От Кристофера Нолана до Кантемира Балагова. Кто должен экранизировать культовые видеоигры

Кто из наших любимых режиссеров мог бы экранизировать популярные видеоигры и какие именно? Осенью мы уже пускались в подобные фантазии, но ограничились контентом для PlayStation. А теперь материал-сиквел, в котором мы обращаемся к играм для ПК и всех консолей.

Итак, кто же должен снять интеллектуальный сай-фай по «Half-Life»? А раскрыть философский потенциал «The Elder Scrolls»? Ну и кто, наконец, мог бы сыграть главную роль в недавно вышедшей «Cyberpunk 2077»?

«Bioshock»

1960 год. Джек садится на авиалайнер, которому не суждено долететь до места назначения. Самолет падает, единственный выживший — наш герой. Джек попадает на странный маяк посреди океана, а оттуда отправляется в подводный город Восторг, построенный предпринимателем Эндрю Райаном по либертарианским принципам. Но мегаполис, где «художник не боится цензора, где ученого не стесняет ханжеская мораль, где Великое не ограничено малым», пришел в упадок, а его жители превратились в мутантов, которых интересует только наркотик, дарующий суперсилы. Чтобы выбраться на поверхность живым, Джеку придется узнать тайну Восторга и определить его судьбу.

«Bioshock» — это обернутая в игровую форму критика крайнего индивидуализма в духе Айн Рэнд (ее роман «Атлант расправил плечи» — библия либертарианцев). Гротескная архитектура мегаполиса, интерьеры в стиле ар-деко, суперспособности горожан — это лишь декорация, за которой игроку постепенно открывается капиталистическая антиутопия, где цель всегда оправдывает средства, а этика — досадный рудимент «отсталой» древности.

Кто снимет

Дункан Джонс. Он дебютировал в кино философской драмой «Луна 2112» о космическом одиночестве, а значит, сможет передать и то подводное одиночество, куда погружается игрок в «Bioshock».

Кто сыграет

Мы были с ним на пустынных улицах Лос-Анджелеса в «Драйве» и на руинах Лас-Вегаса в «Бегущем по лезвию 2049». Райан Гослинг — идеальный кандидат на роль странника, бродящего по полуразрушенному подводному мегаполису.

В этом материале мы собрали не только хиты прошлых лет, но и новые игры, очень требовательные к игровому железу. Но все они прекрасно запускаются на OMEN 15 (2020) — мощном игровом ноутбуке в компактном корпусе от компании HP. Внутри быстрый процессор Intel®, видеокарта NVIDIA и система эффективного охлаждения по технологии OMEN Tempest Cooling. А еще у OMEN 15 (2020) стильный дизайн и встроенная аудиосистема Bang & Olufsen для идеального звука. Новый ноутбук от HP — прекрасный пример того, что хорошего никогда не бывает слишком много.

«Dead Space»

Далекое будущее. Человечество добывает ископаемые ресурсы на других планетах с помощью космических кораблей-потрошителей. Однажды корабль USG «Ишимура» посылает сигнал бедствия. Для проверки туда высылают команду специалистов, но на борту их ждут вещи пострашнее смерти. Оказывается, команда «Ишимуры» вошла в контакт с инопланетной формой жизни, и та убила астронавтов и использовала их трупы для размножения. Инженеру Айзеку Кларку предстоит найти на борту свою девушку Николь, выбраться из западни и по возможности сохранить свою жизнь и рассудок.

Космический хоррор «Dead Space» — одна из самых страшных видеоигр. В нем без труда угадываются источники вдохновения, от «Чужого» до «Космической одиссеи».

Кто снимет

Джеймс Ван. Режиссер «Пилы», «Астрала» и «Заклятия» одинаково хорошо изображает на большом экране и физические мучения, и мистические ужасы. «Dead Space» — идеальный материал для него.

Кто сыграет

Юэн Макгрегор. В «Докторе Сне» он так убедительно сыграл Дэнни Торренса, подросшего мальчика-экстрасенса из «Сияния», что, кажется, лучшей кандидатуры на роль измученного паранойей Айзека Кларка не найти.

«Control»

История Джесси Фейден начинается с приезда в Старейший дом, штаб-квартиру Бюро контроля реальности, где она должна стать директором. Правда, ее предшественник покончил с собой, а власть над домом захватила паранормальная сила, которая подчиняет себе агентов и искажает архитектуру здания. Джесси предстоит раскрыть собственный сверхъестественный потенциал, разгадать тайны Бюро и спасти мир.

«Control» — это шутер от создателей «Max Payne» с телекинезом и зрелищными перестрелками. Вдобавок в «Control» очень запутанный сюжет, в котором есть отсылки и к «Секретным материалам», и к Дэвиду Линчу.

