет историю современного Арсена Люпена. Ассан Диоп (Омар Си) еще в детстве прочитал книгу про благородного грабителя и теперь собирается обчистить Лувр. Он сделает это красиво — во время аукциона, где выставляется дорогое колье. Дело не только в деньгах: это месть богатому семейству, из-за которого 25 лет назад отца Диопа незаслуженно осудили за преступление.

«Дикинсон», 2-й сезон

Хулиганский байопик великой поэтессы, которой скучно в пуританском XIX веке.

Где смотреть: Apple TV+ — с 8 января

Эмили Дикинсон (Хейли Стайнфелд), которую сегодня называют одной из самых известных поэтесс Америки, не повезло родиться в 1830 году. Женщины тогда не могли голосовать, учиться в университете и уж тем более думать о литературной карьере. Отец (Тоби Хасс) то и дело рявкает и стучит кулаком по столу, мать (Джейн Краковски) убеждает Эмили, что та вырастет отличной женой, а дочь лишь дерзит в ответ, утверждает, что станет великой писательницей, и продолжает исписывать тетрадки стихами. Какие-то из них будут опубликованы только после смерти Эмили, но до нее еще далеко. Хотя как посмотреть: героиня уже сейчас общается с темнокожим парнем с дредами по имени Смерть (рэпер Уиз Халифа). Во втором сезоне сериала сценаристки Алены Смит («Служба новостей» и «Любовники») Дикинсон наконец сделает шаг к славе.

«Сама по себе»

Мать-одиночка оказывается на улице и строит собственный дом.

Где смотреть: Amazon Prime — с 8 января

После того как муж в очередной раз поднял на Сандру (Клэр Данн) руку, она вместе с двумя маленькими дочерьми решается уйти от него. Сотрудники соцзащиты размещают женщину в отеле при аэропорте, но просят входить через заднюю дверь, чтобы не смущать респектабельных постояльцев. Вдобавок к этому унижению Сандра вынуждена отдавать девочек отцу, и всякий раз ее сердце замирает. Тогда она решает сбежать туда, где муж-абьюзер не найдет их, и самостоятельно построить дом. Женщина смотрит обучающие ролики в интернете и быстро находит добрых людей — энтузиастов, которые помогают ей реализовать мечту. Режиссер «Mamma MIA!» и «Железной леди» Филлида Ллойд снова показывает непростой путь женщины к счастью.

«Крестная мама»

Изабель Юппер пускается во все тяжкие.

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko — с 9 января

Пасьянс Портефе (Изабель Юппер) служит в полиции. Она переводит с арабского на французский перехваченные телефонные разговоры наркоторговцев. В одном из них говорится о потерянной партии марокканского гашиша, но женщина решает об этом умолчать. Она находит пропажу, арабские парни помогают быстро реализовать товар, а соседка — отмыть доход. Пасьянс решает остаться в игре, и вот уже она крестная мама парижской наркомафии, которая проворачивает темные дела под носом своих коллег-полицейских. Режиссер и сценарист Жан-Поль Саломе («Арсен Люпен») прерывает затянувшуюся творческую паузу криминальной драмой о тихой женщине, которая стала кем-то вроде Уолтера Уайта.

Автор: Михаил Володин