Почему «Неадекватные люди» стали культовыми и каким получился сиквел. В гостях: Роман Каримов

За что нам понравились «Неадекватные люди» и что в них раздражало? Как первая часть смотрится 10 лет спустя и что в ней устарело? Зачем режиссер Роман Каримов ввел в продолжение нелинейный нарратив? И кому точно понравится вторая часть?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают дилогию «Неадекватные люди» и спорят о ее достоинствах и недостатках. В выпуске принимает участие Роман Каримов.
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Фильмы, книги и термины, упомянутые в выпуске:
- «Вдребезги» (2011, реж. Роман Каримов) — черная комедия с нелинейным повествованием.
- «Иван Васильевич меняет профессию» (1973, реж. Леонид Гайдай) — народная комедия, пример драматически выверенного выстраивания конфликта в каждой сцене.
- Трилогия «Перед рассветом», «Перед закатом», «Перед полуночью» (1995, 2004, 2013, реж. Ричард Линклейтер) — история отношений американца и француженки на протяжении двадцати лет, от первой случайной встречи до совместной жизни.
- «Бессмертие» (1990) — роман чешского писателя Милана Кундеры, в котором мы сначала видим события, а только потом то, что к ним привело.
- «Франсуаза, или Супружеская жизнь» и «Жан-Марк или супружеская жизнь» (1964, реж. Андре Кайат) — фильм, в котором одна и та же история показана сначала глазами мужа, а потом с точки зрения жены.
- Мамблкор (от англ. mumble, «бормотание») — направление в американском инди-кино, для которого характерны реалистичные диалоги и простая операторская работа.
В следующем выпуске мы обсудим итоги года: как изменилась киноиндустрия в 2020 году, какие фильмы можно назвать лучшими и чего ждать от 2021-го.
А в новогоднем выпуске, который выйдет в двадцатых числах декабря, мы планируем обсудить классическую новогоднюю комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!». Картину Эльдара Рязанова смотрели все, и у каждого есть к ней какое-то отношение — от ностальгического обожания до злого раздражения. Поэтому мы хотим включить в подкаст ваши истории и рассказы о том, почему вы любите или ненавидите фильм «Ирония судьбы». Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать голосовое). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать аудиосообщение в интерфейсе Telegram.