Кто снимет

Нил Бломкамп. После «Района № 9» карьера Бломкампа забуксовала, но мир «Control» точно не будет сдерживать его режиссерскую фантазию; подходящий материал, чтобы вернуться в высшую лигу Голливуда.

Кто сыграет

Джессика Честейн. Многогранная актриса, которой особенно хорошо подходит роль сильной женщины, способной захватить и удержать контроль над окружающей реальностью, как в «Опасной игре Слоун» или «Интерстелларе».

«Hotline Miami»

Кислотные краски, пестрые пальмы, электронная музыка, которая въедается в мозг. Киллер разъезжает по Майами, оставляя за собой горы трупов. У него несколько масок, которые он меняет в зависимости от настроения: петух, тигр, свинья, сова, лошадь. Порой убийца видит их во снах и галлюцинациях, где маски задают ему один и тот же вопрос: «Тебе нравится причинять людям боль?»

Убийца молчит, но игроки знают ответ. На каждом уровне вы умираете снова и снова, пока движения не дойдут до автоматизма. И тут уже поток насилия (музыка способствует растворению в экшене) несет вас, каждая комната и коридор зачищаются словно сами собой. Самое сложное в этом состоянии — понять сюжет; тут нужно несколько прохождений.

Кто снимет

Николас Виндинг Рефн. Разработчики «Hotline Miami» никогда не скрывали, что их игра появилась благодаря «Драйву» Рефна, в финальных титрах игры даже упомянуто имя режиссера.

Кто сыграет

Том Харди. Его роли в «Темном рыцаре» и «Бронсоне» (того же Рефна) показали, что актер одинаково харизматичен и в маске, и без нее. Да и вообще Рефн и Харди — это идеальный match.

«Vampire: The Masquerade — Bloodlines»

Тьму населяют фантастические существа, самые неприятные из которых — вампиры, потомки Каина. Они поделили между собой весь мир — от канализации до пентхаусов. Одни вампиры стремятся держать свое существование в тайне, а другие считают, что должны открыто править планетой. Фракции ссорятся, плетут заговоры, ведут междоусобные войны. Пока побеждают осторожные подпольщики, но в любой момент это может измениться.

Ролевая игра «Vampire: The Masquerade — Bloodlines» — это настоящая энциклопедия жанров, от готических ужасов и детективов до черной комедии. Совсем скоро выйдет сиквел культовой «Bloodlines», поэтому эта история актуальна как никогда.

Кто снимет и сыграет

Тайка Вайтити. Ему одинаково хорошо удается рассмешить и растрогать зрителя. Да и славу ему принес фильм «Реальные упыри», высмеивающий все стереотипы о вампирах разом. Атмосфера «Vampire: The Masquerade — Bloodlines» гораздо мрачнее этого фильма, но, например, недавний «Кролик Джоджо» показал, что Вайтити умеет рассказать более сложные и серьезные истории.

Он же, кстати, может и сам сыграть в фильме какого-нибудь вампира, благо похожий опыт у Вайтити уже был.

Кто еще сыграет

Марго Робби. Здесь для нее есть сразу две идеальные роли — сестры-близнецы Жанетт и Тереза Воерман, которые и внешне, и характером похожи на Харли Квинн.

«Mass Effect»

В будущем человечество открыло способ быстро путешествовать между звездными системами и вступило в контакт с инопланетными расами. Главный герой «Mass Effect», капитан Шепард, готовится стать первым человеком, который войдет в состав Спецкорпуса тактической разведки («Спектр») — элитного подразделения, не скованного никакими законами. Но этому мешает другой разведчик, который предал руководство и стал военным преступником.

Серия «Mass Effect» сейчас состоит из четырех игр, и ее создатели работают над пятой. Студия BioWare придумала детально проработанную вселенную с разными планетами, расами и длинной историей, поэтому материала тут хватит как минимум на несколько фильмов.

Кто снимет

Кому, если не Джей Джей Абрамсу запускать новую космооперу! Он это проделывал со «Звездным путем» (чуть лучше) и «Звездными войнами» (чуть хуже) и вполне мог бы экранизировать «Mass Effect». По крайней мере, ее первую часть, ведь начало ему традиционно удается лучше финала.

Кто сыграет

Николай Костер-Вальдау. Отличительная черта «спектров» — полная свобода действий. Их не сдерживают протоколы, инструкции, законы, этические нормы. Таким же был и Джейми Ланнистер из «Игры престолов». Николай Костер-Вальдау блестяще сыграл героя-отступника там, справится и здесь.

«The Elder Scrolls V: Skyrim»

За 26 лет существования серия ролевых игр «The Elder Scrolls» превратилась во вселенную с богатой историей, где в любой момент может ожить какая-нибудь легенда. Например, дракон. На основе TES можно запустить целую франшизу, в которую войдут и детские фильмы про магию, и мрачные сериалы про войны и заговоры в духе «Игры престолов».

