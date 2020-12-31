КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Фонд кино подвел кассовые итоги 2020 года. «Холоп» и «Лед 2» — самые успешные фильмы

Обсудить0

Фонд кино рассказал о кассовых итогах в прокате РФ за 2020 год. Согласно отчету, продажи билетов и сборы сильно упали по сравнению с 2019-м, а самыми кассовыми картинами стали «Холоп» Клима Шипенко и «Лед 2» Жоры Крыжовникова, собравшие более миллиарда рублей.

Основные моменты:

  • В 2020 году общие сборы в прокате РФ составили 22,8 млрд рублей. Из них 10,7 миллиарда (46,9%) приходится на продажи билетов на российское кино.
  • Всего кинотеатры РФ, не работавшие от четырех до девяти месяцев из-за пандемии, продали 88,7 млн билетов. Из них 68,6% было куплено в первые три месяца года.
  • В 2020 году объем рынка сократился на 58,8% по кассовым сборам и 59,6% по количеству проданных билетов.
  • В конце 2020-го в РФ работало 1914 цифровых кинотеатров, что на 8,7% меньше, чем год назад (2096 площадок).

В отчете отметили, что снижение объема рынка связано с закрытием кинотеатров из-за коронавируса и сокращением заполняемости залов. На падение выручки также повлиял перенос крупных премьер на 2021 год.

10 самых кассовых российских фильмов в 2020 году:

10 самых успешных фильмов в российском прокате в 2020 году:

Источник: Фонд кино

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Постановка», «Настя, соберись!» и «Доктор Кто»: 17 премьер января на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

«Постановка», «Настя, соберись!» и «Доктор Кто»: 17 премьер января на КиноПоиск HD

Сегодня4
Что смотреть в 2021 году: 50 самых ожидаемых фильмов
Выбор редакции

Что смотреть в 2021 году: 50 самых ожидаемых фильмов

Вчера24
Что смотреть в кино: «Последний богатырь: Корень зла», «Фестиваль Рифкина» и «Охота на Санту»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Последний богатырь: Корень зла», «Фестиваль Рифкина» и «Охота на Санту»

31 декабря 20203
Александр Роднянский назвал лучшие фильмы и сериалы года. Среди них — «Довод», «Ход королевы» и «Манк»

Александр Роднянский назвал лучшие фильмы и сериалы года. Среди них — «Довод», «Ход королевы» и «Манк»

30 декабря 20204

Главное сегодня

Шум и яркость

Подкаст«Гарри Поттер»: Как менялась музыка магического мира

Сегодня4
«Гарри Поттер»: Как менялась музыка магического мира
«Постановка», «Настя, соберись!» и «Доктор Кто»: 17 премьер января на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

«Постановка», «Настя, соберись!» и «Доктор Кто»: 17 премьер января на КиноПоиск HD

Сегодня4
Сериалы января: «Стража», «Ванда/Вижн» и «Топи» Глуховского
Сериалы

Сериалы января: «Стража», «Ванда/Вижн» и «Топи» Глуховского

Вчера3
Что смотреть в кино: «Последний богатырь: Корень зла», «Фестиваль Рифкина» и «Охота на Санту»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Последний богатырь: Корень зла», «Фестиваль Рифкина» и «Охота на Санту»

31 декабря 20203
Что смотреть в 2021 году: 50 самых ожидаемых фильмов
Выбор редакции

Что смотреть в 2021 году: 50 самых ожидаемых фильмов

Вчера24
«Мажор. Фильм», «Дракула», «Дичь»: Что смотреть дома в праздники
Выбор редакции

«Мажор. Фильм», «Дракула», «Дичь»: Что смотреть дома в праздники

29 декабря 20207
Женя Лукашин или Ипполит? Проверьте, кто вы в «Иронии судьбы»! Экспресс-тест КиноПоиска к Новому году

ТестЖеня Лукашин или Ипполит? Проверьте, кто вы в «Иронии судьбы»! Экспресс-тест КиноПоиска к Новому году

31 декабря 20209
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт