Что происходит в прокате: Китай лидирует, «Чудо-женщина» не спасает, а «Последний богатырь» круче всех

Итоги проката — 2020: четыре китайских фильма в десятке

Кинопрокатная индустрия подвела итоги 2020 года: по сравнению с 2019-м общий объем мирового рынка снизился на 71% и составил 12,4 млрд долларов. Доля американского проката упала с 27% до 18%. Зато неплохо чувствовал себя китайский рынок, впервые ставший крупнейшим в мире. Большую часть года в КНР кинотеатры работали, и в результате четырем местным релизам удалось войти в первую десятку мирового бокс-офиса.

Первое место в мировом топе за год занял китайский патриотический боевик «Восемь сотен», собравший 460 млн долларов. На втором месте — «Плохие парни навсегда». Фильм с Уиллом Смитом вышел еще до начала локдауна и успел заработать во всем мире 426 миллионов. Третью строчку получил «Мой народ, моя родина» — образец китайского «доброго кино» (422 миллиона). Четвертым в списке стал «Довод» (363 миллиона), а замыкает пятерку полнометражное аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд». Фильм поставил абсолютный рекорд японского бокс-офиса с результатом в 340 млн долларов, который позволил ему войти в мировой топ без проката в других странах.

«Чудо-женщина: 1984» не стала хитом

Мало кто ждал, что Галь Гадот в одиночку спасет американский прокат от коронавирусного кризиса, но какие-то надежды все же были. Это всего второй голливудский тентпол, вышедший в кинотеатрах с начала пандемии после «Довода» в августе. К тому же «Чудо-женщина: 1984» вышла в Штатах в Рождество — обычно самое жаркое время для проката. Результат праздничного уик-энда стал лучшим для любого фильма за время пандемии ковида — 16,7 млн долларов. Это выше, чем было у «Довода», но финальные результаты «Чудо-женщины» не смогут конкурировать с цифрами, которые показал фантастический триллер Кристофера Нолана. В США и Канаде, где в совокупности работает около 40% кинозалов, «Чудо-женщина» за неполные три недели собрала всего 32 млн долларов. Ожидается, что общий бокс-офис составит около 40 миллионов. «Довод» заработал в Северной Америке 57,9 миллиона.

Фильм про амазонку показывает худшую динамику сборов, чем картина Нолана. Во второй уик-энд этот показатель снизился сразу на 67%, а в третий — еще на 45%, до 3 млн долларов. В мирное время такое резкое снижение спроса характерно для недорогих хорроров, а не масштабных супергеройских боевиков. Рождество спровоцировало кратковременный всплеск зрительской активности, но не переломило общую тенденцию, и в следующие выходные прокат вернулся в депрессивное состояние.

Кроме того, картине Пэтти Дженкинс не хватает хорошего сарафанного радио. Вызови фильм у публики настоящий энтузиазм, его судьба могла бы сложиться иначе. Но рейтинг «Чудо-женщины» у критиков сейчас 60%, а опрос зрителей в кинотеатрах от сервиса PostTrak показал среднюю оценку B+. Не так уж плохо, но для многих недостаточно, для того чтобы два с половиной часа сидеть в маске, ведь подвиги Галь Гадот можно смотреть дома на платформе HBO Max.

Эксперимент с гибридным релизом работает (возможно)

Главной интригой «Чудо-женщина: 1984» было то, насколько кинотеатральному прокату помешает одновременный выпуск картины на HBO Max, где в наступившем году будут появляться все фильмы Warner Bros. день в день с премьерой. Но компании не раскрывают, сколько туда пришло подписчиков: Warner Media пока ограничивается туманными формулировками про «побитые рекорды» и «превзойденные ожидания». Аналитическая компания Antenna отчасти это подтверждает: по ее данным, за первые три дня гибридного проката «Чудо-женщины» HBO Max получила больше новых подписчиков, чем любой другой сервис за такой же отрезок времени в 2020 году. Конкретные цифры Antenna также не сообщает.

Осторожность «Уорнеров» понятна. Ситуация в киноиндустрии все еще шаткая, поведение публики предсказать по-прежнему трудно. Один относительный успех с «Чудо-женщиной» не значит победу в стриминговых войнах, ведь конкуренты Warner Media (та же Disney, например) тоже сокращают прокатное окно между релизом в кинотеатрах и на платформах. А главное, неизвестно, сколько зрителей продолжат пользоваться HBO Max после бесплатного пробного месяца. Во многом это зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией и, соответственно, будут ли работать кинотеатры.

В Китае Голливуд опять проигрывает местным

Сборы «Чудо-женщины» за пределами Америки только подбираются к 100 млн долларов, что для 200-миллионного тентпола безрадостно. Как и многие другие голливудские релизы этого года, фильм Пэтти Дженкинс выступил хуже ожиданий в Китае: у него только 25,5 млн долларов за три недели. Голливудские новинки (еще там вышла «Душа», которая собрала 32,6 млн долларов) не смогли стать серьезной альтернативой очередным китайским хитам — драме «Аленький цветочек» (160 млн долларов) и боевику «Ударная волна 2» (149 миллионов).

Россия: «Последний богатырь» вне конкуренции

Несмотря на пандемию, Новый год никто не отменял, и российская публика отправилась в кино. Суммарные сборы с начала января превысили 3 млрд рублей: кинотеатры заработали почти столько же, сколько за ноябрь и декабрь, вместе взятые.

В отсутствие голливудских премьер («Чудо-женщина: 1984» пока идет только в ограниченном прокате) безусловным лидером рынка стал «Последний богатырь: Корень зла». Сиквел славянского фэнтези собрал за 7—10 января около полумиллиарда рублей, а в общей сложности уже 1,55 миллиарда. «Последний богатырь 2» совсем немного отстает от сборов первой части (1,6 млрд рублей) и уже входит в десятку самых кассовых российских релизов всех времен. Второе место по результатам последнего уик-энда занял фильм-катастрофа «Огонь» с Константином Хабенским — 193 млн рублей (и 605 миллионов за все время проката).