Лучшей стартовой точкой станет пятая и самая популярная игра серии — «Skyrim». Ее главный герой — Драконорожденный, который может поглощать души драконов и использовать необычную магию крика. Только он способен остановить грядущий конец света.

Кто снимет

Ридли Скотт. Монументальной игре — соответствующий режиссер. Скотту, кажется, подвластны все жанры, включая исторические эпосы и фэнтези. Если кто и сможет передать весь пафос и размах «The Elder Scrolls», то это он.

Кто сыграет

Мэтт Дэймон. Прославленный голливудский актер за долгую карьеру заслужил статус, пожалуй, главного everyman-актера своей эпохи. Дэймон может сыграть практически любую роль, от астронавта до средневекового рыцаря, но при этом не перетягивать одеяло на себя. Идеальный выбор для большой ролевой игры, такой как TES.

«Мор. Утопия»

В степном городе началась чума. Три героя — ученый-скептик Бакалавр, сын знахаря Гаруспик и таинственная Самозванка — пытаются помочь горожанам. Каждый по-своему. Три эти линии в игре почти не пересекаются и позволяют взглянуть на метасюжет с разных сторон.

«Мор. Утопия» — одна из самых странных, дерзких и талантливых российских видеоигр. Все здесь существует с одной целью — заставить вас страдать, делая невозможный этический выбор. Каждый день на счету, на каждую победу приходится два поражения. Время бежит, ситуация в городе ухудшается с каждым днем. Игра регулярно ставит вас перед дилеммой — жертвовать кем-то ради спасения другого персонажа или просто выжить самому.

Кто снимет

Кантемир Балагов. Режиссер «Тесноты» и «Дылды», хочется верить, сумеет воспроизвести на большом экране злой и неуютный мир игры, столь похожий на наши 1930-е или 1940-е (и фильмы Германа-старшего, который не был чужд исторического фэнтези).

Кто сыграет

Петр Федоров, Александр Паль, Кристина Асмус и Олег Меньшиков. Федорову подойдет роль непреклонного и самоуверенного скептика Бакалавра, Паль с тяжелым взглядом станет Гаруспиком, а Амсус — Самозванкой. Олега Меньшикова мы видим в роли Александра Сабурова, главного конкурента молодых героев в борьбе с эпидемией.

«Half-Life»

В лаборатории «Черная Меза» произошла катастрофа. Изучение аномального кристалла привело к тому, что на Землю вторглись инопланетяне. Главному герою «Half-Life», ученому-физику Гордону Фримену, предстоит исправить фатальную ошибку исследователей — закрыть пространственный разлом и спасти человечество от вторжения.

«Half-Life» — легендарная серия шутеров, одна из лучших игр в истории. Своеобразная подача сюжета (это одна из первых игр, в которой сюжет не бился на миссии, а представлял собой единое приключение) бросает вызов даже самым внимательным игрокам, а игровой процесс сильно завязан на взаимодействии с окружающей средой. Игровая история «Half-Life» не окончена, но от того лишь сильнее интрига: неопределенность позволяет додумывать свои, самые смелые и безумные версии.

Кто снимет

Кристофер Нолан. Фантастические головоломки стали его визитной карточкой. Режиссер сможет передать главные особенности «Half-Life» — запутанный сюжет и необычную фантастическую концепцию, связанную с квантовой физикой.

Кто сыграет

Брайану Крэнстону не привыкать к роли человека, который в сложной ситуации берет судьбу в свои руки, немногословного героя, который внушает уважение и страх одним своим видом. Более того, Крэнстон еще и довольно сильно похож на Фримена, так что более подходящего кандидата не найти, несмотря на их разницу в возрасте.

«Cyberpunk 2077»

История молодого и амбициозного преступника по кличке Ви (V), который решился на кражу особого чипа, позволяющего снимать копию с человеческого сознания. Вскоре чип попадает в голову главного героя, и дальше ему приходится делить свое тело с другим человеком.

«Cyberpunk 2077» — классический киберпанк в духе «Нейроманта» Уильяма Гибсона, и этим все сказано. Возможно, главная игра 2020 года.

Кто снимет

Однажды сестры Вачовски уже сняли великий киберпанк-фильм про матрицы сознания. И они лучше всех знают, как должен выглядеть умный боевик в мире победивших технологий.

Кто сыграет

В начале игры можно выбрать, кем будет ваш персонаж — мужчиной или женщиной. В фильме это будет зависеть от предпочтений режиссеров. Но нам кажется, что на женскую версию Ви подойдет Кара Делевинь, у которой уже есть опыт ролей в большом фантастическом кино. На Ви-мужчину выбираем Роберта Паттинсона, вспоминая, как классно он вписался в «Космополис» Дэвида Кроненберга, отдаленно напоминающий «Cyberpunk 2077».