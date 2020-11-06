Почему «Неадекватные люди» стали культовыми и каким получился сиквел. В гостях: Роман Каримов

За что нам понравились «Неадекватные люди» и что в них раздражало? Как первая часть смотрится 10 лет спустя и что в ней устарело? Зачем режиссер Роман Каримов ввел в продолжение нелинейный нарратив? И кому точно понравится вторая часть?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают дилогию «Неадекватные люди» и спорят о ее достоинствах и недостатках. В выпуске принимает участие Роман Каримов.

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Фильмы, книги и термины, упомянутые в выпуске:

«Вдребезги» (2011, реж. Роман Каримов) — черная комедия с нелинейным повествованием.

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973, реж. Леонид Гайдай) — народная комедия, пример драматически выверенного выстраивания конфликта в каждой сцене.

«Бессмертие» (1990) — роман чешского писателя Милана Кундеры, в котором мы сначала видим события, а только потом то, что к ним привело.

Мамблкор (от англ. mumble, «бормотание») — направление в американском инди-кино, для которого характерны реалистичные диалоги и простая операторская работа.

В следующем выпуске мы обсудим итоги года: как изменилась киноиндустрия в 2020 году, какие фильмы можно назвать лучшими и чего ждать от 2021-го.

А в новогоднем выпуске, который выйдет в двадцатых числах декабря, мы планируем обсудить классическую новогоднюю комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!». Картину Эльдара Рязанова смотрели все, и у каждого есть к ней какое-то отношение — от ностальгического обожания до злого раздражения. Поэтому мы хотим включить в подкаст ваши истории и рассказы о том, почему вы любите или ненавидите фильм «Ирония судьбы». Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать голосовое). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать аудиосообщение в интерфейсе Telegram.