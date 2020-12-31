Фонд кино подвел кассовые итоги 2020 года. «Холоп» и «Лед 2» — самые успешные фильмы

Фонд кино рассказал о кассовых итогах в прокате РФ за 2020 год. Согласно отчету, продажи билетов и сборы сильно упали по сравнению с 2019-м, а самыми кассовыми картинами стали «Холоп» Клима Шипенко и «Лед 2» Жоры Крыжовникова, собравшие более миллиарда рублей.

Основные моменты:

В 2020 году общие сборы в прокате РФ составили 22,8 млрд рублей. Из них 10,7 миллиарда (46,9%) приходится на продажи билетов на российское кино.

Всего кинотеатры РФ, не работавшие от четырех до девяти месяцев из-за пандемии, продали 88,7 млн билетов. Из них 68,6% было куплено в первые три месяца года.

В 2020 году объем рынка сократился на 58,8% по кассовым сборам и 59,6% по количеству проданных билетов.

В конце 2020-го в РФ работало 1914 цифровых кинотеатров, что на 8,7% меньше, чем год назад (2096 площадок).

В отчете отметили, что снижение объема рынка связано с закрытием кинотеатров из-за коронавируса и сокращением заполняемости залов. На падение выручки также повлиял перенос крупных премьер на 2021 год.

10 самых кассовых российских фильмов в 2020 году:

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