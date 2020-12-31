Фонд кино подвел кассовые итоги 2020 года. «Холоп» и «Лед 2» — самые успешные фильмы

Фонд кино рассказал о кассовых итогах в прокате РФ за 2020 год. Согласно отчету, продажи билетов и сборы сильно упали по сравнению с 2019-м, а самыми кассовыми картинами стали «Холоп» Клима Шипенко и «Лед 2» Жоры Крыжовникова, собравшие более миллиарда рублей.
Основные моменты:
- В 2020 году общие сборы в прокате РФ составили 22,8 млрд рублей. Из них 10,7 миллиарда (46,9%) приходится на продажи билетов на российское кино.
- Всего кинотеатры РФ, не работавшие от четырех до девяти месяцев из-за пандемии, продали 88,7 млн билетов. Из них 68,6% было куплено в первые три месяца года.
- В 2020 году объем рынка сократился на 58,8% по кассовым сборам и 59,6% по количеству проданных билетов.
- В конце 2020-го в РФ работало 1914 цифровых кинотеатров, что на 8,7% меньше, чем год назад (2096 площадок).
В отчете отметили, что снижение объема рынка связано с закрытием кинотеатров из-за коронавируса и сокращением заполняемости залов. На падение выручки также повлиял перенос крупных премьер на 2021 год.
10 самых кассовых российских фильмов в 2020 году:
- 10. «Серебряные коньки» — 272,7 млн рублей
- 9. «Стрельцов» — 354,6 млн рублей
- 8. «Иван-царевич и Серый Волк 4» — 388,5 млн рублей
- 7. «Отель „Белград“» — 437,4 рублей
- 6. «(Не)идеальный мужчина» — 520,7 млн рублей
- 5. «Непосредственно Каха!» — 543, 6 млн рублей
- 4. «Союз Спасения» – 571,3 млн рублей
- 3. «Вторжение» — 960,4 млн рублей
- 2. «Лед 2» — 1,469 млрд рублей
- 1. «Холоп» — 2,695 млрд рублей
10 самых успешных фильмов в российском прокате в 2020 году:
- 10. «Непосредственно Каха!» — 543,6 млн рублей
- 9. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — 555 млн рублей
- 8. «Союз Спасения» – 571,3 млн рублей
- 7. «Плохие парни навсегда» — 614 млн рублей
- 6. «Соник в кино» — 637,2 млн рублей
- 5. «Довод» — 942,8 млн рублей
- 4. «Вторжение» — 960,4 млн рублей
- 3. «Джентльмены» — 1,223 млрд рублей
- 2. «Лед 2» — 1,469 млрд рублей
- 1. «Холоп» — 2,695 млрд рублей
Источник: Фонд кино
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