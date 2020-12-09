Сборы «Последнего богатыря: Корень зла» превысили 1 млрд рублей

Вторая часть семейного фэнтези «Последний богатырь» заработала миллиард рублей за шесть дней проката. Таким образом фильм побил рекорд «Т-34» и занял первое место в топе самых быстрых достижений отметки в один миллиард рублей среди российских проектов.

Кроме того, «Последний богатырь» стал самым кассовым фильмом посткарантинного периода. Картина обошла «Довод» Кристофера Нолана, собравшего в российском прокате 943 миллиона рублей.

Главный герой «Последнего богатыря» — обычный москвич Иван, который попал в сказочную страну Белогорье, где выяснил, что он сын Ильи Муромца. Иван остался там жить вместе с возлюбленной Василисой. В новой части его заботят Богатырские игры — съезд всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Однако в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло, и само существование волшебного мира оказывается под угрозой. Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, чтобы противостоять темным силам.

Первый фильм вышел в 2017 году и собрал в прокате 1,6 млрд рублей.